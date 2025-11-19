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High-End высочайший («элитный») класс техники

СОБЫТИЯ

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19.11.2025 Восьмипроцессорный High-End сервер Delta Spider прошел успешное тестирование с РЕД ОС

ет поставляться с 2, 4 или 8 процессорами, позволяя наращивать вычислительную мощность в соответствии с возрастающими потребностями ресурсоемких приложений. Получивший реестровую запись Минпромторга, High-end сервер Delta Spider является надежной и высокопроизводительной платформой для самых ответственных и высоконагруженных приложений крупных предприятий, таких как системы управления предп
20.06.2025 «Аэродиск» представил инженерные образцы hi-end СХД на базе аппаратной платформы Aquarius

Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представила инженерные образцы своей системы хранения данных класса hi-end, выполненной на базе аппаратной платформы Aquarius. Новое решение обеспечивает одновременный симметричный доступ к данным через восемь активных контроллеров (symmetric active-active), чт
29.03.2023 «Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end

«Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных и виртуализации, объявил о запуске опытной эксплуатации нового решения — СХД класса high-end. Первую реализацию новинки компания рассчитывает выпустить на рынок до конца 2023 г. Запуск опытной эксплуатации является очередным шагом многоэтапного проекта по расширению линейки ре
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности

Компания «Аэродиск», российский производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершает разработку новой системы хранения данных класса hi-end в рамках продуктовой линейки СХД «Восток». Серия «Аэродиск Восток» реализована на отечественных процессорах «Эльбрус». На сегодняшний день в нее входят четыре модели СХД общего назначени
23.04.2021 Huawei представила новую СХД Oceanstor Dorado класса High-End

Huawei представила высокопроизводительную систему хранения данных High-End класса нового поколения Oceanstor Dorado. СХД позволяет добиться высочайших показателей производительности (21 млн операций ввода-вывода в секунду) и надежности (99,9999%), а также над
15.12.2017 Focal выпустила беспроводную версию портативных hi-end наушников

Focal представила беспроводную версию своих портативных hi-end наушников. В компании отмечают, что Listen Wireless оснащены беспроводной технологией Bluetooth с протоколом 4.1, совместимым с aptX, что позволяет получить звучание на уровне CD-качеств
03.11.2017 Сбербанк закупает «железо» категории high-end на 2 миллиарда

Одна отмена и два запуска Сбербанк отменил свой масштабный тендер на поставку серверного оборудования категории high-end (высшего уровня) за $48 млн (порядка 2,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 3 ноября 2017 г.), но запустил по этой же тематике два других — на $26 млн (1,52 млрд руб.) и $5,7 млн (330 млн руб.),
18.12.2012 Обзор уникального Hi-End проектора Wolf Cinema DCL-200FD с водяным охлаждением

ения. Если в спектре света излучаемого лампой отсутствует какой либо набор оттенков или явно доминирует один из цветов, компенсировать это сложно, а под час просто невозможно. Wolf Cinema - создатель Hi-End проекторов для дома Разработчики самых дорогих моделей проекторов, не привыкшие экономить деньги, устанавливают ксеноновые лампы, спектр света которых шире, чем у обычных. Однако это не

16.12.2011 Удобный Hi-End: обзор музыкального медиасервера Olive 4HD

И здесь Оливер Бергман решил пойти своей дорогой. Его понятие Hi-End-аппаратуры отличается от общепринятого, но оно оказывается ближе и понятней обычному пользователю, который ценит не только качество, но и функциональность. Самый простой путь, по котором
31.08.2011 Meijin представила медиасервер Hi-End класса

провождение в фильмах Dolby Digital EX и DTS-ES, преобразовывать любое аудио содержание в 24-битный объемный звук Surround и обеспечивает подключение до восьми колонок. Meijin представила медиасервер Hi-End класса Стоимость сервера составит порядка 99 тыс рублей.
03.11.2010 InFocus анонсировала новый Full HD-проектор для «умного» домашнего кинотеатра класса Hi-End

Компания InFocus анонсировала в России новый Full HD-проектор для домашнего кинотеатра класса Hi-End – ScreenPlay SP8604. Эта модель - расширение линейки ScreenPlay на более полный спектр вкусов и конфигураций, также может быть использована в корпоративном секторе, в университетах и в д
16.01.2009 Zoom – это диктофон High-End класса

