Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174398
ИКТ 13566
Организации 10606
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3445
Системы 25509
Персоны 74814
География 2832
Статьи 1514
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

Бабаян Борис



12.05.2025 Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз» 1
14.09.2023 В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов 1
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип 1
07.05.2014 Первый в мире обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 1: история создания 1
05.02.2013 В России создается два «индустриальных Facebook». Оба хотят денег от государства 1
02.10.2009 Перспективы России: инженерная культура или скорый палеолит 1
30.06.2008 100% российский компьютер возродился 1
11.01.2006 Борис Бабаян: победитель победителей 1
30.09.2005 Вышел новый номер журнала CNews "ИТ в торговле" 1
28.09.2005 11 октября откроется форум Intel для разработчиков 1
21.10.2004 У России все же будет свой процессор 2
21.05.2004 Intel "поглотил" программистов "Эльбруса" и "Уни Про" 1
24.09.2003 ISDEF 2003: российским программистам не нужно искать работу за рубежом 2
27.04.2002 Наука: Высокие технологии ВПК не нужны государству? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Бабаян Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12295 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 381 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9467 3
AMD - Advanced Micro Devices 4297 3
Microsoft Corporation 24814 2
Novafora - Transmeta 193 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 2
Synopsys - Синопсис 37 1
Ростелеком 9892 1
Meta Platforms - Facebook 4462 1
Oracle Corporation 6754 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
МегаФон 9212 1
Amazon Inc - Amazon.com 3041 1
HP Inc. 5715 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1645 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Yahoo! 3699 1
EA - Electronic Arts 1288 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Dassault Systemes 221 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
Intel Labs 27 1
Интеллект-сервис 36 1
Softkey - Софткей 210 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 416 1
8436 1
УниПро - UniPro - Новосибирский центр информационных технологий 5 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 444 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1499 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 931 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 1
DEG - Digital Entertainment Group 13 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 315 1
eBay Inc 1623 1
EPIC Telecom Invest 205 1
Intel Capital 148 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 29 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 198 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 321 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1176 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4272 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3804 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6830 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 550 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1956 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1480 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 127 2
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 544 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3102 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4169 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8279 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 65 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11841 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17341 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 248 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 709 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5529 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 12
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 998 6
Intel x86 - архитектура процессора 1898 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3 МВК 7 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 37 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3М 10 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1121 2
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 130 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 743 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1676 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 797 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 1
Intel Itanium 629 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Mobiado Professional EM - Mobiado Professiona Executive Model 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
Linux OS 10196 1
Microsoft Windows 15870 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1304 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 4 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 155 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 42 1
Ким Александр 43 4
Бабаян Евгений 4 3
Wirt Richard - Вирт Ричард 9 2
Бокач Александр 1 1
Клименко Станислав 11 1
Мучник Феликс 68 1
Алфёров Жорес 57 1
Смородин Геннадий 16 1
Петров Владимир 18 1
Митрофанов Алексей 16 1
Караулов Павел 13 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 19 1
Палташев Тимур 1 1
Лебедев Сергей 49 1
Бычков Сергей 7 1
Бурцев Всеволод 3 1
Долженко Валерий 1 1
Ditzel David - Дицел Дэвид 5 1
Тикунова Галина 1 1
Петричкович Ярослав 29 1
Pawlowski Stephen - Павловски Стив 7 1
Ухтомский Алексей 1 1
Chase Steve - Чейз Стив 25 1
Шумилин Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2915 4
Индия - Bharat 5530 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 2
Южная Корея - Республика 6720 2
Япония 13355 2
Франция - Французская Республика 7895 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 2
Европа 21900 2
Беларусь - Белоруссия 5812 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1014 2
Китай - Тайвань 4036 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 2
Азия - Азиатский регион 5606 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 459 1
Кипр - Республика 569 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
Казахстан - Республика 5624 1
Ирландия - Республика 1018 1
Израиль 2751 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3192 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1017 1
Малайзия 873 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Зимбабве - Республика 117 1
Молдавия - Республика Молдова 713 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 1
Украина 7660 1
Россия - СФО - Новосибирск 4411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 81 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5937 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 3
Intel Fellow - почетный сотрудник корпорации Intel 9 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3194 3
Утечка мозгов - brain drain 57 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4755 2
СССР и США - Холодная война 210 2
Информатика - computer science - informatique 1089 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 775 2
Закон Мура - Moore's law 209 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1374 1
Английский язык 6729 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Аренда 2476 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7624 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1564 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7068 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10146 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4757 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1366 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1956 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 3
РАН - Российская академия наук 1923 6
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 988 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 222 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
РАН ИМВС - Институт микропроцессорных вычислительных систем - РАН ИВВС - Институт высокопроизводительных вычислительных систем 2 1
Intel Developer Forum - IDF 278 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2477 1
Ленинская премия 10 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153