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Oracle Sun Solaris SPARC Scalable Processor Architecture масштабируемая архитектура процессора



26.01.2022 Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD
21.11.2017 Решения Veeam теперь доступны для IBM AIX и Oracle Solaris
21.09.2017 Oracle представила новые системы SPARC M8
05.09.2017 Oracle провела убийственное сокращение разработчиков SPARC и Solaris
23.01.2017 Oracle уволила сотни сотрудников, включая разработчиков Sparc и Solaris
30.06.2016 Oracle представила новые серверы на базе Sparc S7
19.11.2014 Вышла новая версия Oracle Solaris Studio
02.10.2014 Oracle анонсировала платформу Oracle Software in Silicon Cloud
06.08.2014 Oracle Solaris 11.2 ускорит переход к облачным вычислениям
06.05.2014 Oracle выпустила новую версию ОС Solaris с интегрированным пакетом OpenStack
18.04.2014 Fujitsu и Oracle оптимизировали SPARC-серверы Fujitsu M10
18.12.2013 Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud
03.10.2013 Новый Oracle Exalytics T5-8 ускоряет анализ и получение ценных знаний
26.09.2013 Oracle представила сервер Sparc M6-32 и ПАК Oracle SuperCluster M6-32
26.08.2013 Solaris внедряет решения JDA по категорийному и пространственному менеджменту
08.04.2013 Oracle анонсировала открытую архитектуру ЦОД Oracle Virtual Networking с поддержкой серверов Sparc
04.04.2013 Oracle обновила линейки серверов Sparc среднего и высшего уровня
12.12.2012 В Oracle Sparc SuperCluster расширены возможности облачных вычислений и консолидации
02.11.2012 Вышли новые версии Oracle Solaris и Oracle Solaris Cluster
10.10.2012 Oracle анонсировала новую версию облачной ОС Solaris
24.09.2012 Oracle представил в России стратегию в области SPARC-технологий
13.07.2012 Oracle ускоряет развертывание и управление частными «облаками»
11.07.2012 Liberty Global консолидирует серверную среду на базе Oracle Sparc SuperCluster T4-4
24.02.2012 Oracle: компании из самых разных отраслей расширяют использование серверов SPARC T4
10.02.2012 Oracle представила серверы Netra SPARC T4 для сетей связи следующего поколения
13.12.2011 Oracle Solaris Cluster 4.0 обеспечит высокую доступность и восстановление при сбоях ОС Oracle Solaris 11
11.11.2011 Oracle выпустила Oracle Solaris 11
13.10.2011 Oracle Solaris 11 увидит свет в ноябре 2011 г.
30.09.2011 Oracle анонсировала серверы нового поколения SPARC T4
29.09.2011 Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4
02.09.2011 Oracle предлагает платформу Oracle Exadata Database Machine с ОС Oracle Solaris 11 Express
13.07.2011 Oracle анонсировала новую версию Oracle VM Server for SPARC
04.03.2011 Oracle анонсировала два новых сервера операторского класса Netra SPARC T3
11.02.2011 Oracle и Fujitsu договорились о развитии платформы SPARC и дистрибуции продуктов Oracle
11.01.2011 Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред
15.12.2010 Oracle выпустила ПО Oracle Solaris 11 Express
06.12.2010 Oracle анонсировала новое инфраструктурное решение SPARC Supercluster
03.12.2010 Oracle и Fujitsu оснастили серверы SPARC Enterprise M-Series новым процессором SPARC64 VII+
03.12.2010 Oracle атаковала HP через свою СУБД
03.12.2010 Oracle предлагает «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud на базе платформы SPARC Solaris