ой крутой штукой. Одни любят коллекционировать телефоны, другие цифровые фотоаппараты, а кто-то диктофоны. Данный диктофон явно не из простых. Одноименный с нашим порталом диктофон Zoom H4n настоящий High-End среди диктофонов. Он поможет вам и надиктовать свои мысли, и записать то, что может произойти на улицах довольно далеко от вас. Формат записи диктофона свой собственный и с МР3 не пере
13.10.2008 Sacred 2: Версия Hi-End

Компания "Акелла" сделала отличный подарок всем поклонникам игры «Sacred 2: Падший Ангел». В качестве бонуса, часть тиража DVD-боксов укомплектована специальной версией игры для обладателей Hi-End компьютеров. Данная версия ранее была доступна лишь обладателям коллекционного издания, но теперь и покупатели DVD-бокса имеют шанс увидеть Анкарию еще более красивой и реалистичной. Тир
02.06.2008 Toshiba Satellite A300-15D: портативный компьютер класса hi-end

Компания Toshiba объявила о начале поставок на российский рынок hi-end-конфигурации ноутбука Satellite A300, получившей индекс 15D. На борту 15-ти дюймового «спутника» процессор Intel Core 2 Duo T9300 2,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, видеокарта ATI Mobilit
08.02.2008 Epson EMP-TW2000. Проекционный Hi-End

е инсталляционные возможности, которым позавидовал бы любой презентационный аппарат. Пульт – единственная, и далеко не фатальная проблема данного проектора. Epson EMP-TW2000 – это безусловно проектор Hi-End класса Результат нашего сравнительного теста предсказуем, но и неоднозначен. Похоже, что технологический порог прироста качества изображения за счет улучшения параметров уже пройден, и п
18.12.2007 Мониторы NEC класса High-End с диагональю 19 дюймов

для обработки фотографий, верстки. В тех областях, где нужно безупречное качество, репутация NEC очень высока. Не смотря на более высокую стоимость, чем в среднем на рынке ЖК-мониторов, модели класса High-End пользуются высоким спросом. Для профессионалов гораздо важнее качество, чем возможность сэкономить. Покупая монитор, не до конца разобравшись в том, что же он из себя представляет, мож
01.11.2007 Leadtek представляет новые видеокарты hi-end-класса

Тайваньский производитель графических решений Leadtek Research представляет новые видеокарты hi-end-класса для геймеров, WinFast PX8800 GT и PX8800 GT Extreme. В компании отмечают, что занимающая всего один слот система охлаждения и 112 потоковых процессоров повышают производительность
31.10.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели

асслоение по ценовым признакам. Большинство производителей сконцентрировали свои усилия на разработке недорогих аппаратов, другие имеют в своем ассортименте высококачественные аппараты класса Hi-Fi и Hi-End и лишь небольшая часть брендов предлагает устройства средней стоимости. Тем не менее, постараемся разбить выбранные нами модели на привычные три категории – бюджетную, среднюю и топовую.
01.03.2007 «Мейджин» представил новый корпус для компьютеров «hi-end»

Компания «Мейджин» представила на российском рынке новый корпус для персональных компьютеров класса «hi-end» — Grandia GD01MX HTPC от компании Silverstone. Конструкция корпуса дополнена встроенным кардридером 52 в 1, бесшумными низкооборотными вентиляторами и улучшенной внутренней корзино
01.12.2006 AMD представила три новых high-end процессора

Компания Advanced Micro Devices представила три новых процессора класса high-end. Как известно компания ведет борьбу с основным конкурентом Intel за обладание так называемыми продвинутыми пользователями, которые зачастую формируют потребительские тренды в данном се
05.10.2006 IBM обновит линейку серверов класса high-end

Компания IBM подтвердила намерение добавить четвертое поколение к серии серверов Xeon класса high-end. Появление многоядерных чипов приведет к тому, что система станет на порядок меньше своих предшественниц. Компания планирует выпустить чипсет Х4 с появлением в 2007 г. нового поколения
24.08.2006 Исследование: европейский рынок мобильников вырос на 7%

з European Mobile Devices and Computing Эндрю Браун (Andrew Brown). В результате ориентированные на потребителя многофункциональные устройства конкурируют напрямую с функциональными телефонами класса high-end, которые с позиции бросающихся в глаза технических возможностей, таких как камеры, для потребителя не отличаются от смартфонов. «Nokia несомненно делает существенный прогресс с моделью
31.07.2006 Создана первая российская стереосистема Hi-End

