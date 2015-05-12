Получите все материалы CNews по ключевому слову
Трансфер технологий
|12.05.2015
Инфрафонд РВК инвестировал в создание Центра трансфера технологий в Петербурге, ориентированного на телеком-проекты
В Петербурге начал работу Центр трансфера технологий «Формула телеком» (ЦТТ «Формула телеком»), созданный при поддержке
|26.12.2014
«Российская сеть трансфера технологий» и «Технопарк Санкт-Петербурга» договорились о сотрудничестве
Рождественским во время форума «Экосистема инноваций», который проходил в Сочи 4-5 декабря 2014 г. «Трансфер технологий и знаний — это прежде всего коммуникации между промышленностью и центрами
|06.03.2014
РВК, РАН и «Роснано» создали бизнес-инкубатор в области материаловедения
Инфрафонд РВК и «Совместный центр трансфера технологий РАН и “Роснано”» при участии группы частных инвесторов учредили «Т
|15.07.2010
«Роснано» и РАН создают центр трансфера технологий
работ понятными для бизнеса и инвестиционно привлекательными. Этим, в том числе, и будет заниматься центр трансфера технологий», — отметил Евгений Евдокимов, управляющий директор управления по
|11.04.2006
ЕС помогает России заработать на инновациях
ехнологий (РТТН). Это позволит накопить опыт командной работы, активизировать российско-европейский трансфер технологий и придаст новый импульс развитию коммерциализации технологий в целом. «Дл
|11.04.2006
|14.10.2005
ЕК поддержала российские центры коммерциализации
учного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (Создание Томского регионального центра трансфера технологий) Санкт-Петербург. Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской
|28.01.2005
варя по 2 февраля 2005 г. в Обнинском центре науки и технологий (ОЦНТ) пройдет международный форум «Трансфер технологий: политика, инструменты, практика работы». Форум проводится при поддержке
|27.01.2005
ря по 2 февраля 2005 года в Обнинском центре науки и технологий (ОЦНТ) пройдет международный форум «Трансфер технологий: политика, инструменты, практика работы». Форум проводится при поддержке
|25.01.2005
|24.01.2005
|21.01.2005
