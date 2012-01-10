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Motorola XOOM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.01.2012 Первый взгляд на планшет Motorola Xoom 2: работа над ошибками

числе и на нашем сайте) уже можно говорить о том, что возрождение линейки RAZR будет триумфальным.  Motorola XOOM 2 И вот совсем недавно Motorola предприняла попытку прорваться на рынок Android
03.11.2011 Новое решение от Polycom и Motorola обеспечит видеосвязь корпоративного уровня на Motorola Xoom

Корпорация Polycom и Motorola Mobility Holdings объявили о выпуске приложения Polycom RealPresence Mobile для Motorola Xoom. Видеотехнологии высокой четкости Polycom для планшета Motorola позволяют пользователям одновременно подключаться к другим стандартизованным видеосистемам, включая видеокомнаты с

17.08.2011 Планшет HP постигла участь провального Motorola Xoom

етей, включая Wal-Mart, аналитик выяснил, что потребители перестали покупать TouchPad потому, что на фоне грандиозных скидок просто ожидают дальнейшего снижения цен. В целом же повторяется ситуация с Motorola Xoom, который был встречен потребителями столь же прохладно. В июле низкий спрос на устройство вынудил крупнейшего партнера Motorola, оператора Verizon Wireless, снизить стоимость на 2
26.07.2011 Низкий спрос на Motorola Xoom вынудил снизить цену на 25%

Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless снизил розничную стоимость планшета Motorola Xoom на платформе Android 3.0 (Honeycomb) на 25% - с $799 до $599, сообщает Droid Life. По мнению наблюдателей, снижение продиктовано низким спросом на устройство, которое после его вы
07.04.2011 «Убийца» iPad от Motorola оказался невостребованным

2011 г., с момента поступления в продажу, по настоящее время было продано около 100 тыс. планшетов Motorola Xoom, сообщает News Factor со ссылкой на аналитика Deutsche Bank Криса Уитмора (Chri
14.03.2011 iPad 2 оказался намного быстрее iPad и 2-ядерного планшета Motorola Xoom

По результатам тестов, проведенных специалистами ресурса AnandTech с использованием GLBenchmark 2.0, iPad 2 оказался значительно быстрее не только своего предшественника, но и планшета Motorola Xoom. iPad 2 выдал 29 млн текстурированных треугольников в секунду, в 3 раза больше, чем iPad, и в 2 раза больше, чем Xoom. При усложнении эксперимента iPad 2 выдал вдвое более высокий
25.02.2011 Первый взгляд на Motorola Xoom – Android-планшет нового поколения

но эксперты уже строили предположения, что, судя по размеру устройства, речь идет о 7 или 9 дюймах. Motorola XOOM и Apple iPad Появление Motorola Xoom ознаменовало новый виток конкурентн
15.02.2011 Motorola Xoom официально представлен в Европе

м процессором, 10.1-дюймовым широкоформатным экраном с разрешением 1280*800 точек, поддержкой HDMI, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерой, гироскопом, барометром, компасом. Motorola Xoom официально представлен в Европе Стоимость устройства пока не называется.

Публикаций - 53, упоминаний - 63

Motorola XOOM и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 27
Google LLC 12690 23
Samsung Electronics 11065 22
Lenovo Motorola 3566 21
Nvidia Corp 4002 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 11
Acer Group - Acer Inc 2776 8
HTC Corporation 1512 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 5
Motorola Inc 1156 4
Sony 6739 4
Microsoft Corporation 25775 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
Toshiba Corporation 2980 3
Dell EMC 5180 2
X Corp - Twitter 2938 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Ростелеком 10948 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Intel Corporation 12811 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
BBK OPPO Electronics 484 1
ZTE Corporation 800 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 1
Citrix Systems 868 1
Fujitsu 2105 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
RBC Capital Markets 59 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Starbucks 91 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 215 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Аксессуары 4282 7
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 6
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Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 5
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Google Android 15244 43
Apple iPad 4012 29
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 26
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 24
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 17
Apple iOS 8583 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
BlackBerry PlayBook 111 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 10
Acer Iconia 105 9
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 9
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 8
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 7
Samsung Galaxy 1035 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
HTC Sense 188 5
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 5
Samsung Electronics TouchWiz 202 5
HTC Flyer 26 4
Asus Eee Pad 45 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Apple iPhone 4 800 4
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 4
Nuance Swype Keyboard 58 4
Samsung Galaxy Nexus 86 4
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 3
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 3
LG Optimus 170 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Windows 16882 3
Samsung Galaxy Note 702 3
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
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Jha Sanjay - Джа Санджай 24 2
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 2
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Whitmore Chris - Витмор Крис - Уитмор Крис 5 1
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Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Bradley Todd - Бредли Тодд 32 1
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Baker Stephen - Бейкер Стивен 13 1
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 1
Ramakrishna Sudhakar - Рамакришна Судхакар 6 1
Wolf Charlie - Вольф Чарли 9 1
Kalbfleisch Paul - Калбфлаиш Пол 2 1
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 1
Walkley Michael - Уокли Майкл 7 1
Mawston Neil - Моустон Нил 17 1
Pardy Keith - Парди Кейт 5 1
Morrison Don - Моррисон Дон 3 1
Dunion Tara - Дунайон Тара 1 1
Bradley Todd - Брэдли Тодда 25 1
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Европа 24964 6
Канада 5082 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
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США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
США - Флорида - Орландо 129 1
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США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
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