Губернатор Миннесоты вызвал нацгвардию после кибератаки на столицу штата

Массированная кибератака вывела из строя значительную часть городских служб в Сент-Поле, столице штата Миннесота. Нацгвардию обычно привлекают только в особых случаях.

Чрезвычайщина

Губернатор штата Миннесота Тим Уолтц (Tim Waltz) задействовал национальную гвардию США в ответ на кибератаку, парализовавшую значительную часть муниципальных систем города Сент-Пола, столицы штата.

В то время как экстренные службы - скорая помощь, пожарная служба и полиция - не были затронуты, в городе не работает прием онлайн-платежей, часть библиотечных сервисов и досуговые центры.

Атака началась в конце прошлой недели и вызвала сбои во многих цифровых системах города, не исключая и критические системы.

Minnesota National Guard Губернатор Миннесоты вызвал национальную гвардию в ответ на массивную кибератаку

Сент-Пол - второй по численности населения город в Миннесоте. В нем постоянно проживают более 310 тыс. человек. Крупнейшим городом в штате является Миннеаполис.

«Муниципальные служащие работают круглые сутки с момента обнаружения кибератаки, координируя свои действия с Центром информационно-технологических услуг Миннесоты и внешним поставщиком услуг кибербезопасности. К сожалению, масштаб и сложность инцидента превосходит возможности как самого штата, так и частного сектора. В связи с этим Сент-Пол запросил поддержку в сфере кибербезопасности от Национальной гвардии Миннесоты для того, чтобы устранить последствия инцидента и обеспечить бесперебойное функционирование муниципальных сервисов», - говорится в чрезвычайном исполнительном указе губернатора штата.

При чем тут Нацгвардия

Национальная гвардия США - это военные резервисты, которых привлекают в чрезвычайных ситуациях, таких как природные и техногенные катастрофы или массовые волнения.

В составе Нацгвардии, однако, есть и довольно крупные киберподразделения - на уровне одна бригада, пять батальонов и т.д., - которые губернаторы обладают правом задействовать наравне с остальными силами Национальной гвардии.

«Обусловлено ли привлечение этих сил к расследованию киберинцидента и устранению его последствий реальными масштабами или это больше политический жест, сказать пока трудно», - говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «В любом случае, власти штата всеми возможными способами показывают, что активно участвуют в ситуации, не пытаясь выдать ее за проблему частного характера. Что касается природы самой атаки, то, скорее всего, речь идет о глубокой и продолжительной компрометации, которая стала очевидна только после запуска шифровальщика».

Пока официальных заявлений по поводу технических аспектов атаки не поступало.

Атаки на государственные учреждения - не редкость, и за последние годы было несколько случаев, когда киберзлоумышленники выводили из строя службы целых населенных пунктов в различных юрисдикциях.

Атака на столицу штата, однако, демонстрирует особый уровень дерзости хакеров.