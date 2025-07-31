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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Миннесота Миннеаполис

США - Миннесота - Миннеаполис

СОБЫТИЯ


31.07.2025 Губернатор Миннесоты вызвал нацгвардию после кибератаки на столицу штата 1
14.03.2025 Троян-шифровальщик Medusa серийно атакует объекты критической инфраструктуры 1
01.09.2023 IBM, обещавшая никогда не развивать технологию распознавания лиц, построит систему распознавания для властей Великобритании 1
14.08.2023 HP блокирует сканер и факс в своих МФУ при отсутствии фирменных чернил 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
25.06.2020 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет 1
09.06.2020 IBM объявила технологии распознавания лиц злом и не будет их развивать 1
08.06.2020 Из языка программирования Go вычистили термины master, slave и blacklist 1
02.06.2020 Anonymous разгромили сайты полиции США 2
29.05.2020 Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира 2
22.08.2018 Нестандартный блокчейн: как современные технологии помогают бездомным горожанам 1
19.06.2018 Microsoft приобрела платформу для социального обучения Flipgrid 1
20.01.2017 Uber заплатит $20 млн за «обман» водителей 1
29.12.2014 10 гигабит - людям 1
30.05.2014 IBM разработала комплексный ГИС -инструмент управления городом 1
08.05.2013 Dell покупает поставщика ПО для управления «облаками» Enstratius 1
07.11.2011 Пиратство может быть полезно: доказано судом 1
17.08.2011 Планшет HP постигла участь провального Motorola Xoom 1
17.02.2011 Органический лазер послужит датчиком деформации конструкций 1
23.11.2010 Новая технология анализа проверит мосты на прочность 1
06.04.2009 Обанкротившийся Polaroid продают за $59,1 млн 1
06.03.2009 155-мм гаубица XM1203 NLOS провела стрельбы имитаторами GPS-снарядов 1
26.06.2008 Умер старейший лауреат Нобелевской премии по экономике 1
12.12.2007 Google Street Views пополнился новыми городами 1
20.09.2007 Страх перед пауками и змеями может быть обусловлен генетически 1
22.08.2007 Умер самый известный телефонный хакер 1
21.08.2007 Умер самый известный телефонный хакер 1
02.08.2007 В США сам собой разрушился мост, построенный 40 лет назад 1
03.07.2007 Около полумиллиона iPhone продано за первые три дня 1
23.05.2007 CNN идет в регионы: покупка 70 операторов IBS 1
24.10.2006 "Эльдорадо" возглавили американцы 1
09.10.2006 RealNetworks открыл музыкальный магазин 1
20.06.2006 Любители онлайновых газет чаще делают покупки в интернете 1
22.03.2006 В американских музеях введут экскурсии с помощью телефона 2
21.07.2005 Новая Windows: скорость в обмен на деньги 1
11.07.2005 Компьютерная игра оказалась в центре секс-скандала 1
07.07.2005 Прогноз дорожной стихии стал реальностью 1
04.07.2005 Eрам открыла центр разработки в Санкт-Петербурге 1
16.03.2005 Oracle и SAP: большая битва за маленькую компанию 1

Публикаций - 68, упоминаний - 72

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 9
Best Buy 223 5
Google LLC 12690 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Apple Inc 13156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Oracle - Retek 35 2
SAP - TomorrowNow 18 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
AT&T Inc 1726 2
Bitdefender 171 2
Microsoft Education 1 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
AnyVision 6 1
Pebble Technology 71 1
Clearview AI 12 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Netsential 1 1
DDoSecrets - Distributed Denial of Secrets - Хакерская группировка 2 1
Системы и Технологии ГК 129 1
Polaroid 71 1
RealNetworks Products and Services 355 1
IBM Global Services 130 1
BAE Systems 179 1
Rhapsody 59 1
NextWave 44 1
Dell Alienware Corp 149 1
Infor - Lawson Software 26 1
NTT Data - Keane 5 1
Dell Software 18 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
GM - Oldsmobile - Oldsmobile Division of General Motors 5 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Uber 357 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Tholons 3 1
Abercrombie&Fitch 6 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Tesco 84 1
NetRadio - Eden Prairie 7 1
Amazon Books - Amazon Bookstore 2 1
SFMOMA - San Francisco Museum of Modern Art - Музей современного искусства Сан-Франциско 3 1
Global Equities Research 6 1
Patriarch Partners 1 1
Nordstrom 12 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
American Express - Amex 338 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Правительство Румынии - Вооруженные силы Румынии 6 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
OSI - Open Source Initiative 80 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 1
U.S. EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
U.S. CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 12 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
AP - Associated Press 2007 4
MSNBC - телеканал 89 2
The Verge - Издание 619 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
NBC News 188 1
Mashable 372 1
SecurityAffairs.co 5 1
Virus Bulletin 33 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
Newsbytes News Network 379 1
Cellular News 234 1
RCR News 107 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
e4 Engineering 107 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
WikiLeaks 120 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1100 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
QS World University Rankings 4 1
Envisioneering Group 10 1
GLM - Global Language Monitor 3 1
Fortune Global 500 295 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 2
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 4 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
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