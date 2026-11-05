Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Bluetooth SIG Bluetooth Special Interest Group
СОБЫТИЯ
Публикаций - 54, упоминаний - 60
Bluetooth SIG и организации, системы, технологии, персоны:
|Silicon 497 2
|NE Asia Online 313 2
|Electronista 166 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
|Telecom.paper 194 1
|Newsbytes News Network 379 1
|allNetDevices 160 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|XperiaBlog 2 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|The Verge - Издание 622 1
|BleepingComputer - Издание 468 1
|Engadget - Блог о технологиях 430 1
|DRAMeXchange 42 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 1
|SlashGear 134 1
|LetsGoDigital 10 1
|Ubergizmo 8 1
|МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.