Lisa Su Лиза Су


СОБЫТИЯ


06.01.2026 AMD презентовала новые ИИ-чипы и пообещала рост производительности в 1000 раз 4
14.11.2025 AMD мощно подвинула Intel на рынке процессоров для ПК за счет козыря, которому нечего противопоставить 2
27.08.2025 IBM и AMD создают новую архитектуру на стыке квантовых вычислений и суперкомпьютеров 2
18.08.2025 Американский завод крупнейшего в мире производителя чипов TSMC вышел на чистую прибыль. Японская площадка все еще убыточна 2
24.07.2025 Импортозамещение по-трамповски не работает. Гигантский разработчик процессоров не хочет выпускать их в США – слишком дорого 3
14.11.2024 В борьбе за лидерство в производстве ИИ-чипов AMD увольняет 4% сотрудников 2
01.04.2024 Intel платит своему гендиректору вдвое меньше, чем AMD своему 2
19.06.2023 AMD выпустила спецпроцессор для ChatGPT, который свергнет доминирующую NVidia 2
10.02.2023 AMD заняла рекордную долю рынка процессоров. Intel в большой опасности 1
25.01.2023 AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам 2
29.12.2022 Продажи видеокарт, ставших «золотыми» во время пандемии, откатились на уровень 2005 года 2
07.12.2022 Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли 2
24.11.2022 Intel предельно усложнила получение баснословных бонусов гендиректором. Чтобы их получить, нужно «совершить чудо» 2
07.10.2022 Мир ополчился на AMD. Компьютеры не продаются, выручка катастрофически падает 2
07.06.2022 Россия ввела санкции против топ-менеджеров AMD, Netflix и OneWeb 2
18.05.2022 Акционеры Intel взбунтовались против выплаты топ-менеджерам гигантских бонусов 2
16.02.2022 Intel сдает позиции. Впервые в истории она стоит дешевле AMD 1
14.02.2022 AMD объявила о завершении сделки по приобретению компании Xilinx 1
15.01.2022 Пять главных трендов 2022 года в мире гаджетов 1
27.10.2021 AMD сообщает о финансовых результатах III квартала 2021 г. 1
18.06.2021 Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau 1
27.10.2020 Сделка года. AMD купила самого крупного в мире производителя программируемых чипов 2
10.09.2020 AMD объявила «Красный октябрь»: Скоро выйдут процессоры, которым у Intel даже близко нет аналогов 2
31.07.2020 Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР 1
26.03.2020 Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ 2
20.01.2020 AMD усиливает руководящий состав 1
29.11.2019 Как Intel проиграла AMD все, что смогла 2
30.10.2019 AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет 2
01.08.2019 Квартальная выручка AMD выросла на 20% и составила $1,53 млрд 1
18.06.2019 Юбилейный видеоускоритель и другие новости от AMD 1
05.06.2019 Новый удар по Китаю. AMD лишила страну технологий по производству процессоров 2
02.05.2019 AMD бесплатно раздаст топовые видеокарты и мощные процессоры тем, кто решит математическую задачу 2
01.02.2019 Через полгода поисков Intel нашла нового гендиректора 1
28.01.2019 Intel терпит фиаско с разработкой процессоров Ice Lake 1
16.01.2019 Intel приписывают план поглотить AMD 2
22.06.2017 AMD берет реванш у Intel на рынке серверных процессоров 2
22.06.2017 AMD представила серверные процессоры Epyc для ЦОД 1
22.05.2017 AMD анонсировала широкий спектр продуктов и технологий в рамках долгосрочной стратегии роста 1
17.05.2017 AMD вернулась на серверный рынок с новыми «эпичными» процессорами. Видео 1
03.03.2017 Процессоры AMD Ryzen 7 для настольных ПК доступны для заказа 1

