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Acer Iconia
СОБЫТИЯ
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|20.01.2017
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Обзор планшета ACER Iconia Tab 10 A3-A40. Мультимедиа-комбайн
медийный комбайн менее мобилен, а сенсорный экран для него неминуемо повлечёт увеличение стоимости. ACER Iconia Tab 10 в данном случае не соревнуется с ноутбуками, при том, что в качестве мульт
|10.11.2016
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Флагманы Acer пришли в Россию
Флагманские планшеты Acer Iconia Talk S и Acer Iconia Tab 10 поступили на российский рынок. Компания Acer обновила модели Iconia Talk S
|13.04.2016
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Не только звук
гии DTS-HD Premium Sound – такая аудиосистема ждёт будущих владельцев нового планшетного компьютера Acer Iconia Tab 10. Помимо удивления впечатляющим звуком, планшет радует взгляд ярким десятид
|03.02.2015
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Windows-планшет Acer Iconia Tab 8 W появился в России
Представленный на выставке IFA 2014 планшетный компьютер Acer Iconia Tab 8 W теперь можно купить и в России. Acer Iconia Tab 8 W работает под у
|29.04.2014
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Обзор планшета Acer Iconia Tab W4: имеет ли Windows 8.1 право на жизнь?
оутбуки и настольные компьютеры) Acer не занимать. Компания успешно продает уже не один год линейку Iconia W, которая состоит исключительно из устройств подобного толка. Людей, которые предпочи
|19.03.2014
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Лучшие устройства выставки MWC 2014
ением Windows 8 (нам, кстати, удалось взглянуть и на корпоративный ультрабук Acer TravelMate P645). Acer Iconia P3-171 Среди прочих экспонатов стенда Acer был замечен планшет на Windows 8 на об
|25.12.2013
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Обзор Acer Iconia Tab A3: лучший планшет средней ценовой категории
Конструкция Acer Iconia Tab A3 Размер экрана новинки от Acer составляет внушительные 10 дюймов в диагонали, чт
|14.08.2013
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Обзор планшета 8" Acer Iconia Tab A1-810: будущий хит продаж?
льный разговор. «Гонка вооружений» между производителями всегда на руку покупателю.) Планшет Acer Iconia Tab A1 Внешне Acer Iconia Tab A1 не производит какого-то особенного с ног сшиба
|06.06.2013
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Планшет Acer Iconia W3 на Windows 8 поступит в продажу в России в июле
Планшеты Acer Iconia W3 поступят в продажу в России в июле 2013 г. Iconia W3 - первый планшетный ком
|06.06.2013
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Обзор планшета Acer Iconia Tab B1: дешевле только из дерева
т, наконец, в начале этого года, на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе была представлена модель Iconia Tab B1, ценой уже 119 – не долларов! – но евро. При попадании в российские розничные м
|07.05.2013
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Раскрыты характеристики первого компактного планшета на Windows 8
азин Amazon допустил утечку информации о первом на рынке малоформатном планшете на Windows 8 - Acer Iconia W3. На страницах магазина появилось описание модели Iconia W3-810-1600, которое
|02.04.2013
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Дуэль семидюймовочек ASUS MemoPad vs Acer Iconia B1: как тузик грелку
Семидюймовые планшеты ASUS MeMo Pad и Acer Iconia B1 появились на мировом рынке совсем недавно. Более того, первый из них стоит вдвое до
|25.02.2013
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Дешевый планшет Acer Iconia B1 появился в России
лей и для родителей, подбирающих многофункциональное устройство для детей, сообщили в пресс-службе. Acer Iconia B1 оснащен 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 x 600 пикселей, 2-ядерным проце
|24.12.2012
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Тест планшета Acer Iconia W700 на Windows 8: трудно быть лучшим
ём запускались. Такой вот гибрид. Именно это слово приходит на ум, когда смотришь на коробку с Acer Iconia W700 внутри: «Ну и гибрид!». Внешний вид Ещё одно слово, которым можно описать этот пл
|07.11.2012
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Планшет Acer Iconia Tab A701 и Android 4.1.1: обзор обновленного флагмана
о и это повод еще раз уделить внимание первому в мире FullHD-планшету под управлением Android. Acer Iconia A701 выполнен из черного пластика и только вставки под металл с боков подчеркивают бла
|31.10.2012
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Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день
10 получила более мощный процессор nVidia Tegra 3 T30L 1200МГц, а рассматриваемый нами планшет Acer Iconia Tab A211, естественно наследуя аппаратное обеспечение А210, разжился еще и 3G -модулем
|16.08.2012
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Обзор 5-ядерного планшета Acer Iconia Tab A701: почти Retina
же пришел именно с ним – но не один, а в паре с младшим братом. Не пара Зовут младшего брата – Acer Iconia Tab А511. Глобальное отличие двух планшетов заключается только в типе и разрешении экр
|13.08.2012
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Первый взгляд на Acer Iconia Tab W700: главный конкурент планшета Microsoft Surface?
я реальность, а веб-серфинг будет похож на игру на фортепиано – сразу всеми десятью пальцами. Acer Iconia Tab W700 Not only Windows Acer предлагает довольно простую систему идентификации своих
|03.02.2012
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Обзор Acer Iconia Tab A200: реинкарнация самого успешного планшета на рынке
ем, как раз наоборот, гармония элементов и неброский цвет говорят о благородном происхождении. Acer Iconia Tab A200 Дизайн и конфигурация Между тем, часто производители прибегают к металлическ
|27.12.2011
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Первый взгляд на Acer Iconia Tab A700: первый FullHD-планшет в мире
И сегодня мы слегка развеем туман, поскольку к нам в руки попал инженерный сэмпл этой модели. Acer ICONIA TAB A700 Да, A700 действительно существует в реальности, но опубликованные месяц фотог
|26.12.2011
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Первый взгляд на планшет Acer Iconia Tab A200: подарок на рождество
циального или просто закрепившегося названия смартфонам с большими экранами еще не придумали. Acer ICONIA TAB A200 А сегодня под наш прицел попал первый ICS-планшет, который появится на россий
|19.12.2011
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Acer представил в России первый планшет на Android 4.0
первый планшет, работающий под управлением операционной системы Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), - Iconia Tab A200. Устройство оснащено сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма (1280x800), 2-яд
|19.12.2011
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Объявлен победитель конкурса Acer Iconia
на самый лучший твит, рассказывающий о достоинствах платформы Android и линейки мобильных устройств Iconia. По мнению жюри, лучшими твитами оказались: Acer IconiaTab A500 - удивительное устройс
|21.11.2011
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«МегаФон» начинает продажи планшета Acer Iconia Tab A501
«МегаФон» объявил о начале продаж планшета Acer Iconia Tab A501. Планшет Iconia Tab A501 работает на базе новой операционной системы G
|20.09.2011
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Суперкомпьютер из планшета: лучшие аксессуары для линейки Acer Iconia Tab
Сегодня речь пойдет об аксессуарах для планшетов Acer Iconia Tab A100, А500 и W500. Рассмотрим каждое семейство отдельно, начиная от младшей м
|12.09.2011
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Тест планшета Acer Iconia Tab A100: 7 дюймов, которые потрясли мир
омним, что в Европе Acer выведено на рынок целое семейство новых планшетных компьютеров под брендом Iconia: 10-и дюймовые модели A500, A501 на Android и W500 на Windows 7. Коллекцию дополняет п
|26.08.2011
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Acer начнет продажи планшета Iconia Tab A100 в России в сентябре 2011 года
Корпорация Acer объявила о том, что новый 7-дюймовый планшет Acer ICONIA TAB A100, работающий на базе ОС Android 3.2, поступит в продажу в России в сентябре 20
|07.07.2011
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Обзор Acer Iconia W500: когда планшет становится ноутбуком
инципиально другой функциональности. Совершенно другим путем пошла компания Acer, ее новинке - Acer Iconia W500 и посвящен данный обзор. Фирменный "многопальцевы" интерфейс Acer позволяет легко
|20.06.2011
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Acer Iconia Smart: обзор самого необычного смартфона
множества других флагманских решений, но если положить его рядом с ними, то становится понятно, что Iconia Smart разительно отличается от них. Дело в том, что Iconia Smart и вправду явля
|15.06.2011
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Тест Acer Iconia A500: икона планшетов на Android 3.0
ченными, как порой случается с приложениями не адаптированными под новое, более высокое разрешение. Acer Iconia Tab A500 Мы не зря уделяем столько внимания операционной системе, так как она и я
|11.04.2011
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Acer вступает в планшетную гонку с низкими ценами
ельство Acer анонсировало начало продаж первого в своей линейке планшета на платформе Android 3.0 - Acer Iconia Tab A500, - представленного ранее в этом году. Анонсированная в конце прошлого го
|11.04.2011
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Packard Bell вышла на рынок планшетов
ставила первый планшетный компьютер на рынке. Устройство называется Liberty Tab и внешне напоминает Acer Iconia Tab A500. В нем есть 10.1-дюймовый экран с разрешением 1280*800 точек, процессор
|29.03.2011
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Ноутбук с двумя экранами: Acer Iconia-484G64is
шин, они должны наглядно показать идею привлечь внимание, а не служить средством передвижения. Acer Iconia-484G64is — это «выставочный прототип», который, тем не менее, «ездит» и очень даже при
|09.12.2010
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Acer Iconia: обзор ноутбука с двумя экранами и первый взгяд на "убийц iPad"
Acer Iconia Традиционно модели ноутбуков от Acer являются, с одной стороны, ультрасовременными и п
|01.12.2010
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Acer назвала цену ноутбука с двумя сенсорными экранами в России и объявила срок выхода планшетов
ставительства компании Acer объявила рекомендуемую розничную стоимость портативного компьютера Acer Iconia. Она составляет 59 тыс. руб. Ноутбук с двумя сенсорными экранами Acer Iconia бы
Acer Iconia и организации, системы, технологии, персоны:
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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