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Кредит Европа банк Кредит Европа Лайф

Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.08.2026 По итогам I полугодия 2026 года выручка финтех-группы «Свой» выросла на 17%, капитал — на 34% 1
05.12.2011 CNews FORUM: какие ИТ-директора выиграли 10 планшетов и смартфонов 1
21.03.2008 «Скай Линк» расширил географию предоставления мобильного банкинга 1
03.03.2008 «Кредит Европа Лайф» построит КИС на базе «Парус-Страхования» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кредит Европа банк и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10735 1
HP Inc. 5883 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
HTC Corporation 1512 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
ССД - Связьстройдеталь 13 1
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 1
ГПБ - Газпромбанк 1269 1
Альфа-Банк 1977 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
КонсультантПлюс 161 1
Банк24.ру 72 1
Кредит Европа банк 67 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
United Colors of Benetton 39 1
Munich Re Group - Muenchener Rueckversicherung - Мюнхенское Перестраховочное Общество 2 1
Мастер-Банк 35 1
Балтика АКБ 9 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6235 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9291 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26784 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53842 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36175 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4600 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25760 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13048 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2694 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2228 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22930 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7890 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
Apple iPad 4011 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
HTC Incredible 21 1
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Парус - Страховые информационные системы - Парус Страхование 7 1
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Туркот Александр 39 1
Микоян Александр 44 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Рыбалка Иван 1 1
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Зеленин Юрий 2 1
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Европа Восточная 3138 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2852 1
Россия - СФО - Новосибирск 4873 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3581 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 786 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2280 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
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