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Sony Mobile Mobile Communications Business Group Sony Ericsson Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус

Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус


31.10.2014 Sony потеряла на смартфонах миллиарды долларов и уволила главу Sony Mobile

, окончившегося 30 сентября, операционный убыток в размере 172 млрд йен ($1,6 млрд). Годом ранее компания получила прибыль в размере 8,8 млрд йен, сообщается в опубликованном отчете компании. Выручка Sony Mobile составила 308,4 млрд иен ($2,8 млрд), что незначительно выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (304,6 млрд иен). Комментируя ситуацию с бизнесом компании, в прошлом

10.07.2013 Беспроводная стереогарнитура SBH50 с OLED-дисплеем от Sony Mobile

Компания Sony Mobile Communications Rus («Sony Mobile») сообщает о начале продаж в России новой
18.06.2013 Sony готовит гигантский смартфон

Компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) 4 июля планирует анонсировать первый в свое
17.06.2013 Определены 10 самых популярных Android-смартфонов в России

За прошедший год компании Samsung Electronics и Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) существенно укрепили свои позиции в России. Теперь в десятку наиболее популярн
08.02.2013 В BlackBerry — новые назначения в совете директоров

tions (США). В период с мая по декабрь 2012 г. Нордберг занимал пост председателя совета директоров Sony Mobile. В период с октября 2009 г. по май 2012 г. он был президентом и главным исполните
20.11.2012 Sony обещает выпустить конкурента iPhone 5 и Galaxy S III

Глава по продажам компании Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) Деннис ван Ши (Dennis van Schie) признался,
12.11.2012 Смартфоны: Sony обогнала HTC, BlackBerry и Nokia

Компания Sony Mobile Communications (ранее известная как Sony Ericsson) вошла в первую тройку мировых

23.08.2012 Sony Mobile увольняет 15% штата и закрывает штаб-квартиру в Швеции

Компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) объявила о намерении сократить 15% своего г
16.02.2012 Компания Sony Ericsson умерла

1,05 млрд евро (около $1,4 млрд). Как сообщили в Sony, компания Sony Ericsson будет переименована в Sony Mobile Communications и в дальнейшем тесно интегрирована в структуру Sony. «Мобильное по
16.02.2012 Sony завершила приобретение недостающей части Sony Ericsson

Sony завершила сделку по приобретению 50-процентной доли шведской Ericsson в совместном предприятии Sony Ericsson. Об этом говорится в официальном сообщении. Напомним, что о намерении приобрест
26.01.2012 Тест Sony Ericsson Xperia neo и pro: зачем смартфону QWERTY-клавиатура?

Текущий модельный ряд бесклавиатурных смартфонов Sony Ericsson на базе Android 2.3 очень хорош, хотя и отличия между аппаратами минимальны. Главным образом их отличает дизайн, который все-таки у каждого разный, а у play это еще и геймпад, дос
19.01.2012 Годовой убыток Sony Ericsson достиг 247 млн евро

Чистый убыток Sony Ericsson в IV квартале 2011 г. составил 207 млн евро против прибыли в размере 8 млн евро за аналогичный период годом ранее. Выручка по итогам отчетного периода составила 1,29 млрд евро про
22.12.2011 Sony готовит гигантский флагманский смартфон

Веб-сайт консорциума Bluetooth Special Interest Group (SIG), занимающегося сертификацией устройств с поддержкой Bluetooth, допустил утечку информации о будущем смартфоне Sony Ericsson LT28at, выпуск которого планируется на 2012 г. Аппарат будет обладать 4,55-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей и оснащен 13-МП камерой с сенсором с обратной засвет
22.12.2011 Утекла информация о 13-МП суперфоне Sony Ericsson

Одним из суперфонов (смартфонов с большим дисплеем) в 2012 г. станет новая модель Sony Ericsson Xperia под рабочей маркировкой LT28at, сообщает SlashGear со ссылкой на допустивший утечку сайт консорциума Bluetooth Special Interest Group (SIG). Аппарат будет обладать 4,55-дюй
15.11.2011 Все смартфоны Sony Ericsson линейки Xperia 2011 года будут поддерживать Android 4.0

