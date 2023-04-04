Европа Западная

Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна» дукции. В то же время не следует забывать о том, какими впечатляющими темпами расширялся рынок ПК в Западной Европе во время пандемии covid-19, считает Джессоп. Начиная со II квартала 2020 г.,

Aman Group расширяет присутствие в Западной Европе: покупка DBFS обеспечим сохранение позиций DBFS на рынке Англии». По мнению Саги Элияху (Sagi Eliyahu), финансового директора по международным операциям Aman Group, приобретение DBFS поможет усилить присутствие в Западной Европе и предложить более широкий набор решений финансовым корпорациям не только в Великобритании. «Для нас было очень важно найти такого лидера рынка в своем сегменте, как DBFS на тер

Сканеры российского производства экспортируются в Западную Европу и СНГ ние и ПО для него становятся все более востребованными за рубежом. Об этом заявил вице-президент корпорации ЭЛАР Дмитрий Щербачев. Компания уже начала экспортные поставки своей техники в страны СНГ и Западной Европы. Корпорация ЭЛАР осуществляет полный цикл производства узкоспециализированной техники для создания, комплексного оснащения и наполнения электронных архивов. Например, планетарны

«Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы руты, востребованные российскими операторами, и соединяет ключевые точки обмена трафиком в России и Западной Европе. Наши услуги дальней связи пользуются большим спросом, оказывая давление на и

Navitel начал продажи навигационных карт Западной Европы Navitel объявил о выпуске в розничную продажу навигационных карт Западной Европы с поддержкой бесплатных геосоциальных сервисов – «Навител.Друзья», «Навител.П

Западная Европа: ИТ-рынок на грани обвала , а 20% - сократили. Таким образом, исходя из усредненных показателей, в текущем году организации в Западной Европе будут двигать рынок в сторону стагнации, резюмируют в IDC. Общие настроения к

Смартфоны впервые обошли мобильники в Западной Европе Во II квартале 2011 г. на рынок Западной Европы было поставлено 21,8 млн смартфонов, на 48% больше в сравнении с аналогичным

«Космическая связь» выходит на рынок телевещания Западной Европы Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) выходит на рынок телевещания Западной Европы, заключив партнерское соглашение с компанией Castor Broadcasting (Нидерланды) о предоставлении европейским телерадиокомпаниям услуг передачи новостей, прямых репортажей с мест с

Samsung обошел Nokia по поставкам телефонов в Западную Европу По результатам 1-го квартала 2010 г. поставки мобильных аппаратов Samsung в Западную Европу выросли на 18% в сравнении год к году до 12,5 млн штук, благодаря чему компания увеличила долю с 27% до 29%. Эти цифры учитывают как поставки обычных телефонов, так и смартфонов

Продажи Blu-ray-дисков в Западной Европе выросли на 94% Продажи Blu-ray-дисков с фильмами в Западной Европе в 1-м квартале 2010 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 94% в количественном выражении и на 61,5% в денежном. Всего за январь-март было продано 8,4 м

ТТК и China Telecom создают новую транзитную магистраль между Западной Европой и Индией заказ China Telecom на создание для него второго более короткого транзитного маршрута в направлении Западной Европы. «Экономия» по сравнению с использованием межсетевого соединения в Приморском

Forrester Research: Европа предпочитает сохранять ИТ-отделы олучают большого числа заказов из этого региона. Объем ИТ-услуг восточноевропейских провайдеров в в Западной Европе оценивается Forrester менее ?500 млн.

