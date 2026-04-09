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США Миннесота

США - Миннесота

СОБЫТИЯ


09.04.2026 Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн

У преподавателей госуниверситета проблемы Внедрение платформы Workday для управления персоналом в университетах и колледжах штата Миннесота (США) привело к ошибкам в расчете заработной платы более тысячи преподавателей и сотрудников, пишет Register. Аудиторская проверка выборки из 202 преподавательских кейсов показала, чт
31.07.2025 Губернатор Миннесоты вызвал нацгвардию после кибератаки на столицу штата

ональную гвардию в ответ на массивную кибератаку Сент-Пол - второй по численности населения город в Миннесоте. В нем постоянно проживают более 310 тыс. человек. Крупнейшим городом в штате являе
22.04.2021 Крупного разработчика Linux изгнали из сообщества за издевательские эксперименты над пользователями

Эксперимент пошел не по плану В списке разработчиков ядра Linux произошли изменения – из него исключен Университет Миннесоты (University of Minnesota, UMN). Такое решение, пишет портал Neowin, принял лично Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) – ответственный за поддержку стабильной ветки ядра. Кроа-Хартма
30.01.2012 Аналитическое ПО IBM помогает полицейскому управлению города Рочестер в штате Миннесота бороться с преступностью

Управление полиции города Рочестер (штат Миннесота) будет использовать инновационное аналитическое программное обеспечение корпорации IBM для углубленного анализа данных и извлечения из них ценной практической информации с целью повыш
18.09.2000 Nokia и Midwest Wireless создадут экспериментальную беспроводную сеть для университета штата Миннесота

Финская компания Nokia и ведущий провайдер услуг беспроводной связи в штате Миннесота Midwest Wireless будут сотрудничать в создании первой модельной беспроводной сети д
12.09.2000 Житель Миннесоты очень любил лаборатории

11 сентября был арестован житель Миннесоты, 21-летний Бенджамин Брюнингер (Benjamin Breuninger), обвиняемый в попытке взлома сайта ядерной лаборатории, предпринятой им в прошлом году. По сообщению АР, в этот же день нарушителя
25.08.2000 MP Telecom установит сеть Cisco Powered Network в штате Минессота

com является дочерней компанией, полностью принадлежащей корпорации Minnesota Power, Inc., которая в свою очередь представляет собой многопрофильную организацию со штаб-квартирой в городе Дулут, штат Миннесота. С 1 сентября 2000 года Minnesota Power начнет действовать под именем ALLETE (NYSE: ALE).
09.06.2000 Власти штата Минессота разрешили слияние Qwest и US West

Власти штата Миннесота дали разрешение на слияние компаний Qwest Communications International и US West, которое оценивается в $36 млрд. Таким образом, на пути успешного завершения этой сделки осталось толь

Публикаций - 198, упоминаний - 214

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Apple Inc 13156 9
Google LLC 12690 9
Intel Corporation 12811 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 8
Dell EMC 5180 6
HP Inc. 5883 6
GlassBridge Enterprises - Imation 57 5
AOL Inc - America Online 1883 5
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Seagate Technology 766 4
AT&T Inc 1726 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
US West 53 3
Cisco Systems 5372 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Oracle Corporation 7074 3
Fujitsu 2105 3
Sony 6739 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
RealNetworks Products and Services 355 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Cogent Communications 23 2
Cisco Systems - NuSpeed Internet Systems 3 2
Samsung Electronics 11065 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
X Corp - Twitter 2938 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Deutsche Telekom 954 2
Yahoo! 3726 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
Carlyle Group 24 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Arista Records - Ариста Рекордз 6 1
GameStop 30 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Southwest Airlines - авиакомпания 17 1
NGI Fund 36 1
Sila Sveta - Сила Света 4 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
RadioShack - Radio Shack 16 1
American Greetings - BlueMountain 18 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Interscope Records 8 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
Monsanto 16 1
Crompton & Co 3 1
Фирма Мелодия 8 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
American Express - Amex 338 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
EPIC Telecom Invest 212 1
British Airways - British Midland International 127 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 10 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Судебная власть - Judicial power 2500 24
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
FERC USA - Federal Energy Regulatory Commission - Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики 3 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
США - Техас - правительство органы государственной власти - государственные службы 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
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ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
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Linux OS 11533 4
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Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 1
Nokia 7650 63 1
Intel - StrongARM - 121 1
Oracle StorageTek 85 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Microsoft Office 2000 116 1
Google Desktop 44 1
iRobot - Roomba Discovery - Roomba Red - робот-пылесос 18 1
Pixabay 257 1
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Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 28 1
AMD Mobility Radeon 232 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 1
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 18
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Desler Jim - Деслер Джим 17 4
Jones Chris - Джонс Крис 21 3
Floyd George - Флойд Джордж 9 3
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
Tsapatsis Michael - Цапатсис Михаэль 2 2
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Cole David - Коул Дэвид 7 2
DiMichele Bob - ди Мишель Боб 2 2
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 2
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Short Rob - Шорт Роберт 3 2
Thomas-Rasset Jammie - Томас-Рассет Джемми 6 2
Thomas Jammie - Томас Джэмми 3 2
Kuney Steven - Кани Стив 3 2
Belisle Trish - Белийсл Триш 2 2
Rogosienski Nick - Рогосайенски Ник 2 2
Мельникова Анастасия 440 2
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 2
Попова Наталья 15 1
Артемьева Анна 2 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
Кремлева Ольга 4 1
Warg Gottfrid Svartholm - Варг Готфрид Свартхольм 24 1
Spitzer Eliot - Спицер Элиот 13 1
Vaidyanathan Chandramouli - Вайдианатана Чандрамули 1 1
Lundstrom Carl - Лундстрем Карл 18 1
Руденко Андрей 1 1
Кондратенко Юрий 4 1
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Miller Tim - Миллер Тим 9 1
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Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 1
Russomanno Frank - Руссоманно Фрэнк 5 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 127
США - Калифорния 4829 36
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США - Флорида 786 22
США - Массачусетс 517 22
США - Миссури - Канзас-Сити 107 21
США - Нью-Йорк 3180 20
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США - Западная Виргиния 45 17
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Земля - планета Солнечной системы 10865 14
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
США - Колорадо 385 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Япония 13807 10
США - Техас 1048 10
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Мэриленд 299 6
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University of Virginia - Виргинский университет 33 1
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Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
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UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
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Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
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University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
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