«Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности

Компания «Аэродиск», российский производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершает разработку новой системы хранения данных класса hi-end в рамках продуктовой линейки СХД «Восток».

Серия «Аэродиск Восток» реализована на отечественных процессорах «Эльбрус». На сегодняшний день в нее входят четыре модели СХД общего назначения, полностью разработанные и произведённые в России. Решения обладают всей функциональностью ПО AERODISK A-CORE: в них реализованы высокая доступность на уровне «пяти девяток», умные авто-снэпшоты, репликация, тонкие тома, профили для приложений, файловый и блочный доступ, компрессия и дедупликация.

Однако возможности существующих СХД «Восток», даже старших моделей, ограничивались решением бизнес-задач среднего уровня производительности: именно на них рассчитаны возможности классической архитектуры продуктов и процессора «Эльбрус 8С». Для работы с высокоуровневыми интенсивными нагрузками компания начала разработку СХД с производительностью класса hi-end.

«Достичь высокой производительности на процессорах МЦСТ можно, либо дождавшись выпуска «Эльбрус 16С», либо переработав классическую архитектуру СХД для оптимизации вычислительных мощностей существующих отечественных процессоров. «Аэродиск» пошел вторым путем, не исключая первый: через пересмотр подхода к архитектуре СХД «Восток» с ее «пересборкой» под задачи, требующие потребления больших объемов ЦПУ в интенсивном режиме», — рассказывает генеральный директор «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

В проекте задействованы все ресурсы отдела разработки СХД компании с постановкой задачи разработки модификации архитектуры, разгружающей нагрузку на процессорные мощности и шины. Задача решается через распределение обсчета виртуальных массивов и непосредственно операций с данными (ввод/вывод, запись/чтение). Помимо этого, была добавлена возможность использования большего количества контроллеров в СХД и их физического распределения для создания модульных систем. Минимальное стартовое число контроллеров в hi-end системе «Восток» – 4, шаг увеличения количества – 2.

В тестовой лаборатории «Аэродиска» уже готов прототип 4-контроллерного СХД класса hi-end для работы с комплексными интенсивными рабочими нагрузками. Программная составляющая новой модели уже завершена, а испытания аппаратной начнутся в первых числах октября 2021 г. Целевые показатели тестов – поддержка бесперебойной обработки миллионов случайных операций ввода/вывода в секунду.

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Разработку удалось произвести в предельно короткие сроки: с середины июня 2021 г. по настоящий момент. Компания рассчитывает запустить новинку в серийное производство в качестве топ-модели линейки СХД «Восток» до конца 2021 г. Целевые сценарии применения будут охватывать собой работу высоконагруженных БД, например, в автоматизированных банковских системах, поддержку работы биллинг-систем операторов связи, различные масштабные процессинговые системы, ИТ-системы высоконагруженных производств, масштабные ERP-системы.

«Разделение рабочих нагрузок между различными компонентами СХД – совсем не новый подход к архитектуре СХД. В нашем случае он реализован на базе межконтроллерного соединения 100 Gb/sec для минимизации задержек с сохранением классического подхода в остальной части решения», — комментирует проект Вячеслав Володкович.

«Появление корпоративной СХД высшего класса производительности на основе процессоров «Эльбрус» - долгожданное событие. Если нижний и средний сегменты СХД ранее уже были реализованы в экосистеме вокруг платформы «Эльбрус», то отсутствие СХД, дающей производительность в единицы миллионов IOPS давало основания критиковать российскую промышленность за недостаточный ассортимент и невозможность удовлетворить требования заказчиков. Теперь этот пробел устранён. Поздравляю коллег из «Аэродиск», и желаю им быстрой экспансии на рынке», - комментирует Константин Трушкин, заместитель генерального директора по маркетингу АО МЦСТ.