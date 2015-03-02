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NXP Semiconductors Freescale Semiconductor

NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.03.2015 NXP поглощает Freescale, чтобы стать крупнейшим в мире производителем автомобильных чипов

о подписании обязывающего соглашения о покупке меньшего по объему выручки американского конкурента Freescale Semiconductor. За каждую акцию Freescale компания NXP согласилась заплатить $6,25 д
09.12.2014 Новое решение сократит время беспроводной зарядки в разы

беля требуется около 8 часов. Новая же разработка сократит это время до нескольких часов, говорят в Freescale. Решение состоит из чипа MWCT1012, управляющего контуром передачи энергии, и второг
05.12.2014 Promwad стал участником программы Freescale Connect

тр электроники Promwad стал официальным партнером и участником программы Freescale Connect компании Freescale Semiconductor, мирового производителя полупроводниковых компонентов. Как сообщили C
22.05.2014 Freescale обещает появление полуроботизированных машин к 2017 г.

Американский производитель полупроводниковых микросхем Freescale Semiconductor Holdings объявил о сотрудничестве с разработчиками программного обесп
28.04.2014 В бюджетных автомобилях появятся цифровые приборные панели

Компания Freescale Semiconductor Holdings, известный американский производитель полупроводниковых изде
01.03.2013 Самый маленький микроконтроллер: поместится везде

Компания Freescale Semiconductor создала самый маленький в мире микроконтроллер – чип, который по сути
19.12.2011 Топ-менеджер Freescale Semiconductor будет руководить международными подразделениями AMD

вице-президента и генерального менеджера отделения сетевого и мультимедийного оборудования компании Freescale Semiconductor, будет руководить подразделениями AMD, работающими на рынке клиентски
04.01.2011 Freescale выпускает четырехъядерные процессоры для мобильных устройств

Компания Freescale представила обновленную линейку мобильных процессоров i.MX 6, имеющих по 1,2 и 4 ядра ARM Cortex A9 с тактовой частотой 1.2 ГГц каждое. Они разработаны для планшетных компьютеров, сма
01.12.2010 Доход Freescale Semiconductor в третьем квартале 2010 г. превысил $1 млрд

Компания Freescale Semiconductor, разработчик и производитель полупроводников для встраиваемых приложе
23.06.2010 Lenovo покажет смартбук на базе платформы SABRE

Компания Lenovo представила смартбук линейки Ideapad, который будет работать на базе процессора Freescale. Внешне устройство напоминает в большей степени небольшой нетбук, но по техническим
01.03.2010 В 2010 г. стоимость устройств для чтения электронных книг снизится до $150

Поставщик полупроводников Freescale Semiconductor предполагает, что в 2010 г. стоимость устройств для чтения электронны
16.11.2009 Freescale продемонстрировала свои последние технологические достижения за 2009 г.

едших в нашей работе с партнерами, – отметил Андрей Абрамов, генеральный директор представительства Freescale Semiconductor в России. – Это, в первую очередь, касается номинирования локальных д
29.01.2009 Глава Freescale рассказал о том, что ждет человечество

По мнению председателя совета директоров и CEO компании Freescale Semiconductor Рика Бейера (Rich Beyer), в будущем электроника станет более дружелюбной по отношению к окружающей среде, широкополосный доступ в интернет станет обычным делом и откроют
03.10.2008 Производитель чипов Freescale планирует реструктуризацию

Американский производитель полупроводников Freescale Semiconductor объявил в четверг, 2 октября, о намерении продать свой бизнес по выпу
10.10.2007 Opera, Freescale, NEC: новая технология для мобильных устройств

Opera Software, Freescale Semiconductor и NEC анонсировали новую совместную технологию, которая расширит возможности просмотра мультимедийного контента на мобильных устройствах. Компании планируют продемонстри
18.09.2006 Сделка года: на кону экс-бизнес Motorola

Тем не менее, Freescale, штаб-квартира которой располагается в Остине (Техас), располагает еще 50 днями для поиска других предложений. Freescale, бывшая частью Motorola, является самым крупным поставщ
18.09.2006 Freescale купят за $17,6 млрд.

Freescale дала согласие на покупку компании группой во главе с Blackstone за $17,6 млрд. Сделка будет одной из самых крупнейших в истории среди технологических компаний. Тем не менее, Freescale, штаб-квартира которой располагается в Остине, Техас, располагает еще 50 днями для поиска других предложений. Freescale, бывшая частью Motorola, является самым крупным поставщи
27.07.2006 Freescale разработала сверхминиатюрный 3G-чип

Компания Freescale Semiconductor разработала 3G-чип размером менее 1 кв. дюйма. Устройство имеет все к
29.06.2005 Первый широкополосный телевизор выходит в свет

