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Oracle Sun Solaris SPARC Scalable Processor Architecture масштабируемая архитектура процессора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.12.2025 Кроссоверы Solaris HC пополнили автопарк каршеринга BelkaCar

Столичный автопарк каршерингового сервиса BelkaCar пополнился компактными кроссоверами Solaris HC. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar. Бренд автомобилей Solaris производится на ООО «Автомобильный завод «АГР» в Санкт-Петербурге. Модель Solaris HC собираетс
04.02.2025 Цифровой автомобиль – комплексная экосистема бренда Solaris

Группа компаний АГР представила комплексную систему «Цифровой автомобиль» с подключаемыми сервисами как заводское решение. Клиенты получат возможность через мобильное приложение «Solaris. Цифровой автомобиль» дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться комплексом дополнительных возможностей. Новая экосистема будет доступна на всех моделях автомобилей

26.01.2022 Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD

трибутивов Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS. В блоге компании говорится, что другие популярные сборки Linux скорее всего тоже подвержены уязвимости. Не исследованы, но, вероятно, под угрозой находятся Solaris и BSD-системы за исключением OpenBSD. Уязвимость в Polkit позволяет получить привилегированный доступ в большинстве дистрибутивов Linux Примечательно, что ошибка присутствует в pkexec с
27.04.2018 Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет

класса RISC (с сокращенным набором команд), в котором реализована 64-разрядная открытая архитектура SPARC v.9, доработанная компанией. Информация об этом появилась на странице в Instagram одног
21.11.2017 Решения Veeam теперь доступны для IBM AIX и Oracle Solaris

продуктового портфеля Veeam решениями для поддержки таких операционных систем, как IBM AIX и Oracle Solaris.  Теперь у корпоративных заказчиков появилась возможность отойти от традиционных спос
21.09.2017 Oracle представила новые системы SPARC M8

больше запросов в минуту (QPM) на ядро, чем x86.Oracle будет поставлять новейшие технологии SPARC и Solaris, а также серверы на их базе, своим заказчикам во всем мире. Корпорация имеет давнюю и
05.09.2017 Oracle провела убийственное сокращение разработчиков SPARC и Solaris

acle провела масштабное сокращение штата, затронувшее в основном разработчиков операционной системы Solaris и архитектуры микропроцессоров SPARC, а также ленточных библиотек и хранилищ. Судя по
23.01.2017 Oracle уволила сотни сотрудников, включая разработчиков Sparc и Solaris

ре в США. В их число попали разработчики процессоров архитектуры SPARC и связанной с ними платформы Solaris. Всего в Санта-Кларе было сокращено около 450 человек, а общее число уволенных сотруд
30.06.2016 Oracle представила новые серверы на базе Sparc S7

Корпорация Oracle расширила линейку процессоров Sparc и представила новые серверы на их основе, доступные также в «облаке» — платформенном се
19.11.2014 Вышла новая версия Oracle Solaris Studio

Новая версия Oracle Solaris Studio 12.4 доступна для бесплатной загрузки в Oracle Technology Network (OTN). Как с
02.10.2014 Oracle анонсировала платформу Oracle Software in Silicon Cloud

кристалле), реализованную в готовящемся к выпуску процессоре Oracle SPARC M7 под управлением Oracle Solaris. По словам разработчиков, технология Oracle Software in Silicon распространяет концеп
06.08.2014 Oracle Solaris 11.2 ускорит переход к облачным вычислениям

Операционная система Oracle Solaris 11.2, предлагающая организациям безопасный, открытый и экономичный метод развертывани
06.05.2014 Oracle выпустила новую версию ОС Solaris с интегрированным пакетом OpenStack

Корпорация Oracle представила новую версию операционной системы Oracle Solaris 11.2 — интегрированной и открытой платформы, созданной для масштабных корпоративных о
18.04.2014 Fujitsu и Oracle оптимизировали SPARC-серверы Fujitsu M10

содержащие от 1 до 64 процессоров SPARC64 X+. Серверы Fujitsu M10 поддерживают операционные системы Oracle Solaris 11 и Oracle Solaris 10, а также виртуальные контейнеры Oracle Solari
18.12.2013 Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud

tion. Корпорация планирует интегрировать компоненты управления облачными средами OpenStack в Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Virtual Compute Appliance, Oracle Infrastructure as

