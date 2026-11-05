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Bluetooth SIG Bluetooth Special Interest Group

СОБЫТИЯ


05.11.2026 Bluetooth ускорят в четыре раза без роста потребления энергии 1
29.11.2023 В Bluetooth найдены опасные фундаментальные уязвимости, которые живут в нем годами. Инструкции по взлому уже в Сети 1
14.06.2022 Популярным «умным» замкам повсеместно угрожает взлом из-за несовершенства Bluetooth 1
09.06.2020 OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ 1
21.11.2017 Гибкий смартфон Galaxy X «засветился» на собственном сайте Samsung 1
30.08.2017 BlackBerry отказывается в смартфонах от физических кнопок. Фото 1
12.09.2016 Toshiba представила подключаемый модуль BLE для Bluetooth Developer Studio 2
17.06.2016 Впервые за 7 лет обновлен стандарт Bluetooth 2
29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ 1
22.12.2011 Sony готовит гигантский флагманский смартфон 1
22.12.2011 Утекла информация о 13-МП суперфоне Sony Ericsson 1
02.08.2010 Подтвержден выпуск Windows Phone 7-устройства от Samsung 1
08.07.2010 Первые устройства с технологией Bluetooth 4.0 появятся в продаже до конца года 1
12.05.2010 Motorola выпустит бюджетный QWERTY-телефон 1
21.04.2010 Готов Bluetooth 4.0 1
21.12.2009 Новый Bluetooth заставит датчики работать годами 1
21.12.2009 Анонсирован Bluetooth 4.0 для электронных датчиков 1
21.12.2009 Энергоэффективный Bluetooth 1
22.04.2009 Bluetooth 3.0: официальный запуск 1
10.04.2009 Bluetooth 3.0 почти готов 1
08.12.2008 Через полгода Bluetooth ускорят в 100 раз 1
05.12.2008 Bluetooth обещают ускорить в 100 раз к середине 2009 года 1
09.01.2008 Bluetooth отмечает юбилей 1
04.12.2007 Брэнды и технологии – интересные факты из жизни ноутбуков 1
02.08.2007 Bluetooth 2.0 устарел 2
02.08.2007 Анонсирована спецификация Bluetooth 2.1+EDR 1
30.03.2006 Bluetooth увеличит скорость 1
05.10.2005 Sony Ericsson представил решение, упрощающее подключение Bluetooth-гарнитуры 1
30.05.2005 Беспроводное изобилие сбивает рынок с толку 1
02.02.2005 Новый Bluetooth: больше, дальше, быстрее 1
02.02.2005 Новый Bluetooth: больше, дальше, быстрее 1
13.09.2004 Рынок Bluetooth-устройств галопирует 1
09.06.2004 Еженедельно в мире продается 2 млн. Bluetooth-устройств 1
27.09.2002 О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне 1
18.09.2002 Доходы от использования технологии Bluetooth к 2006 г. возрастут до $12 млрд. 1
13.06.2002 BlueTooth выходит на большую дорогу 1
22.05.2002 Socket Communications выпустила новый пакет для Bluetooth-соединения телефона с Pocket PC 1
20.03.2002 Intel, I/O Software, Cognitec AG и Open Interface представили ноутбук с технологией Secure PC 1
28.02.2002 Группа по разработке технологий Bluetooth представила новые спецификации 2
22.02.2002 Технология Bluetooth достаточно безопасна для передачи конфиденциальных данных 1

