Восьмипроцессорный High-End сервер Delta Spider прошел успешное тестирование с РЕД ОС ет поставляться с 2, 4 или 8 процессорами, позволяя наращивать вычислительную мощность в соответствии с возрастающими потребностями ресурсоемких приложений. Получивший реестровую запись Минпромторга, High-end сервер Delta Spider является надежной и высокопроизводительной платформой для самых ответственных и высоконагруженных приложений крупных предприятий, таких как системы управления предп

«Аэродиск» представил инженерные образцы hi-end СХД на базе аппаратной платформы Aquarius Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, представила инженерные образцы своей системы хранения данных класса hi-end, выполненной на базе аппаратной платформы Aquarius. Новое решение обеспечивает одновременный симметричный доступ к данным через восемь активных контроллеров (symmetric active-active), чт

«Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end «Аэродиск», российский разработчик и производитель систем хранения данных и виртуализации, объявил о запуске опытной эксплуатации нового решения — СХД класса high-end. Первую реализацию новинки компания рассчитывает выпустить на рынок до конца 2023 г. Запуск опытной эксплуатации является очередным шагом многоэтапного проекта по расширению линейки ре

«Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности Компания «Аэродиск», российский производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершает разработку новой системы хранения данных класса hi-end в рамках продуктовой линейки СХД «Восток». Серия «Аэродиск Восток» реализована на отечественных процессорах «Эльбрус». На сегодняшний день в нее входят четыре модели СХД общего назначени

Huawei представила новую СХД Oceanstor Dorado класса High-End Huawei представила высокопроизводительную систему хранения данных High-End класса нового поколения Oceanstor Dorado. СХД позволяет добиться высочайших показателей производительности (21 млн операций ввода-вывода в секунду) и надежности (99,9999%), а также над

Focal выпустила беспроводную версию портативных hi-end наушников Focal представила беспроводную версию своих портативных hi-end наушников. В компании отмечают, что Listen Wireless оснащены беспроводной технологией Bluetooth с протоколом 4.1, совместимым с aptX, что позволяет получить звучание на уровне CD-качеств

Сбербанк закупает «железо» категории high-end на 2 миллиарда Одна отмена и два запуска Сбербанк отменил свой масштабный тендер на поставку серверного оборудования категории high-end (высшего уровня) за $48 млн (порядка 2,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 3 ноября 2017 г.), но запустил по этой же тематике два других — на $26 млн (1,52 млрд руб.) и $5,7 млн (330 млн руб.),

Обзор уникального Hi-End проектора Wolf Cinema DCL-200FD с водяным охлаждением ения. Если в спектре света излучаемого лампой отсутствует какой либо набор оттенков или явно доминирует один из цветов, компенсировать это сложно, а под час просто невозможно. Wolf Cinema - создатель Hi-End проекторов для дома Разработчики самых дорогих моделей проекторов, не привыкшие экономить деньги, устанавливают ксеноновые лампы, спектр света которых шире, чем у обычных. Однако это не

Удобный Hi-End: обзор музыкального медиасервера Olive 4HD И здесь Оливер Бергман решил пойти своей дорогой. Его понятие Hi-End-аппаратуры отличается от общепринятого, но оно оказывается ближе и понятней обычному пользователю, который ценит не только качество, но и функциональность. Самый простой путь, по котором

Meijin представила медиасервер Hi-End класса провождение в фильмах Dolby Digital EX и DTS-ES, преобразовывать любое аудио содержание в 24-битный объемный звук Surround и обеспечивает подключение до восьми колонок. Meijin представила медиасервер Hi-End класса Стоимость сервера составит порядка 99 тыс рублей.

InFocus анонсировала новый Full HD-проектор для «умного» домашнего кинотеатра класса Hi-End Компания InFocus анонсировала в России новый Full HD-проектор для домашнего кинотеатра класса Hi-End – ScreenPlay SP8604. Эта модель - расширение линейки ScreenPlay на более полный спектр вкусов и конфигураций, также может быть использована в корпоративном секторе, в университетах и в д

Zoom – это диктофон High-End класса ой крутой штукой. Одни любят коллекционировать телефоны, другие цифровые фотоаппараты, а кто-то диктофоны. Данный диктофон явно не из простых. Одноименный с нашим порталом диктофон Zoom H4n настоящий High-End среди диктофонов. Он поможет вам и надиктовать свои мысли, и записать то, что может произойти на улицах довольно далеко от вас. Формат записи диктофона свой собственный и с МР3 не пере

Sacred 2: Версия Hi-End Компания "Акелла" сделала отличный подарок всем поклонникам игры «Sacred 2: Падший Ангел». В качестве бонуса, часть тиража DVD-боксов укомплектована специальной версией игры для обладателей Hi-End компьютеров. Данная версия ранее была доступна лишь обладателям коллекционного издания, но теперь и покупатели DVD-бокса имеют шанс увидеть Анкарию еще более красивой и реалистичной. Тир