ность 400 Вт и диапазон частот от 20 до 25000 Гц. Уверенность компании в высоком уровне стереосистемы подчеркивается намерением провести сравнение усилителя SBS с любым аналогичным устройством бренда High-End с мировым именем. Sitronics готов предоставить для тестов компоненты системы с тем, чтобы получить независимые экспертные оценки потребительских свойств Black Sound в сравнении с анало
31.07.2006 Sitronics создал стереосистему класса High-End

Российская компания Sitronics объявила о создании первой российской стереосистемы класса High-End. Модель Sitronics Black Sound (SBS) воплотила в себе более 30 ноу-хау специалистов компании, оригинальную схемотехнику цифрового преобразования и усиления сигнала. Sitronics Black Soun
23.03.2006 Sony выпустила диктофон класса high-end

Sony анонсировала выпуск Hi-MD-плеера под названием MZ-RH1, отличающегося высоким качеством записи. Модель позиционируется в классе high-end-устройств. Новинка способна сохранять аудио в некомпрессированном формате LinearPCM, что позволяет с точностью воспроизвести оригинальный звук. Кроме этого, MZ-RH1 поддерживает МP3-фор
11.01.2006 Новый руль класса hi-end от Thrustmaster

Компания «Алион», эксклюзивный дистрибьютор Thrustmaster в России, объявила о поступлении в розничную продажу нового игрового манипулятора класса hi-end — Rallye GT PRO Force Feedback. На сегодняшний день это единственный гоночный руль с эффектом обратной связи, имеющий пять независимых прогрессивных осей. Впервые игрок может настро
10.10.2005 Serene: high-end для лентяев

64,7х23,9 мм, он весит 115 г. В Европе, включая Россию и Украину, телефон появится в четвертом квартале этого года. Он будет продаваться через сеть магазинов Bang & Olufsen и отдельных дистрибьюторов hi-end-техники Samsung. Стоимость новинки составит около €1000.
02.06.2005 Windows оккупирует hi-end серверы

мнению аналитиков IDC, это падение обусловлено более низкими ценами на серверы средней производительности, которые в принципе способны выдерживать высокую вычислительную нагрузку, заявленную даже для hi-end серверов. Подобные выводы также следуют из отчетов исследовательской компании Gartner. По оценкам аналитиков, в первом квартале 2005 года был зафиксирован рост продаж корпоративных серве
22.04.2005 Olympus выпустил медлительный high-end

ать о другом аппарате: маловата уже эта цифра для современных запросов фотографов-любителей. Например, Pentax Optio 750Z обладает 5-кратным зумом. Производитель позиционирует С-7070 как модель класса high-end С-5050 $700 5 МП С-5060 $5005,1МП С-7070 $5707 МП С-8080 $7408 МП Зато количество кнопок на металлическом корпусе устройства порадует буквально любого фотолюбителя, от мала до велика:

09.02.2005 Renesas выпустила процессор для high-end телефонов

Компания Renesas Technology объявила о выпуске нового процессора SH-Mobile3A, предназначенного для мобильных телефонов класса high-end. Модель поддерживает наземное ТВ-вещание и обработку картинок, снятых с помощью 5-мегапиксельных модулей. Центром процессора является ядро SuperH RISC с интегрированным DSP. Это обеспе
09.11.2004 Mitsubishi HC2000U: проектор класса high-end теперь в России

Компания Mitsubishi Electric Europe начала поставки на российском рынке новых проекторов для домашнего кино Mitsubishi HC2000U. Эта модель относится к сегменту high-end техники. HC2000U является DLP проектором, использующий DMD чип типа HD2+ и 8-секторный цветофильтр. В основе этого проектора лежит новый широкоформатный DMD чип (“Mustang” – HD2+), обе
14.08.2003 Maxdata начала производство ЖК-мониторов 17” класса high-end

Компания Maxdata объявила о начале производства двух новых моделей 17-дюймовых ЖК-мониторов класса high-end - Belinea 101750 и Belinea 101751 - с панелями на основе новой технологии PVA. PVA-панель (усовершенствованная MVA) позволяет смотреть на изображение под углом 170° вертикально и гориз
23.07.2003 Philips представил high-end-системы домашнего развлечения

Philips представляет две полностью интегрированных цифровых систем LX8200SA и MX5800SA, которые совмещают в себе системы домашнего развлечения класса high-end с проигрывателем DVD и Super Audio CD. LX8200SA, совмещает в себе технологию DCDi Faroudja Progressive Scan для проецирования четких и ярких изображений, а также наилучшее качество вид
24.03.2003 Epson Stylus CX5200 - новое многофункциональное устройство класса hi-end

