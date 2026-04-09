США - Миннесота

Преподаватели университета из топ-5 в США не смогли получить зарплату после внедрения новой ERP-системы за $300 млн У преподавателей госуниверситета проблемы Внедрение платформы Workday для управления персоналом в университетах и колледжах штата Миннесота (США) привело к ошибкам в расчете заработной платы более тысячи преподавателей и сотрудников, пишет Register. Аудиторская проверка выборки из 202 преподавательских кейсов показала, чт

Губернатор Миннесоты вызвал нацгвардию после кибератаки на столицу штата ональную гвардию в ответ на массивную кибератаку Сент-Пол - второй по численности населения город в Миннесоте. В нем постоянно проживают более 310 тыс. человек. Крупнейшим городом в штате являе

Крупного разработчика Linux изгнали из сообщества за издевательские эксперименты над пользователями Эксперимент пошел не по плану В списке разработчиков ядра Linux произошли изменения – из него исключен Университет Миннесоты (University of Minnesota, UMN). Такое решение, пишет портал Neowin, принял лично Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) – ответственный за поддержку стабильной ветки ядра. Кроа-Хартма

Аналитическое ПО IBM помогает полицейскому управлению города Рочестер в штате Миннесота бороться с преступностью Управление полиции города Рочестер (штат Миннесота) будет использовать инновационное аналитическое программное обеспечение корпорации IBM для углубленного анализа данных и извлечения из них ценной практической информации с целью повыш

Nokia и Midwest Wireless создадут экспериментальную беспроводную сеть для университета штата Миннесота Финская компания Nokia и ведущий провайдер услуг беспроводной связи в штате Миннесота Midwest Wireless будут сотрудничать в создании первой модельной беспроводной сети д

Житель Миннесоты очень любил лаборатории 11 сентября был арестован житель Миннесоты, 21-летний Бенджамин Брюнингер (Benjamin Breuninger), обвиняемый в попытке взлома сайта ядерной лаборатории, предпринятой им в прошлом году. По сообщению АР, в этот же день нарушителя

MP Telecom установит сеть Cisco Powered Network в штате Минессота com является дочерней компанией, полностью принадлежащей корпорации Minnesota Power, Inc., которая в свою очередь представляет собой многопрофильную организацию со штаб-квартирой в городе Дулут, штат Миннесота. С 1 сентября 2000 года Minnesota Power начнет действовать под именем ALLETE (NYSE: ALE).