Toshiba Satellite A300-15D: портативный компьютер класса hi-end Компания Toshiba объявила о начале поставок на российский рынок hi-end-конфигурации ноутбука Satellite A300, получившей индекс 15D. На борту 15-ти дюймового «спутника» процессор Intel Core 2 Duo T9300 2,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, видеокарта ATI Mobilit

Epson EMP-TW2000. Проекционный Hi-End е инсталляционные возможности, которым позавидовал бы любой презентационный аппарат. Пульт – единственная, и далеко не фатальная проблема данного проектора. Epson EMP-TW2000 – это безусловно проектор Hi-End класса Результат нашего сравнительного теста предсказуем, но и неоднозначен. Похоже, что технологический порог прироста качества изображения за счет улучшения параметров уже пройден, и п

Мониторы NEC класса High-End с диагональю 19 дюймов для обработки фотографий, верстки. В тех областях, где нужно безупречное качество, репутация NEC очень высока. Не смотря на более высокую стоимость, чем в среднем на рынке ЖК-мониторов, модели класса High-End пользуются высоким спросом. Для профессионалов гораздо важнее качество, чем возможность сэкономить. Покупая монитор, не до конца разобравшись в том, что же он из себя представляет, мож

Leadtek представляет новые видеокарты hi-end-класса Тайваньский производитель графических решений Leadtek Research представляет новые видеокарты hi-end-класса для геймеров, WinFast PX8800 GT и PX8800 GT Extreme. В компании отмечают, что занимающая всего один слот система охлаждения и 112 потоковых процессоров повышают производительность

Выбор ZOOM.CNews: лучшие DVD-проигрыватели асслоение по ценовым признакам. Большинство производителей сконцентрировали свои усилия на разработке недорогих аппаратов, другие имеют в своем ассортименте высококачественные аппараты класса Hi-Fi и Hi-End и лишь небольшая часть брендов предлагает устройства средней стоимости. Тем не менее, постараемся разбить выбранные нами модели на привычные три категории – бюджетную, среднюю и топовую.

«Мейджин» представил новый корпус для компьютеров «hi-end» Компания «Мейджин» представила на российском рынке новый корпус для персональных компьютеров класса «hi-end» — Grandia GD01MX HTPC от компании Silverstone. Конструкция корпуса дополнена встроенным кардридером 52 в 1, бесшумными низкооборотными вентиляторами и улучшенной внутренней корзино

AMD представила три новых high-end процессора Компания Advanced Micro Devices представила три новых процессора класса high-end. Как известно компания ведет борьбу с основным конкурентом Intel за обладание так называемыми продвинутыми пользователями, которые зачастую формируют потребительские тренды в данном се

IBM обновит линейку серверов класса high-end Компания IBM подтвердила намерение добавить четвертое поколение к серии серверов Xeon класса high-end. Появление многоядерных чипов приведет к тому, что система станет на порядок меньше своих предшественниц. Компания планирует выпустить чипсет Х4 с появлением в 2007 г. нового поколения

Исследование: европейский рынок мобильников вырос на 7% з European Mobile Devices and Computing Эндрю Браун (Andrew Brown). В результате ориентированные на потребителя многофункциональные устройства конкурируют напрямую с функциональными телефонами класса high-end, которые с позиции бросающихся в глаза технических возможностей, таких как камеры, для потребителя не отличаются от смартфонов. «Nokia несомненно делает существенный прогресс с моделью

Создана первая российская стереосистема Hi-End ность 400 Вт и диапазон частот от 20 до 25000 Гц. Уверенность компании в высоком уровне стереосистемы подчеркивается намерением провести сравнение усилителя SBS с любым аналогичным устройством бренда High-End с мировым именем. Sitronics готов предоставить для тестов компоненты системы с тем, чтобы получить независимые экспертные оценки потребительских свойств Black Sound в сравнении с анало

Sitronics создал стереосистему класса High-End Российская компания Sitronics объявила о создании первой российской стереосистемы класса High-End. Модель Sitronics Black Sound (SBS) воплотила в себе более 30 ноу-хау специалистов компании, оригинальную схемотехнику цифрового преобразования и усиления сигнала. Sitronics Black Soun

Sony выпустила диктофон класса high-end Sony анонсировала выпуск Hi-MD-плеера под названием MZ-RH1, отличающегося высоким качеством записи. Модель позиционируется в классе high-end-устройств. Новинка способна сохранять аудио в некомпрессированном формате LinearPCM, что позволяет с точностью воспроизвести оригинальный звук. Кроме этого, MZ-RH1 поддерживает МP3-фор

Новый руль класса hi-end от Thrustmaster Компания «Алион», эксклюзивный дистрибьютор Thrustmaster в России, объявила о поступлении в розничную продажу нового игрового манипулятора класса hi-end — Rallye GT PRO Force Feedback. На сегодняшний день это единственный гоночный руль с эффектом обратной связи, имеющий пять независимых прогрессивных осей. Впервые игрок может настро

Serene: high-end для лентяев 64,7х23,9 мм, он весит 115 г. В Европе, включая Россию и Украину, телефон появится в четвертом квартале этого года. Он будет продаваться через сеть магазинов Bang & Olufsen и отдельных дистрибьюторов hi-end-техники Samsung. Стоимость новинки составит около €1000.

