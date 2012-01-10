Первый взгляд на планшет Motorola Xoom 2: работа над ошибками числе и на нашем сайте) уже можно говорить о том, что возрождение линейки RAZR будет триумфальным. Motorola XOOM 2 И вот совсем недавно Motorola предприняла попытку прорваться на рынок Android

Новое решение от Polycom и Motorola обеспечит видеосвязь корпоративного уровня на Motorola Xoom Корпорация Polycom и Motorola Mobility Holdings объявили о выпуске приложения Polycom RealPresence Mobile для Motorola Xoom. Видеотехнологии высокой четкости Polycom для планшета Motorola позволяют пользователям одновременно подключаться к другим стандартизованным видеосистемам, включая видеокомнаты с

Планшет HP постигла участь провального Motorola Xoom етей, включая Wal-Mart, аналитик выяснил, что потребители перестали покупать TouchPad потому, что на фоне грандиозных скидок просто ожидают дальнейшего снижения цен. В целом же повторяется ситуация с Motorola Xoom, который был встречен потребителями столь же прохладно. В июле низкий спрос на устройство вынудил крупнейшего партнера Motorola, оператора Verizon Wireless, снизить стоимость на 2

Низкий спрос на Motorola Xoom вынудил снизить цену на 25% Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless снизил розничную стоимость планшета Motorola Xoom на платформе Android 3.0 (Honeycomb) на 25% - с $799 до $599, сообщает Droid Life. По мнению наблюдателей, снижение продиктовано низким спросом на устройство, которое после его вы

«Убийца» iPad от Motorola оказался невостребованным 2011 г., с момента поступления в продажу, по настоящее время было продано около 100 тыс. планшетов Motorola Xoom, сообщает News Factor со ссылкой на аналитика Deutsche Bank Криса Уитмора (Chri

iPad 2 оказался намного быстрее iPad и 2-ядерного планшета Motorola Xoom По результатам тестов, проведенных специалистами ресурса AnandTech с использованием GLBenchmark 2.0, iPad 2 оказался значительно быстрее не только своего предшественника, но и планшета Motorola Xoom. iPad 2 выдал 29 млн текстурированных треугольников в секунду, в 3 раза больше, чем iPad, и в 2 раза больше, чем Xoom. При усложнении эксперимента iPad 2 выдал вдвое более высокий

Первый взгляд на Motorola Xoom – Android-планшет нового поколения но эксперты уже строили предположения, что, судя по размеру устройства, речь идет о 7 или 9 дюймах. Motorola XOOM и Apple iPad Появление Motorola Xoom ознаменовало новый виток конкурентн