51; без кабельных соединений между ними. Тем самым открывается возможность размещения телевизора — точнее, лишь его экрана — там, где это удобнее всего для зрителей. Технология UWB компании Freescale позволяет обеспечить многопотоковую передачу видео высокой четкости, а также в формате MPEG-2, на расстояние до 20 м со скоростью до 110 МБ/с. По заверениям разработчиков, в настоящее
23.06.2004 Motorola подала заявку на IPO Freescale

Во вторник, 22 июня, подразделение Motorola по производству полупроводников компания Freescale Semiconductor подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на осуществление

31.05.2004 Freescale выпустил многофункциональный контроллер для ПК

Компания Freescale Semiconductor, полупроводниковое подразделение Motorola, выпустила многофункциональ
18.05.2004 Motorola улучшает Canopy, выпускает новые ColdFire и меняет руководство FreeScale

eScale, предназначена для управления энергопотреблением систем на его базе. Кадровые перестановки в Freescale Semiconductor - полупроводниковом подразделении Motorola: новым CEO и председателем
17.02.2004 Freescale Semiconductor - новое детище Motorola

намерена намерении выделить из группы Сектор полупроводниковых продуктов (SPS) и присвоить ему имя Freescale Semiconductor, что переводится как "свободно масштабируемый". Появление самостоятел

Публикаций - 154, упоминаний - 189

NXP Semiconductors и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 54
Qualcomm Technologies 1974 37
TI - Texas Instruments Incorporated 848 33
Samsung Electronics 11065 31
Lenovo Motorola 3566 26
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 19
Toshiba Corporation 2980 18
Microsoft Corporation 25775 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 17
Nvidia Corp 4002 15
Apple Inc 13156 13
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
Sony 6739 12
Google LLC 12690 12
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 11
Acer Group - Acer Inc 2776 10
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
LG Electronics 3735 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
HTC Corporation 1512 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Philips 2099 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
ПроСофт - ProSoft 82 4
ARM Holdings 95 4
BlackBerry - QNX Software Systems 49 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
HP Inc. 5883 4
Fujitsu 2105 4
MediaTek - Ralink 595 4
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 4
ONYX International 158 3
Compal Electronics 137 3
BMW Group 482 5
Renault Groupe 166 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Hyundai Motor Company 436 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
Carlyle Group 24 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Blackstone Group 47 2
SoftBank Group 284 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Ростех - РТ-регистратор 2 1
Barnes & Noble 171 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
ЭГА НПП - Электронная гидроавтоматика 2 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
101Hotels.com 456 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Белый Кит ГК 5 1
Vale Group LLC - Vulcan Real Estate - Vulcan Ventures 29 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Tesla Motors 461 1
Volvo Cars 262 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Carl Zeiss AG 307 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Ford 435 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 4
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
WiMAX Forum 69 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 83
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 42
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 33
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 14
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 12
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
ARM - Advanced RISC Machine 494 11
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 10
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 10
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Google Android 15244 29
Linux OS 11533 24
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 21
Microsoft Windows 16882 19
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 9
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 7
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 7
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 6
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 6
Apple iPad 4012 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 5
Microsoft Windows Embedded 208 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 4
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 4
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Nokia Symbian OS 1411 4
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 3
PocketBook Touch 11 3
HTC Qtek 44 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Strauss Will - Страус Уил 4 3
Lisa Su - Лиза Су 59 3
Красников Геннадий 73 2
Ксенин Алекс 311 2
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 2
Read Rory - Рид Рори 21 2
Strauss Will - Штраус Уилл 3 2
Путин Владимир 3454 2
Коломыченко Мария 5 1
Демидов Михаил 134 1
Фадеев Михаил 57 1
Стрельцов Николай 5 1
Пашкевич Владимир 22 1
Бугаенко Андрей 13 1
Милица Евгений 6 1
Терентьев Константин 19 1
Гридин Александр 9 1
Бучин Сергей 7 1
Определенов Виктор 9 1
Pineda Luis - Паинда Льюис 2 1
Muehlfellner Robert - Мюэльфеллнер Роберт 1 1
Маевский Сергей 1 1
Fabianek Michael - Фэйбиэнек Майкл 1 1
Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 1
Burden Kevin - Берден Кевин 9 1
Агафонов Леонид 3 1
Cornyn Ray - Корнин Рэй 1 1
Млежнек Мирослав 1 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Seifert Thomas - Сейферт Томас 11 1
Akrout Chekib - Экраут Чекиб 1 1
Nagappan Ram - Нагаппан Рам 1 1
Sharp Richard - Шарп Ричард 5 1
Allen Randy - Ален Рэнди 5 1
Луканкин Олег 1 1
Немудров Владимир 1 1
Seifert Thomas - Сайферт Томас 3 1
McCamon Michael - Маккэмон Майкл 2 1
Jackson John - Джексон Джон 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 46
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Япония 13807 15
Европа 24964 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Китай - Тайвань 4245 8
Южная Корея - Республика 7052 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Франция - Французская Республика 8177 6
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Нидерланды 3746 5
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