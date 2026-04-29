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Базальт СПО BaseALT Sisyphus Репозиторий Linux Сизиф
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.04.2026
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25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания
, которая развивает один из крупнейших в мире независимых репозиториев (банков) свободных программ «Сизиф». Большинство инженеров — полноправные участники международных проектов свободного ПО;
|19.03.2025
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Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс
ачен для тестирования, а не для ежедневного использования. Сборка выполнена на репозитории проекта «Сизиф» — здесь происходит отработка новых технологий и решений, которые последовательно включ
|11.08.2021
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Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы»
е программное обеспечение и аппаратные системы. «Десятая платформа» (p10) создана в рамках проекта «Сизиф» команды ALT Linux Team на основе инфраструктуры «Базальт СПО» и станет основой разрабо
|21.08.2019
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«Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф»
пуске Девятой платформы ALT (Vaccinium). Это новая стабильная ветка репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), предназначенная для разработки, тестирования, распространения, обновления
|08.04.2019
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«Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф»
В российском репозитории «Сизиф» (Sisyphus) обеспечена поддержка процессорной архитектуры RISC-V с открытым набором ком
|16.12.2010
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За 10 лет на базе репозитория Sisyphus было собрано более 150 дистрибутивов
ерверных версий до специальных сборок для суперкомпьютеров, сообщили в ALT Linux. Назван Sisyphus («Сизиф») по имени персонажа греческой мифологии и символизирует постоянное изменение и обновле
|19.08.2010
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Конференция разрабочиков СПО перестала быть "мужским клубом"
нии его популярности. В начале 2000-х годов большое число пользователей Linux приходило к ALT Linux Sisyphus "естественным образом" – из-за более качественной локализации, компетентного, динами
|28.07.2010
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Репозиторий ALT Linux Sisyphus теперь включает свыше 10 000 программ и поддерживает ARM
реславле-Залесском, компания ALT Linux анонсировала две новости, связанные с репозиторием ALT Linux Sisyphus: общее количество пакетов с исходными текстами в репозитории превысило 10 000, а так
Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:
|Новодворский Алексей 114 29
|Трандин Сергей 128 29
|Смирнов Алексей 269 25
|Сизоненко Григорий 45 11
|Мыскин Роман 40 6
|Фарыгин Антон 5 5
|Левин Дмитрий 47 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Фарыгин Владимир 4 3
|Синельников Евгений 10 3
|Коровин Иван 8 3
|Подольный Вадим 8 3
|Губина Татьяна 20 3
|Корявов Денис 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Паршин Максим 323 2
|Панченко Иван 197 2
|Макаров Валентин 251 2
|Мальков Антон 46 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
|Овчинников Сергей 50 2
|Бартунов Олег 54 2
|Массух Илья 239 2
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
|Петрова Екатерина 21 2
|Чепко Владимир 5 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Ухлинов Леонид 61 2
|Рамендик Михаил 19 2
|Липатов Виталий 12 2
|Шибанов Илья 18 2
|Якушин Анатолий 5 2
|Ефремов Максим 20 2
|Курячий Георгий 4 2
|Орлов Максим 4 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Сысоев Игорь 41 1
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