03.10.2013 Новый Oracle Exalytics T5-8 ускоряет анализ и получение ценных знаний

ейства Oracle Engineered Systems на базе 8-процессорного сервера Oracle Sparc T5-8 (под управлением Oracle Solaris) с 4 ТБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность приложений

26.09.2013 Oracle представила сервер Sparc M6-32 и ПАК Oracle SuperCluster M6-32

Корпорация Oracle анонсировала сервер Sparc M6-32 и оптимизированный программно-аппаратный комплекс SuperCluster M6‑32 на базе новы
26.08.2013 Solaris внедряет решения JDA по категорийному и пространственному менеджменту

Компания JDA Software Group объявила о том, что французский бренд солнцезащитных очков Solaris внедрил два решения из пакета JDA Space and Category Management. Решения, включающие JDA Space Planning и JDA Space Automation, были выбраны с целью помочь фирме Solaris централи
16.08.2013 SmartVista полностью адаптирована к требованиям комплекса Oracle Exadata Database Machine

xadata Ready, что подтверждает полную совместимость решений БПЦ с Oracle Exadata Database Machine и Oracle Solaris 11, Oracle Linux. Как рассказали CNews в компании, нагрузочное тестирование бы
12.04.2013 Стартовали продажи серверов Fujitsu M10 на базе Oracle Sparc64 X

роенных (и предоставляемых без дополнительной оплаты) технологий виртуализации Oracle VM Server for Sparc и Oracle Solaris Zones. Серверы Fujitsu M10 поддерживают операционную систему Oracle So
08.04.2013 Oracle анонсировала открытую архитектуру ЦОД Oracle Virtual Networking с поддержкой серверов Sparc

нфраструктуру центра обработки данных с пропускной способностью до 80 ГБит/с и поддерживает серверы Sparc Oracle T5, T4 и M5, а также операционную систему Oracle Solaris 11 для обеих процессорн
04.04.2013 Oracle обновила линейки серверов Sparc среднего и высшего уровня

ек серверов Sparc среднего и высшего уровня новыми моделями Sparc T5 и M5 под управлением ОС Oracle Solaris. Серверы Sparc T5 среднего уровня созданы на базе микропроцессора Sparc T5 с высоким

12.12.2012 В Oracle Sparc SuperCluster расширены возможности облачных вычислений и консолидации

овые возможности программного обеспечения оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Sparc SuperCluster. Усовершенствования позволяют заказчикам консолидировать критически важные
02.11.2012 Вышли новые версии Oracle Solaris и Oracle Solaris Cluster

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Solaris 11.1 и Oracle Solaris Cluster 4.1. Oracle Solaris 11 представляет собой
10.10.2012 Oracle анонсировала новую версию облачной ОС Solaris

Корпорация Oracle анонсировала новую версию облачной операционной системы Oracle Solaris 11.1, в которой реализовано свыше 300 усовершенствований в части производительности и
24.09.2012 Oracle представил в России стратегию в области SPARC-технологий

Представительство Oracle анонсировало продуктовую стратегию в области SPARC-технологий и новые возможности аппаратных систем для заказчиков в России и СНГ. Как отм
13.07.2012 Oracle ускоряет развертывание и управление частными «облаками»

ых сред, представила новый вариант Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure на Sparc/Oracle Solaris. По словам разработчиков, спроектированное, настроенное, протестированно
11.07.2012 Liberty Global консолидирует серверную среду на базе Oracle Sparc SuperCluster T4-4

Международная телекоммуникационная компания Liberty Global выбрала вычислительный комплекс Oracle Sparc SuperCluster T4-4 для консолидации серверной среды, сокращения затрат и снижения совоку
24.05.2012 Приложения SAP сертифицированы для выполнения на Oracle SPARC SuperCluster

Корпорация Oracle объявила о сертификации приложений SAP для выполнения на SPARC SuperCluster T4-4 — оптимизированном программно-аппаратном комплексе общего назначения. Таким образом, инфраструктура и приложения SAP, основывающиеся на технологической платформе SAP Net
24.02.2012 Oracle: компании из самых разных отраслей расширяют использование серверов SPARC T4

