Как Intel проиграла AMD все, что смогла

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Intel не справляется с натиском AMD, захватывающей все большую долю рынка процессоров. Менее чем за три года AMD сумела перейти с 12- на 7-нанометровый техпроцесс, тогда как Intel застряла на 10 нанометрах. Intel начала уступать ей в сегментах процессоров для настольных ПК и рабочих станций, но пока удерживает позиции в сфере чипов для ноутбуков.



AMD наращивает мощь

Компания Intel продолжает сдавать позиции своему главному конкуренту, компании AMD, практически во всех сегментах рынка процессоров. AMD усиливает натиск, и в настоящее время Intel практически нечего противопоставить ей с точки зрения производительности и стоимости.

Ресурс Engadget опубликовал разгромную статью с анализом провалов Intel, ставших следствием неправильной ценовой политики и слишком низких темпов разработки и внедрения инноваций в сравнении с AMD.

Триумф AMD подчеркивает и тот факт, что в рейтинге топ-10 самых популярных процессоров в мире, составленном крупным интернет-магазином Amazon на основе предпочтений своих покупателей, подавляющее большинство позиций заняты чипами AMD. К примеру, в Великобритании и Германии AMD удерживает шесть мест из десяти – это указывает на то, что те, кто предпочитает собирать ПК самостоятельно, не доверяя готовым сборкам, чаще выбирают чипы Ryzen вместо процессоров линейки Core.

Процессоры Ryzen становятся все более привлекательными для пользователей

Intel постепенно уступает AMD, не справляясь ни с необходимыми объемами производства своих процессоров (она даже обратилась к Samsung за помощью в этом вопросе), ни с переходом на современные техпроцессы. Большинство чипов Intel по-прежнему 14-нанометровые, несмотря на дебют 10-нанометровой серии Ice Lake в августе 2019 г., тогда как AMD давно освоила 7 нанометров.

Блицкриг AMD

Проблемы у Intel начались в I квартале 2017 г., когда AMD выпустила свою 14-нанометровую архитектуру Zen первого поколения, приступив к активному захвату рынка путем выпуска доступных процессоров, не уступающих по своим возможностям продукции Intel. К примеру, на тот момент Intel i7-6900 с восемью ядрами на борту стоил в пределах $1100, и AMD в марте 2017 г. ответила выпуском Ryzen 7 1800X за $500. Немного позже, в августе 2017 г., состоялся релиз топового Threadripper 1950X с 16 ядрами за $1000. У Intel к тому моменту был готов Core i9-7980XE с 18 ядрами, превосходивший детище AMD по производительности, но при небольшой разнице в возможностях он оценивался в $2000.

Следующей целью, пишет Engadget, AMD стал сегмент процессоров для рабочих станций. Выпустив в апреле 2018 г. архитектуру Zen+ на 12 нанометрах, она разработала на ее основе 32-ядерный Threadripper 2990X за $1800, который практически ни в чем не уступал топовому на тот момент Intel Xeon W-3175X за $3000.

Несколько месяцев спустя Intel выпустила i9-9980XE за $2000, на что AMD ответила 16-ядерным Ryzen 9 3950X, попросив за него $750. Он превосходил своего конкурента по тактовым частотам и общей производительности, но стоил при этом практически втрое дешевле. Intel парировала выпуском оцененного в $1000 Core i9-10980XE с 18 вычислительными ядрами, но этого по-прежнему было недостаточно – у AMD были заготовлены соперники и для него, более дорогие, но и более мощные. Ими стали 24- и 32-ядерные Threadripper 3960X и 3970X за $1400 и $2000 соответственно.

Лиза Су, глава AMD

В июле 2019 г. состоялся официальный запуск 7-нанометровой архитектуры Zen 2, хотя первые процессоры на ее основе AMD продемонстрировала еще раньше, в самом начале 2019 г. Итого, AMD потребовалось всего 2,5 года, чтобы не на шутку напугать Intel, заставив ее идти на радикальные меры, в том числе и на резкое снижение стоимости своих старых процессоров.

Intel не сдается

Intel уступила несколько сегментов рынков AMD, будучи не в состоянии предложить конкурентоспособное в плане стоимости решение, но она по-прежнему остается лидером в области игровых компьютеров. К примеру, i9-9900K и i9-9900KS обгоняют по своим возможностям в видеоиграх Ryzen 9 3950X.

Ноутбуки класса Hi-End, в том числе и геймерские, в подавляющем большинстве базируются на процессорах Intel, и тут AMD проигрывает не только ей, но и Nvidia – производителю графических чипов. Выпускающие ноутбуки вендоры чаще отдают предпочтение GeForce, нежели Radeon.

В целом, AMD пока не удается укрепить свои позиции на рынке ноутбуков – если десктопы для домашнего использования и стационарные рабочие станции все чаще собираются на Ryzen, то в мобильных ПК господствуют Intel Core восьмого, девятого и десятого поколений. Причина проста – мобильные чипы AMD пока что имеют более низкую производительность в сравнении с продукцией Intel, и они, в отличие от большинства мобильных Core, часто не содержат интегрированную графику.

В итоге, по состоянию на 29 ноября 2019 г. Intel пока сдерживает натиск AMD в сегменте ноутбуков, но все может измениться в 2020 г. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) в начале ноября 2019 г. пообещала, что запуск Ryzen на базе архитектуры Zen 3 (техпроцесс 7nm+) состоится в 2020 г., пока без точной даты. К тому же, до 2022 г. AMD запустит Zen 4, на момент публикации материала находившуюся в стадии активной разработки.

Что будет дальше

AMD ведет разработку новых процессоров, оптимально подходящих для геймерских ПК и ноутбуков. Intel, тем не менее, еще может не допустить своего провала и в этом сегменте – если она успеет выпустить игровые чипы на 10 нанометрах до того, как AMD представит свои новинки, то она сумеет сохранить лидерство, поскольку 10-нанометровые Core, по заявлениям самой Intel, будут быстрее конкурентов из стана Ryzen на 10% при меньшем потреблении энергии.

Роадмап AMD

Но сделать это ей нужно до того, как AMD официально запустит Zen 3. С учетом того, что разработка 10-нанометрового техпроцесса растянулась у Intel на долгих четыре года, она может и не успеть. Между тем, Лиза Су пообещала, что Zen 3 обеспечит 15-процентный скачок производительности в сравнении с Zen 2 при одновременном «существенном» снижении энергопотребления. Это может открыть AMD дорогу в сегмент высокопроизводительных игровых ноутбуков.

Непрекращающаяся борьба

Но все же, несмотря на все усилия AMD, Intel продолжает удерживать лидирующие позиции. 2,5 лет недостаточно, чтобы потеснить ее с первого места, которое она удерживала более 10 лет.

По данным аналитической компании Mercury Research, в III квартале 2019 г. в сегменте настольных процессоров доля AMD достигла 18% - за год прирост составил 5%, даже несмотря на то, что компания испытывала ряд технических трудностей при производстве процессоров Ryzen 3000 серии.

Серверный рынок принадлежит AMD на 4,3% против 2,74% год назад. Аналитики Mercury Research высказали предположение, что к концу 2020 г. доля AMD в этом сегменте превысит 10%. В сфере мобильных процессоров AMD тоже пока на втором месте с результатом 14,7%.