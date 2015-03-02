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NXP Semiconductors Freescale Semiconductor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|02.03.2015
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NXP поглощает Freescale, чтобы стать крупнейшим в мире производителем автомобильных чипов
о подписании обязывающего соглашения о покупке меньшего по объему выручки американского конкурента Freescale Semiconductor. За каждую акцию Freescale компания NXP согласилась заплатить $6,25 д
|09.12.2014
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Новое решение сократит время беспроводной зарядки в разы
беля требуется около 8 часов. Новая же разработка сократит это время до нескольких часов, говорят в Freescale. Решение состоит из чипа MWCT1012, управляющего контуром передачи энергии, и второг
|05.12.2014
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Promwad стал участником программы Freescale Connect
тр электроники Promwad стал официальным партнером и участником программы Freescale Connect компании Freescale Semiconductor, мирового производителя полупроводниковых компонентов. Как сообщили C
|22.05.2014
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Freescale обещает появление полуроботизированных машин к 2017 г.
Американский производитель полупроводниковых микросхем Freescale Semiconductor Holdings объявил о сотрудничестве с разработчиками программного обесп
|28.04.2014
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В бюджетных автомобилях появятся цифровые приборные панели
Компания Freescale Semiconductor Holdings, известный американский производитель полупроводниковых изде
|01.03.2013
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Самый маленький микроконтроллер: поместится везде
Компания Freescale Semiconductor создала самый маленький в мире микроконтроллер – чип, который по сути
|19.12.2011
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Топ-менеджер Freescale Semiconductor будет руководить международными подразделениями AMD
вице-президента и генерального менеджера отделения сетевого и мультимедийного оборудования компании Freescale Semiconductor, будет руководить подразделениями AMD, работающими на рынке клиентски
|04.01.2011
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Freescale выпускает четырехъядерные процессоры для мобильных устройств
Компания Freescale представила обновленную линейку мобильных процессоров i.MX 6, имеющих по 1,2 и 4 ядра ARM Cortex A9 с тактовой частотой 1.2 ГГц каждое. Они разработаны для планшетных компьютеров, сма
|01.12.2010
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Доход Freescale Semiconductor в третьем квартале 2010 г. превысил $1 млрд
Компания Freescale Semiconductor, разработчик и производитель полупроводников для встраиваемых приложе
|23.06.2010
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Lenovo покажет смартбук на базе платформы SABRE
Компания Lenovo представила смартбук линейки Ideapad, который будет работать на базе процессора Freescale. Внешне устройство напоминает в большей степени небольшой нетбук, но по техническим
|01.03.2010
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В 2010 г. стоимость устройств для чтения электронных книг снизится до $150
Поставщик полупроводников Freescale Semiconductor предполагает, что в 2010 г. стоимость устройств для чтения электронны
|16.11.2009
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Freescale продемонстрировала свои последние технологические достижения за 2009 г.
едших в нашей работе с партнерами, – отметил Андрей Абрамов, генеральный директор представительства Freescale Semiconductor в России. – Это, в первую очередь, касается номинирования локальных д
|29.01.2009
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Глава Freescale рассказал о том, что ждет человечество
По мнению председателя совета директоров и CEO компании Freescale Semiconductor Рика Бейера (Rich Beyer), в будущем электроника станет более дружелюбной по отношению к окружающей среде, широкополосный доступ в интернет станет обычным делом и откроют
|03.10.2008
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Производитель чипов Freescale планирует реструктуризацию
Американский производитель полупроводников Freescale Semiconductor объявил в четверг, 2 октября, о намерении продать свой бизнес по выпу
|10.10.2007
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Opera, Freescale, NEC: новая технология для мобильных устройств
Opera Software, Freescale Semiconductor и NEC анонсировали новую совместную технологию, которая расширит возможности просмотра мультимедийного контента на мобильных устройствах. Компании планируют продемонстри
|18.09.2006
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Сделка года: на кону экс-бизнес Motorola
Тем не менее, Freescale, штаб-квартира которой располагается в Остине (Техас), располагает еще 50 днями для поиска других предложений. Freescale, бывшая частью Motorola, является самым крупным поставщ
|18.09.2006
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Freescale купят за $17,6 млрд.
Freescale дала согласие на покупку компании группой во главе с Blackstone за $17,6 млрд. Сделка будет одной из самых крупнейших в истории среди технологических компаний. Тем не менее, Freescale, штаб-квартира которой располагается в Остине, Техас, располагает еще 50 днями для поиска других предложений. Freescale, бывшая частью Motorola, является самым крупным поставщи
|27.07.2006
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Freescale разработала сверхминиатюрный 3G-чип
Компания Freescale Semiconductor разработала 3G-чип размером менее 1 кв. дюйма. Устройство имеет все к
|29.06.2005
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Первый широкополосный телевизор выходит в свет
51; без кабельных соединений между ними. Тем самым открывается возможность размещения телевизора — точнее, лишь его экрана — там, где это удобнее всего для зрителей. Технология UWB компании Freescale позволяет обеспечить многопотоковую передачу видео высокой четкости, а также в формате MPEG-2, на расстояние до 20 м со скоростью до 110 МБ/с. По заверениям разработчиков, в настоящее
|23.06.2004
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Motorola подала заявку на IPO Freescale
Во вторник, 22 июня, подразделение Motorola по производству полупроводников компания Freescale Semiconductor подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на осуществление
|31.05.2004
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Freescale выпустил многофункциональный контроллер для ПК
Компания Freescale Semiconductor, полупроводниковое подразделение Motorola, выпустила многофункциональ
|18.05.2004
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Motorola улучшает Canopy, выпускает новые ColdFire и меняет руководство FreeScale
eScale, предназначена для управления энергопотреблением систем на его базе. Кадровые перестановки в Freescale Semiconductor - полупроводниковом подразделении Motorola: новым CEO и председателем
|17.02.2004
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Freescale Semiconductor - новое детище Motorola
намерена намерении выделить из группы Сектор полупроводниковых продуктов (SPS) и присвоить ему имя Freescale Semiconductor, что переводится как "свободно масштабируемый". Появление самостоятел
NXP Semiconductors и организации, системы, технологии, персоны:
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|Liliputing 76 1
|EE Times 160 1
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