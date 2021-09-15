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Базальт СПО
BaseALT
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Репозиторий Linux Сизиф


15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 3
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 1
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 3
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 1
16.03.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К» 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 2
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 2
16.12.2020 «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве 3
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
07.10.2020 OCS начала поставлять российские операционные системы «Альт» 1
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 2
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 1
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 2
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП» 1
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия 1
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 2
15.04.2020 ОС «Альт сервер виртуализации» внесена в Единый реестр российского ПО 2
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества 2
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 3
23.03.2020 Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 2
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 2
21.08.2019 «Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф» 3
01.08.2019 «Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт» 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 3
10.07.2019 Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо» 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
08.04.2019 «Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф» 3
17.12.2018 На российские рабочие станции будут предустанавливать российскую ОС 1
15.11.2018 CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
30.08.2018 Российская ОС «Альт 8 СП» получила сертификат ФСТЭК 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
09.08.2018 ОС «АЛЬТ» вошла в состав защищенной платформы для атомных электростанций 1

Публикаций - 68, упоминаний - 119

Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базальт СПО 206 27
Microsoft Corporation 11127 9
Nvidia Corp 2030 5
ALT Linux - Альт Линукс 138 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 88 5
SUSE 167 5
Red Hat 667 5
Intel Corporation 4192 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 4
КНС Групп - Yadro 124 4
Норси-Транс (НТ) 49 3
ALT Linux Team 14 3
1С Софтехно 2 2
Эшелон НПО 56 2
MONT - МОНТ 60 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Huawei 2732 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
Edelweiss - Эдельвейс 29 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
IBM 3551 2
Oracle Corporation 3356 2
AMD - Advanced Micro Devices 1681 2
Mali 54 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
ALP Group 37 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Western Digital Corporation - WDC 313 1
IntegrIT 4 1
Google LLC 7161 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ 11 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
Русские программы 2 1
Sifive 6 1
Физприбор - Московский завод 8 3
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
Почта России ПАО 1574 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
Федеральное казначейство России 766 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2207 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
SoGo - Open Source Groupware 8 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 10
ARM64 - Архитектура процессора 1019 8
ARMv8 - Архитектура процессора 60 4
Kubernetes 307 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
HFU - HiFive Unleashed - плата для разработки на базе RISC-V 2 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
ИТ-аудит 75 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 1
CalDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 8 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 3 1
Microsoft Windows приложения 105 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
Linux OS 4267 21
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 14
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 13
Microsoft Exchange 683 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 11
Intel x86 - Архитектура процессора 993 10
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 10
Microsoft Windows 10 6659 8
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 7
Linux - Debian GNU 273 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 6
Т-Платформы Таволга терминал 26 6
Nvidia GeForce GTX 2073 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Microsoft Windows 854 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 4
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 4
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 4
Apple macOS 930 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 3
Cavium ThunderX 4 3
Google Chrome - браузер 1118 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Apple iOS 5742 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
Java - Язык программирования 1178 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
Asterisk 58 2
QEMU 22 2
Microsoft Lync 272 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 2
Fastwel МК150 - Модульный компьютер с интерфейсом FBUS 2 2
Смирнов Алексей 142 15
Новодворский Алексей 95 9
Сизоненко Григорий 26 5
Подольный Вадим 6 3
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Дудина Ольга 2 1
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Синельников Евгений 5 1
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Мальков Алексей 7 1
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Россия - Тюменская область 584 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Ярославская область 333 1
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Россия - Ульяновская область 352 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 346 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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