Индексная книга (каталог) CNews*
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Минздрав РФ НМИЦ радиологии ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение, научное и клиническое объединение трёх медицинских центров:
- МНИОИ им. П.А. Герцена - Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена - Институт для лечения опухолей имени Морозовых; Центральный объединённый онкологический институт Hapкомздрава РСФСР и Мосгоpздравотдела
- МРНЦ им. А.Ф. Цыба - Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба
- НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 22
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Клебанов Илья 23 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ступин Антон 11 1
|Клесова Светлана 7 1
|Кресс Виктор 6 1
|Садовников Виктор 2 1
|Балалыкин Дмитрий 1 1
|Черниченко Андрей 1 1
|Иванников Сергей 2 1
|Чиссов Валерий 1 1
|Панченко Владислав 5 1
|Козловская Оксана 2 1
|Винокуров Николай 1 1
|Пармон Валентин 2 1
|Мироненко Олег 1 1
|Рыженков Юрий 1 1
|Шафиулин Руслан 1 1
|Кульбацкий Евгений 1 1
|Пашин Евгений 1 1
|Зарубина Камила 10 1
|Примул Роман 1 1
|Козленков Дмитрий 1 1
|Сотников Анатолий 2 1
|Алханов Евгений 2 1
|Катеб Александр 2 1
|Кифер Ольга 1 1
|Ганиев Ривнер 1 1
|Розиев Рахимджан 1 1
|Путин Владимир 3453 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Владзимирский Антон 13 1
|Беляев Алексей 37 1
|Шаповалов Александр 18 1
|Михеев Вячеслав 12 1
|Абрамович Роман 47 1
|Потапов Александр 29 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Каприн Андрей 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.