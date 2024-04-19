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НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8690 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
|Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
|Путин Владимир 3441 1
|Мишустин Михаил 776 1
|Панков Александр 80 1
|Смирнов Алексей 266 1
|Голикова Татьяна 57 1
|Вайно Антон 25 1
|Сергеев Александр 32 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Михайлов Владимир 39 1
|CNews Мишень 180 1
|День молодёжи - 27 июня 1060 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.