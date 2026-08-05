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Минздрав РФ НМИЦ радиологии ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации

Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение, научное и клиническое объединение трёх медицинских центров:

  • МНИОИ им. П.А. Герцена - Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена - Институт для лечения опухолей имени Морозовых; Центральный объединённый онкологический институт Hapкомздрава РСФСР и Мосгоpздравотдела
  • МРНЦ им. А.Ф. Цыба - Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба
  • НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина

СОБЫТИЯ


05.08.2026 ФГБУ «НМИЦ радиологии» подтвердил соответствие ГИС требованиям по защите информации 2
12.07.2023 ИИ-систему выявления рака кишечника EvaLab внедрят в Свердловской и Челябинской областях 3
02.03.2020 Минздрав и Toshiba начнут лечить онкобольных тяжелыми ионами 1
07.06.2019 «Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний 1
22.05.2019 «Швабе» будет развивать системы ранней диагностики онкозаболеваний 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 1
20.07.2017 ИТ в медицине: Российским врачам запретили ставить диагнозы по видеосвязи 1
27.06.2016 Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах 1
08.10.2012 «Корус Консалтинг» автоматизировал областной онкологический диспансер в Железногорске 3
10.11.2011 Гамма-нож и линейный ускоритель: что способно победить рак? 2
15.06.2010 Присуждены Государственные премии в области науки и технологий 2009 года 1
27.07.2009 РОСНАНО инвестирует в строительство завода по производству нановакцин 1
05.12.2002 Окно во Францию... для отечественных технологий 2
06.11.2002 ЕС платит за разработку инновационной стратегии в регионах России 1

Публикаций - 15, упоминаний - 22

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3456 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Varian Medical Systems 7 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 1
Eva Lab - Эва Лаб 1 1
Teladoc Health - Teladoc Medical Services - InTouch Health - Advance Medical - Best Doctors - Livongo - HealthiestYou - MédecinDirect 3 1
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 1
РАСТР-технология 1 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Alibaba Group 473 1
Toshiba Corporation 2980 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1475 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
TrueConf - ТруКонф 453 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 1
ТехЛАБ 26 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 1
Proton Technologies AG 53 1
Toshiba ESS - Toshiba Energy Systems & Solutions 1 1
Наукоград - технопарк 156 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
МедБиоФарм 1 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
НТфарма - NTpharma 1 1
МСМ-Медимпэкс 1 1
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 1
IARC - International Agency for Research on Cancer - Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC - Международное агентство по исследованию рака, МАИР 8 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
ЧОКЦОиЯМ ГАУЗ - Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины 1 1
Lilly - Eli Lilly and Company 30 1
Национальная Медицинская Сеть - НМС 6 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Юсар+ 4 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Proton Therapy Development s.r.o. 1 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Резонанс НПП 407 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1507 7
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 2
Правительство Челябинской области 78 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22501 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 3
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CNews Мишень 186 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 1
РАН СО ИК - Институт катализа им. Г. К. Борескова 8 1
ОЦНТ - Обнинский центр науки и технологий 6 1
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Quantum and Radiological Science - Национальный институт квантовой и радиологической науки 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
РАМН НИИ гриппа - НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева ФГБУ 8 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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