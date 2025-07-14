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Бочаров Сергей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1
27.01.2022 «Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза 1
11.10.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с АлГУ для разработки проектов цифровой трансформации агропромышленного комплекса 1
29.10.2019 АГУ, Минсвязи Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бочаров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 853 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 392 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1811 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1345 1
8571 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4976 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1440 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1911 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7003 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2672 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2349 1
Закрепин Евгений 61 1
Дрейгер Павел 40 1
Зрюмов Евгений 9 1
Нуралиев Борис 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1350 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 234 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4183 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 41 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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