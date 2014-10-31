Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус

Sony потеряла на смартфонах миллиарды долларов и уволила главу Sony Mobile , окончившегося 30 сентября, операционный убыток в размере 172 млрд йен ($1,6 млрд). Годом ранее компания получила прибыль в размере 8,8 млрд йен, сообщается в опубликованном отчете компании. Выручка Sony Mobile составила 308,4 млрд иен ($2,8 млрд), что незначительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (304,6 млрд иен). Комментируя ситуацию с бизнесом компании, в прошлом

Беспроводная стереогарнитура SBH50 с OLED-дисплеем от Sony Mobile Компания Sony Mobile Communications Rus («Sony Mobile») сообщает о начале продаж в России новой

Sony готовит гигантский смартфон Компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) 4 июля планирует анонсировать первый в свое

Определены 10 самых популярных Android-смартфонов в России За прошедший год компании Samsung Electronics и Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) существенно укрепили свои позиции в России. Теперь в десятку наиболее популярн

В BlackBerry — новые назначения в совете директоров tions (США). В период с мая по декабрь 2012 г. Нордберг занимал пост председателя совета директоров Sony Mobile. В период с октября 2009 г. по май 2012 г. он был президентом и главным исполните

Sony обещает выпустить конкурента iPhone 5 и Galaxy S III Глава по продажам компании Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) Деннис ван Ши (Dennis van Schie) признался,

Смартфоны: Sony обогнала HTC, BlackBerry и Nokia Компания Sony Mobile Communications (ранее известная как Sony Ericsson) вошла в первую тройку мировых

Sony Mobile увольняет 15% штата и закрывает штаб-квартиру в Швеции Компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) объявила о намерении сократить 15% своего г

Компания Sony Ericsson умерла 1,05 млрд евро (около $1,4 млрд). Как сообщили в Sony, компания Sony Ericsson будет переименована в Sony Mobile Communications и в дальнейшем тесно интегрирована в структуру Sony. «Мобильное по

Sony завершила приобретение недостающей части Sony Ericsson Sony завершила сделку по приобретению 50-процентной доли шведской Ericsson в совместном предприятии Sony Ericsson. Об этом говорится в официальном сообщении. Напомним, что о намерении приобрест

Тест Sony Ericsson Xperia neo и pro: зачем смартфону QWERTY-клавиатура? Текущий модельный ряд бесклавиатурных смартфонов Sony Ericsson на базе Android 2.3 очень хорош, хотя и отличия между аппаратами минимальны. Главным образом их отличает дизайн, который все-таки у каждого разный, а у play это еще и геймпад, дос

Годовой убыток Sony Ericsson достиг 247 млн евро Чистый убыток Sony Ericsson в IV квартале 2011 г. составил 207 млн евро против прибыли в размере 8 млн евро за аналогичный период годом ранее. Выручка по итогам отчетного периода составила 1,29 млрд евро про

Sony готовит гигантский флагманский смартфон Веб-сайт консорциума Bluetooth Special Interest Group (SIG), занимающегося сертификацией устройств с поддержкой Bluetooth, допустил утечку информации о будущем смартфоне Sony Ericsson LT28at, выпуск которого планируется на 2012 г. Аппарат будет обладать 4,55-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей и оснащен 13-МП камерой с сенсором с обратной засвет

Утекла информация о 13-МП суперфоне Sony Ericsson Одним из суперфонов (смартфонов с большим дисплеем) в 2012 г. станет новая модель Sony Ericsson Xperia под рабочей маркировкой LT28at, сообщает SlashGear со ссылкой на допустивший утечку сайт консорциума Bluetooth Special Interest Group (SIG). Аппарат будет обладать 4,55-дюй

Все смартфоны Sony Ericsson линейки Xperia 2011 года будут поддерживать Android 4.0 Компания Sony Ericsson сообщила о том, что последняя версия платформы Android, Ice Cream Sandwich (4.0), станет доступна для всех смартфонов линейки Xperia 2011 года. Обновления получат следующие смартф

Sony Ericsson больше не будет n объявили о согласии Ericsson продать принадлежащую ей 50-процентную долю в совместном предприятии Sony Ericsson Mobile Communications. В результате Sony станет владельцем 100-процентной доли

