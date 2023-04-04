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Европа Западная

СОБЫТИЯ


04.04.2023 Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна»

дукции. В то же время не следует забывать о том, какими впечатляющими темпами расширялся рынок ПК в Западной Европе во время пандемии covid-19, считает Джессоп. Начиная со II квартала 2020 г.,

21.02.2017 Aman Group расширяет присутствие в Западной Европе: покупка DBFS

обеспечим сохранение позиций DBFS на рынке Англии». По мнению Саги Элияху (Sagi Eliyahu), финансового директора по международным операциям Aman Group, приобретение DBFS поможет усилить присутствие в Западной Европе и предложить более широкий набор решений финансовым корпорациям не только в Великобритании. «Для нас было очень важно найти такого лидера рынка в своем сегменте, как DBFS на тер
18.09.2015 Сканеры российского производства экспортируются в Западную Европу и СНГ

ние и ПО для него становятся все более востребованными за рубежом. Об этом заявил вице-президент корпорации ЭЛАР Дмитрий Щербачев. Компания уже начала экспортные поставки своей техники в страны СНГ и Западной Европы. Корпорация ЭЛАР осуществляет полный цикл производства узкоспециализированной техники для создания, комплексного оснащения и наполнения электронных архивов. Например, планетарны
16.05.2013 «Раском» и Ciena запустили канал 100G от России до Западной Европы

руты, востребованные российскими операторами, и соединяет ключевые точки обмена трафиком в России и Западной Европе. Наши услуги дальней связи пользуются большим спросом, оказывая давление на и
05.04.2013 Navitel начал продажи навигационных карт Западной Европы

Navitel объявил о выпуске в розничную продажу навигационных карт Западной Европы с поддержкой бесплатных геосоциальных сервисов – «Навител.Друзья», «Навител.П
27.01.2012 Западная Европа: ИТ-рынок на грани обвала

, а 20% - сократили. Таким образом, исходя из усредненных показателей, в текущем году организации в Западной Европе будут двигать рынок в сторону стагнации, резюмируют в IDC. Общие настроения к
12.09.2011 Смартфоны впервые обошли мобильники в Западной Европе

Во II квартале 2011 г. на рынок Западной Европы было поставлено 21,8 млн смартфонов, на 48% больше в сравнении с аналогичным

02.09.2010 «Космическая связь» выходит на рынок телевещания Западной Европы

Российский государственный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) выходит на рынок телевещания Западной Европы, заключив партнерское соглашение с компанией Castor Broadcasting (Нидерланды) о предоставлении европейским телерадиокомпаниям услуг передачи новостей, прямых репортажей с мест с
07.07.2010 Samsung обошел Nokia по поставкам телефонов в Западную Европу

По результатам 1-го квартала 2010 г. поставки мобильных аппаратов Samsung в Западную Европу выросли на 18% в сравнении год к году до 12,5 млн штук, благодаря чему компания увеличила долю с 27% до 29%. Эти цифры учитывают как поставки обычных телефонов, так и смартфонов
21.05.2010 Продажи Blu-ray-дисков в Западной Европе выросли на 94%

Продажи Blu-ray-дисков с фильмами в Западной Европе в 1-м квартале 2010 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 94% в количественном выражении и на 61,5% в денежном. Всего за январь-март было продано 8,4 м
22.04.2010 ТТК и China Telecom создают новую транзитную магистраль между Западной Европой и Индией

заказ China Telecom на создание для него второго более короткого транзитного маршрута в направлении Западной Европы. «Экономия» по сравнению с использованием межсетевого соединения в Приморском
16.03.2010 Forrester Research: Европа предпочитает сохранять ИТ-отделы

олучают большого числа заказов из этого региона. Объем ИТ-услуг восточноевропейских провайдеров в в Западной Европе оценивается Forrester менее ?500 млн.
05.11.2009 ЮНИСЕФ: в России детская смертность в четыре раза выше, чем в странах Западной Европы

