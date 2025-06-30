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Каприн Андрей
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|В России запущен в серию первый отечественный цифровой сканер для выявления раковых клеток 1
|07.06.2019
|«Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний 1
Каприн Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
|Примул Роман 1 1
|Михеев Вячеслав 12 1
|Чемезов Сергей 145 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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