Публикаций - 921, упоминаний - 1475

Oracle упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle - Sun Microsystems 2176 290
Oracle Corporation 6035 234
Microsoft Corporation 22497 172
IBM - International Business Machines Corp 8941 148
Intel Corporation 11262 137
HP Inc. 5313 63
Red Hat 1183 61
HP - Hewlett-Packard 3567 51
AMD - Advanced Micro Devices 3661 48
Dell EMC 4736 45
Fujitsu 1898 42
OpenText - Micro Focus - Novell 856 39
SAP SE 4595 33
VMware 2025 26
Apple Inc 10683 26
SUSE 323 23
Cisco Systems 4720 23
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 22
Программный продукт ГК 3960 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 20
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 19
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 18
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 18
Google LLC 10352 17
HP Compaq Computer Corp 1905 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 11
SGI - Silicon Graphics 372 11
6072 11
Adobe Systems 1443 10
OpenText - Micro Focus - Borland 197 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 9
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 172 8
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 8
Yandex - Яндекс 5015 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 15
Почта Банк 319 14
Альфа-Банк 1476 13
АльфаСтрахование СГ 241 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Ренессанс Страхование 83 6
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 5
НСПК - Национальная система платежных карт 401 5
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 126 4
МКБ - Московский кредитный банк 333 4
eBay Inc 1576 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 3
Локо-Банк 32 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Совкомбанк ПАО 171 3
BMW Group 392 3
EPIC Telecom Invest 180 3
Visa International 1809 3
Hyundai Motor 316 3
Qiwi 878 3
Tessi 9 2
American Express - Amex 309 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 2
Спортмастер 134 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 49 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 2
Мосводоканал МГУП 53 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
ЦИАН - CIAN 62 2
Газпром ПАО 1008 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 19 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Президент Российской Федерации 3770 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 3
Администрация Президента РФ 904 3
Администрация Псковской области 29 2
Конституционный суд РФ 79 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 5
ASF - Apache Software Foundation 98 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Eclipse Foundation 25 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Linux Foundation 167 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
OpenJDK Community 7 1
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 99
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 6
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 5
Английский язык 764 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Образование в России 460 3
Закон Мура - Moore's law 196 3
Экономический эффект 694 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 218 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
The Register 1286 15
Computer Weekly 370 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1225 10
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 8
Silicon.com 354 6
EWeek 179 6
VNUNet.com 201 5
NYT - The New York Times 956 5
cw360 84 4
Silicon 459 4
ZDnet 584 3
InfoWorld 56 3
SecurityLab 232 3
heise online - heise security 117 2
Ars Technica 364 2
DigiTimes - Издание 1284 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 2
ComputerWorld 139 2
Independent 98 2
allNetDevices 125 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
FT - Financial Times 1118 2
ThreatPost 9 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
WikiLeaks 113 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Los Angeles Times 69 1
MSNBC - телеканал 85 1
PCPro 53 1
Росбалт ИА 60 1
PR Newswire 48 1
InformationWeek 231 1
Bloomberg Businessweek 121 1
The Economist 43 1
Компьютерра 38 1
IDC - International Data Corporation 4671 37
Gartner - Гартнер 3301 25
Gartner - Dataquest 340 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
Forrester Research 810 3
Fortune Global 500 280 3
Jon Peddie Research 28 2
Mercury Research 61 2
Fortune Global 100 138 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
Juniper Research 468 2
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Fortune Global 1000 50 1
IBSi - IBS Intelligence 6 1
Gartner - Meta Group 8 1
Aberdeen Group 48 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
Omdia 18 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 11 1
Forbes Global 2000 32 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Yankee Group 166 1
Piper Jaffray 101 1
TAdviser Report 6 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 6
РАН - Российская академия наук 1397 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 2
Columbia University - Колумбийский университет 143 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 16 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
АмГУ - Амурский государственный университет 2 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
Академия наук СССР - АН СССР 33 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
Oracle Academy 8 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Oracle OpenWorld 65 6
CeBIT 454 4
LinuxWorld 53 4
USENIX - техническая конференция 15 2
Docflow 123 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
CNews AWARDS - награда 347 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Black Hat - Конференция 77 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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