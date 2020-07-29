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Релиз операционной системы «Альт 9.1»

Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Компания «Базальт СПО» выпустила новый релиз операционных систем семейства «Альт» - версию 9.1. Развитие получили ОС «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция» и «Альт Образование». Среди основных особенностей нового релиза – расширение спектра поддерживаемых российских и зарубежных систем на единой открытой кодовой базе стабильного репозитория девятой платформы «Альт».

Операционные системы «Альт» доступны для восьми российских и зарубежных аппаратных платформ: 32 и 64-битные процессоры x86, 32-битные и 64-битные процессоры ARM, процессоры Эльбрус 3 и 4 версий, а также Power (8,9) и 32-битный MIPS. Доступны сборки для отечественных систем на процессорах «Эльбрус», «Байкал-М» (впервые), «Байкал-Т», Mcom-02.

ОС «Альт Сервер», «Альт Рабочая станция» и «Альт Образование» включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Они совместимы с многочисленным российскимим системным и прикладным ПО из реестра, а также различными аппаратными системами, список которых регулярно пополняется.

Операционные системы семейства «Альт» – это не деривативы зарубежных систем, они создаются на базе стабильной девятой платформы российского репозитория «Сизиф», одного из крупнейших в мире и находящегося в юрисдикции России. Репозиторий полностью открыт для российских и зарубежных разработчиков ПО и пользователей: в свободном доступе находятся программные пакеты для всех поддерживаемых аппаратных платформ, кроме пакетов для «Эльбруса». Также можно воспользоваться для своих целей инфраструктурой разработки, сборки и поддержания жизненного цикла, с помощью которой развиваются ОС «Альт». Эти технологии и инструменты созданы и планомерно совершенствуются специалистами «Базальт СПО».

Новое в версии ОС «Альт 9.1»:

Впервые доступен образ ОС «Альт Рабочая станция» для платы mini-ITX на отечественном процессоре «Байкал-М» (ARM64).

Впервые дистрибутив «Альт Рабочая станция» выпущен на платформе ARM32, он работает на компьютерах с платами Elvees MCom-02 (Салют-ЭЛ24ПМ2).

Впервые представлены образы для популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi 4 (ARM64) дистрибутивов «Альт Рабочая станция» и «Альт Образование».

В число поддерживаемых платформ включен Huawei Kunpeng Desktop (ARM64).

Впервые представлена новая разработка для поддержки групповых политик Active Directory.

Для большинства платформ осуществлен переход на версию ядра 5.4.

В дистрибутив сервера 64-битной платформы 86 включена популярная свободная платформа для организации видеоконференций Jitsi Meet.

Продукт «Альт Сервер виртуализации 9.1» будет представлен в начале осени 2020 г.

Дистрибутивы «Альт» для всех платформ, кроме компьютеров «Эльбрус», доступны для свободного скачивания. В соответствии с лицензионным соглашением, физические лица могут использовать дистрибутивы бесплатно для личных целей. Юридическим лицам для полноценного использования необходимо приобретение лицензии.



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