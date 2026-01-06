Получите все материалы CNews по ключевому слову
Lisa Su Лиза Су
СОБЫТИЯ
Lisa Su и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4943 3
|Mercury Research 71 2
|Grand View Research 24 1
|VDC Research Group 14 1
|Jon Peddie Research 42 1
|Aberdeen Group 48 1
|Gartner - Гартнер 3615 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.