Seiko Epson объявил о начале поставок Epson Stylus CX5200, нового многофункционального устройства класса Hi-End, на российский рынок. EPSON Stylus CX5200 позволяет печатать фотографии, цветные документы, тексты и т.п. с разрешением до 5760х1440 точек/дюйм. Такое высокое качество печати, однако, не
07.08.2000 Nvidia намерена выйти на рынок hi-end графических плат

Производитель графических чипов компания Nvidia Corp. сообщила о предстоящем расширении своей деятельности. Так, было объявлено о намерении компании войти на рынок графических плат для hi-end рабочих станций. Партнером Nvidia в этой инициативе будет германская ELSA AG, которая обеспечит компанию всеми необходимыми технологиями. Имя контрактного производителя будет объявлено в
05.06.2000 Hewlett-Packard выпустила новый Windows-сервер класса 'high-end' NetServer AA 6200

Компания Hewlett-Packard представила новый Windows-сервер класса 'high-end', NetServer AA 6200. Это двухпроцессорная система, в отличие от своей предшественницы, NetServer AA 4000, работающей на базе только одного процессора. Серверы работают с использованием
21.03.2000 3Com планирует уйти из бизнеса Hi-end сетей

Компания 3Com планирует уступить свое место на рынке Hi-end сетей таким крупным конкурентам как Cisco Systems Inc. 3Com также заявила о намерении продать производство модемов и PС-card новой компании, недавно организованной тайваньской Accton Tec
15.03.2000 Compaq объявила о готовящемся 16 мая выходе high-end Unix-сервера Wildfire

Компания Compaq объявила точную дату выхода своего high-end сервера Wildfire. Сервер поддерживает до 16 процессоров EV67 Alpha, и на его основе Compaq планирует разрабатывать 32-х и 64-х процессорные системы. В качестве претендентов на ОС для н
14.03.2000 Уровень продаж high-end серверов IBM в три раза превысил показатели Sun

Согласно данным компании International Data Corp, по итогам четвертого квартала 1999 г., продажи IBM UNIX-серверов класса high-end превысили продажи аналогичных серверов фирмы Sun почти в три раза. За указанный период IBM продала 720 серверов RS/6000 S80, в то время как Sun продала всего лишь 255 своих серверов E1
21.01.2000 Western Digital уходит с рынка жестких дисков для компьютерных систем класса "high-end"

Western Digital Corp., третий по величине производитель жестких дисков, намерен прекратить выпуск дисков для компьютерных систем класса 'high-end'. В связи с этим планируется сократить 420 человек занятых на ее предприятии в штате Минесота. Уход с этого сектора рынка вызван постепенным отставанием от конкурентов, и Western Digit