Первый тест в России: супер-защищенный смартфон Sony Ericsson Xperia active в, экстремалов и любителей активного образа жизни всегда были чем-то не очень прибыльным и соответственно непопулярными у производителей. Оно и понятно – сегмент узкий, изменений внедрить можно мало. Sony Ericsson Xperia active Старожилы наверняка вспомнят телефоны Siemens ME45 или Nokia 5140: ударопрочные и пылевлагозащищенные корпуса этих действительно легендарных аппаратов нашли в свое в

Sony хочет стать единоличным владельцем Sony Ericsson за $1,3 млрд Японская корпорация Sony возобновила переговоры о покупке доли шведской компании Ericsson в совместном предприятии Sony Ericsson. В Sony считают, что это позволит лучше конкурировать с другими производителями мобильных телефонов, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Информацию со ссылкой н

Первый взгляд на Sony Ericsson Xperia arc S: шведско-японский дуэт идет ва-банк ъядерных процессоров все еще далека от идеала, в то время, как увеличение тактовой частоты реально увеличивает производительность. Выбор увеличенной мощности процессора в качестве основного отличия в Sony Ericsson называют частью стандартной практики по выпуску обновленной версии успешной модели. В связи с более мощным процессором производитель обещает повышенную производительность и потряс

Обзор смартфона Sony Ericsson Xperia ray: когда размер имеет значение Позиционирование Нестандартные габариты – это то, чем Sony Ericsson ray привлекает внимание в первую очередь. Его длина почти в два раза превышает ширину - 111х53х9 мм – а 100 грамм веса позволяют говорить о том, что смартфон очень легок. Его форм

Sony Ericsson официально показала флагманский смартфон Xperia arc S Компания Sony Ericsson представила новый смартфон Xperia arc S. Созданный на основе одного из наиболее успешных аппаратов линейки Xperia – Xperia arc, новый представитель семейства смартфонов от Sony

Sony Ericsson анонсировала смартфон Xperia neo V Концерн Sony Ericsson анонсировал новый смартфон Xperia neo V на базе Android OS 2.3.4. Новинка поддерживает современные медиафункции, в частности, видеочат в Google Talk и панорамную съемку в 3D, а та

Sony Ericsson начала российские продажи смартфона Xperia ray В России начались продажи имиджевого смартфона Sony Ericsson Xperia ray на базе Android OS 2.3 Gingerbread. Аппарат представляет собой телефон с топовыми техническими характеристиками. В устройстве есть 3,3-дюймовый экран Reality Display с

Sony Ericsson анонсировала новый музыкальный «гуглофон» Live with Walkman Компания Sony Ericsson сообщила о выходе Sony Ericsson Live with Walkman - смартфона на платформе Android, который предлагает новый способ прослушивания музыки вместе с друзьями. Для быстрого дос

Обзор Sony Ericsson Xperia mini pro: QWERTY-смартфон для прекрасной половины смартфоне по сравнению с предыдущей версией может варьироваться. Иногда они могут быть совсем незаметными, «косметическими». Иногда происходит достаточно серьезная переработка. Что касается продукции Sony Ericsson, то одной из положительных черт разработчика является стремление сохранять стратегическую линию и преемственность продукта, но при этом вносить в нее вполне обоснованные изменения

Samsung, HTC, LG и Sony Ericsson поддержали решение Google о покупке Motorola тнеров по работе с данной ОС», - заявил Чон Сок Парк (Jong-seok Park), президент и генеральный директор компании LG Mobile Communications. Комментарии аналогичного содержания опубликовали также глава Sony Ericsson Берт Нордберг (Bert Nordberg) и исполнительный директор HTC Питер Чоу (Peter Chou). Также свою поддержку сделки между интернет-гигантом и Motorola высказали главы компаний Marvell

Sony Ericsson ушел в убыток Производитель мобильных телефонов Sony Ericsson по итогам II квартала 2011 г. ушел в убыток - компания завершила отчетный период с ?50 млн в минусе против прибыли в размере ?11 млн в I квартале 2011 г. и в размере ?12 млн во II