ЮНИСЕФ: в России детская смертность в четыре раза выше, чем в странах Западной Европы ак сообщает центр новостей ООН, Россия достигла заметного прогресса в обеспечение благополучия детей и защите их прав. Но детская смертность в этой стране до сих пор в четыре раза выше, чем в странах Западной Европы. Об этом заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в России, объявляя о кампании под лозунгом «Я имею право знать». Эта акция направлена на информирование российской общественности о нео

Alcatel-Lucent развернет первую сеть WiMAX 802.16e в Западной Европе Компания Alcatel-Lucent заявила о том, что Worldmax, новый голландский оператор широкополосной беспроводной связи, поручил ей развертывание первой в Западной Европе коммерческой сети WiMAX 802.16e-2005 (Rev-e), работающей в диапазоне 3,5 ГГц. Worldmax владеет эксклюзивной национальной лицензией на предоставление услуг связи в диапазоне 3,5

ТТК расширил каналы в западную Европу ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) завершило очередной этап работ по расширению пропускной способности западноевропейских магистральных каналов Санкт-Петербург - Лондон и Санкт-Петербург – Амстердам. Эти каналы связывают собственную IP/MPLS-сеть компании с сетями международных интернет-провайдер

Acer: карты всех стран Западной Европы — в подарок . Только в рамках маркетинговой акции, знаменующей начало поставок GPS-навигаторов Acer в Россию, ограниченная партия моделей Acer C531 будет поставлена в комплекте с полным набором лицензионных карт Западной Европы, записанных на 2-ГБ модуль флеш-памяти. Расширенные возможности устройства не влияют на его стоимость и являются бонусом при покупке — рекомендованная розничная цена модели С531

Западноевропейский рынок мобильных телефонов вырос на 6% Согласно данным исследовательской фирмы IDC, продажи мобильных телефонов на западноевропейском рынке в последнем квартале 2006 г. составили 57,8 млн. единиц, что на 6% больше, чем годом ранее. Таким образом, общий объем данного рынка в 2006 г. составит 185 млн. единиц.

Acer лидирует на рынке ЖК-мониторов в Западной Европе ковало данные за 3 квартал 2006 года, подтвердившие лидерство компании Acer на рынке ЖК-мониторов в Западной Европе с долей рынка 17,9%. На протяжении 3 квартала 2006 ЖК-мониторы Acer составили

Западноевропейский рынок HCM-приложений вырастет Рынок приложений управления человеческими ресурсами (HCM) в Западной Европе вырастет в этом году на двузначное число процентов, считает IDC. В 2005 году рынок достиг объема $1,6 млрд., что на 6% больше, чем в 2004. Рост произошел вопреки проблемности р

IDC: рынок мобильных телефонов Западной Европы показал стремительный рост По данным Western European Quarterly Mobile Devices Market Tracker компании IDC, рынок мобильных телефонов Западной Европы (представленный традиционными мобильными телефонами и устройствами с комбинированными функциями (converged devices)) в 1 квартале 2006 г. показал стремительный рост, объемы прод

IP-телефонию в России любят больше регион EMEA). Опрос показал, что в России об IPT знают 95% представителей МСБ (на 15% больше, чем в Западной Европе). Полностью осведомлены об IPT 41% опрошенных в России (в Западной Европе<

SMB Западной Европы истратил на ИТ $160 млрд По предварительным подсчетам итогов 2005 года, спрос на ИТ товары и услуги бизнесом в Западной Европе вырос на 3,5% до $302 млрд., из которых $160 млрд. истратили представители ма

Acer заняла первое место по продажам ЖК-мониторов в Западной Европе ов. По итогам отчетного периода она заняла первое место по поставкам этого вида продукции в странах Западной Европы среди поставщиков ЖК-мониторов, не входящих в комплект c ПК (BRANDED LCD Supp

Рынок цифровых камер: в ожидании баталий ни столкнуться с ожесточенной конкуренцией со стороны камерофонов, ожидают эксперты. В 2004 году. в Западной Европе был представлен первый фототелефон с разрешением 1 мегапиксель. По мнению экс

Западная Европа: вокруг Open Source формируется рынок IT-услуг Аналитики IDC отмечают рост расходов предприятий и государственных органов на услуги, касающиеся Linux и систем с открытым кодом, причем западноевропейские организации на эти цели могут потратить около $228 млн. в 2008 году в сравнении с $98 млн. в 2004 году. Хотя рынок услуг для платформы Linux и открытого ПО составляет не боле