ак сообщает центр новостей ООН, Россия достигла заметного прогресса в обеспечение благополучия детей и защите их прав. Но детская смертность в этой стране до сих пор в четыре раза выше, чем в странах Западной Европы. Об этом заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в России, объявляя о кампании под лозунгом «Я имею право знать». Эта акция направлена на информирование российской общественности о нео
15.02.2008 Alcatel-Lucent развернет первую сеть WiMAX 802.16e в Западной Европе

Компания Alcatel-Lucent заявила о том, что Worldmax, новый голландский оператор широкополосной беспроводной связи, поручил ей развертывание первой в Западной Европе коммерческой сети WiMAX 802.16e-2005 (Rev-e), работающей в диапазоне 3,5 ГГц. Worldmax владеет эксклюзивной национальной лицензией на предоставление услуг связи в диапазоне 3,5

10.12.2007 ТТК расширил каналы в западную Европу

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) завершило очередной этап работ по расширению пропускной способности западноевропейских магистральных каналов Санкт-Петербург - Лондон и Санкт-Петербург – Амстердам. Эти каналы связывают собственную IP/MPLS-сеть компании с сетями международных интернет-провайдер
17.09.2007 Acer: карты всех стран Западной Европы — в подарок

. Только в рамках маркетинговой акции, знаменующей начало поставок GPS-навигаторов Acer в Россию, ограниченная партия моделей Acer C531 будет поставлена в комплекте с полным набором лицензионных карт Западной Европы, записанных на 2-ГБ модуль флеш-памяти. Расширенные возможности устройства не влияют на его стоимость и являются бонусом при покупке — рекомендованная розничная цена модели С531
09.02.2007 Западноевропейский рынок мобильных телефонов вырос на 6%

Согласно данным исследовательской фирмы IDC, продажи мобильных телефонов на западноевропейском рынке в последнем квартале 2006 г. составили 57,8 млн. единиц, что на 6% больше, чем годом ранее. Таким образом, общий объем данного рынка в 2006 г. составит 185 млн. единиц.
10.01.2007 Acer лидирует на рынке ЖК-мониторов в Западной Европе

ковало данные за 3 квартал 2006 года, подтвердившие лидерство компании Acer на рынке ЖК-мониторов в Западной Европе с долей рынка 17,9%. На протяжении 3 квартала 2006 ЖК-мониторы Acer составили
07.07.2006 Западноевропейский рынок HCM-приложений вырастет

Рынок приложений управления человеческими ресурсами (HCM) в Западной Европе вырастет в этом году на двузначное число процентов, считает IDC. В 2005 году рынок достиг объема $1,6 млрд., что на 6% больше, чем в  2004. Рост произошел вопреки проблемности р
17.05.2006 IDC: рынок мобильных телефонов Западной Европы показал стремительный рост

По данным Western European Quarterly Mobile Devices Market Tracker компании IDC, рынок мобильных телефонов Западной Европы (представленный традиционными мобильными телефонами и устройствами с комбинированными функциями (converged devices)) в 1 квартале 2006 г. показал стремительный рост, объемы прод
13.03.2006 IP-телефонию в России любят больше

регион EMEA). Опрос показал, что в России об IPT знают 95% представителей МСБ (на 15% больше, чем в Западной Европе). Полностью осведомлены об IPT 41% опрошенных в России (в Западной Европе<
15.02.2006 SMB Западной Европы истратил на ИТ $160 млрд

По предварительным подсчетам итогов 2005 года, спрос на ИТ товары и услуги бизнесом в Западной Европе вырос на 3,5% до $302 млрд., из которых $160 млрд. истратили представители ма
25.05.2005 Acer заняла первое место по продажам ЖК-мониторов в Западной Европе

ов. По итогам отчетного периода она заняла первое место по поставкам этого вида продукции в странах Западной Европы среди поставщиков ЖК-мониторов, не входящих в комплект c ПК (BRANDED LCD Supp
11.08.2004 Рынок цифровых камер: в ожидании баталий

ни столкнуться с ожесточенной конкуренцией со стороны камерофонов, ожидают эксперты. В 2004 году. в Западной Европе был представлен первый фототелефон с разрешением 1 мегапиксель. По мнению экс
12.07.2004 Западная Европа: вокруг Open Source формируется рынок IT-услуг

Аналитики IDC отмечают рост расходов предприятий и государственных органов на услуги, касающиеся Linux и систем с открытым кодом, причем западноевропейские организации на эти цели могут потратить около $228 млн. в 2008 году в сравнении с $98 млн. в 2004 году. Хотя рынок услуг для платформы Linux и открытого ПО составляет не боле
09.06.2004 600 млн. мобильников: план-минимум на 2004 г.