Компания Sony Ericsson сообщила о том, что последняя версия платформы Android, Ice Cream Sandwich (4.0), станет доступна для всех смартфонов линейки Xperia 2011 года. Обновления получат следующие смартф
27.10.2011 Sony Ericsson больше не будет

n объявили о согласии Ericsson продать принадлежащую ей 50-процентную долю в совместном предприятии Sony Ericsson Mobile Communications. В результате Sony станет владельцем 100-процентной доли

25.10.2011 Первый тест в России: супер-защищенный смартфон Sony Ericsson Xperia active

в, экстремалов и любителей активного образа жизни всегда были чем-то не очень прибыльным и соответственно непопулярными у производителей. Оно и понятно – сегмент узкий, изменений внедрить можно мало. Sony Ericsson Xperia active Старожилы наверняка вспомнят телефоны Siemens ME45 или Nokia 5140: ударопрочные и пылевлагозащищенные корпуса этих действительно легендарных аппаратов нашли в свое в
07.10.2011 Sony хочет стать единоличным владельцем Sony Ericsson за $1,3 млрд

Японская корпорация Sony возобновила переговоры о покупке доли шведской компании Ericsson в совместном предприятии Sony Ericsson. В Sony считают, что это позволит лучше конкурировать с другими производителями мобильных телефонов, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник. Информацию со ссылкой н
04.10.2011 Первый взгляд на Sony Ericsson Xperia arc S: шведско-японский дуэт идет ва-банк

ъядерных процессоров все еще далека от идеала, в то время, как увеличение тактовой частоты реально увеличивает производительность. Выбор увеличенной мощности процессора в качестве основного отличия в Sony Ericsson называют частью стандартной практики по выпуску обновленной версии успешной модели. В связи с более мощным процессором производитель обещает повышенную производительность и потряс
07.09.2011 Обзор смартфона Sony Ericsson Xperia ray: когда размер имеет значение

Позиционирование Нестандартные габариты – это то, чем Sony Ericsson ray привлекает внимание в первую очередь. Его длина почти в два раза превышает ширину - 111х53х9 мм – а 100 грамм веса позволяют говорить о том, что смартфон очень легок. Его форм
01.09.2011 Sony Ericsson официально показала флагманский смартфон Xperia arc S

Компания Sony Ericsson представила новый смартфон Xperia arc S. Созданный на основе одного из наиболее успешных аппаратов линейки Xperia – Xperia arc, новый представитель семейства смартфонов от Sony
26.08.2011 Sony Ericsson анонсировала смартфон Xperia neo V

Концерн Sony Ericsson анонсировал новый смартфон Xperia neo V на базе Android OS 2.3.4. Новинка поддерживает современные медиафункции, в частности, видеочат в Google Talk и панорамную съемку в 3D, а та
24.08.2011 Sony Ericsson начала российские продажи смартфона Xperia ray

В России начались продажи имиджевого смартфона Sony Ericsson Xperia ray на базе Android OS 2.3 Gingerbread. Аппарат представляет собой телефон с топовыми техническими характеристиками. В устройстве есть 3,3-дюймовый экран Reality Display с

23.08.2011 Sony Ericsson анонсировала новый музыкальный «гуглофон» Live with Walkman

Компания Sony Ericsson сообщила о выходе Sony Ericsson Live with Walkman - смартфона на платформе Android, который предлагает новый способ прослушивания музыки вместе с друзьями. Для быстрого дос
18.08.2011 Обзор Sony Ericsson Xperia mini pro: QWERTY-смартфон для прекрасной половины

смартфоне по сравнению с предыдущей версией может варьироваться. Иногда они могут быть совсем незаметными, «косметическими». Иногда происходит достаточно серьезная переработка. Что касается продукции Sony Ericsson, то одной из положительных черт разработчика является стремление сохранять стратегическую линию и преемственность продукта, но при этом вносить в нее вполне обоснованные изменения
16.08.2011 Samsung, HTC, LG и Sony Ericsson поддержали решение Google о покупке Motorola

