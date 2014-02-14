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Google Cloud Print Виртуальный принтер

Google Cloud Print - Виртуальный принтер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.02.2014 OKI добавил функцию Google Cloud Print в МФУ серии MC300 и MC500

Компания OKI Data Corporation, входящая в OKI Group, объявила о возможности в некоторых многофункциональных аппаратах осуществлять беспроводную печать с помощью программы Google Cloud Print. Как говорится в заявлении OKI Group, поступившем в редакцию CNews, Google Cloud Print позволяет пользователям осуществлять беспроводную печать документов, в том числе
08.09.2011 Kodak выпустила линейку МФУ Hero для печати из Google Cloud Print

Компания Kodak анонсировала выход линейки МФУ Hero с поддержкой сервиса «облачной» печати. Устройства оснащены Wi-Fi-адаптерами и работают с сервисом Google Cloud Print и Kodak Email Print. В списке моделей значатся 4 устройства - Kodak Hero 9.1, 7.1, 6.1 и 5.1. Различия между ними состоят в емкости лотков, размерах экрана управления и реали
12.04.2011 HP реализовала «облачную печать» в принтерах ePrint

Компания HP анонсировала, что сервис печати Google Cloud Print теперь поддерживается любыми принтерами HP с технологией ePrint из поддерживающих Google Cloud Print приложений для компьютера или смартфона. Таким образом, домашние и
06.04.2011 В принтерах HP впервые появилась поддержка сервиса Google Cloud Print

Компания HP объявила, что пользователи сервиса печати Google Cloud Print теперь могут печатать на любых принтерах HP с технологией ePrint из поддерживающих Google Cloud Print приложений для компьютера или смартфона. Таким образом, домашние

04.04.2011 Сервис HP ePrint получил интеграцию с Google Cloud Print

HP объявила о поддержке сервиса облачной печати от Google. Теперь все владельцы принтеров HP с поддержкой технологии HP ePrint смогут воспользоваться также и сервисом Google Cloud Print, что позволит им распечатывать документы из различных онлайновых и мобильных приложений Google, даже находясь на большом физическом расстоянии от принтера. Для того, чтобы на
04.10.2005 Писательская слава прирастает интернет-исками

История с Google Print "Авторская гильдия", объединяющая американских писателей, добивается закрытия службы Google Print , представляющей собой поисковик по текстам книг, которые компания переводи

Публикаций - 70, упоминаний - 71

Google Cloud Print и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 22
Dropbox 527 14
Google LLC 12690 12
HP Inc. 5883 11
Canon 1439 11
Apple Inc 13156 7
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 5
Монолит-Инфо 138 4
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 4
Brother - Brother Industries - Бразер 215 4
Seiko Epson Corporation 908 4
Samsung Electronics 11065 3
Microsoft Corporation 25775 3
Konica Minolta 423 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
OKI - ОКИ Системс Рус 174 3
Canon Europe 41 2
Canon Россия - Канон Ру 8 2
OKI Europe - ОКИ Юроп Лимитед 45 2
Xerox - Lexmark Int 303 2
NTT Data Services 2 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
Xerox Workplace Solutions 5 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Cyanogen Mod 54 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 1
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
Lantronix 18 1
Системы документооборота 522 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
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Россети Ленэнерго 1699 2
Родник 91 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Политех - Политехнический музей 34 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 60
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 41
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Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 7
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Google Android 15244 26
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 13
Xerox VersaLink 25 12
Apple iOS 8583 12
Google Cloud Platform - GCP 383 12
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Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 11
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 10
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 9
Xerox ConnectKey 41 9
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 9
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 9
Adobe PostScript 117 9
Canon i-SENSYS - МФУ 42 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Canon uniFLOW - сервис контроль за печатью 14 6
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 6
Microsoft Windows 16882 6
Google - Gmail 1021 6
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Apple iPad 4012 4
Linux OS 11533 4
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