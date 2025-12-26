Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Горшенин Максим


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Ожидаются массовые проверки отечественной электроники на российскость. Они будут внеплановыми и внезапными 1
22.10.2025 Власти закрыли госорганам лазейку для закупки iPhone и iPad на бюджетные деньги 1
21.02.2025 В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт, идут судебные разбирательства 1
14.06.2024 Huawei нашел невероятный способ прорыва санкций США и случайно захватил новый для себя рынок 1
22.04.2024 Российский бизнес умоляет о послаблениях. Производители электроники просят накинуть «баллы российскости» за использование отечественных САПР 1
05.04.2024 В ФСБ переданы материалы о поставке в госсектор ПК из Реестра, но с иностранными комплектующими 1
12.03.2024 Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат 1
28.02.2024 Российский производитель требует миллионы у блогера, который нашел в его мониторах «бесполезный» российский чип, «добавленный для попадания в реестр» 2
31.10.2023 В России начнут выпускать материал, критически необходимый для производства микросхем 1
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш 1
02.10.2023 Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами 1
19.09.2023 В российском мониторе нашли неработающий отечественный чип, добавленный ради попадания в реестр. Производители это гневно отрицают 2
25.07.2023 Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia 1
14.07.2023 Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства 1
05.07.2023 Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус» 1
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
09.06.2023 Будущий конкурент «Микрона» и «Ангстрема» трижды не смог найти важного подрядчика, без которого не начать выпуск новых чипов 1
26.05.2023 Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах» 1
14.06.2022 Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам 1
11.04.2022 Покинувшая Россию Nvidia открывает исследовательский центр в Армении 1
24.03.2022 Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал» 1
16.03.2022 На «Эльбрусах» стало можно создавать СЭД, ERP, CRM без знания программирования 1
15.12.2021 РЖД потратили 520 млн руб. на китайские СХД и только 270 на российские 1
08.12.2021 В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус» 1
18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем 1
28.10.2020 Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм 1
06.10.2020 МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет 1
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» 1
28.02.2020 «Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
16.03.2018 Российские технологии «детекции» лиц и автомобилей перенесли на «Эльбрусы» для нужд МВД 1
19.02.2018 Российские суперкомпьютерщики создали блейд-сервер на «Эльбрусах» 1
10.06.2016 На процессорах «Эльбрус» появилась первая система для инженерных расчетов 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Горшенин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 29
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 11
Imaxai - Аймаксай 9 9
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1030 8
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 6
Intel Corporation 12550 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1588 5
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 118 3
AMD - Advanced Micro Devices 4476 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2518 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 650 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 346 3
Nvidia Corp 3743 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 2
Apple Inc 12656 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 718 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 982 2
ICL ГК 447 2
Google LLC 12286 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
AlterKnowledge 8 1
Jumio 13 1
MITEK Systems 7 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 34 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Фирма АС 5 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 26 1
Ruteq - Рутек 36 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 37 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 1
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 18 1
Nvidia Omniverse Simulation Technologies 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 5
РЖД - Российские железные дороги 2008 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Электрогефест 1 1
Block - Square 198 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 680 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 274 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 43 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 28 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1086 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 162 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 29
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8411 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9881 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 6
DDR - Double data rate 2927 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3547 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4203 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1395 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1557 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2997 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 2
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 309 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 988 28
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 202 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 8
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 8
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 234 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 7
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 4
Linux OS 10943 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 3
Intel x86 - архитектура процессора 1986 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 938 3
Microsoft Windows 16365 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 549 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 2
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 37 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 2
FreePik 1459 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 2
Новые облачные технологии - МойОфис 900 2
Google YouTube - Видеохостинг 2898 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
РАН КарНЦ - RakeSearch 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 12 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
ТЕСИС FlowVision 10 1
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 19 1
Промобит - Bitblaze Titan 8 1
РСК ГК - РСК экзастрим 38 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 92 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 35 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 48 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
Евдокимов Андрей 89 4
Трушкин Константин 59 3
Шпак Василий 263 3
Копосов Максим 73 2
Покровский Иван 132 2
Легостаева Светлана 96 2
Болотин Виталий 3 2
Путин Владимир 3361 2
Маслов Максим 5 1
Косилов Михаил 16 1
Степанов Владимир 89 1
Горбачев Олег 17 1
Масленников Евгений 10 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Мальков Алексей 9 1
Якимов Антон 11 1
Дарчинов Станислав 7 1
Штерн Сергей 3 1
Павлов Артем 6 1
Пашинян Никол 3 1
Мустафаев Тимур 13 1
Семёнов Владимир 12 1
Аршакян Акоп 1 1
Адамян Эдуард 3 1
Ипполитов Кирилл 1 1
Исюк Владимир 2 1
Шмелев Владимир 2 1
Чернов Федор 35 1
Снастина Татьяна 1 1
Долгановский Павел 1 1
Жидков Дмитрий 1 1
Забоев Вадим 1 1
Арлазаров Владимир 273 1
Кабанов Владимир 178 1
Ким Александр 43 1
Смирнов Алексей 254 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Абрамов Сергей 75 1
Иванов Александр 105 1
Шадаев Максут 1153 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 36
Китай - Тайвань 4139 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 3
Япония 13556 3
Украина 7801 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 254 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 121 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 362 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 952 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1238 2
Россия - ЮФО - Севастополь 582 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 687 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 577 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 2
Армения - Республика 2374 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1337 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Армения - Ереван 210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 2
Английский язык 6882 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 667 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3163 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 84 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 181 1
Ведомости 1256 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2170 2
Mobiltelefon 8 1
CNews Техноблог 62 1
Витебские вести 3 1
PC Magazine - PCMag 93 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Tom’s Hardware 523 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
The Guardian - Британская газета 384 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
РАН - Российская академия наук 2018 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1096 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще