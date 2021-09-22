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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа Западная
Публикаций - 634, упоминаний - 790
Европа Западная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперский Евгений 223 9
|Козырев Алексей 270 7
|Макаров Валентин 116 6
|Авербах Владимир 121 5
|Путин Владимир 1840 5
|Елистратов Николай 90 5
|Медведев Дмитрий 1437 5
|Гуральников Сергей 161 5
|Никуличев Андрей 43 5
|Четвернин Алексей 652 5
|Соколов Олег 51 5
|Демидов Михаил 132 5
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Симаков Олег 106 4
|Межов Игорь 15 4
|Дегтерева Мария 25 4
|Евраев Михаил 222 4
|Громов Иван 96 4
|Курьянов Сергей 147 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Захаренко Максим 46 4
|Айвазов Армен 449 4
|Фомичев Олег 107 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Шадаев Максут 384 4
|Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 4
|Брагин Павел 22 4
|Звягина Наталья 64 4
|Козлов Михаил 153 4
|Никулин Игорь 21 3
|Хоробрых Андрей 11 3
|Нестеренко Татьяна 36 3
|Власов Сергей 76 3
|Казак Максим 98 3
|Матвеева Татьяна 83 3
|Петрушин Андрей 64 3
|Оголь Елена 24 3
|Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 25 3
|Егоров Александр 48 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru