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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
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Артемьева Анна

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Покупки как в кино: Wink вошел в подписку «WB Клуб» 1
30.06.2025 В России запущен в серию первый отечественный цифровой сканер для выявления раковых клеток 1
12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Артемьева Анна и организации, системы, технологии, персоны:

ИИ-Технологии 339 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 87 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 328 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3837 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 2
Микроскоп - Microscope 352 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 2
Маршрутизация - Routing 640 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 83 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11676 1
Оцифровка - Digitization 5305 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1840 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2637 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1456 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 128 2
Нинбург Александр 3 2
Каприн Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Израиль 2877 2
Норвегия - Королевство 1868 2
США - Миннесота 199 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Европа 25059 1
Швеция - Королевство 3802 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 859 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1912 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1391 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 60 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 1001 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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