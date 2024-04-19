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НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева

НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева

СОБЫТИЯ


19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
25.09.2006 В Тосно ограблен банкомат 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3418 1
Softline - Софтлайн 3630 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 376 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 304 1
Red Hat 1369 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 888 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 418 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1059 1
MONT - МОНТ 179 1
1С Софтехно 3 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8690 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13557 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 183 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 474 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12878 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16876 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 2
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 57 1
Email - SPF - Sender Policy Framework - инфраструктура политики отправителя 46 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9759 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1807 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5032 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 26 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2828 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22319 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
Оцифровка - Digitization 5116 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27929 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4632 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33007 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14081 1
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 635 1
Neiry Buds 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1031 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 277 1
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Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 40 1
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Neiry Headband 7 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10141 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 2
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1315 2
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Здравоохранение - Деменция - приобретённое слабоумие - старческий маразм 17 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 108 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11303 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 977 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 29 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1506 1
Кибернетика - Cybernetics 253 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3355 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 193 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 114 1
IEEE ITRS - International Technology Roadmap for Semiconductors - International Roadmap for Devices and Systems - Международный план по развитию полупроводниковой технологии 5 1
Физика - Physics - область естествознания 2907 1
Ergonomics - Эргономика 1735 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 783 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2242 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3922 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 381 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3272 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1361 1
Зоология - наука о животных 2851 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
CNews Мишень 180 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 292 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 177 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 1
ТГУ - Томский государственный университет 226 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 180 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 184 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 82 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 10 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
День молодёжи - 27 июня 1060 1
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