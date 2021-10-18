Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Трушкин Константин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 54
Трушкин Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 4
|Мотовилихинские заводы 10 2
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
|Миландр ПКК 26 1
|Малышев Александр 31 6
|Фишер Андрей 54 6
|Бутенко Юрий 64 6
|Финк Дмитрий 14 6
|Турчак Евгений 23 6
|Смирнов Алексей 142 6
|Цариковский Федор 31 5
|Герасимюк Максим 20 5
|Евстигнеев Сергей 21 5
|Калина Роман 60 5
|Солодовников Денис 62 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Таипов Расул 11 5
|Чамара Денис 57 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Шклярук Мария 14 3
|Усманов Артур 24 3
|Стрельцов Андрей 53 3
|Власов Сергей 76 3
|Ляшенко Сергей 29 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Крюков Сергей 26 3
|Звягина Наталья 64 3
|Бессольцев Дмитрий 3 3
|Веригин Илья 28 3
|Елистратов Николай 90 3
|Бутин Вячеслав 11 3
|Кузнецов Александр 75 3
|Левин Леонид 83 3
|Марич Игорь 18 3
|Бойко Елена 151 3
|Аитов Тимур 47 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Раков Ярослав 48 3
|Огурцов Артем 5 3
|Чернякова Елена 26 3
|Приданкин Андрей 30 3
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|CNews Analytics 1991 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 5
|РАН - Российская академия наук 317 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru