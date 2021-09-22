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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Европа Западная



22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит» 1
30.08.2021 Qameta Software анонсировала SaaS-версию Allure TestOps 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
27.07.2021 На европейском рынке ПК новый лидер 3
03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией 1
25.05.2021 Как уйти от облачного провайдера с наименьшими потерями? 2
26.04.2021 В Европе взрывной рост продаж ПК. В топ-5 лидеров рынка перестановки 3
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона 1
15.03.2021 Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом 1
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1
14.01.2021 Group-IB рассказала о мошенничествах с курьерскими сервисами 1
25.12.2020 ИТ-рынок снова надеется на лучшее 1
18.12.2020 Прогноз: объем рынка розничного онлайн-экспорта из России впервые превысит $1 млрд к концу 2020 1
17.12.2020 Softline покупает крупную долю в Softline AG 2
03.12.2020 Как государства будут тратить миллиарды на интернет вещей 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков 2
16.11.2020 Почему обязательно нужно докупать поддержку серверов от вендора 1
30.10.2020 Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов 3
19.10.2020 Почему совместимые картриджи вытесняют с рынка оригинальные 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
15.09.2020 Исследование Cisco: к 2024 г. малые предприятия способны увеличить глобальный ВВП на $2,3 трлн 1
03.09.2020 Атакована и полностью парализована крупнейшая ИТ-компания Украины 1
15.07.2020 Как сделать комфортной удаленную работу 1
03.07.2020 Группа «Райффайзен» выпустила второй «Финтех-Атлас» 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 1
26.06.2020 Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок 2
19.05.2020 Исследование Oracle: специалисты считают ИИ и машинное обучение обязательными для ИБ 1
17.04.2020 Ростех и Минсельхоз России займутся цифровизацией сельского хозяйства 1
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ 1
18.03.2020 Начались продажи ВМ Microsoft Azure NVv4 на процессорах AMD 1
26.02.2020 Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 2
18.02.2020 G-Core Labs запустил новый европейский хостинг в Лондоне 1
31.01.2020 На рынке смартфонов впервые за 5 лет сменился мировой лидер 1
17.01.2020 Российский сервис myQuiz стал платформой для викторин Vodafone 1
20.12.2019 Продажи игровых ПК и мониторов рекордно рванули вверх 2

