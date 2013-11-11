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Копир копировальный аппарат копировально-множительный аппарат электрографический станок



11.11.2013 Рынок принтеров и копиров в России впал в стагнацию
26.08.2009 Мировой рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 20% за год
21.08.2009 Рынок принтеров, копиров и МФУ: минус 24% год к году
06.03.2009 Россия: принтеры и МФУ перестали покупать
29.02.2008 Российская государственная библиотека купит лазерные копир-принтер-сканеры
21.09.2007 Копир переводит с японского на английский и наоборот
12.09.2006 Копиры Canon признаны пожароопасными
12.09.2006 Копиры Canon признаны пожароопасными
16.08.2006 Минфин объявил конкурс на поставку копиров и факсов
14.02.2006 Российский рынок копиров впервые обвалился
10.06.2005 Canon готовит новый цветной копир
15.04.2005 Konica Minolta представила новый полноцветный копировальный аппарат
13.08.2004 Вирусы добрались до копиров
22.07.2004 Россияне привыкают копировать "цифрой"
27.08.2003 Konica Minolta и НР будут вместе делать копиры
27.08.2003 Konica и НР будут совместно производить копиры
27.06.2003 Oki представил новый скан-копир S700
30.04.2003 Eurobusiness вошел в пятерку крупнейших поставщиков копиров в РФ
13.03.2003 Продан 10-милионный копировальный аппарат Canon
18.04.2002 "МВ" начала производить копиры в России
27.03.2002 На Кубе запретили ПК, принтеры и копиры
17.10.2001 IDC: украинский рынок копировальной техники значительно возрос в 2000 г.
18.12.2000 Xerox заняла лидирующее положение на европейском рынке цветных копиров и многофункциональных устройств
30.08.2000 Canon USA и EFI представили линейку высокопроизводительных контроллеров для цветных принтеров и копиров
21.06.2000 Xerox представила новую серию копиров, позволяющих перенаправлять копии в ПО обмена электронной почтой
06.06.2000 Xerox начала активную борьбу против продажи поддельных расходных материалов для копиров и принтеров в США
03.04.2000 IDC объявила Xerox лидером американского рынка цифровых копиров
28.03.2000 Kyocera Mita выпустила новые сетевые цифровые копиры

Публикаций - 424, упоминаний - 482

Копир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19765 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6292 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216363, в очереди разбора - 884919.
Создано именных указателей - 109587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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