Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Motorola XOOM
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 67
Motorola XOOM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 23
|Google LLC 7177 22
|Samsung Electronics 5730 20
|Nvidia Corp 2038 13
|Lenovo Motorola 1019 13
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 10
|HTC Corporation 1199 7
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 7
|Acer Group 1376 7
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 4
|HP Inc. 2937 3
|LG Electronics 1875 3
|Toshiba Corporation 1103 3
|Facebook 3768 3
|Sony 2416 3
|Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 3
|NeXus 204 2
|AnandTech 48 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|Dell EMC 2419 2
|Zoom Int - Zoom Video Communications 732 2
|Nokia Corporation 2453 2
|Accenture - Аксенчер 533 2
|Best Buy 113 1
|Sony Ericsson 475 1
|Cisco Systems 2056 1
|Imagination Technologies 24 1
|Pioneer Corporation 154 1
|Twitter 2204 1
|Nintendo 225 1
|Canalys 151 1
|SAP SE 3220 1
|Corning Inc 31 1
|Deutsche Telekom - T-Mobile 265 1
|Sprint Corporation 155 1
|Polycom - Поликом Раша 301 1
|HP - Hewlett-Packard 901 1
|Verizon 372 1
|Adobe Systems 816 1
|Qualcomm Technologies 1004 1
|Deutsche Bank 130 2
|RBC Capital Markets 25 2
|JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
|Audi 129 1
|Starbucks - Старбакс 47 1
|Vimeo - Видеохостинг 57 1
|Citigroup 114 1
|GM - General Motors 140 1
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 711 4
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 187 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1760 2
|Engadget - Блог о технологиях 338 2
|DigiTimes - Издание 507 2
|SlashGear 131 2
|PC Magazine - PCMag 39 2
|Mashable 116 2
|Forbes - Форбс 442 1
|РИА Новости 654 1
|CNET - Издание 273 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
|Ars Technica 227 1
|Ubergizmo 6 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|ABI Research 184 1
|Nielsen Holdings 80 1
|Strategy Analytics 176 1
|NPD DisplaySearch 197 1
|NPD Group 81 1
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Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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