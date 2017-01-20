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Acer Iconia

Acer Iconia

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20.01.2017 Обзор планшета ACER Iconia Tab 10 A3-A40. Мультимедиа-комбайн

медийный комбайн менее мобилен, а сенсорный экран для него неминуемо повлечёт увеличение стоимости. ACER Iconia Tab 10 в данном случае не соревнуется с ноутбуками, при том, что в качестве мульт
10.11.2016 Флагманы Acer пришли в Россию

Флагманские планшеты Acer Iconia Talk S и Acer Iconia Tab 10 поступили на российский рынок. Компания Acer обновила модели Iconia Talk S
13.04.2016 Не только звук

гии DTS-HD Premium Sound – такая аудиосистема ждёт будущих владельцев нового планшетного компьютера Acer Iconia Tab 10. Помимо удивления впечатляющим звуком, планшет радует взгляд ярким десятид
03.02.2015 Windows-планшет Acer Iconia Tab 8 W появился в России

Представленный на выставке IFA 2014 планшетный компьютер Acer Iconia Tab 8 W теперь можно купить и в России. Acer Iconia Tab 8 W работает под у
29.04.2014 Обзор планшета Acer Iconia Tab W4: имеет ли Windows 8.1 право на жизнь?

оутбуки и настольные компьютеры) Acer не занимать. Компания успешно продает уже не один год линейку Iconia W, которая состоит исключительно из устройств подобного толка. Людей, которые предпочи
19.03.2014 Лучшие устройства выставки MWC 2014

ением Windows 8 (нам, кстати, удалось взглянуть и на корпоративный ультрабук Acer TravelMate P645). Acer Iconia P3-171 Среди прочих экспонатов стенда Acer был замечен планшет на Windows 8 на об
25.12.2013 Обзор Acer Iconia Tab A3: лучший планшет средней ценовой категории

Конструкция Acer Iconia Tab A3 Размер экрана новинки от Acer составляет внушительные 10 дюймов в диагонали, чт
14.08.2013 Обзор планшета 8" Acer Iconia Tab A1-810: будущий хит продаж?

льный разговор. «Гонка вооружений» между производителями всегда на руку покупателю.)   Планшет Acer Iconia Tab A1 Внешне Acer Iconia Tab A1 не производит какого-то особенного с ног сшиба
06.06.2013 Планшет Acer Iconia W3 на Windows 8 поступит в продажу в России в июле

Планшеты Acer Iconia W3 поступят в продажу в России в июле 2013 г. Iconia W3 - первый планшетный ком
06.06.2013 Обзор планшета Acer Iconia Tab B1: дешевле только из дерева

т, наконец, в начале этого года, на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе была представлена модель Iconia Tab B1, ценой уже 119 – не долларов! – но евро. При попадании в российские розничные м
07.05.2013 Раскрыты характеристики первого компактного планшета на Windows 8

азин Amazon допустил утечку информации о первом на рынке малоформатном планшете на Windows 8 - Acer Iconia W3. На страницах магазина появилось описание модели Iconia W3-810-1600, которое
02.04.2013 Дуэль семидюймовочек ASUS MemoPad vs Acer Iconia B1: как тузик грелку

Семидюймовые планшеты ASUS MeMo Pad и Acer Iconia B1 появились на мировом рынке совсем недавно. Более того, первый из них стоит вдвое до
25.02.2013 Дешевый планшет Acer Iconia B1 появился в России

лей и для родителей, подбирающих многофункциональное устройство для детей, сообщили в пресс-службе. Acer Iconia B1 оснащен 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 x 600 пикселей, 2-ядерным проце
24.12.2012 Тест планшета Acer Iconia W700 на Windows 8: трудно быть лучшим

ём запускались. Такой вот гибрид. Именно это слово приходит на ум, когда смотришь на коробку с Acer Iconia W700 внутри: «Ну и гибрид!». Внешний вид Ещё одно слово, которым можно описать этот пл
07.11.2012 Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана

о и это повод еще раз уделить внимание первому в мире FullHD-планшету под управлением Android. Acer Iconia A701 выполнен из черного пластика и только вставки под металл с боков подчеркивают бла
31.10.2012 Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день

10 получила более мощный процессор nVidia Tegra 3 T30L 1200МГц, а рассматриваемый нами планшет Acer Iconia Tab A211, естественно наследуя аппаратное обеспечение А210, разжился еще и 3G -модулем
16.08.2012 Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina

же пришел именно с ним – но не один, а в паре с младшим братом. Не пара Зовут младшего брата – Acer Iconia Tab А511. Глобальное отличие двух планшетов заключается только в типе и разрешении экр
13.08.2012 Первый взгляд на Acer Iconia Tab W700: главный конкурент планшета Microsoft Surface?

я реальность, а веб-серфинг будет похож на игру на фортепиано – сразу всеми десятью пальцами.  Acer Iconia Tab W700 Not only Windows Acer предлагает довольно простую систему идентификации своих
03.02.2012 Обзор Acer Iconia Tab A200: реинкарнация самого успешного планшета на рынке

ем, как раз наоборот, гармония элементов и неброский цвет говорят о благородном происхождении. Acer Iconia Tab A200  Дизайн и конфигурация Между тем, часто производители прибегают к металлическ
27.12.2011 Первый взгляд на Acer Iconia Tab A700: первый FullHD-планшет в мире

И сегодня мы слегка развеем туман, поскольку к нам в руки попал инженерный сэмпл этой модели.  Acer ICONIA TAB A700 Да, A700 действительно существует в реальности, но опубликованные месяц фотог
26.12.2011 Первый взгляд на планшет Acer Iconia Tab A200: подарок на рождество

циального или просто закрепившегося названия смартфонам с большими экранами еще не придумали.  Acer ICONIA TAB A200 А сегодня под наш прицел попал первый ICS-планшет, который появится на россий
19.12.2011 Acer представил в России первый планшет на Android 4.0

первый планшет, работающий под управлением операционной системы Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), - Iconia Tab A200. Устройство оснащено сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма (1280x800), 2-яд
19.12.2011 Объявлен победитель конкурса Acer Iconia

на самый лучший твит, рассказывающий о достоинствах платформы Android и линейки мобильных устройств Iconia. По мнению жюри, лучшими твитами оказались: Acer IconiaTab A500 - удивительное устройс
21.11.2011 «МегаФон» начинает продажи планшета Acer Iconia Tab A501

«МегаФон» объявил о начале продаж планшета Acer Iconia Tab A501. Планшет Iconia Tab A501 работает на базе новой операционной системы G
20.09.2011 Суперкомпьютер из планшета: лучшие аксессуары для линейки Acer Iconia Tab

Сегодня речь пойдет об аксессуарах для планшетов Acer Iconia Tab A100, А500 и W500. Рассмотрим каждое семейство отдельно, начиная от младшей м
12.09.2011 Тест планшета Acer Iconia Tab A100: 7 дюймов, которые потрясли мир

омним, что в Европе Acer выведено на рынок целое семейство новых планшетных компьютеров под брендом Iconia: 10-и дюймовые модели A500, A501 на Android и W500 на Windows 7. Коллекцию дополняет п
26.08.2011 Acer начнет продажи планшета Iconia Tab A100 в России в сентябре 2011 года

Корпорация Acer объявила о том, что новый 7-дюймовый планшет Acer ICONIA TAB A100, работающий на базе ОС Android 3.2, поступит в продажу в России в сентябре 20
07.07.2011 Обзор Acer Iconia W500: когда планшет становится ноутбуком

инципиально другой функциональности. Совершенно другим путем пошла компания Acer, ее новинке - Acer Iconia W500 и посвящен данный обзор. Фирменный "многопальцевы" интерфейс Acer позволяет легко
20.06.2011 Acer Iconia Smart: обзор самого необычного смартфона

множества других флагманских решений, но если положить его рядом с ними, то становится понятно, что Iconia Smart разительно отличается от них. Дело в том, что Iconia Smart и вправду явля
15.06.2011 Тест Acer Iconia A500: икона планшетов на Android 3.0

ченными, как порой случается с приложениями не адаптированными под новое, более высокое разрешение. Acer Iconia Tab A500 Мы не зря уделяем столько внимания операционной системе, так как она и я
11.04.2011 Acer вступает в планшетную гонку с низкими ценами

ельство Acer анонсировало начало продаж первого в своей линейке планшета на платформе Android 3.0 - Acer Iconia Tab A500, - представленного ранее в этом году. Анонсированная в конце прошлого го
11.04.2011 Packard Bell вышла на рынок планшетов

ставила первый планшетный компьютер на рынке. Устройство называется Liberty Tab и внешне напоминает Acer Iconia Tab A500. В нем есть 10.1-дюймовый экран с разрешением 1280*800 точек, процессор

29.03.2011 Ноутбук с двумя экранами: Acer Iconia-484G64is

шин, они должны наглядно показать идею привлечь внимание, а не служить средством передвижения. Acer Iconia-484G64is — это «выставочный прототип», который, тем не менее, «ездит» и очень даже при
09.12.2010 Acer Iconia: обзор ноутбука с двумя экранами и первый взгяд на "убийц iPad"

Acer Iconia Традиционно модели ноутбуков от Acer являются, с одной стороны, ультрасовременными и п
01.12.2010 Acer назвала цену ноутбука с двумя сенсорными экранами в России и объявила срок выхода планшетов

ставительства компании Acer объявила рекомендуемую розничную стоимость портативного компьютера Acer Iconia. Она составляет 59 тыс. руб. Ноутбук с двумя сенсорными экранами Acer Iconia бы

Публикаций - 105, упоминаний - 338

Acer Iconia и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 78
Nvidia Corp 4002 37
Apple Inc 13156 29
Samsung Electronics 11065 26
Intel Corporation 12811 20
Google LLC 12690 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 17
HTC Corporation 1512 14
Microsoft Corporation 25775 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Sony 6739 11
Lenovo Group 2447 9
Toshiba Corporation 2980 9
MediaTek - Ralink 595 9
Dell EMC 5180 7
Huawei 4677 7
X Corp - Twitter 2938 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
LG Electronics 3735 6
Lenovo Motorola 3566 6
HP Inc. 5883 5
Qualcomm Technologies 1974 4
Fujitsu 2105 4
Ring 65 4
VAIO 475 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
МегаФон 10742 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ZTE Corporation 800 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Amlogic 57 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
3Q 48 2
Packard Bell 77 2
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
КонсультантПлюс 161 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
101Hotels.com 456 1
Балтика АКБ 9 1
Европейский ТРЦ 12 1
Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф 4 1
eBay Inc 1640 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Евросеть 1421 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Ford 435 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Совкомбанк Совесть 279 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Максимус 28 1
United Colors of Benetton 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 101
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 58
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 54
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 53
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 51
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 49
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 47
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 46
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 45
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 44
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 44
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 42
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 34
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 26
USB micro 974 25
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