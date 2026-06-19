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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-3 МВК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя 1
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 1
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип 1
07.05.2014 Первый в мире обзор российского 4-ядерного процессора Эльбрус-4С. Часть 1: история создания 2
07.07.2008 100% российский компьютер представлен публике 2
01.07.2008 В Москве прошла конференция «Перспективы развития высокопроизводительных вычислительных архитектур» 2
30.06.2008 100% российский компьютер возродился 1
11.01.2006 Борис Бабаян: победитель победителей 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12758 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
AMD - Advanced Micro Devices 4613 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
IBM - International Business Machines Corp 9669 1
HP Inc. 5868 1
9466 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
Synopsys - Синопсис 48 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1087 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 898 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
AMD Graphics Product Group - ATI 971 1
Nvidia Corp 3928 1
Novafora - Transmeta 196 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 415 1
EPIC Telecom Invest 211 2
Возрождение - Коммерческий банк 353 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5918 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22357 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1245 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27973 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25064 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33062 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10195 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4332 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 354 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1659 2
Фотокамеры - Фотоэкспонометр - экспонометр - экспозамер - замер экспозиции 106 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1810 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 602 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63940 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60817 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9150 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8544 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2635 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3556 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 591 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1314 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8660 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3120 1
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 72 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 659 1
Repository - Репозиторий 1146 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12034 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6321 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2472 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4722 1
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 69 1
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 252 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1035 7
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 4
Intel x86 - архитектура процессора 2135 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3М 10 3
Linux OS 11396 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft Office 4116 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 73 1
Microsoft Windows 16766 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 222 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1638 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 288 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 1
Intel Itanium 649 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 103 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 173 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Intel Pentium III 782 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 38 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 53 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 1
БЭСМ - Большая электронно-счётная машина - Быстродействующая электронно-счётная машина 4 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 8 1
Ким Александр 45 4
Бабаян Борис 15 4
Суворов Александр 21 1
Петричкович Ярослав 30 1
Лебедев Сергей 66 1
Калин Сергей 31 1
Бурцев Всеволод 3 1
Волконский Владимир 1 1
Эйсымонт Леонид 1 1
Левин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164163 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47208 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54380 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3119 2
Китай - Тайвань 4224 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4179 1
Южная Корея - Республика 7004 1
Ирландия - Республика 1039 1
Израиль 2845 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 503 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57010 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3364 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1625 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33283 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6983 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11351 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6642 1
Закон Мура - Moore's law 213 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9067 1
СССР и США - Холодная война 213 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15811 1
Кибернетика - Cybernetics 253 1
Intel Fellow - почетный сотрудник корпорации Intel 9 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17971 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1708 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1531 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 5
РАН - Российская академия наук 2096 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 82 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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