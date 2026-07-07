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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трушкин Константин

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» 1
27.02.2025 В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе» 1
13.11.2024 У МВД России проблема: Не хватает серверов на базе «Эльбрус» 1
24.09.2024 «Эльбрус» присоединяется к экосистеме ОС «Аврора» 1
03.07.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» раскрывает исходные коды 1
05.07.2023 Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус» 1
30.05.2022 Производство «Эльбрусов» переедет в Россию 1
01.04.2022 Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР 1
21.03.2022 Власти наделят разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» мощнейшими государственными льготами 1
11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С» 1
26.01.2022 МВД осталось без ИТ-системы за 480 млн руб. Поставщики «железа» на «Эльбрусах» бойкотировали закупку 1
14.01.2022 МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве 1
17.12.2021 Крупнейшие госкомпании России раскритиковали серверы на отечественных процессорах 1
08.12.2021 В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус» 1
29.11.2021 Разработчики процессоров «Байкал» переносят их выпуск в Россию 1
03.11.2021 Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров 1
01.11.2021 Власти выбирают главный российский процессор. Разработчикам отечественного ПО придется под него подстраиваться 1
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
24.06.2021 «Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус» 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 3
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
22.05.2020 МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
14.05.2020 Создатели «Эльбрусов» вот-вот выпустят пособие по программированию под свои чипы 1
28.04.2020 Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
10.07.2019 Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо» 1
23.05.2019 Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус» 1
03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание 1
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 2
06.06.2018 Выпущен полноценный дистрибутив «Альт Линукс» для серверов на «Эльбрусах» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 63

Трушкин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 59
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 17
Intel Corporation 12811 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
9594 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 6
Норси-Транс - НТ 146 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 6
Ростелеком - РТЛабс 210 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Huawei 4676 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 3
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 3
Программный Продукт ГК 104 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
JCB International 146 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
КонсультантПлюс 161 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Трамплин Венчурс 5 1
Ивентвижн - Eventvision 1 1
Почта России ПАО 2370 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 5
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 5
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ГосИнформСистемы 160 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 51
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 17
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 8
DDR - Double data rate 3083 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 5
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 10 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 53
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 22
Linux OS 11533 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 20 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 8
Microsoft Windows 2000 8678 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 5
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 5
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 5
C/C++ - Язык программирования 894 4
Linux - Debian GNU 567 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 39 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
AMD Radeon 295 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Microsoft Windows 16882 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 3
InfoTeCS - ViPNet Client 122 3
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 2
Смирнов Алексей 269 7
Фишер Андрей 75 6
Бутенко Юрий 65 6
Малышев Александр 39 6
Финк Дмитрий 20 6
Бойко Елена 152 6
Турчак Евгений 24 6
Калина Роман 62 5
Селиванов Дмитрий 52 5
Катамадзе Анна 133 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Цариковский Федор 32 5
Герасимюк Максим 20 5
Гуревич Раиса 16 5
Таипов Расул 11 5
Копосов Максим 74 5
Чамара Денис 59 5
Солодовников Денис 108 5
Евраев Михаил 266 4
Покровский Иван 136 4
Раков Ярослав 51 3
Чернякова Елена 30 3
Приданкин Андрей 30 3
Фомичев Олег 139 3
Песчанских Георгий 39 3
Меньшов Кирилл 139 3
Кузнецов Александр 162 3
Козырев Алексей 328 3
Усманов Артур 25 3
Аникин Денис 33 3
Шклярук Мария 15 3
Ермолаев Артем 379 3
Власов Сергей 101 3
Ляшенко Сергей 29 3
Стрельцов Андрей 62 3
Крюков Сергей 33 3
Звягина Наталья 64 3
Веригин Илья 38 3
Бутин Вячеслав 12 3
Горшенин Максим 39 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Китай - Тайвань 4245 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 5
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