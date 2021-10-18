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Трушкин Константин


18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 2
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
24.06.2021 «Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус» 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 6
08.10.2020 Создан томограф реального времени на «Эльбрусах» и отечественном ПО. Видео 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 2
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
22.05.2020 МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
14.05.2020 Создатели «Эльбрусов» вот-вот выпустят пособие по программированию под свои чипы 2
28.04.2020 Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 3
10.07.2019 Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо» 1
23.05.2019 Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус» 1
03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание 1
07.06.2018 Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat 2
06.06.2018 Выпущен полноценный дистрибутив «Альт Линукс» для серверов на «Эльбрусах» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 1
22.05.2017 Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза 1
21.04.2017 CNews AWARDS 2017: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
31.03.2017 Вышел хулиганский фильм-мистификация с процессорами «Эльбрус» и ГИС «Мир» в главных ролях. Видео 1
21.03.2017 Подтверждена совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус» 1
09.01.2017 ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
09.12.2016 В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen 1
28.11.2016 Через 2 года в Пенсионном фонде половина ПО будет российским или открытым 1
17.11.2016 На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2016 года. Фото 1
06.06.2016 МВД отказалось строить облачную инфраструктуру на китайском «железе» 1
30.03.2016 Иран хочет закупать процессоры «Эльбрус» 1
04.12.2015 Выпущена крупнейшая партия ПК на базе процессора «Эльбрус» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 54

Трушкин Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 20
Базальт СПО 206 8
Intel Corporation 4204 7
AMD - Advanced Micro Devices 1686 6
РТЛабс 145 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
Ростех - Концерн Автоматика 398 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ALP Group 37 3
Программный продукт ГК 92 3
Aquarius - Аквариус 209 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 3
Крипто-ПРО 200 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Microsoft Corporation 11168 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Норси-Транс (НТ) 49 3
ТерраТех - TerraTech 8 3
Huawei 2733 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
SPARC International 3 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Oracle Sun Microsystems 396 2
Т-Платформы 274 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
КСК Технологии 27 1
Cisco Systems 2056 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
Ресурс-медиа 5 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 1
Микрон - Micron 365 1
Gaijin Entertainment 51 1
Philax - Филакс 7 1
Nvidia Corp 2038 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Мотовилихинские заводы 10 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Миландр ПКК 26 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 6
Федеральное казначейство России 766 6
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 5
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 3
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Правительство РФ 2208 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
DDR - Double data rate 1077 3
ARM64 - Архитектура процессора 1020 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 2
SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 3 2
ИТ-аутсорсинг 672 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
PDK - Process Development Kit - пакет правил проектирования микросхем 4 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 158 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
Erasure Coding - "стирающий код" - помехоустойчивый код, способный восстановить целые пакеты данных в случае их потери 11 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
FBP - Filtered Back Projection - в компьютерной томографии преобразование Радона - интегральное преобразование функции 1 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Безопасный город 347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 148 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 16
Linux OS 4276 13
Intel x86 - Архитектура процессора 994 9
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 7
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 6
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 5
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 3
Infotecs - ViPNet Client 53 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 3
C++ - Язык программирования 284 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус Линукс 5 2
Linux - Debian GNU 273 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 3 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
ИСП РАН Svace 7 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 9 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 1
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 1
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
КарНЦ РАН RakeSearch 4 1
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 1
Малышев Александр 31 6
Фишер Андрей 54 6
Бутенко Юрий 64 6
Финк Дмитрий 14 6
Турчак Евгений 23 6
Смирнов Алексей 142 6
Цариковский Федор 31 5
Герасимюк Максим 20 5
Евстигнеев Сергей 21 5
Калина Роман 60 5
Солодовников Денис 62 5
Гуревич Раиса 16 5
Таипов Расул 11 5
Чамара Денис 57 5
Катамадзе Анна 72 5
Четвернин Алексей 651 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Шклярук Мария 14 3
Усманов Артур 24 3
Стрельцов Андрей 53 3
Власов Сергей 76 3
Ляшенко Сергей 29 3
Песчанских Георгий 38 3
Крюков Сергей 26 3
Звягина Наталья 64 3
Бессольцев Дмитрий 3 3
Веригин Илья 28 3
Елистратов Николай 90 3
Бутин Вячеслав 11 3
Кузнецов Александр 75 3
Левин Леонид 83 3
Марич Игорь 18 3
Бойко Елена 151 3
Аитов Тимур 47 3
Чукарин Алексей 56 3
Нестеров Алексей 79 3
Раков Ярослав 48 3
Огурцов Артем 5 3
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Приданкин Андрей 30 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - Республика Алтай 687 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - Тульская область 754 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Европа 3788 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Малайзия 344 1
Россия - Челябинская область 661 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
Доктрина информационной безопасности России 14 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Антитеррор 62 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 6
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 5
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
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