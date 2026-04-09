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США Миннесота
СОБЫТИЯ
|09.04.2026
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Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн
У преподавателей госуниверситета проблемы Внедрение платформы Workday для управления персоналом в университетах и колледжах штата Миннесота (США) привело к ошибкам в расчете заработной платы более тысячи преподавателей и сотрудников, пишет Register. Аудиторская проверка выборки из 202 преподавательских кейсов показала, чт
|31.07.2025
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Губернатор Миннесоты вызвал нацгвардию после кибератаки на столицу штата
ональную гвардию в ответ на массивную кибератаку Сент-Пол - второй по численности населения город в Миннесоте. В нем постоянно проживают более 310 тыс. человек. Крупнейшим городом в штате являе
|22.04.2021
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Крупного разработчика Linux изгнали из сообщества за издевательские эксперименты над пользователями
Эксперимент пошел не по плану В списке разработчиков ядра Linux произошли изменения – из него исключен Университет Миннесоты (University of Minnesota, UMN). Такое решение, пишет портал Neowin, принял лично Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) – ответственный за поддержку стабильной ветки ядра. Кроа-Хартма
|30.01.2012
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Аналитическое ПО IBM помогает полицейскому управлению города Рочестер в штате Миннесота бороться с преступностью
Управление полиции города Рочестер (штат Миннесота) будет использовать инновационное аналитическое программное обеспечение корпорации IBM для углубленного анализа данных и извлечения из них ценной практической информации с целью повыш
|18.09.2000
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Nokia и Midwest Wireless создадут экспериментальную беспроводную сеть для университета штата Миннесота
Финская компания Nokia и ведущий провайдер услуг беспроводной связи в штате Миннесота Midwest Wireless будут сотрудничать в создании первой модельной беспроводной сети д
|12.09.2000
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Житель Миннесоты очень любил лаборатории
11 сентября был арестован житель Миннесоты, 21-летний Бенджамин Брюнингер (Benjamin Breuninger), обвиняемый в попытке взлома сайта ядерной лаборатории, предпринятой им в прошлом году. По сообщению АР, в этот же день нарушителя
|25.08.2000
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MP Telecom установит сеть Cisco Powered Network в штате Минессота
com является дочерней компанией, полностью принадлежащей корпорации Minnesota Power, Inc., которая в свою очередь представляет собой многопрофильную организацию со штаб-квартирой в городе Дулут, штат Миннесота. С 1 сентября 2000 года Minnesota Power начнет действовать под именем ALLETE (NYSE: ALE).
|09.06.2000
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Власти штата Минессота разрешили слияние Qwest и US West
Власти штата Миннесота дали разрешение на слияние компаний Qwest Communications International и US West, которое оценивается в $36 млрд. Таким образом, на пути успешного завершения этой сделки осталось толь
США и организации, системы, технологии, персоны:
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