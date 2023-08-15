В «Вышке» создали мобильное приложение для оценки речевого развития детей

Команда Центра языка и мозга НИУ ВШЭ придумала и стандартизировала уникальный инструмент для оценки речевого развития у детей 3–11 лет. Тест получил название КОРАБЛИК — клиническая оценка развития базовых лингвистических компетенций. Он оценивает понимание и порождение речи на всех уровнях языка и учитывает множество лингвистических, психолингвистических и психометрических параметров, важных для создания таких инструментов. Теперь мобильное приложение КОРАБЛИК доступно в электронном магазине RuStore. Инструмент был создан в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, обучения, развития и реабилитации человека в изменяющейся среде» по программе «Приоритет-2030». Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

В отечественной логопедической традиции сложилась практика проведения диагностики речевых нарушений у русскоязычных детей с помощью разнообразных речевых карт и других качественных методов. При этом качество оценки во многом зависит от мастерства и опыта логопеда, а полученные результаты диагностики трудно передаются другим специалистам, и их применение невозможно в рамках научных исследований. В общемировой же традиции принято использовать стандартизированные батареи диагностических тестов, поэтому дефицит подобного продукта в русскоязычной практике ощущался особенно остро.

Для решения этой проблемы и был создан КОРАБЛИК. Кроме научной выверенности, его характерной чертой является то, что он реализован как цифровой инструмент — планшетное приложение, доступное на платформе Android. Все задания предъявляются унифицированно, а результаты анализируются и выводятся автоматически. Ни для русского, ни для других языков мира такого комплексного цифрового решения для оценки речи у детей ранее не существовало.

КОРАБЛИК представляет собой 12 заданий в игровой форме. С их помощью можно оценить понимание и порождение речи на всех основных языковых уровнях: звуков речи, слов, предложений и текста. Задания на понимание оцениваются автоматически, а ответы в заданиях на порождение речи записываются приложением. Затем в модуле анализа специалист может их прослушать и оценить. В конце диагностики полученные баллы сравниваются с нормативными интервалами. В случае выхода результата за пределы нормы в приложении показывается степень дефицита речевого развития конкретного протестированного ребенка.

Для повсеместного использования инструмента практиками требовалось собрать данные у типично развивающихся детей. Тест прошли около 500 детей с нормальным речевым развитием, и полученная информация легла в основу расчета допустимых нормативных интервалов. После этого понадобилась оценка валидности инструмента в группах детей с различными речевыми дефицитами, такими как общее недоразвитие речи или нарушения речи при расстройствах аутистического спектра. КОРАБЛИК показал диагностическую способность для идентификации речевого развития, отличающегося от типичного, в разных клинических популяциях.

«Я проводила тест КОРАБЛИК в разных группах детей (это были и совсем маленькие дети 3–4 лет, и дошкольники, и младшие школьники) с типичным и нетипичным речевым развитием, — сказала Анастасия Лопухина, одна из создателей приложения. — С точки зрения детей, КОРАБЛИК — это не тестирование, а игра на планшете, в которую они с интересом включаются. За увлекательной игрой скрыта серьезная научная начинка. Тест будет не только полезен для практиков, но и незаменим для ученых, поскольку позволяет измерить речь количественно».

Хотя КОРАБЛИК и дает возможность оценивать широкий спектр базовых речевых компетенций, в логопедической практике он будет не единственным подходом в диагностике.

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«Появление такого теста на рынке даст возможность включить в диагностический протокол стандартизированные задания (например, оценку понимания слов или предложений), чего не было раньше. Несомненно, КОРАБЛИК — это веха. Надеюсь, он станет флагманом, за которым последуют другие стандартизированные речевые тесты», — добавила Анастасия Лопухина.

Приложение КОРАБЛИК является важным инструментом для практикующих логопедов, поскольку позволяет подойти к вопросу диагностики со стандартизированным методом и может облегчить процесс постановки диагноза. Его также целесообразно использовать в образовательных учреждениях, особенно в рубежных точках: например, для оценки соответствия речевого развития возрасту при поступлении в первый класс. Зарубежные коллеги-исследователи (в частности, из США и Бразилии) также неоднократно выражали интерес к приложению — для оценки состояния русского языка у детей из семей мигрантов из России.

Приложение КОРАБЛИК размещено в электронном магазине RuStore. КОРАБЛИК стал первым коммерческим приложением НИУ ВШЭ, размещенным на этом маркетплейсе программного обеспечения. Сейчас профессиональным пользователям предлагается бесплатный недельный тестовый период, далее можно оформить подписку на 1, 3 или 12 месяцев стоимостью от 590 руб. в месяц и до 4990 руб. за один год использования.

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«На этом пилотном проекте специалисты нашего центра отработали все необходимые административные процедуры — от размещения и документального сопровождения до определения бизнес-модели продукта, стоимости подписок, подготовки лицензионного соглашения. За этой работой стоят передовые исследования Центра языка и мозга, поддерживаемые российскими научными фондами, огромная работа по охране интеллектуальной собственности проекта и поиску оптимального способа получения доходов для университета. В ближайшее время планируется масштабировать этот опыт во всех кампусах Вышки», – сказал Геннадий Пильнов, заместитель директора Центра коммерциализации разработок и трансфера технологий НИУ ВШЭ.

«За элегантным удобным планшетным приложением стоит колоссальный труд: мы работали над созданием КОРАБЛИКа с 2015 г. Еще до финализации продукта он обрел популярность: в последние годы мне регулярно пишут логопеды и педагоги из России и из-за рубежа, работающие там с русскоязычными детьми, с вопросом, когда же мы выпустим КОРАБЛИК в свободное плавание. Для нас это статусное событие: КОРАБЛИК станет первым созданным нами диагностическим тестом, который получит широкое распространение на практике. Для университета это тоже знаковый продукт: впервые мы пробуем коммерциализировать научный продукт как мобильное приложение в электронном магазине», – отметила Ольга Драгой, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.