лн. трубок во всем мире, однако доля рынка, принадлежащая компании, сузилась из-за падения продаж в Западной Европе и Северной Америке. «Существенное уменьшение рыночной доли Nokia произошло из
02.04.2004 AMD: 64-битные процессоры необходимы не только для серверов

ее 50%), и в Италии — в основном, благодаря рынку госзаказов. Г-н Полстер также заметил, что в Западной Европе AMD представляет решения в основном для потребительского рынка, в то время ка
01.12.2003 Западная Европа станет Wi-Fi-лидером мира

роводных сетей будет создана в Европе. Сейчас 46% сетей Wi-Fi находится в Северной Америке, 34% — в Западной Европе, 19% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего 1% в остальном мире. К 2007 год
20.10.2003 Бум на рынке ноутбуков взвинтил весь рынок ПК

ательные выводы обо всех причинах подобного роста, но тенденция роста рынка ноутбуков, отмеченная в Западной Европе, несомненно, прослеживается и в России. Она обусловлена, в частности, появлен
06.10.2003 Западная Европа: 315 млн. абонентов мобильной связи

Число абонентов мобильной связи в Западной Европе в августе выросло на 1,54 млн. или на 0,49%. Общее количество абонентов мобил
12.09.2003 Западноевропейские компании озабочены возможностью монополизации рынка услуг дальней связи "Ростелекомом"

Телекоммуникационная рабочая группа Европейского делового клуба, в которую входят представители компаний Nokia, Alcatel, Siemens, Ericsson, TeliaSonera, Telenor и другие крупные западноевропейские компании, выразила озабоченность возможностью монополизации рынка услуг дальней связи компанией "Ростелеком". С таким заявлением выступил сегодня глава представительства комп
28.08.2003 Расходы западноевропейских корпораций на услуги мобильной передачи данных к 2008 году вырастут на 350%

казатель в 11% довольно мал для корпоративного сектора, составляющего примерно 15% абонентской базы западноевропейских операторов и приносящего 40% дохода от услуг передачи голосовых данных. Эт
16.06.2003 Число западноевропейских абонентов мобильной связи превысило 307 млн.

Число абонентов мобильной связи в Западной Европе на 1 мая 2003 г. достигло 307,71 млн., что на 8,5% превышает показатели прошлого года (283,59 млн.). Охват населения составил 78,74%, сообщается в исследовании агентства Mobile

10.04.2003 Западноевропейский ИТ-сектор поднимается

ИТ-сектор Западной Европы испытывает подъем, констатируют специалисты агентства IDC. В прошлом году, по их мнению, наблюдалась крайняя точка спада в этом секторе рынка, в 2003 году ИТ-сектор должен приба
05.03.2003 HP завоевал 1 место на западноевропейском рынке серверов по итогам 2002 года

а протяжении уже более трех лет. По данным IDC, доля HP в общем объеме прибыли от продаж серверов в Западной Европе, работающих под управлением UNIX, составила 34,4% (в основном за счет семейст
22.01.2003 Поставки КПК в Западной Европе по итогам года упали на 7%

Рост объема поставок КПК в страны Западной Европы в 4 квартале 2002 года был незначителен, - такие данные приводятся в докладе агентства Dataquest Inc. В общей сложности их объем составил 778 тыс. единиц, что на 2,8% больше, че
11.10.2002 Analysys представил оптимистический прогноз развития операторов мобильной связи в Западной Европе

вой компанией Analysys, появились некоторые положительные признаки для операторов мобильной связи в Западной Европе. В частности, тенденция долгосрочного снижения среднего дохода на одного абон
02.08.2002 Protek расширяет свое присутствие в Западной Европе

