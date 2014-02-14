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Google Cloud Print Виртуальный принтер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.02.2014
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OKI добавил функцию Google Cloud Print в МФУ серии MC300 и MC500
Компания OKI Data Corporation, входящая в OKI Group, объявила о возможности в некоторых многофункциональных аппаратах осуществлять беспроводную печать с помощью программы Google Cloud Print. Как говорится в заявлении OKI Group, поступившем в редакцию CNews, Google Cloud Print позволяет пользователям осуществлять беспроводную печать документов, в том числе
|08.09.2011
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Kodak выпустила линейку МФУ Hero для печати из Google Cloud Print
Компания Kodak анонсировала выход линейки МФУ Hero с поддержкой сервиса «облачной» печати. Устройства оснащены Wi-Fi-адаптерами и работают с сервисом Google Cloud Print и Kodak Email Print. В списке моделей значатся 4 устройства - Kodak Hero 9.1, 7.1, 6.1 и 5.1. Различия между ними состоят в емкости лотков, размерах экрана управления и реали
|12.04.2011
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HP реализовала «облачную печать» в принтерах ePrint
Компания HP анонсировала, что сервис печати Google Cloud Print теперь поддерживается любыми принтерами HP с технологией ePrint из поддерживающих Google Cloud Print приложений для компьютера или смартфона. Таким образом, домашние и
|06.04.2011
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В принтерах HP впервые появилась поддержка сервиса Google Cloud Print
Компания HP объявила, что пользователи сервиса печати Google Cloud Print теперь могут печатать на любых принтерах HP с технологией ePrint из поддерживающих Google Cloud Print приложений для компьютера или смартфона. Таким образом, домашние
|04.04.2011
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Сервис HP ePrint получил интеграцию с Google Cloud Print
HP объявила о поддержке сервиса облачной печати от Google. Теперь все владельцы принтеров HP с поддержкой технологии HP ePrint смогут воспользоваться также и сервисом Google Cloud Print, что позволит им распечатывать документы из различных онлайновых и мобильных приложений Google, даже находясь на большом физическом расстоянии от принтера. Для того, чтобы на
|04.10.2005
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Писательская слава прирастает интернет-исками
История с Google Print "Авторская гильдия", объединяющая американских писателей, добивается закрытия службы Google Print , представляющей собой поисковик по текстам книг, которые компания переводи
Google Cloud Print и организации, системы, технологии, персоны:
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