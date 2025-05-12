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Бабаян Борис
Бабаян Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1956 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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