Protek, поставщик систем поддержки бизнеса и операций, а также решений в сфере сетевой безопасности, открыла новый офис в местечке Нюшатель под Берном, Швейцария. Компания Protek постоянно работает в Западной Европе с 1998 года, предоставляя услуги и техническую поддержку целому ряду заказчиков, включая Western Wireless International и Viag EuroPlattform. Недавно Protek также заключил контр
12.07.2002 Западная Европа все больше увлекается мобильными развлечениями

В этом году западноевропейские абоненты мобильной связи истратят на развлекательные неголосовые услуги €23 млрд., из которых €2,7 млрд. приходится на мелодии для звонков, логотипы, игры и SMS-контент, гово
01.07.2002 Hа территории Западной Европы начaто вещание канала "РТР-Планета"

Сегодня начинается вещание канала "РТР-Планета". Оно будет осуществляться с помощью спутника "Экспресс-3А". Доступ к каналу будет открытым, сигнал будет распространяться и по кабельным сетям стран Западной Европы. Русскоязычная аудитория сможет смотреть информационные блоки EuroNews (в утренние часы), программы РТР, включая выпуски программы "Вести", "Вести-Москва", "Вести недели", а так

Публикаций - 1496, упоминаний - 1696

Европа Западная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 125
Samsung Electronics 11065 101
HP Inc. 5883 97
IBM - International Business Machines Corp 9699 93
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 84
Apple Inc 13156 75
Intel Corporation 12811 73
Dell EMC 5180 71
Acer Group - Acer Inc 2776 64
Sony 6739 61
Lenovo Motorola 3566 56
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 55
HP - Hewlett-Packard 3662 54
Siemens AG - Siemens Group 2673 51
Google LLC 12690 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 49
Cisco Systems 5372 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
МегаФон 10742 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
Lenovo Group 2447 40
LG Electronics 3735 40
Oracle Corporation 7074 40
Fujitsu 2105 35
SAP SE 5601 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 33
Ростелеком 10948 32
Huawei 4677 32
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 31
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 31
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
Toshiba Corporation 2980 30
Vodafone Group 1412 29
9594 27
Dell Technologies - Dell Computer 2219 25
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 25
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
Крок - Croc 1964 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
eBay Inc 1640 15
Россети Ленэнерго 1699 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 12
Газпром ПАО 1493 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Почта России ПАО 2370 8
Альфа-Банк 1979 8
Visa International 1993 8
Евросеть 1421 8
NanduQ - Qiwi 1013 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Белый Ветер 365 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Связной ГК 1401 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 5
Orano - Areva 24 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Walt Disney Company 647 4
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 4
L’Oreal 58 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
Meta Group 54 4
Резонанс НПП 407 4
Империя-Фарма 91 4
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 4
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Федеральное казначейство России 1949 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 56
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Bryan Norris Associates 14 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 246
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 228
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 216
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 181
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 168
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 159
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 142
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 129
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 125
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 121
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 112
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 109
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 101
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 97
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 90
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 88
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 88
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 85
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 85
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 81
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 80
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 80
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 74
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 74
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 73
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 73
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 73
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 69
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 63
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 63
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 62
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 60
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 60
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 53
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 52
Microsoft Windows 16882 65
Microsoft Windows 2000 8678 54
Google Android 15244 47
Linux OS 11533 47
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 43
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 38
Intel x86 - архитектура процессора 2151 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 28
Apple iPhone 6 4861 24
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 22
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 22
Nokia Symbian OS 1411 21
Apple iOS 8583 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 19
Microsoft Office 4170 19
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
Apple iPad 4012 15
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 14
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 14
Microsoft Azure 1526 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Outlook 1506 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 9
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 9
Microsoft Windows 7 2007 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Intel Itanium 649 8
Microsoft Dynamics 1197 8
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 8
Nokia 7650 63 8
Nokia Nseries 538 8
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 16
Путин Владимир 3454 14
Касперский Евгений 337 12
Солонин Виталий 90 11
Макаров Валентин 251 10
Рейман Леонид 1065 10
