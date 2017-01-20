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Acer представил в России первый планшет на Android 4.0 первый планшет, работающий под управлением операционной системы Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), - Iconia Tab A200. Устройство оснащено сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма (1280x800), 2-яд

Объявлен победитель конкурса Acer Iconia на самый лучший твит, рассказывающий о достоинствах платформы Android и линейки мобильных устройств Iconia. По мнению жюри, лучшими твитами оказались: Acer IconiaTab A500 - удивительное устройс

«МегаФон» начинает продажи планшета Acer Iconia Tab A501 «МегаФон» объявил о начале продаж планшета Acer Iconia Tab A501. Планшет Iconia Tab A501 работает на базе новой операционной системы G

Суперкомпьютер из планшета: лучшие аксессуары для линейки Acer Iconia Tab Сегодня речь пойдет об аксессуарах для планшетов Acer Iconia Tab A100, А500 и W500. Рассмотрим каждое семейство отдельно, начиная от младшей м

Тест планшета Acer Iconia Tab A100: 7 дюймов, которые потрясли мир омним, что в Европе Acer выведено на рынок целое семейство новых планшетных компьютеров под брендом Iconia: 10-и дюймовые модели A500, A501 на Android и W500 на Windows 7. Коллекцию дополняет п

Acer начнет продажи планшета Iconia Tab A100 в России в сентябре 2011 года Корпорация Acer объявила о том, что новый 7-дюймовый планшет Acer ICONIA TAB A100, работающий на базе ОС Android 3.2, поступит в продажу в России в сентябре 20

Обзор Acer Iconia W500: когда планшет становится ноутбуком инципиально другой функциональности. Совершенно другим путем пошла компания Acer, ее новинке - Acer Iconia W500 и посвящен данный обзор. Фирменный "многопальцевы" интерфейс Acer позволяет легко

Acer Iconia Smart: обзор самого необычного смартфона множества других флагманских решений, но если положить его рядом с ними, то становится понятно, что Iconia Smart разительно отличается от них. Дело в том, что Iconia Smart и вправду явля

Тест Acer Iconia A500: икона планшетов на Android 3.0 ченными, как порой случается с приложениями не адаптированными под новое, более высокое разрешение. Acer Iconia Tab A500 Мы не зря уделяем столько внимания операционной системе, так как она и я

Acer вступает в планшетную гонку с низкими ценами ельство Acer анонсировало начало продаж первого в своей линейке планшета на платформе Android 3.0 - Acer Iconia Tab A500, - представленного ранее в этом году. Анонсированная в конце прошлого го

Packard Bell вышла на рынок планшетов ставила первый планшетный компьютер на рынке. Устройство называется Liberty Tab и внешне напоминает Acer Iconia Tab A500. В нем есть 10.1-дюймовый экран с разрешением 1280*800 точек, процессор

Ноутбук с двумя экранами: Acer Iconia-484G64is шин, они должны наглядно показать идею привлечь внимание, а не служить средством передвижения. Acer Iconia-484G64is — это «выставочный прототип», который, тем не менее, «ездит» и очень даже при

Acer Iconia: обзор ноутбука с двумя экранами и первый взгяд на "убийц iPad" Acer Iconia Традиционно модели ноутбуков от Acer являются, с одной стороны, ультрасовременными и п