Индексная книга (каталог) CNews*
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Николенко Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Николенко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Банк 1990 1
|ГПБ - Газпромбанк 1289 1
|КонсультантПлюс 163 1
|Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
|United Colors of Benetton 39 1
|Балтика АКБ 9 1
|Почта России ПАО 2389 1
|Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф 4 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2896 1
|Макаров Илья 7 2
|Меднов Сергей 124 1
|Зданевич Юрий 4 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Юнов Константин 46 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
|Микоян Александр 44 1
|Туркот Александр 39 1
|Широких Алексей 72 1
|Тянтов Эдуард 2 1
|Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
|Марюфич Михаил 1 1
|Гасников Александр 9 1
|Нейчев Радослав 3 1
|Шовкопляс Григорий 1 1
|Пашкевич Евгений 1 1
|Власов Владимир 5 1
|Рыбалка Иван 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168112 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14854 1
|Франция - Французская Республика 8199 1
|Беларусь - Белоруссия 6346 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.