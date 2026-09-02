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Нейрокогнитивные технологии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.09.2026 ВТБ: большинство россиян готовы доверять нейротехнологиям в банках 1
15.08.2023 В «Вышке» создали мобильное приложение для оценки речевого развития детей 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Нейрокогнитивные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

DocsInBox - Pointer - Поинтер 28 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 93 1
Сафмар ПФГ - Корпорация А.Н.Д. 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 481 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
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АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 247 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 208 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1550 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2890 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 80 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6528 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8703 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 228 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 107 1
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Трансфер технологий 162 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1180 1
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Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 570 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2026 1
Здравоохранение - Метаболизм - Обмен веществ - Metabolism 42 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 1
Молекула - Molecula 1104 1
Философия - Philosophy 533 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 500 1
Национальный проект 393 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 532 1
Миграция населения - Миграционные службы 450 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 344 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 303 1
Здравоохранение - Цифровая деменция - цифровое слабоумие - негативное влияние гаджетов на умственные способности человека 5 1
Здравоохранение - Деменция - приобретённое слабоумие - старческий маразм 17 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 357 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2456 1
CNews Мишень 187 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1505 2
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 7 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 3 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 2 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 13 1
РАН - Институт физиологии имени И. П. Павлова 4 1
РАН ИБХ - Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1242 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 296 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 654 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 284 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 186 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 308 1
ТГУ - Томский государственный университет 235 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
Catholic University of Portugal - Католический университет Португалии - Институт медицинских наук 3 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 84 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
День молодёжи - 27 июня 1100 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
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