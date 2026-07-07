Индексная книга (каталог) CNews*
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Трушкин Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 60, упоминаний - 63
Трушкин Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Алексей 269 7
|Фишер Андрей 75 6
|Бутенко Юрий 65 6
|Малышев Александр 39 6
|Финк Дмитрий 20 6
|Бойко Елена 152 6
|Турчак Евгений 24 6
|Калина Роман 62 5
|Селиванов Дмитрий 52 5
|Катамадзе Анна 133 5
|Евстигнеев Сергей 21 5
|Цариковский Федор 32 5
|Герасимюк Максим 20 5
|Гуревич Раиса 16 5
|Таипов Расул 11 5
|Копосов Максим 74 5
|Чамара Денис 59 5
|Солодовников Денис 108 5
|Евраев Михаил 266 4
|Покровский Иван 136 4
|Раков Ярослав 51 3
|Чернякова Елена 30 3
|Приданкин Андрей 30 3
|Фомичев Олег 139 3
|Песчанских Георгий 39 3
|Меньшов Кирилл 139 3
|Кузнецов Александр 162 3
|Козырев Алексей 328 3
|Усманов Артур 25 3
|Аникин Денис 33 3
|Шклярук Мария 15 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Власов Сергей 101 3
|Ляшенко Сергей 29 3
|Стрельцов Андрей 62 3
|Крюков Сергей 33 3
|Звягина Наталья 64 3
|Веригин Илья 38 3
|Бутин Вячеслав 12 3
|Горшенин Максим 39 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.