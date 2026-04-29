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Базальт СПО BaseALT Sisyphus Репозиторий Linux Сизиф

СОБЫТИЯ

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29.04.2026 25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания

, которая развивает один из крупнейших в мире независимых репозиториев (банков) свободных программ «Сизиф». Большинство инженеров — полноправные участники международных проектов свободного ПО;

19.03.2025 Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс

ачен для тестирования, а не для ежедневного использования. Сборка выполнена на репозитории проекта «Сизиф» — здесь происходит отработка новых технологий и решений, которые последовательно включ
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы»

е программное обеспечение и аппаратные системы. «Десятая платформа» (p10) создана в рамках проекта «Сизиф» команды ALT Linux Team на основе инфраструктуры «Базальт СПО» и станет основой разрабо
21.08.2019 «Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф»

пуске Девятой платформы ALT (Vaccinium). Это новая стабильная ветка репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), предназначенная для разработки, тестирования, распространения, обновления

08.04.2019 «Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф»

В российском репозитории «Сизиф» (Sisyphus) обеспечена поддержка процессорной архитектуры RISC-V с открытым набором ком
16.12.2010 За 10 лет на базе репозитория Sisyphus было собрано более 150 дистрибутивов

ерверных версий до специальных сборок для суперкомпьютеров, сообщили в ALT Linux. Назван Sisyphus («Сизиф») по имени персонажа греческой мифологии и символизирует постоянное изменение и обновле
19.08.2010 Конференция разрабочиков СПО перестала быть "мужским клубом"

нии его популярности. В начале 2000-х годов большое число пользователей Linux приходило к ALT Linux Sisyphus "естественным образом" – из-за более качественной локализации, компетентного, динами
28.07.2010 Репозиторий ALT Linux Sisyphus теперь включает свыше 10 000 программ и поддерживает ARM

реславле-Залесском, компания ALT Linux анонсировала две новости, связанные с репозиторием ALT Linux Sisyphus: общее количество пакетов с исходными текстами в репозитории превысило 10 000, а так

Публикаций - 140, упоминаний - 203

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 109
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 28
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 27
Intel Corporation 12811 23
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 20
Microsoft Corporation 25774 20
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 20
Red Hat 1378 19
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Oracle Corporation 7074 9
9594 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
Nvidia Corp 4002 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 7
Huawei 4675 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
Ростелеком 10948 5
SAP SE 5601 5
Норси-Транс - НТ 146 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 4
Этерсофт - Etersoft 28 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Softline - Софтлайн 3743 4
HP Inc. 5883 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Т-Платформы - T-Platforms 412 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Canonical 221 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Агентство Финансовой Поддержки 10 8
Физприбор - Московский завод 8 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Газпром ПАО 1493 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 2
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Резонанс НПП 407 1
Роснефть - РН-Востсибнефтегаз 4 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
РБК Центр 16 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Роснефть - РН-Уватнефтегаз 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
SoGo - Open Source Groupware 8 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ГосИнформСистемы 160 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 115
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 95
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 79
Repository - Репозиторий 1176 75
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 5 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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