Корпорация Oracle сообщила об отгрузке тысяч серверов SPARC T4 среднего класса с Oracle Solaris, отмечая быстрорастущий спрос на серверы SPARC, который делает их одним из самых хоро
10.02.2012 Oracle представила серверы Netra SPARC T4 для сетей связи следующего поколения

удовлетворения требований приложений для сетей связи. Новые серверы Oracle Netra T-Series с Oracle Solaris 11, ОС для облачных вычислений, оптимально подходят для сетей связи следующего поколе
13.12.2011 Oracle Solaris Cluster 4.0 обеспечит высокую доступность и восстановление при сбоях ОС Oracle Solaris 11

Корпорация Oracle объявила о начале продаж Oracle Solaris Cluster 4.0. В новой версии впервые предлагаются оптимизированные функции высокой дос
11.11.2011 Oracle выпустила Oracle Solaris 11

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Solaris 11 — операционной системы (ОС), полностью поддерживающей технологию облачных вычислен
13.10.2011 Oracle Solaris 11 увидит свет в ноябре 2011 г.

Корпорация Oracle продемонстрировала на Oracle OpenWorld операционную систему Oracle Solaris 11, выпуск которой запланирован на ноябрь 2011 г. Oracle Solaris является опер
30.09.2011 Oracle анонсировала серверы нового поколения SPARC T4

изводительности за всю историю Oracle SPARC. Серверы Oracle SPARC T4 с операционной системой Oracle Solaris предназначены для любых уровней инфраструктуры предприятия, говорится в сообщении Ora
29.09.2011 Oracle анонсировала высокопроизводительный вычислительный комплекс SPARC SuperCluster T4-4

Корпорация Oracle анонсировала SPARC SuperCluster T4-4 — высокопроизводительный вычислительный комплекс общего назначения. O
02.09.2011 Oracle предлагает платформу Oracle Exadata Database Machine с ОС Oracle Solaris 11 Express

но-аппаратных комплексов Oracle Exadata Database Machine X2-2 и X2-8 с операционной системой Oracle Solaris 11 Express. Высокий уровень масштабируемости и безопасности Oracle Solaris пом
13.07.2011 Oracle анонсировала новую версию Oracle VM Server for SPARC

Продолжая развивать средства виртуализации для операционной системы Oracle Solaris и серверов SPARC, корпорация Oracle анонсировала Oracle VM Server for SPARC 2.1, ключ
04.03.2011 Oracle анонсировала два новых сервера операторского класса Netra SPARC T3

Корпорация Oracle представила два новых сервера операторского класса — стоечный сервер Oracle Netra SPARC T3-1 и блейд-сервер Oracle Netra SPARC T3-1BA ATCA. Эти серверы сертифицированы

11.02.2011 Oracle и Fujitsu договорились о развитии платформы SPARC и дистрибуции продуктов Oracle

я деловое партнерство, длящееся уже несколько десятилетий, объявили о дальнейшем развитии платформы SPARC и заключении нового всеобъемлющего дистрибьюторского соглашения по распространению прод