Helsing Van - Хельсинг Ван - персонаж 20 9
Milanesi Carolina - Миланези Каролина 21 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Козырев Алексей 328 7
Демидов Михаил 134 7
Аитов Тимур 197 6
Казак Максим 162 6
Шалманов Сергей 202 6
Kay Roger - Кэй Роджер 38 6
Захаренко Максим 57 5
Егоров Александр 88 5
Никуличев Андрей 43 5
Соколов Олег 51 5
Авербах Владимир 127 5
Елистратов Николай 90 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Ершова Элеонора 67 5
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 5
Гуральников Сергей 164 5
Lorenz Stefania - Лоренц Стефания 7 5
Шадаев Максут 1210 5
Делицын Леонид 137 4
Симаков Олег 113 4
Евраев Михаил 266 4
Махонов Александр 31 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Фомичев Олег 139 4
Звягина Наталья 64 4
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 4
Козлов Михаил 182 4
Разумовский Дмитрий 125 4
Курьянов Сергей 162 4
Мишин Глеб 70 4
Gens Frank - Генс Фрэнк 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 862
Европа 24964 784
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 711
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 296
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 294
Германия - Федеративная Республика 13221 272
Европа Восточная 3138 261
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 253
Япония 13807 252
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 232
Африка - Африканский регион 3641 207
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 205
Ближний Восток 3154 190
Азия - Азиатский регион 5920 188
Франция - Французская Республика 8177 176
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 163
Индия - Bharat 5870 158
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 129
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 126
Украина 7928 123
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 120
Италия - Итальянская Республика 4508 117
Южная Корея - Республика 7052 112
Канада 5082 107
Испания - Королевство 3840 97
Нидерланды 3746 82
Финляндия - Финляндская Республика 3697 77
Америка - Американский регион 2206 76
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 75
Бразилия - Федеративная Республика 2520 75
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 73
Швеция - Королевство 3782 72
Польша - Республика 2031 64
Беларусь - Белоруссия 6289 63
Казахстан - Республика 6048 61
Турция - Турецкая республика 2620 52
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 51
Земля - планета Солнечной системы 10865 47
Китай - Тайвань 4245 47
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 251
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 239
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 160
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 131
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 127
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 117
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 114
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 95
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 94
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 89
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 88
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 81
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 73
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 71
Английский язык 7030 61
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 61
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 55
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 51
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 51
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 50
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 48
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 48
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 44
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 43
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 43
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 43
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 40
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 39
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 39
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 36
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 36
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 35
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 58
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 31
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 17
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Telecom.paper 194 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 8
FT - Financial Times 1296 8
AP - Associated Press 2007 7
Silicon.com 364 6
The Register - The Register Hardware 1784 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
DigiTimes - Издание 1331 5
Nature 832 5
New Scientist 1448 5
Electricnews.net 17 5
Bloomberg 1627 5
Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
Total Telecom 613 4
Cellular News 234 4
Euronews - телеканал 52 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Wired - Издание 276 3
The Washington Post 350 3
Известия ИД 770 3
News Corp - News Corporation 221 3
InformationWeek 241 3
Computer Weekly 376 3
Playboy 51 3
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 3
Forbes - Форбс 1002 3
ZDnet 663 3
РИА Новости 1033 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
IDC - International Data Corporation 4975 291
Gartner - Гартнер 3658 150
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 106
Gartner - Dataquest 353 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
Forrester Research 834 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 29
Strategy Analytics 285 22
NPD DisplaySearch 285 19
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 17
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 16
CNews Рынок ИТ-услуг 171 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 14
Juniper Research 131 13
Frost & Sullivan 207 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 12
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 10
In-Stat 115 9
IDC Russia - IDC Россия 183 8
eMarketer 206 8
Datamonitor 83 8
Informa - Ovum - Omdia 156 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 6
In-Stat/MDR 74 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
ABI Research 236 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
IDC EMEA 19 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
ITResearch 123 5
The Economist Intelligence Unit 41 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 4
Aberdeen Group 53 4
РАН - Российская академия наук 2122 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 52
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 22
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
CeBIT 614 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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