тнеров по работе с данной ОС», - заявил Чон Сок Парк (Jong-seok Park), президент и генеральный директор компании LG Mobile Communications. Комментарии аналогичного содержания опубликовали также глава Sony Ericsson Берт Нордберг (Bert Nordberg) и исполнительный директор HTC Питер Чоу (Peter Chou). Также свою поддержку сделки между интернет-гигантом и Motorola высказали главы компаний Marvell
18.07.2011 Sony Ericsson ушел в убыток

Производитель мобильных телефонов Sony Ericsson по итогам II квартала 2011 г. ушел в убыток - компания завершила отчетный период с ?50 млн в минусе против прибыли в размере ?11 млн в I квартале 2011 г. и в размере ?12 млн во II
29.06.2011 Мировая премьера новых смартфонов Sony Ericsson: первый взгляд

овная заслуга в этом на стороне производителей этих устройств, которые в конкурентной борьбе вынуждены анонсировать новые модели практически ежеквартально. Не является исключением из правила компания Sony Ericsson. Недавно редакция ZOOM.CNews знакомила читателей с обновленными версиями моделей Xperia 2011 года, но уже сейчас у нас есть снова повод поговорить о продукции этого шведско-японск
27.06.2011 МТС предъявил претензии к качеству сервиса Nokia, Samsung, Sony Ericsson и LG

«Русская телефонная компания» (РТК) («дочка» МТС, управляющая розничным бизнесом оператора), обратилась в арбитражный суд с исками сразу к нескольким производителям мобильных телефонов: Samsung, Sony Ericsson, Nokia и LG. Как утверждают в МТС, компания сталкивается с тем, что вендоры нарушают сроки экспертизы неисправного оборудования, не сообщая ритейлеру в установленные сроки о причи
23.06.2011 Обзор лучших смартфонов и коммуникаторов первой половины 2011

Sony Ericsson Xperia Arc Шведско-японский концерн Sony Ericsson уже несколько лет как отошел от активного производства аппаратов среднего уровня в пользу высокотехнологичных аппаратов на базе операционной системы Android OS. Sony Ericsson

22.06.2011 Sony Ericsson представил 3 новых аппарата. ФОТО

Компания Sony Ericsson в рамках проходящей в Сингапуре конференции CommunicAsia 2011 анонсировала три новых аппарата, включая два смартфона - оба на платформе Android 2.3 (Gingerbread) - и мобильный тел
20.06.2011 Sony Ericsson готовит двухъядерный смартфон в линейке Xperia

Компания Sony Ericsson анонсировала обновление смартфона Xperia Arc. Первые живые изображения устройства появились на китайских форумах под названием Sony Ericsson DUO. Устройство будет иметь дву
20.06.2011 Sony Ericsson может начать производство NFC-смартфонов

Компания NXP Semiconductors объявила о заключении соглашения с Sony Ericsson по использованию в ее смартфонах NFC-модулей. Будущие новинки появятся в серии Xperia. Известно, что в новых смартфонах появится чип PN65 – в нем будет сам радиоконтроллер, встрое
03.06.2011 Sony Ericsson анонсировала 20 новых игр для смартфона Xperia PLAY

Компания Sony Ericsson объявила о запуске более 20-ти новых игр, в том числе 10-ти эксклюзивных, оптимизированных для смартфона Xperia PLAY. Новые игры будут представлены на ведущей специализированной в
19.05.2011 Все партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play похищена в Новой Зеландии

Первая партия смартфонов Sony Ericsson Xperia Play, предназначенная для продажи в Новой Зеландии, полностью похижена. Об этом оператор Vodafone сообщил в блоге в Twitter. Компания не раскрывает число похищенных аппарат
16.05.2011 Sony Ericsson анонсировала продолжение Xperia X8

Компания Sony Ericsson собирается выпустить продолжение устройства Xperia X8 в виде двух новых смартфонов – моноблока с сенсорным экраном и бокового слайдера с QWERTY-клавиатурой. Устройства получат наз
16.05.2011 Мини-смартфоны Xperia от Sony Ericsson: первый взгляд