Публикаций - 634, упоминаний - 790

Европа Западная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11628 56
Apple Inc - Эппл Рус 7861 52
Samsung Electronics 5878 49
HP Inc. 3043 42
IBM 3677 37
Dell EMC 2502 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 34
Lenovo Group 1667 33
Acer Group 1403 30
Google LLC 7439 28
Nokia Corporation 2546 24
Cisco Systems 2158 24
ASUS - AsusTek Computer Inc 1251 22
Oracle Corporation 3466 22
Huawei 2750 22
Sony 2588 21
LG Electronics 1942 21
SAP SE 3272 20
Intel Corporation 4335 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 17
Amazon Inc - Amazon.com 1503 16
Ericsson 899 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 16
Lenovo Motorola 1081 15
Fujitsu 774 15
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 303 15
Toshiba Corporation 1159 14
Крок 1230 13
Luxoft - Люксофт 236 13
Facebook 3796 13
HP - Hewlett-Packard 963 13
AT&T Inc 616 11
3934 10
HTC Corporation 1212 10
VMware 1839 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 10
PayPal 457 10
Ланит ГК 1185 10
Panasonic 1222 10
eBay Inc 565 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 7
Qiwi 783 6
Почта России ПАО 1586 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 6
Visa International 1358 6
Альфа-Банк 1135 4
Евросеть 939 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Балтика - Пивоваренная компания 112 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
UBS AG 122 3
Аэрофлот 496 3
ВТБ Банк Москвы 379 3
American Express 172 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 194 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
Ингосстрах СПАО 210 2
TMT Investments 81 2
Россети ПАО 168 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 223 2
The Walt Disney Company 176 2
X5 Group 601 2
Hitachi Lumada 20 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
DHL Express 83 2
Almaz Capital Partners 118 2
Транснефть 159 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 169 2
Газпром нефть 384 2
Coca-Cola Company 117 2
Связной ГК 897 2
Почта Банк 289 2
Газпром ПАО 538 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 12
Федеральное казначейство России 766 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
Роснано 456 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Правительство РФ 2226 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 4
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
Президент Российской Федерации 1447 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 130 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство Самарской области 48 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росимущество - Управления информационных технологий 11 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 60 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Руссофт - Russoft 269 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 2
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
TIA - Telecommunications Industry Association 50 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 35 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 52 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Linux Foundation 159 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 41 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 49 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 71
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 30
3G - Стандарт мобильной связи 3835 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 12
Телевизор - Телевизионный приёмник 547 11
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
ИТ-аутсорсинг 685 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 7
Big Data - Большие данные 1136 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 584 7
МФУ - Многофункциональное устройство 604 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 6
Умные платформы 500 6
Google Android 10752 35
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 31
Microsoft Windows 10 6810 25
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 16
Apple iOS 5744 14
Linux OS 4386 13
Apple iPad 3263 11
Microsoft Azure 1171 8
Microsoft Windows 7 1662 7
Microsoft Office 2004 7
Nvidia GeForce GTX 2130 6
Symbian OS 803 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
WhatsApp Messenger 654 6
Apple - App Store 2199 5
Samsung Galaxy Note 558 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
Nokia N - серия 246 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 5
Microsoft Skype 1501 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 5
Google YouTube - Видеохостинг 1833 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 4
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 3
Kaspersky Internet Security 293 3
Microsoft Windows 876 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 3
VK - Mail.ru Одноклассники 864 3
Microsoft SQL Server 814 3
Apple macOS 944 3
Apple iPhone 11 152 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 3
Microsoft Office 365 769 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Касперский Евгений 223 9
Козырев Алексей 270 7
Макаров Валентин 116 6
Авербах Владимир 121 5
Путин Владимир 1840 5
Елистратов Николай 90 5
Медведев Дмитрий 1437 5
Гуральников Сергей 161 5
Никуличев Андрей 43 5
Четвернин Алексей 652 5
Соколов Олег 51 5
Демидов Михаил 132 5
Кесельбренер Леонид 49 4
Симаков Олег 106 4
Межов Игорь 15 4
Дегтерева Мария 25 4
Евраев Михаил 222 4
Громов Иван 96 4
Курьянов Сергей 147 4
Разумовский Дмитрий 70 4
Лысенко Эдуард 209 4
Захаренко Максим 46 4
Айвазов Армен 449 4
Фомичев Олег 107 4
Дюбанов Анатолий 86 4
Шадаев Максут 384 4
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 4
Брагин Павел 22 4
Звягина Наталья 64 4
Козлов Михаил 153 4
Никулин Игорь 21 3
Хоробрых Андрей 11 3
Нестеренко Татьяна 36 3
Власов Сергей 76 3
Казак Максим 98 3
Матвеева Татьяна 83 3
Петрушин Андрей 64 3
Оголь Елена 24 3
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 25 3
Егоров Александр 48 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 371
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 293
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 138
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 136
Европа Восточная 1753 132
Северная Америка 1452 128
Европа 3900 126
Африка - Африканский регион 1543 114
Ближний Восток 1513 106
Япония 2927 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 95
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 774 80
Германия - Федеративная Республика 3796 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 79
Индия - Республика 2230 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 74
Латинская Америка 748 71
Украина 3547 69
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1118 64
Азия - Азиатский регион 1571 62
Франция - Французская Республика 2209 54
Бразилия - Федеративная Республика 1149 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 39
Канада 1360 39
Южная Корея - Республика 1519 37
Казахстан - Республика 2721 36
Беларусь - Белоруссия 2152 35
Италия - Итальянская Республика 1454 35
Испания - Королевство 1302 31
Нидерланды 1002 27
Польша - Республика 854 25
Австралия - Австралийский Союз 1170 24
Финляндия - Финляндская Республика 836 23
Турция - Турецкая республика 968 21
Индонезия - Республика 395 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 775 17
Америка 481 17
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 16
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 543 16
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 536 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 49
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 28
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 12
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 11
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 91 9
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 9
Русский язык 1028 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 320 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 3
Образование в России 381 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 3
Банковский сектор 21 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
POI - points of interest 60 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 128 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
Вторая мировая война 301 2
ЕСН - Единый социальный налог 70 2
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