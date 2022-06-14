Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

В таможенных органах России появятся 200 рабочих станций на процессорах с весьма низкими техническими характеристиками. По ряду признаков, «занижая» параметры чипов, госзаказчик стремится привлечь к торгам поставщиков решений на российских процессорах, в том числе семилетней давности. Цены компьютеров низкой назвать сложно: их стартовая цена превышает 300 тыс. руб. за штуку.

Рабочие станции для таможни

Центральное таможенное управление (ЦТУ) допустило использование в своих новых ПК российских процессоров, причем не самых новых. Это следует из технического задания на поставку «железа» в проводимой управлением закупке.

В частности, заданная тактовая частота всех процессоров выставлена на уровне 1,1 ГГц, что соответствует характеристикам чипов Intel примерно 20-летней давности.

Российским разработчикам удалось добиться таких показателей существенно позже. В частности, о появлении инженерных образцов двухъядерных 28-нанометровых MIPS-процессоров Baikal-Т1 с тактовой частотой 1,2 ГГц компания «Байкал электроникс» объявила лишь в мае 2015 г.

Исходя из других условий техзадания (о них позже), можно сделать вывод, что сейчас параметрам тендера из числа условно доступных на рынке российских чипов соответствуют Baikal-M и Baikal-S «Байкал электроникс», а также «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ» компании МЦСТ.

По большей части параметров походит еще один чип МЦСТ, процессор с архитектурой SPARC — R2000. Однако, как сообщил CNews экс-сотрудник МЦСТ Максим Горшенин, он не удовлетворяет другому условию ТЗ — не поддерживает архитектуру набора команд х86-64, даже в режиме двоичной трансляции (что дословно допускает заказчик, если речь идет о российских чипах), как вышеупомянутые «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ».

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На то, что госзаказчик не против применения в закупаемых рабочих станциях отечественных процессоров, говорят и другие прямые указания в ТЗ. В частности, устанавливается, что количество потоков процессора основного вычислительного модуля должно быть не менее четырех, но «для процессоров российского производства» соблюдать это условие «не требуется».

На момент публикации данного материала Центральное таможенное управление прокомментировать параметры закупки в части требований к процессорам не смогло.

Закупка ЦТУ

Тендер на поставку 200 рабочих станций (заказчик периодически использует в документации также термин программно-аппаратный комплекс, ПАК) ЦТУ запустило 3 июня 2022 г. в формате электронного аукциона. Начальная максимальная цена контракта выставлена на уровне 60,9 млн руб., то есть более 300 тыс. руб. за один ПАК. Не исключено, что на столь высокую цену повлияло требование о внедрении в корпус ПК видеофона.



Заявки от претендентов принимались до утра 14 июня. Подведение итогов намечено на 16 июня. Победителю предстоит поставить «железо» в Приокский тыловой таможенный пост в Калуге в течение 80 календарных дней с даты заключения контракта.

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В тендерной документации сообщается, что приобретаемые компьютеры предназначены для замены физически и морально устаревшего оборудования, эксплуатируемого в настоящее время в таможенных органах, в том числе для организации унифицированных рабочих мест при перемещении должностных лиц на другие объекты.

Параметры закупаемых рабочих станций

Как следует из ТЗ, каждый из 200 закупаемых ЦТУ комплексов должен включать тонкого клиента для доступа к ресурсам Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) и к интернету. Помимо этого в состав ПАК должны входить монитор, клавиатура, мышь, коммутатор периферийных устройств и SIP-видеофон, встроенный в корпус тонкого клиента.

Тонкий клиент должен содержать в себе два вычислительных модуля. В главный из них необходимо установить процессор с числом ядер не менее четырех, в дополнительный — не менее двух.

Тип оперативной памяти — не ниже стандарта DDR3. Объем установленной оперативной памяти — не менее 4 ГБ, емкость системного накопителя — не менее 16 ГБ для каждого вычислительного модуля.

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Встроенный SIP-видеофон должен иметь телефонную трубку со встроенным микрофоном и динамиком и разъемом RJ11 для подключения к базе, а также цветной LCD-дисплей с разрешением не менее 1280х720 пикселей.

На ПК должны быть предустановлены ОС, системное ПО и ПО для централизованного управления и мониторинга. Все программы должны быть включены в реестр отечественного софта при Минцифры, либо в реестр ЕАЭС.