Публикаций - 722, упоминаний - 741

High-End и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 113
Intel Corporation 12811 100
Samsung Electronics 11065 73
HP Inc. 5883 72
Microsoft Corporation 25775 65
Sony 6739 61
Dell EMC 5180 60
Nvidia Corp 4002 53
HP - Hewlett-Packard 3662 53
Oracle Corporation 7074 44
AMD - Advanced Micro Devices 4641 42
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
Fujitsu 2105 30
Hitachi - Хитачи 1501 30
Apple Inc 13156 28
SAP SE 5601 27
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 26
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 25
Cisco Systems 5372 25
Lenovo Motorola 3566 24
Broadcom - VMware 2610 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Toshiba Corporation 2980 21
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 21
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Крок - Croc 1964 20
Dell Technologies - Dell Computer 2219 19
AMD Graphics Product Group - ATI 973 19
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 17
Philips 2099 17
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 16
SAS Institute 1082 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
Huawei 4677 15
LG Electronics 3735 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Россети Ленэнерго 1699 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Yamaha - Ямаха 110 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Эра HD - Эра ХД 54 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Композит 99 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
eBay Inc 1640 4
Почта России ПАО 2370 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Совкомбанк Совесть 279 4
DuPont - Дюпон 101 3
Mitsubishi Heavy Industries 37 3
Армада - РБК софт - PCHome 36 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
Связной ГК 1401 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Альфа-Банк 1979 3
Hyundai Motor Company 436 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Газпром нефть 725 3
Евросеть 1421 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Федеральное казначейство России 1949 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Symbian Foundation 38 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
FreeMove 5 1
Bryan Norris Associates 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 209
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 207
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 132
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 116
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 110
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 96
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 95
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 93
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 89
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 87
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 85
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 83
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 78
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 70
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 68
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 68
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 66
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 63
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 62
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 62
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 62
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 61
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 61
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 60
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 56
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 56
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 52
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 51
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 51
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 50
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
Linux OS 11533 61
Microsoft Windows 2000 8678 52
Microsoft Windows 16882 47
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 38
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 25
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 24
Intel x86 - архитектура процессора 2151 22
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 21
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 21
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 21
Google Android 15244 18
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 18
Apple iPhone 6 4861 18
Intel Pentium III 782 17
Intel Itanium 649 17
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 13
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 13
Microsoft DirectX 723 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Microsoft Office 4170 12
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
HPE Superdome - серия серверов 77 11
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 11
Toshiba Satellite 166 11
Intel Celeron - Серия процессоров 979 11
Apple iPod 1553 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 10
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 10
IBM Storage - IBM DS servers 61 10
Nvidia GeForce GTX 525 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 10
Наумов Максим 100 24
Ксенин Алекс 311 9
Колганов Владимир 13 7
Ширшов Павел 76 7
Володкович Вячеслав 104 7
Елбаев Владимир 6 5
Чернышев Андрей 74 4
Врацкий Андрей 175 3
Мякишева Марина 84 3
Солонин Виталий 90 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Клинаичев Андрей 33 3
Беляева Татьяна 29 3
Слизов Владимир 5 3
Сухарев Сергей 11 3
Гарринчев Сергей 5 3
Логвиненко Владислав 7 3
Гоц Роман 57 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Lisa Su - Лиза Су 59 3
Сергеев Сергей 179 3
Яковлев Александр 24 3
Кусков Денис 221 2
Скачков Юрий 52 2
Казаков Александр 72 2
Ананьин Алексей 90 2
Ульянов Николай 176 2
Кот Олег 30 2
Павлов Олег 23 2
Кабаков Ярослав 66 2
Хрупов Сергей 5 2
Никитин Дмитрий 12 2
Князева Мария 16 2
Легостаева Светлана 96 2
Иодковский Станислав 104 2
Дубинин Денис 10 2
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 2
Wang Qian - Ванг Цянь 5 2
Вагизов Ильдар 32 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 306
Европа 24964 92
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 79
Япония 13807 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 50
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Китай - Тайвань 4245 28
Азия - Азиатский регион 5920 27
Южная Корея - Республика 7052 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Канада 5082 12
Европа Восточная 3138 11
Ближний Восток 3154 11
Индия - Bharat 5870 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Украина 7928 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Европа Западная 1496 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Америка - Американский регион 2206 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Израиль 2856 8
Казахстан - Республика 6048 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Швеция - Королевство 3782 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
США - Калифорния 4829 6
Нидерланды 3746 6
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 122
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 66
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 35
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 33
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 32
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
Английский язык 7030 23
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 22
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 22
Ergonomics - Эргономика 1755 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 19
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 19
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
CNews - ZOOM.CNews 1866 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
DigiTimes - Издание 1331 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Silicon 494 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
9to5Mac 70 2
Electronista 166 2
Space Daily 528 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Korea Times 132 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Infosan 75 2
Nikkei Communications 21 2
ZDnet 663 2
AnandTech 73 2
Inquirer 463 2
TechRadar 97 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
New Scientist 1448 1
СК Пресс 17 1
Компьютерра 45 1
Мобильные системы 118 1
CNews TV 747 1
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
Total Telecom 613 1
Cellular News 234 1
USA Today 153 1
Mercury Center 309 1
Открытые системы ИД 176 1
Faulkner Information Services 100 1
Dow Jones Business News 88 1
cw360 84 1
HPC.ru 117 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IDC - International Data Corporation 4975 52
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 43
Gartner - Гартнер 3658 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
ITResearch 123 6
Gartner - Dataquest 353 5
ABI Research 236 4
Strategy Analytics 285 3
Mercury Research 73 2
S&P 500 565 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Internet Stock Report 994 2
DaraTech 5 2
Needham & Company 36 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Global Market Insights 16 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Мишень 186 1
Jon Peddie Research 46 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
TheInfoPro 4 1
Fortune Business Insights 32 1
Analysys International 16 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
Fortune Global 500 295 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Frost & Sullivan 207 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
U.S. Department of Energy - NERSC - National Energy Research Scientific Computing Center - Федеральный научный энергетический вычислительный центр США 5 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
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