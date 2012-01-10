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Motorola XOOM
СОБЫТИЯ
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|10.01.2012
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Первый взгляд на планшет Motorola Xoom 2: работа над ошибками
числе и на нашем сайте) уже можно говорить о том, что возрождение линейки RAZR будет триумфальным. Motorola XOOM 2 И вот совсем недавно Motorola предприняла попытку прорваться на рынок Android
|03.11.2011
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Новое решение от Polycom и Motorola обеспечит видеосвязь корпоративного уровня на Motorola Xoom
Корпорация Polycom и Motorola Mobility Holdings объявили о выпуске приложения Polycom RealPresence Mobile для Motorola Xoom. Видеотехнологии высокой четкости Polycom для планшета Motorola позволяют пользователям одновременно подключаться к другим стандартизованным видеосистемам, включая видеокомнаты с
|17.08.2011
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Планшет HP постигла участь провального Motorola Xoom
етей, включая Wal-Mart, аналитик выяснил, что потребители перестали покупать TouchPad потому, что на фоне грандиозных скидок просто ожидают дальнейшего снижения цен. В целом же повторяется ситуация с Motorola Xoom, который был встречен потребителями столь же прохладно. В июле низкий спрос на устройство вынудил крупнейшего партнера Motorola, оператора Verizon Wireless, снизить стоимость на 2
|26.07.2011
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Низкий спрос на Motorola Xoom вынудил снизить цену на 25%
Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless снизил розничную стоимость планшета Motorola Xoom на платформе Android 3.0 (Honeycomb) на 25% - с $799 до $599, сообщает Droid Life. По мнению наблюдателей, снижение продиктовано низким спросом на устройство, которое после его вы
|07.04.2011
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«Убийца» iPad от Motorola оказался невостребованным
2011 г., с момента поступления в продажу, по настоящее время было продано около 100 тыс. планшетов Motorola Xoom, сообщает News Factor со ссылкой на аналитика Deutsche Bank Криса Уитмора (Chri
|14.03.2011
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iPad 2 оказался намного быстрее iPad и 2-ядерного планшета Motorola Xoom
По результатам тестов, проведенных специалистами ресурса AnandTech с использованием GLBenchmark 2.0, iPad 2 оказался значительно быстрее не только своего предшественника, но и планшета Motorola Xoom. iPad 2 выдал 29 млн текстурированных треугольников в секунду, в 3 раза больше, чем iPad, и в 2 раза больше, чем Xoom. При усложнении эксперимента iPad 2 выдал вдвое более высокий
|25.02.2011
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Первый взгляд на Motorola Xoom – Android-планшет нового поколения
но эксперты уже строили предположения, что, судя по размеру устройства, речь идет о 7 или 9 дюймах. Motorola XOOM и Apple iPad Появление Motorola Xoom ознаменовало новый виток конкурентн
|15.02.2011
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Motorola Xoom официально представлен в Европе
м процессором, 10.1-дюймовым широкоформатным экраном с разрешением 1280*800 точек, поддержкой HDMI, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерой, гироскопом, барометром, компасом. Motorola Xoom официально представлен в Европе Стоимость устройства пока не называется.
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|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
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|DigiTimes - Издание 1331 2
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|PC Magazine - PCMag 104 2
|Mashable 372 2
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|Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
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|Forbes - Форбс 1002 1
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