Публикаций - 1018, упоминаний - 1450

Oracle и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 319
Oracle Corporation 7074 261
Microsoft Corporation 25775 183
IBM - International Business Machines Corp 9699 159
Intel Corporation 12811 151
HP Inc. 5883 77
Red Hat 1378 67
HP - Hewlett-Packard 3662 55
AMD - Advanced Micro Devices 4641 51
Fujitsu 2105 50
Dell EMC 5180 50
OpenText - Micro Focus - Novell 880 40
SAP SE 5601 37
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 36
Broadcom - VMware 2610 33
Apple Inc 13154 28
Cisco Systems 5372 27
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 26
Google LLC 12688 24
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 23
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 23
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 20
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 18
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
9594 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 13
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
МегаФон 10742 13
Yandex - Яндекс 9216 12
HPE SGI - Silicon Graphics 390 11
Oracle - Sun Microsystems - Star Division Software-Entwicklung und Vertriebs GmbH 25 11
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 11
Hitachi - Хитачи 1501 10
Adobe Systems 1597 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
Альфа-Банк 1979 13
АльфаСтрахование СГ 394 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Hyundai Motor Company 436 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
EPIC Telecom Invest 212 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 5
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Visa International 1993 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
eBay Inc 1640 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
BMW Group 482 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
Резонанс НПП 407 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
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Конституционный суд РФ 112 2
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Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
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Apache Software Foundation - ASF 231 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
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РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
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FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Eclipse Foundation 26 1
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ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 43
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 43
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 42
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 39
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 34
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 34
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 34
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 31
Linux OS 11533 488
Microsoft Windows 16882 334
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 181
Oracle Java - язык программирования 3469 167
Intel x86 - архитектура процессора 2151 153
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 124
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 116
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 96
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 94
Microsoft Windows NT 890 90
Microsoft Windows 2000 8678 68
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 62
Apple macOS 2419 61
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 59
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 54
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 53
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 51
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 49
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 48
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 48
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 47
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 45
Intel Itanium 649 43
Oracle - Sun Fire 113 41
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 40
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 39
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 35
Google Android 15243 34
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 33
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 33
Microsoft Office 4170 32
Red Hat Linux 205 31
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 31
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 31
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 28
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 28
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 28
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 61 28
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 27
Apple iOS 8583 27
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 18
Fowler John - Фаулер Джон 22 18
Арлазаров Владимир 290 16
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 15
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 12
McNealy Scott - Макнили Скот 49 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 7
Ким Александр 47 7
Green Rich - Грин Рич 14 7
Hurd Mark - Херд Марк 97 6
Бабаян Борис 15 6
Лановенко Валерий 46 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Anni Pavel - Анни Павел 13 5
Jackson Jeff - Джексон Джефф 5 5
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Трушкин Константин 60 4
Белокрылов Александр 27 4
Рамендик Михаил 19 4
Penumatcha Raju - Пенуматча Раджу 4 4
Alasti Ali - Аласти Али 4 4
Flierl Markus - Флирль Маркус 4 4
Loiacono John - Лойаконо Джон 8 4
Орловский Виктор 408 3
Смирнов Алексей 269 3
Косиченко Алексей 12 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Юсупов Ренат 125 3
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 3
Тарасов Сергей 47 3
Screven Edward - Скривен Эдвард 8 3
Porras Bob - Поррас Боб 3 3
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
Chase Steve - Чейз Стив 28 3
Ramamurthy Ganesh - Рамамерти Ганеш 3 3
Murdock Ian - Мердок Ян - Мердок Иан 9 3
Szulik Matthew - Жулик Мэтью 13 3
Белоусов Сергей 254 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 273
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 103
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Европа 24964 56
Германия - Федеративная Республика 13221 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 38
Япония 13807 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Франция - Французская Республика 8177 17
Нидерланды 3746 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Южная Корея - Республика 7052 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
США - Калифорния 4829 13
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 13
США - Нью-Йорк 3180 11
Казахстан - Республика 6048 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Ближний Восток 3154 10
Украина 7928 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Европа Восточная 3138 9
Канада 5081 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Китай - Тайвань 4245 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Индия - Bharat 5869 8
Испания - Королевство 3840 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Ирландия - Республика 1051 6
Норвегия - Королевство 1858 6
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 28
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 26
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Английский язык 7030 20
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 16
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
The Register - The Register Hardware 1784 18
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
Computer Weekly 376 10
Silicon 494 6
Silicon.com 364 6
VNUNet.com 214 6
TechnologyAdvice - eWeek 230 6
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
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Independent 111 2
The Economist 49 2
Infosan 75 2
Linux Today 6 2
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FT - Financial Times 1296 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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N+1 - Издание 188 1
IDC - International Data Corporation 4975 44
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Forrester Research 834 3
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Mercury Research 73 2
Fortune Global 100 142 2
Jon Peddie Research 46 2
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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IDC Russia - IDC Россия 183 1
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Forbes Global 2000 50 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Aberdeen Group 53 1
Fortune Global 1000 51 1
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IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner - Meta Group 8 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Webtrends 18 1
Insight 64 20 1
Top10VPN 6 1
Radicati Group 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 6
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Ростех - КРЭТ - КНИРТИ - Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт 5 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Oracle Academy 8 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
Oracle OpenWorld 65 6
CeBIT 614 4
LinuxWorld 52 4
Docflow 148 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
USENIX - техническая конференция 15 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
РусКрипто 26 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
IBM Systems Forum 4 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
UEFI Plugfest 2 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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