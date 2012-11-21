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Motorola XOOM


21.11.2012 Вышел Skype для планшетов на базе Android 1
16.08.2012 Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina 1
09.07.2012 Два самых важных обновления новой ОС: обзор Google Android 4.1 Jelly Bean 1
28.06.2012 Android научился читать мысли 1
27.06.2012 Google представил собственный планшет 1
28.04.2012 Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США 1
05.03.2012 NVIDIA Tegra 3: что вы должны знать о новой платформе 1
12.01.2012 Первый взгляд на смартфон Fujitsu Arrows Kiss F-03D: настоящий дамский угодник 1
10.01.2012 Первый взгляд на планшет Motorola Xoom 2: работа над ошибками 2
20.12.2011 Глава правления Google пообещал планшет «наивысшего качества» 1
19.12.2011 R2-D2: Nexus S получил обновление до новой "базовой" версии Android 4.0.3 1
08.12.2011 R2-D2: OnLive - сервис облачных игр теперь доступен и для Android 1
03.11.2011 Новое решение от Polycom и Motorola обеспечит видеосвязь корпоративного уровня на Motorola Xoom 2
26.10.2011 Apple вошла в число самых популярных брендов у молодежи в США 1
18.10.2011 Готовимся к зимним праздникам: лучшие планшеты 2011 года 2
23.08.2011 Планшеты на Android должны стоить вдвое дешевле 1
17.08.2011 Планшет HP постигла участь провального Motorola Xoom 1
26.07.2011 Низкий спрос на Motorola Xoom вынудил снизить цену на 25% 1
06.07.2011 Google+ для iPhone и iPad будет доступен вот-вот 1
23.06.2011 Apple получила патент, с помощью которого сможет засудить всех конкурентов 1
23.06.2011 RIM сократила прогнозируемые продажи планшета в 3 раза 1
21.06.2011 Производитель BlackBerry теряет топ-менеджеров и доверие акционеров 1
15.06.2011 Тест Acer Iconia A500: икона планшетов на Android 3.0 1
24.05.2011 Планшеты Samsung Galaxy Tab уже в Москве: новые подробности 1
19.05.2011 250 тыс. планшетов BlackBerry PlayBook было продано за первый месяц 1
19.05.2011 Android OS 3.1 – что принесет обновление системы для планшетов? 1
16.05.2011 Глава Nvidia объяснил, почему Android-планшеты не продаются 1
11.05.2011 Google представил новые версии Android и пообещал новый смартфон 1
11.05.2011 Google представила две новые версии Android 1
25.04.2011 Дмитрию Медведеву подарили планшет BlackBerry PlayBook 1
18.04.2011 Планшеты на Android задерживаются 2
11.04.2011 Acer вступает в планшетную гонку с низкими ценами 1
07.04.2011 «Убийца» iPad от Motorola оказался невостребованным 5
30.03.2011 Вышел Firefox 4 для Android. ФОТО 1
24.03.2011 Планшеты Samsung Galaxy Tab 2: шах и мат Apple 1
23.03.2011 Новые планшеты Samsung оказались тоньше iPad 2 1
16.03.2011 Adobe выпустила Enterprise Edition пакета Adobe Digital Publishing Suite 1
15.03.2011 iPad 2 оказался значительно быстрее других планшетов 2
14.03.2011 iPad 2 оказался намного быстрее iPad и 2-ядерного планшета Motorola Xoom 2
03.03.2011 Apple iPad 2: обманутые ожидания 1

Публикаций - 48, упоминаний - 67

Motorola XOOM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7737 23
Google LLC 7177 22
Samsung Electronics 5730 20
Nvidia Corp 2038 13
Lenovo Motorola 1019 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 10
HTC Corporation 1199 7
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 7
Acer Group 1376 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 4
HP Inc. 2937 3
LG Electronics 1875 3
Toshiba Corporation 1103 3
Facebook 3768 3
Sony 2416 3
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 3
NeXus 204 2
AnandTech 48 2
Microsoft Corporation 11168 2
Dell EMC 2419 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 2
Nokia Corporation 2453 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Best Buy 113 1
Sony Ericsson 475 1
Cisco Systems 2056 1
Imagination Technologies 24 1
Pioneer Corporation 154 1
Twitter 2204 1
Nintendo 225 1
Canalys 151 1
SAP SE 3220 1
Corning Inc 31 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 265 1
Sprint Corporation 155 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
HP - Hewlett-Packard 901 1
Verizon 372 1
Adobe Systems 816 1
Qualcomm Technologies 1004 1
Deutsche Bank 130 2
RBC Capital Markets 25 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Audi 129 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Citigroup 114 1
GM - General Motors 140 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 13
3G - Стандарт мобильной связи 3753 13
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 4
Flash 480 4
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 3
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 158 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
DDR - Double data rate 1077 3
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 90 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 77 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 491 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 22 1
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 1
Google Android 10751 39
Apple iPad 3263 26
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 20
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Nvidia GeForce GTX 2081 13
Apple iOS 5742 12
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 9
BlackBerry PlayBook 85 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 8
Adobe Flash 359 7
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
Samsung Electronics TouchWiz 167 5
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 5
Apple iPhone 4 700 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 4
JavaScript - Язык программирования 635 4
Nuance Swype Keyboard 61 4
Samsung Galaxy Note 558 3
Corning Gorilla Glass 496 3
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
Apple Mac 1461 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 3
Samsung Galaxy Nexus 73 3
Kitty Hawk Flyer 14 2
Google Now 74 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
Google+ Социальная сеть 195 2
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 2
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 2
OpenGL - Язык программирования 126 2
Apple FaceTime 145 2
Apple iMovie 46 2
HP TouchPad - серия планшетов 22 2
Google Chrome OS 306 2
Steve Jobs - Стив Джобс 711 4
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 187 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 18
Россия - Российская федерация - РФ 57680 8
США - Сан-Франциско 697 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Европа 3788 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Канада 1311 2
Австралия - Австралийский Союз 1130 2
Япония 2811 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Азия - Азиатский регион 1525 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Китай - Тайвань 596 1
Новая Зеландия 293 1
США - Флорида 145 1
США - Миннеаполис 14 1
США - Орландо 46 1
США - Маунтин-Вью 48 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 2
Engadget - Блог о технологиях 338 2
DigiTimes - Издание 507 2
SlashGear 131 2
PC Magazine - PCMag 39 2
Mashable 116 2
Forbes - Форбс 442 1
РИА Новости 654 1
CNET - Издание 273 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
Ars Technica 227 1
Ubergizmo 6 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
ABI Research 184 1
Nielsen Holdings 80 1
Strategy Analytics 176 1
NPD DisplaySearch 197 1
NPD Group 81 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
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