Публикаций - 54, упоминаний - 60

Bluetooth SIG и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 13
Intel Corporation 12902 11
Microsoft Corporation 25918 9
Toshiba Corporation 2988 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 8
IBM - International Business Machines Corp 9723 7
Lenovo Motorola 3576 7
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 6
Sony - Sony Group Corporation 6765 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Samsung Electronics 11188 4
Dell EMC 5212 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 619 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
TI - Texas Instruments Incorporated 851 4
Motorola Inc 1156 3
Philips 2102 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 3
TDK 113 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
ST-Ericsson 39 2
Qualcomm Technologies 1994 2
Apple Inc 13345 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 2
HP Inc. 5914 2
Infineon Technologies - Siemens Semiconductors 426 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 322 2
Honeywell 313 2
AT&T Inc 1727 2
HP - Hewlett-Packard 3671 2
Sharp Corporation 1062 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 2
HP 3Com 681 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 2
Best Buy 225 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
BMW Group 485 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 509 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Prudential Financial 52 1
Менатеп - Menatep 39 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Walmart - Wal-Mart Stores 411 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 541 1
Nike 195 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 59 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
KIPRIS - Korea Intellectual Property Rights Information Service - Корейской патентной службой - Офис интеллектуальной собственности Республики Корея 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5814 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 695 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
WiMAX Forum 69 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8040 51
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10833 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13667 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30016 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14951 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15610 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27332 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22916 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17152 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8956 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26729 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18443 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3678 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10714 6
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1766 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28724 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13428 5
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4096 5
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10918 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2548 4
Стандартизация - Standardization 2371 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10586 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8649 4
Наушники - Headphones 4563 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7600 4
UWB - Ultra-Wide Band - ultra wideband - ultraband - Технология сверхширокополосной связи 112 4
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 613 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14291 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7983 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10486 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6310 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6520 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1568 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2292 6
Microsoft Windows 17088 5
Google Android 15415 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5286 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Samsung Galaxy 1048 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5950 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1913 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 306 2
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 441 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 455 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 482 1
Samsung Galaxy Nexus 86 1
Sony Walkman 286 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Samsung SM-G 1 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
Intel - StrongARM - 121 1
Toshiba TC - интегральные схемы 11 1
Fujitsu FMV - Fujitsu FMV-BIBLO - серия ноутбуков 15 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
AMD Turion 169 1
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
BBK OnePlus Z 1 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Edlund Anders - Эдлунд Андерс 2 2
McCamon Michael - Маккэмон Майкл 2 2
Ксенин Алекс 311 1
Кузьмин Андрей 12 1
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Holtzman David - Гольцман Дэвид 1 1
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Carlaw Stuart - Карлоу Стюарт 8 1
Powell Mark - Пауэлл Марк 1 1
Mahieu François - Махье Франсуа 1 1
Slawsby Alex - Слоусби Алекс 9 1
Wood Steven - Вуд Стивен 3 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 22 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 12
Россия - РФ - Российская федерация 169597 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19486 4
Япония 13876 4
Европа 25063 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 3
Дания - Королевство 1376 3
Германия - Федеративная Республика 13327 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 3
Южная Корея - Республика 7137 2
Швеция - Королевство 3804 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 2
Африка - Африканский регион 3658 2
Великобритания - Лондон 2438 2
США - Калифорния 4847 2
Европа Западная 1499 2
Перу - Республика 294 2
США - Оклахома 89 1
Франция - Канны 114 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 147 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 21 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 1
Земля - планета Солнечной системы 10935 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Норвегия - Королевство 1869 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
Сингапур - Республика 1974 1
Индия - Bharat 5931 1
Америка - Американский регион 2214 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3539 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1499 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 1
Канада 5099 1
Израиль 2879 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 1
Ближний Восток 3173 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6310 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6222 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11579 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1585 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1025 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27833 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5711 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6931 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1909 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11043 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1334 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8359 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7621 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3090 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9352 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7789 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6661 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7638 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2979 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1969 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1829 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4811 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1761 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 244 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2770 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 164 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1679 1
Металлы - Платина - Platinum 501 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6767 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2406 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 355 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8014 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12500 1
Silicon 497 2
NE Asia Online 313 2
Electronista 166 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Telecom.paper 194 1
Newsbytes News Network 379 1
allNetDevices 160 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
XperiaBlog 2 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
The Verge - Издание 622 1
BleepingComputer - Издание 468 1
Engadget - Блог о технологиях 430 1
DRAMeXchange 42 1
CNews - ZOOM.CNews 1916 1
SlashGear 134 1
LetsGoDigital 10 1
Ubergizmo 8 1
In-Stat/MDR 74 3
IDC - International Data Corporation 5004 3
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
IMS Research 31 1
ABI Research 236 1
Frost & Sullivan 208 1
Mercury Research 74 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CeBIT 614 2
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