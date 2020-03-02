Минздрав и Toshiba начнут лечить онкобольных тяжелыми ионами

Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation сообщила о подписании общего рамочного соглашения с НМИЦ радиологии Минздрава России о внедрении в России системы терапии тяжелыми ионами.

Повышение уровня медицины и увеличение продолжительности жизни граждан России являются приоритетными задачами в стране, поэтому «Здравоохранение» было внесено в состав японско-русского «Плана сотрудничества из восьми пунктов». Оборудование для лечения онкологических больных, такое как система терапии тяжелыми ионами, поможет создать условия для выполнения этих задач в будущем.

Компания Toshiba ESS создала систему терапии тяжелыми ионами в процессе работы над медицинским ускорителем тяжелых частиц для Национального института квантовой и радиологической науки. С 1994 г. он используется в префектуре Тиба для лечения пациентов. Также созданное Toshiba ESS оборудование применяется в онкологическом центре Канагава и университетской больнице в Ямагате, а за пределами Японии — в системе здравоохранения при университете Енсе в Южной Корее.

Toshiba ESS и НМИЦ радиологии пришли к решению совместно внедрить систему терапии тяжелыми ионами для лечения онкологических больных на территории России, используя технологии и опыт японской компании.

В будущем Toshiba ESS продолжит вносить свой вклад в оснащение современных медицинских учреждений оборудованием, включая системы терапии тяжелыми ионами, которое поможет обеспечить качественное лечение онкологических больных по всему миру.