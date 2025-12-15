Кроссоверы Solaris HC пополнили автопарк каршеринга BelkaCar Столичный автопарк каршерингового сервиса BelkaCar пополнился компактными кроссоверами Solaris HC. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Бренд автомобилей Solaris производится на ООО «Автомобильный завод «АГР» в Санкт-Петербурге. Модель Solaris HC собираетс

Цифровой автомобиль – комплексная экосистема бренда Solaris Группа компаний АГР представила комплексную систему «Цифровой автомобиль» с подключаемыми сервисами как заводское решение. Клиенты получат возможность через мобильное приложение «Solaris. Цифровой автомобиль» дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться комплексом дополнительных возможностей. Новая экосистема будет доступна на всех моделях автомобилей

Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD трибутивов Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS. В блоге компании говорится, что другие популярные сборки Linux скорее всего тоже подвержены уязвимости. Не исследованы, но, вероятно, под угрозой находятся Solaris и BSD-системы за исключением OpenBSD. Уязвимость в Polkit позволяет получить привилегированный доступ в большинстве дистрибутивов Linux Примечательно, что ошибка присутствует в pkexec с

Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет класса RISC (с сокращенным набором команд), в котором реализована 64-разрядная открытая архитектура SPARC v.9, доработанная компанией. Информация об этом появилась на странице в Instagram одног

Решения Veeam теперь доступны для IBM AIX и Oracle Solaris продуктового портфеля Veeam решениями для поддержки таких операционных систем, как IBM AIX и Oracle Solaris. Теперь у корпоративных заказчиков появилась возможность отойти от традиционных спос

Oracle представила новые системы SPARC M8 больше запросов в минуту (QPM) на ядро, чем x86.Oracle будет поставлять новейшие технологии SPARC и Solaris, а также серверы на их базе, своим заказчикам во всем мире. Корпорация имеет давнюю и

Oracle провела убийственное сокращение разработчиков SPARC и Solaris acle провела масштабное сокращение штата, затронувшее в основном разработчиков операционной системы Solaris и архитектуры микропроцессоров SPARC, а также ленточных библиотек и хранилищ. Судя по

Oracle уволила сотни сотрудников, включая разработчиков Sparc и Solaris ре в США. В их число попали разработчики процессоров архитектуры SPARC и связанной с ними платформы Solaris. Всего в Санта-Кларе было сокращено около 450 человек, а общее число уволенных сотруд

Oracle представила новые серверы на базе Sparc S7 Корпорация Oracle расширила линейку процессоров Sparc и представила новые серверы на их основе, доступные также в «облаке» — платформенном се

Вышла новая версия Oracle Solaris Studio Новая версия Oracle Solaris Studio 12.4 доступна для бесплатной загрузки в Oracle Technology Network (OTN). Как с

Oracle анонсировала платформу Oracle Software in Silicon Cloud кристалле), реализованную в готовящемся к выпуску процессоре Oracle SPARC M7 под управлением Oracle Solaris. По словам разработчиков, технология Oracle Software in Silicon распространяет концеп

Oracle Solaris 11.2 ускорит переход к облачным вычислениям Операционная система Oracle Solaris 11.2, предлагающая организациям безопасный, открытый и экономичный метод развертывани

Oracle выпустила новую версию ОС Solaris с интегрированным пакетом OpenStack Корпорация Oracle представила новую версию операционной системы Oracle Solaris 11.2 — интегрированной и открытой платформы, созданной для масштабных корпоративных о

Fujitsu и Oracle оптимизировали SPARC-серверы Fujitsu M10 содержащие от 1 до 64 процессоров SPARC64 X+. Серверы Fujitsu M10 поддерживают операционные системы Oracle Solaris 11 и Oracle Solaris 10, а также виртуальные контейнеры Oracle Solari

Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud tion. Корпорация планирует интегрировать компоненты управления облачными средами OpenStack в Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Virtual Compute Appliance, Oracle Infrastructure as

Новый Oracle Exalytics T5-8 ускоряет анализ и получение ценных знаний ейства Oracle Engineered Systems на базе 8-процессорного сервера Oracle Sparc T5-8 (под управлением Oracle Solaris) с 4 ТБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность приложений

Oracle представила сервер Sparc M6-32 и ПАК Oracle SuperCluster M6-32 Корпорация Oracle анонсировала сервер Sparc M6-32 и оптимизированный программно-аппаратный комплекс SuperCluster M6‑32 на базе новы

Solaris внедряет решения JDA по категорийному и пространственному менеджменту Компания JDA Software Group объявила о том, что французский бренд солнцезащитных очков Solaris внедрил два решения из пакета JDA Space and Category Management. Решения, включающие JDA Space Planning и JDA Space Automation, были выбраны с целью помочь фирме Solaris централи

SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine xadata Ready, что подтверждает полную совместимость решений БПЦ с Oracle Exadata Database Machine и Oracle Solaris 11, Oracle Linux. Как рассказали CNews в компании, нагрузочное тестирование бы

