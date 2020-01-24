Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип

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Разработчики «Эльбрусов» изъяли собственное название из логотипа компании, оставив в нем место только марке линейки процессоров. «МЦСТ Эльбрус» превратился просто в «Эльбрус».

Новый логотип для «Эльбрусов»

Как стало известно CNews, компания МЦСТ, разработчик линейки процессоров «Эльбрус» создала новый визуальный стиль и логотип своей организации. Целью ребрендинга в компании называют повышение узнаваемости бренда в России и в мире, а также его актуализацию и изменение восприятия.

Принципиальным смысловым отличием нового логотипа стал отказ от использования в нем названия самой компании: «МЦСТ Эльбрус» превратился просто в «Эльбрус». В компании, бизнес которой связан с продажей именно процессоров, назвали CNews такой шаг весьма логичным.

В соответствии с информацией на сайте МЦСТ, старая версия логотипа использовалась с 2012 г. Что же касается нового, то в соответствии с приказом руководства компания полностью перешла на него с 1 января 2020 г.

Новый логотип МЦСТ; имеются варианты с кириллицей и иным расположение графического знака

При подготовке ребрендинга МЦСТ ограничилась собственными ресурсами. Сторонние дизайн-студии не привлекались.

Гора Эльбрус на Кавказе

Отметим, что центральный треугольный элемент графического знака в логотипе «Эльбруса» по всей видимости отсылает нас к названию одноименной горы на Кавказе. В реальности эта гора знаменита тем, что вершина у нее двойная.

Несколько фактов о МЦСТ

АО «МЦСТ» является правопреемником ТОО «Московский центр SPARC-технологий» («МЦSТ»), которое начало свою деятельность в апреле 1992 г. на базе отделений Института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева (ИТМ и ВТ) — лидера отечественного электронного машиностроения. «Лучшие достижения института: БЭСМ, “Эльбрус-1КБ”, “Эльбрус-1”, “Эльбрус-2” составляли основу вычислительных ресурсов в главных наукоемких отраслях нашего общества — космос, атомная энергетика, фундаментальная и прикладная наука и т. д. На стадии испытаний находились опытные образцы ВК “Эльбрус-3”», — отмечают в МЦСТ.

Старый логотип МЦСТ — еще с названием компании

На сайте компании отмечают, что своим появлением она обязана инициативе ведущего ученого-конструктора института, Бориса Бабаяна, его международному авторитету. В состав учредителей ТОО «МЦSТ» вошли непосредственно институт, сам Бабаян, Научно-производственное объединение средств вычислительной техники (НПО СВТ), Александр Ким, «а так же ряд ученых».

Наличие аббревиатуры SPARC в названии прародителя МЦСТ связано с тем фактом, что созданное ТОО в качестве генерального партнера на тот момент рассматривало известную американскую фирму Sun Microsystems, продвигающую на мировом рынке вычислительные средства с архитектурой SPARC и предоставляющую существенные льготы дружественным компаниям, работающим под ее брендом. Основные контракты на тот момент у МЦСТ также были с Avanti, Compass, Synopsys.

Основная деятельность компании в настоящее время заключается исследованиях и разработке архитектуры микропроцессоров, проектировании микропроцессоров на глубоко субмикронных нормах, проектировании микропроцессорных наборов, систем памяти, контроллеров, включая разработку производственной документации для фабрик-изготовителей, проектировании компьютеров (отказоустойчивые, многопроцессорные вычислительные комплексы) на базе микропроцессоров собственной разработки в различных классах (сервер, рабочая станция, ПК) и вариантах исполнения (стационарный, перебазируемый, встроенный, ноутбук), проектировании компьютерных модулей и логических устройств, проектировании высокоэффективных оптимизирующих компиляторов, проектирование двоичных компиляторов, развитии возможностей операционных систем, в том числе ОС реального времени, создании, развитии возможностей и сопровождении ОС с интерфейсом Unix (Posix).

По данным «Контур.фокус», по итогам 2018 г. выручка МЦСТ составила 2,1 млрд руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 42% и показателем чистой прибыли в 40,1 млн руб.

В базе «Контур.фокуса» за компанией за все время ее существования числится 54 госконтракта на общую сумму в 5,7 млрд руб. Однако с учетом специфики части заказчиков компании из силовых и оборонных структур реальный показатель должен быть иным.