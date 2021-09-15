Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Базальт СПО
BaseALT
Sisyphus
Репозиторий Linux Сизиф
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 119
Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SoGo - Open Source Groupware 8 5
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
|Смирнов Алексей 142 15
|Новодворский Алексей 95 9
|Сизоненко Григорий 26 5
|Подольный Вадим 6 3
|Легостаева Светлана 23 2
|Коровин Иван 3 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Державин Дмитрий 1 1
|Дудина Ольга 2 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Синельников Евгений 5 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Фарыгин Владимир 3 1
|Мальков Алексей 7 1
|Черевков Алексей 11 1
|Сигаев Федор 9 1
|Коган Алексей 2 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чепко Владимир 2 1
|Коротков Александр 8 1
|Петрова Екатерина 16 1
|Кочаров Армен 18 1
|Бартунов Олег 32 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Панченко Иван 43 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Кабанов Владимир 174 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Register 346 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765430, в очереди разбора - 669116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765430, в очереди разбора - 669116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru