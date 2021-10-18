Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России

МВД закупило порядка 450 серверов на российских процессорах «Эльбрус», чтобы задействовать их для своей новой системы «Паутина». Она предназначена для поиска проблемных авто с помощью данных фото- и видеокамер по всей стране.

«Эльбрусы» для «Паутины»

Разворачиваемая сейчас МВД по всей России система «Паутина» для отслеживания проблемного автотранспорта строится на серверах, работающих на отечественных восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С». Об этом в видеоинтервью Youtube-каналу PRO Hi-Tech сообщил замгендиректора по развитию компании МЦСТ (разработчик линейки «Эльбрус») Константин Трушкин. Ранее в официальных СМИ данная информация не фигурировала.

«Паутина» постепенно охватывает распределенную систему центров автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД. Именно они рассылают водителям так называемые «письма счастья» со штрафами, сформированными на основе данных с фото- и видеокамер.

«Паутина» используется для предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с хищением или угоном транспортных средств, а также для розыска авто, скрывшихся с мест ДТП.

В конце апреля 2021 г. «Коммерсант» сообщил, что система к тому моменту уже была развернута на территории Центрального федерального округа. До конца 2021 г. МВД собирается внедрить «Паутину» в большей части регионов России. Разработка полицейского ПО велась на деньги московской мэрии.

ИТ-система МВД «Паутина» для поиска проблемного транспорта строится на серверах на «Эльбрусах»

Как отмечает Трушкин, данный проект станет первым случаем применения «железа» на «Эльбрусах» в высоконагруженной системе. По его словам, партнерами МЦСТ в проект сейчас поставляется порядка 450 серверов на чипах компании.

«Данные с дорожных камер будут литься на серверы “Эльбрус”; там они будут обрабатываться, храниться, там же будет проводиться аналитика и формирование документов, вроде автоматических штрафов, — говорит Трушкин. Поэтому тут я могу пошутить: скоро доказательством существования наших процессоров будет подпись на этих штрафах «Выписано на “Эльбрусе”».

Финансовые масштабы поставок

Представитель МЦСТ Максим Горшенин подтвердил CNews выводы редакции, сделанные на основе анализа сайта госзакупок. Закупка МВД серверов на «Эльбрусах» под «Паутину» произошла не единовременно, а частями.

Крупнейшая из них состоялась по итогам тендера на приобретение 298 серверов для главных региональных управлений МВД в сорока регионах России. CNews обратил внимание на эту закупку 1 марта 2021 г. Изначально тендер был запущен со стартовой ценой контракта в 938,3 млн руб. Однако позже процедура была несколько переформатирована, и серверы загадочно подорожали на 217,5 млн руб. — до 1,156 млрд руб.

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Тендер проводился в формате электронного аукциона. По истечении срока подачи заявок выяснилось, что на бюджетные средства претендует лишь одна организация: ООО «Новый ай ти проект» — юрлицо компании 3Logic. Она известна на рынке в качестве разработчика собственной компьютерной техники как на «Эльбрусах», так и на российских же «Байкалах» (в линейке последних полноценного серверного чипа пока нет; он находится в разработке). Контракт по итогам тендера был подписан с ней без снижения цены лота.

Если предположить, что удельная цена остальных 150 серверов под «Паутину» для МВД оказалась такой же, как в этом тендере, то общая сумма поставок могла превысить 1,7 млрд руб.

Стойкий интерес МВД к «Эльбрусам»

Практика CNews мониторинга госзакупок показывает, что за последние месяцы МВД регулярно покупает технику на «Эльбрусах», в явном виде прописывая название этих чипов в техзадании (хоть и не всегда с указанием конкретной модели), либо «занижая» требования к процессорам до того уровня, когда поставщик «железа» может предложить как зарубежные, так и российские чипы в его составе.

В частности, в июле 2020 г. CNews обнаружил закупку 156 серверов на «Эльбрусах-8С» со стартовой ценой контракта без малого в 270 млн руб. Единственным претендентом на бюджетные средства тогда стало юрлицо группы компаний 3Logic — ООО «Новый ай ти проект», поэтому подряд достался ей по начальной цене лота.

Пристрастие МВД к технике на «Эльбрусах» (хотя большую часть «железа» оно все же приобретает на заведомо зарубежных чипах) возможно объясняется тем, что министерство выступает фигурантом государственного Плана гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники, курируемого Минцифры. Данный документ описывает, какие государственные структуры и в каких объемах обязаны купить для своих нужд те или иные отечественные электронные решения.