Мировая премьера новых смартфонов Sony Ericsson: первый взгляд овная заслуга в этом на стороне производителей этих устройств, которые в конкурентной борьбе вынуждены анонсировать новые модели практически ежеквартально. Не является исключением из правила компания Sony Ericsson. Недавно редакция ZOOM.CNews знакомила читателей с обновленными версиями моделей Xperia 2011 года, но уже сейчас у нас есть снова повод поговорить о продукции этого шведско-японск

МТС предъявил претензии к качеству сервиса Nokia, Samsung, Sony Ericsson и LG «Русская телефонная компания» (РТК) («дочка» МТС, управляющая розничным бизнесом оператора), обратилась в арбитражный суд с исками сразу к нескольким производителям мобильных телефонов: Samsung, Sony Ericsson, Nokia и LG. Как утверждают в МТС, компания сталкивается с тем, что вендоры нарушают сроки экспертизы неисправного оборудования, не сообщая ритейлеру в установленные сроки о причи

Обзор лучших смартфонов и коммуникаторов первой половины 2011 Sony Ericsson Xperia Arc Шведско-японский концерн Sony Ericsson уже несколько лет как отошел от активного производства аппаратов среднего уровня в пользу высокотехнологичных аппаратов на базе операционной системы Android OS. Sony Ericsson

Sony Ericsson представил 3 новых аппарата. ФОТО Компания Sony Ericsson в рамках проходящей в Сингапуре конференции CommunicAsia 2011 анонсировала три новых аппарата, включая два смартфона - оба на платформе Android 2.3 (Gingerbread) - и мобильный тел

Sony Ericsson готовит двухъядерный смартфон в линейке Xperia Компания Sony Ericsson анонсировала обновление смартфона Xperia Arc. Первые живые изображения устройства появились на китайских форумах под названием Sony Ericsson DUO. Устройство будет иметь дву

Sony Ericsson может начать производство NFC-смартфонов Компания NXP Semiconductors объявила о заключении соглашения с Sony Ericsson по использованию в ее смартфонах NFC-модулей. Будущие новинки появятся в серии Xperia. Известно, что в новых смартфонах появится чип PN65 – в нем будет сам радиоконтроллер, встрое

Sony Ericsson анонсировала 20 новых игр для смартфона Xperia PLAY Компания Sony Ericsson объявила о запуске более 20-ти новых игр, в том числе 10-ти эксклюзивных, оптимизированных для смартфона Xperia PLAY. Новые игры будут представлены на ведущей специализированной в

Все партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play похищена в Новой Зеландии Первая партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play, предназначенная для продажи в Новой Зеландии, полностью похижена. Об этом оператор Vodafone сообщил в блоге в Twitter. Компания не раскрывает число похищенных аппарат

Sony Ericsson анонсировала продолжение Xperia X8 Компания Sony Ericsson собирается выпустить продолжение устройства Xperia X8 в виде двух новых смартфонов – моноблока с сенсорным экраном и бокового слайдера с QWERTY-клавиатурой. Устройства получат наз

Мини-смартфоны Xperia от Sony Ericsson: первый взгляд Дебютировавшие в прошлом году Android-смартфоны Sony Ericsson Xperia X10 mini и X10 mini pro получили определенную популярность среди покупателей, ищущих компактные модели смартфонов. Прежде всего, это была женская аудитория. Тогда данные ап

Sony Ericsson обновила линейку смартфонов Xperia mini Компания Sony Ericsson объявила на своем сайте о выпуске нового поколения смартфонов Xperia mini на базе Android. Первые аналогичные устройства - Xperia X10 mini и Xperia X10 mini pro - были анонсирован

Sony Ericsson Xperia Play: тест первого смартфона-приставки емя карманных приставок. Причем не какого-то там Gameboy первого поколения, а самой что ни на есть настоящей Sony Playstation Portable (PSP). Таким вот комбайном стал смартфон в форм-факторе слайдера Sony Ericsson PLAY. Но не нужно думать, что этот «комбайн» представляет собой просто оригинальный симбиоз Sony Ericsson arc и PSP. Отнюдь. Устройство получилось очень интересным и фактич