Стартовали продажи серверов Fujitsu M10 на базе Oracle Sparc64 X роенных (и предоставляемых без дополнительной оплаты) технологий виртуализации Oracle VM Server for Sparc и Oracle Solaris Zones. Серверы Fujitsu M10 поддерживают операционную систему Oracle So

Oracle анонсировала открытую архитектуру ЦОД Oracle Virtual Networking с поддержкой серверов Sparc нфраструктуру центра обработки данных с пропускной способностью до 80 ГБит/с и поддерживает серверы Sparc Oracle T5, T4 и M5, а также операционную систему Oracle Solaris 11 для обеих процессорн

Oracle обновила линейки серверов Sparc среднего и высшего уровня ек серверов Sparc среднего и высшего уровня новыми моделями Sparc T5 и M5 под управлением ОС Oracle Solaris. Серверы Sparc T5 среднего уровня созданы на базе микропроцессора Sparc T5 с высоким

В Oracle Sparc SuperCluster расширены возможности облачных вычислений и консолидации овые возможности программного обеспечения оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Sparc SuperCluster. Усовершенствования позволяют заказчикам консолидировать критически важные

Вышли новые версии Oracle Solaris и Oracle Solaris Cluster Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Solaris 11.1 и Oracle Solaris Cluster 4.1. Oracle Solaris 11 представляет собой

Oracle анонсировала новую версию облачной ОС Solaris Корпорация Oracle анонсировала новую версию облачной операционной системы Oracle Solaris 11.1, в которой реализовано свыше 300 усовершенствований в части производительности и

Oracle представил в России стратегию в области SPARC-технологий Представительство Oracle анонсировало продуктовую стратегию в области SPARC-технологий и новые возможности аппаратных систем для заказчиков в России и СНГ. Как отм

Oracle ускоряет развертывание и управление частными «облаками» ых сред, представила новый вариант Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure на Sparc/Oracle Solaris. По словам разработчиков, спроектированное, настроенное, протестированно

Liberty Global консолидирует серверную среду на базе Oracle Sparc SuperCluster T4-4 Международная телекоммуникационная компания Liberty Global выбрала вычислительный комплекс Oracle Sparc SuperCluster T4-4 для консолидации серверной среды, сокращения затрат и снижения совоку

Приложения SAP сертифицированы для выполнения на Oracle SPARC SuperCluster Корпорация Oracle объявила о сертификации приложений SAP для выполнения на SPARC SuperCluster T4-4 — оптимизированном программно-аппаратном комплексе общего назначения. Таким образом, инфраструктура и приложения SAP, основывающиеся на технологической платформе SAP Net

Oracle: компании из самых разных отраслей расширяют использование серверов SPARC T4 Корпорация Oracle сообщила об отгрузке тысяч серверов SPARC T4 среднего класса с Oracle Solaris, отмечая быстрорастущий спрос на серверы SPARC, который делает их одним из самых хоро

Oracle представила серверы Netra SPARC T4 для сетей связи следующего поколения удовлетворения требований приложений для сетей связи. Новые серверы Oracle Netra T-Series с Oracle Solaris 11, ОС для облачных вычислений, оптимально подходят для сетей связи следующего поколе

Oracle Solaris Cluster 4.0 обеспечит высокую доступность и восстановление при сбоях ОС Oracle Solaris 11 Корпорация Oracle объявила о начале продаж Oracle Solaris Cluster 4.0. В новой версии впервые предлагаются оптимизированные функции высокой дос

Oracle выпустила Oracle Solaris 11 Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Solaris 11 — операционной системы (ОС), полностью поддерживающей технологию облачных вычислен

Oracle Solaris 11 увидит свет в ноябре 2011 г. Корпорация Oracle продемонстрировала на Oracle OpenWorld операционную систему Oracle Solaris 11, выпуск которой запланирован на ноябрь 2011 г. Oracle Solaris является опер

Oracle анонсировала серверы нового поколения SPARC T4 изводительности за всю историю Oracle SPARC. Серверы Oracle SPARC T4 с операционной системой Oracle Solaris предназначены для любых уровней инфраструктуры предприятия, говорится в сообщении Ora

Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4 Корпорация Oracle анонсировала SPARC SuperCluster T4-4 — высокопроизводительный вычислительный комплекс общего назначения. O

Oracle предлагает платформу Oracle Exadata Database Machine с ОС Oracle Solaris 11 Express но-аппаратных комплексов Oracle Exadata Database Machine X2-2 и X2-8 с операционной системой Oracle Solaris 11 Express. Высокий уровень масштабируемости и безопасности Oracle Solaris пом

Oracle анонсировала новую версию Oracle VM Server for SPARC Продолжая развивать средства виртуализации для операционной системы Oracle Solaris и серверов SPARC, корпорация Oracle анонсировала Oracle VM Server for SPARC 2.1, ключ

Oracle анонсировала два новых сервера операторского класса Netra SPARC T3 Корпорация Oracle представила два новых сервера операторского класса — стоечный сервер Oracle Netra SPARC T3-1 и блейд-сервер Oracle Netra SPARC T3-1BA ATCA. Эти серверы сертифицированы