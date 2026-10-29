Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Артемьева Анна
СОБЫТИЯ
|29.10.2026
|Покупки как в кино: Wink вошел в подписку «WB Клуб» 1
|30.06.2025
|В России запущен в серию первый отечественный цифровой сканер для выявления раковых клеток 1
|12.02.2021
|Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Артемьева Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 339 1
|Ростех - Азимут - Azimut JSC 87 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 1
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 328 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
|Израиль 2877 2
|Норвегия - Королевство 1868 2
|США - Миннесота 199 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
|Европа 25059 1
|Швеция - Королевство 3802 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.