Дебютировавшие в прошлом году Android-смартфоны Sony Ericsson Xperia X10 mini и X10 mini pro получили определенную популярность среди покупателей, ищущих компактные модели смартфонов. Прежде всего, это была женская аудитория. Тогда данные ап
06.05.2011 Sony Ericsson обновила линейку смартфонов Xperia mini

Компания Sony Ericsson объявила на своем сайте о выпуске нового поколения смартфонов Xperia mini на базе Android. Первые аналогичные устройства - Xperia X10 mini и Xperia X10 mini pro - были анонсирован
28.04.2011 Sony Ericsson Xperia Play: тест первого смартфона-приставки

емя карманных приставок. Причем не какого-то там Gameboy первого поколения, а самой что ни на есть настоящей Sony Playstation Portable (PSP). Таким вот комбайном стал смартфон в форм-факторе слайдера Sony Ericsson PLAY. Но не нужно думать, что этот «комбайн» представляет собой просто оригинальный симбиоз Sony Ericsson arc и PSP. Отнюдь. Устройство получилось очень интересным и фактич
20.04.2011 Sony Ericsson осталась на плаву, несмотря на двукратное сокращение прибыли

Японско-шведская Sony Ericsson сумела удержаться в прибыли по итогам I квартала 2011 г., несмотря на последствия землетрясения и цунами в Японии. По итогам января-марта компания заработала ?11 млн при объеме пр

Публикаций - 1262, упоминаний - 1363

Sony Mobile и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6528 708
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 669
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 643
Samsung Electronics 10186 505
Lenovo Motorola 3499 416
LG Electronics 3606 258
Siemens AG - Siemens Group 2581 200
Apple Inc 11952 179
HTC Corporation 1498 140
Microsoft Corporation 24488 112
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 87
Google LLC 11676 87
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 69
Motorola Inc 1140 61
Philips 2046 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12134 51
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 49
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 45
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 44
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2518 44
Toshiba Corporation 2924 44
Intel Corporation 12111 42
Vodafone Group 1370 42
HP Inc. 5667 42
Qualcomm Technologies 1796 41
Meta Platforms - Facebook 4426 40
Sharp Corporation 1039 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 2033 38
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8659 37
X Corp - Twitter 2840 36
Dell EMC 5016 36
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 36
Huawei 3862 35
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 33
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 30
МегаФон 8543 29
Lenovo Group 2276 29
AT&T Inc 1671 28
Fujitsu 2039 28
Евросеть 1404 72
Dixis - Диксис 359 64
Связной ГК 1366 43
Carl Zeiss AG 293 25
Телефон.Ру 92 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 17
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 15
Евросеть Техмаркет 80 12
Белый Ветер 356 10
Россети Ленэнерго 1700 9
Цифроград 171 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 8
Совкомбанк Совесть 271 8
Adidas - Адидас 159 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 6
eBay Inc 1618 6
Беталинк 103 6
Альфа-Банк 1739 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 5
Sony Music Entertainment 158 5
Телефорум 93 5
Prada 54 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 4
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 4
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 4
WMG - Warner Music Group 209 4
ВТБ - ВТБ24 664 4
Visa International 1942 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 451 4
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 4
Unilever - Юнилевер Русь 150 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 266 4
101Hotels.com 456 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7103 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 3
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 3
Возрождение - Коммерческий банк 343 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11319 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 6
Судебная власть - Judicial power 2290 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5370 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 206 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5793 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 965 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4416 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2957 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2830 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3233 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4610 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1655 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2640 2
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Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 973 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2673 1
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1177 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 1
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МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3283 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2683 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 172
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 25
Symbian Foundation 38 15
Greenpeace - Гринпис 128 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 9
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 5
OMA - Open Mobile Alliance 26 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 713 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 323 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
WiMAX Forum 68 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 1
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
Linux Foundation 182 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24161 745
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27599 742
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23729 525
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12380 279
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48896 238
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7070 238
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24867 230
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23728 208
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12384 183
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13611 170
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13812 165
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5985 164
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4621 156
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20547 156
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9474 154
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6370 150
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