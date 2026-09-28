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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
ИКТ 15666
Организации 11866
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Николенко Сергей

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Ученые СПбГУ разработали систему для выявления незаконного электропотребления 1
04.07.2022 VK открыла набор на бесплатное обучение в академию больших данных Made 1
20.05.2020 Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению 1
04.02.2013 Рекомендательный сервис Surfingbird стал резидентом «Сколково» 1
05.12.2011 CNews FORUM: какие ИТ-директора выиграли 10 планшетов и смартфонов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Николенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kyocera - Kyoto Ceramic Company 263 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
HP Inc. 5907 1
VK - Mail.ru Group 3615 1
HTC Corporation 1512 1
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5046 1
ССД - Связьстройдеталь 13 1
МегаФон 10923 1
Альфа-Банк 1990 1
ГПБ - Газпромбанк 1289 1
КонсультантПлюс 163 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
United Colors of Benetton 39 1
Балтика АКБ 9 1
Почта России ПАО 2389 1
Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2896 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6687 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 841 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3870 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10306 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13136 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2130 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6317 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 547 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23151 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 659 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1159 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1928 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6246 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 121 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27118 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7954 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2618 1
Oracle Java - язык программирования 3494 1
C/C++ - Язык программирования 908 1
Acer Iconia 114 1
HTC Incredible 21 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1319 1
Apple iPad 4023 1
HTC Droid Incredible - HTC Droid Eris 20 1
Макаров Илья 7 2
Меднов Сергей 124 1
Зданевич Юрий 4 1
Тюркин Михаил 45 1
Юнов Константин 46 1
Ветров Дмитрий 8 1
Смыслов Дмитрий 8 1
Ермолаев Артем 379 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Микоян Александр 44 1
Туркот Александр 39 1
Широких Алексей 72 1
Тянтов Эдуард 2 1
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Марюфич Михаил 1 1
Гасников Александр 9 1
Нейчев Радослав 3 1
Шовкопляс Григорий 1 1
Пашкевич Евгений 1 1
Власов Владимир 5 1
Рыбалка Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
Франция - Французская Республика 8199 1
Беларусь - Белоруссия 6346 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34229 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1151 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6672 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16311 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11751 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3188 1
Образование в России 2970 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 1
Азартные игры - Лотерея 225 1
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1528 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1256 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 606 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1289 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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