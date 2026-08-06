Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кредит Европа банк Кредит Европа Лайф
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Кредит Европа банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple iPad 4011 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
|HTC Incredible 21 1
|Acer Iconia 105 1
|Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 1
|HTC Droid Incredible - HTC Droid Eris 20 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Юнов Константин 46 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Зданевич Юрий 4 1
|Меднов Сергей 124 1
|Николенко Сергей 4 1
|Широких Алексей 72 1
|Туркот Александр 39 1
|Микоян Александр 44 1
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
|Рыбалка Иван 1 1
|Власов Владимир 5 1
|Зеленин Юрий 2 1
|Пашкевич Евгений 1 1
|Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.