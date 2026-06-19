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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-3 МВК
СОБЫТИЯ
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Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|EPIC Telecom Invest 211 2
|Возрождение - Коммерческий банк 353 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Ким Александр 45 4
|Бабаян Борис 15 4
|Суворов Александр 21 1
|Петричкович Ярослав 30 1
|Лебедев Сергей 66 1
|Калин Сергей 31 1
|Бурцев Всеволод 3 1
|Волконский Владимир 1 1
|Эйсымонт Леонид 1 1
|Левин Илья 1 1
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