600 млн. мобильников: план-минимум на 2004 г. лн. трубок во всем мире, однако доля рынка, принадлежащая компании, сузилась из-за падения продаж в Западной Европе и Северной Америке. «Существенное уменьшение рыночной доли Nokia произошло из

AMD: 64-битные процессоры необходимы не только для серверов ее 50%), и в Италии — в основном, благодаря рынку госзаказов. Г-н Полстер также заметил, что в Западной Европе AMD представляет решения в основном для потребительского рынка, в то время ка

Западная Европа станет Wi-Fi-лидером мира роводных сетей будет создана в Европе. Сейчас 46% сетей Wi-Fi находится в Северной Америке, 34% — в Западной Европе, 19% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего 1% в остальном мире. К 2007 год

Бум на рынке ноутбуков взвинтил весь рынок ПК ательные выводы обо всех причинах подобного роста, но тенденция роста рынка ноутбуков, отмеченная в Западной Европе, несомненно, прослеживается и в России. Она обусловлена, в частности, появлен

Западная Европа: 315 млн. абонентов мобильной связи Число абонентов мобильной связи в Западной Европе в августе выросло на 1,54 млн. или на 0,49%. Общее количество абонентов мобил

Западноевропейские компании озабочены возможностью монополизации рынка услуг дальней связи "Ростелекомом" Телекоммуникационная рабочая группа Европейского делового клуба, в которую входят представители компаний Nokia, Alcatel, Siemens, Ericsson, TeliaSonera, Telenor и другие крупные западноевропейские компании, выразила озабоченность возможностью монополизации рынка услуг дальней связи компанией "Ростелеком". С таким заявлением выступил сегодня глава представительства комп

Расходы западноевропейских корпораций на услуги мобильной передачи данных к 2008 году вырастут на 350% казатель в 11% довольно мал для корпоративного сектора, составляющего примерно 15% абонентской базы западноевропейских операторов и приносящего 40% дохода от услуг передачи голосовых данных. Эт

Число западноевропейских абонентов мобильной связи превысило 307 млн. Число абонентов мобильной связи в Западной Европе на 1 мая 2003 г. достигло 307,71 млн., что на 8,5% превышает показатели прошлого года (283,59 млн.). Охват населения составил 78,74%, сообщается в исследовании агентства Mobile

Западноевропейский ИТ-сектор поднимается ИТ-сектор Западной Европы испытывает подъем, констатируют специалисты агентства IDC. В прошлом году, по их мнению, наблюдалась крайняя точка спада в этом секторе рынка, в 2003 году ИТ-сектор должен приба

HP завоевал 1 место на западноевропейском рынке серверов по итогам 2002 года а протяжении уже более трех лет. По данным IDC, доля HP в общем объеме прибыли от продаж серверов в Западной Европе, работающих под управлением UNIX, составила 34,4% (в основном за счет семейст

Поставки КПК в Западной Европе по итогам года упали на 7% Рост объема поставок КПК в страны Западной Европы в 4 квартале 2002 года был незначителен, - такие данные приводятся в докладе агентства Dataquest Inc. В общей сложности их объем составил 778 тыс. единиц, что на 2,8% больше, че

Analysys представил оптимистический прогноз развития операторов мобильной связи в Западной Европе вой компанией Analysys, появились некоторые положительные признаки для операторов мобильной связи в Западной Европе. В частности, тенденция долгосрочного снижения среднего дохода на одного абон

Protek расширяет свое присутствие в Западной Европе Protek, поставщик систем поддержки бизнеса и операций, а также решений в сфере сетевой безопасности, открыла новый офис в местечке Нюшатель под Берном, Швейцария. Компания Protek постоянно работает в Западной Европе с 1998 года, предоставляя услуги и техническую поддержку целому ряду заказчиков, включая Western Wireless International и Viag EuroPlattform. Недавно Protek также заключил контр

Западная Европа все больше увлекается мобильными развлечениями В этом году западноевропейские абоненты мобильной связи истратят на развлекательные неголосовые услуги €23 млрд., из которых €2,7 млрд. приходится на мелодии для звонков, логотипы, игры и SMS-контент, гово