Windows оккупирует hi-end серверы мнению аналитиков IDC, это падение обусловлено более низкими ценами на серверы средней производительности, которые в принципе способны выдерживать высокую вычислительную нагрузку, заявленную даже для hi-end серверов. Подобные выводы также следуют из отчетов исследовательской компании Gartner. По оценкам аналитиков, в первом квартале 2005 года был зафиксирован рост продаж корпоративных серве

Olympus выпустил медлительный high-end ать о другом аппарате: маловата уже эта цифра для современных запросов фотографов-любителей. Например, Pentax Optio 750Z обладает 5-кратным зумом. Производитель позиционирует С-7070 как модель класса high-end С-5050 $700 5 МП С-5060 $5005,1МП С-7070 $5707 МП С-8080 $7408 МП Зато количество кнопок на металлическом корпусе устройства порадует буквально любого фотолюбителя, от мала до велика:

Renesas выпустила процессор для high-end телефонов Компания Renesas Technology объявила о выпуске нового процессора SH-Mobile3A, предназначенного для мобильных телефонов класса high-end. Модель поддерживает наземное ТВ-вещание и обработку картинок, снятых с помощью 5-мегапиксельных модулей. Центром процессора является ядро SuperH RISC с интегрированным DSP. Это обеспе

Mitsubishi HC2000U: проектор класса high-end теперь в России Компания Mitsubishi Electric Europe начала поставки на российском рынке новых проекторов для домашнего кино Mitsubishi HC2000U. Эта модель относится к сегменту high-end техники. HC2000U является DLP проектором, использующий DMD чип типа HD2+ и 8-секторный цветофильтр. В основе этого проектора лежит новый широкоформатный DMD чип (“Mustang” – HD2+), обе

Maxdata начала производство ЖК-мониторов 17” класса high-end Компания Maxdata объявила о начале производства двух новых моделей 17-дюймовых ЖК-мониторов класса high-end - Belinea 101750 и Belinea 101751 - с панелями на основе новой технологии PVA. PVA-панель (усовершенствованная MVA) позволяет смотреть на изображение под углом 170° вертикально и гориз

Philips представил high-end-системы домашнего развлечения Philips представляет две полностью интегрированных цифровых систем LX8200SA и MX5800SA, которые совмещают в себе системы домашнего развлечения класса high-end с проигрывателем DVD и Super Audio CD. LX8200SA, совмещает в себе технологию DCDi Faroudja Progressive Scan для проецирования четких и ярких изображений, а также наилучшее качество вид

Epson Stylus CX5200 - новое многофункциональное устройство класса hi-end Seiko Epson объявил о начале поставок Epson Stylus CX5200, нового многофункционального устройства класса Hi-End, на российский рынок. EPSON Stylus CX5200 позволяет печатать фотографии, цветные документы, тексты и т.п. с разрешением до 5760х1440 точек/дюйм. Такое высокое качество печати, однако, не

Nvidia намерена выйти на рынок hi-end графических плат Производитель графических чипов компания Nvidia Corp. сообщила о предстоящем расширении своей деятельности. Так, было объявлено о намерении компании войти на рынок графических плат для hi-end рабочих станций. Партнером Nvidia в этой инициативе будет германская ELSA AG, которая обеспечит компанию всеми необходимыми технологиями. Имя контрактного производителя будет объявлено в

Hewlett-Packard выпустила новый Windows-сервер класса 'high-end' NetServer AA 6200 Компания Hewlett-Packard представила новый Windows-сервер класса 'high-end', NetServer AA 6200. Это двухпроцессорная система, в отличие от своей предшественницы, NetServer AA 4000, работающей на базе только одного процессора. Серверы работают с использованием

3Com планирует уйти из бизнеса Hi-end сетей Компания 3Com планирует уступить свое место на рынке Hi-end сетей таким крупным конкурентам как Cisco Systems Inc. 3Com также заявила о намерении продать производство модемов и PС-card новой компании, недавно организованной тайваньской Accton Tec

Compaq объявила о готовящемся 16 мая выходе high-end Unix-сервера Wildfire Компания Compaq объявила точную дату выхода своего high-end сервера Wildfire. Сервер поддерживает до 16 процессоров EV67 Alpha, и на его основе Compaq планирует разрабатывать 32-х и 64-х процессорные системы. В качестве претендентов на ОС для н

Уровень продаж high-end серверов IBM в три раза превысил показатели Sun Согласно данным компании International Data Corp, по итогам четвертого квартала 1999 г., продажи IBM UNIX-серверов класса high-end превысили продажи аналогичных серверов фирмы Sun почти в три раза. За указанный период IBM продала 720 серверов RS/6000 S80, в то время как Sun продала всего лишь 255 своих серверов E1