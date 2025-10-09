Разделы

Ricoh Aficio Ricoh SP Ricoh MP Ricoh IM серия МФУ


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии 1
14.10.2019 Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter 1
05.09.2019 Ricoh получила 3 награды Buyers Lab в категории «Выбор летнего сезона 2019» 3
26.08.2019 Как подключить МФУ к облаку и что это дает 2
03.07.2019 Как выбрать МФУ в цифровую эпоху 3
10.01.2019 МФУ и принтеры: лучшие решения для дома и офиса 2
28.08.2018 «Эвритег» и Ricoh объявили о создании совместного решения для защиты бумажных документов 1
25.04.2018 Когда пора менять старый офисный принтер 7
20.12.2017 На рынке печати идёт тихая революция 1
24.03.2017 Как тратить в три раза меньше на офисную печать 1
01.03.2017 Ricoh начинает российские продажи принтеров и МФУ SP 220/277 и SP 325/377 3
08.09.2016 Ricoh выпустила новую серию настольных цветных МФУ для бизнеса 3
12.05.2016 Ricoh Rus выпустила линейку печатных устройств начального уровня с возможностью кастомизации 3
18.04.2016 «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh 8
02.03.2016 Ricoh внедрила комплексное решение для печати в новой сети магазинов «Да!» 9
17.02.2016 Ricoh расширила свой портфель продуктов в России 2
30.11.2015 Ricoh представила на российском рынке новые модели принтеров серии MP 2014 4
30.07.2015 Ricoh увеличила срок гарантии на принтеры и МФУ для дома и офиса до трех лет 2
23.06.2015 Ricoh выпустила новую серию перезаправляемых МФУ «3-в-1» для дома и небольших офисов 5
14.05.2015 Ricoh выпустила новую серию монохромных МФУ для средних и больших офисов 3
16.04.2015 Ricoh выпустила новую серию перезаправляемых МФУ «4-в-1» для домашних и небольших офисов 4
05.02.2015 Ricoh представила новые МФУ формата А3 для небольших офисов 5
21.01.2015 Ricoh представила в России новую серию светодиодных устройств для небольших офисов 6
24.12.2014 Ricoh выпустила новую серию экономичных принтеров и МФУ 6
18.12.2014 Uranium One Holding передал управление печатью на аутсорсинг в Ricoh 4
24.11.2014 Ricoh представила новую серию МФУ с возможностью печати по Wi-Fi, с помощью NFC и QR-кодов 5
23.09.2014 Ricoh выпустила новую серию компактных перезаправляемых принтеров для дома и малого офиса 3
30.06.2014 Ricoh представила новые серии цветных лазерных принтеров и МФУ для небольших офисов 5
19.05.2014 Ricoh представила линейку бюджетных принтеров и МФУ SP 111 для дома и малого офиса 6
09.04.2014 Москва встречает CE&PE 2014 1
28.02.2014 Как правильно считать затраты на печать? 1
04.12.2013 Ricoh выпустила новую серию офисных МФУ с «умными» панелями управления 3
09.10.2013 Pentax K-3: между муаром и детализацией 1
30.08.2013 Ricoh анонсировала новую серию офисных принтеров и МФУ SP 311 3
19.06.2013 Ricoh выпустила серию цветных МФУ с поддержкой SRA3 3
16.01.2013 Тест МФУ RICOH Aficio SG 3110SFNw: балансируя между двумя мирами 5
28.11.2012 Ricoh Aficio SP 8300DN - принтер "для своих" 2
14.11.2012 Обзор МФУ RICOH MP C305SPF: Устройство на все руки 5
19.10.2012 Ricoh представила линейку цветных гелевых МФУ 4
27.08.2012 Ricoh представил лазерные принтеры и МФУ для дома 9

Публикаций - 47, упоминаний - 159

Ricoh Aficio и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 258 41
Ricoh Europe 20 3
Ricoh Pentax 218 3
Dropbox 510 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Google LLC 12140 2
Asahi Pentax 121 2
ЭвриТег - EveryTag 36 1
InfoWatch - Инфовотч 1075 1
Xerox - The Haloid Company 1154 1
Canon 1413 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2651 1
ММК Информсервис 53 1
Brother - Brother Industries - Бразер 204 1
Esri 171 1
UNIT Copier 21 1
OpenText - Hummingbird 50 1
Western Digital Corporation - WDC 569 1
Apple Inc 12509 1
Konica Minolta 416 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 367 1
Sony 6614 1
Sharp Corporation 1048 1
Olympus 469 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 338 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 428 1
Application Site 2 1
Nikon 631 1
Ланит - diHouse - Дихаус 232 1
Supra 35 1
Wexler 61 1
JVC Kenwood 418 1
TDK 110 1
Grafitec - Графитек 96 1
Creative Technology 271 1
MiTAC - Mio Technology 86 1
Rekam 34 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
Метиз завод 26 1
Техносервис 7 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2117 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6049 37
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1217 32
Оцифровка - Digitization 4848 25
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1354 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13196 22
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 18
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1367 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12847 16
Монохромное изображение - Monochrome image 633 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6209 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25317 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10476 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3571 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10241 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14249 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12615 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1814 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3465 8
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 606 7
Принтер - скорость печати 588 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6148 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3081 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6545 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14523 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12802 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12048 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4828 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13224 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 5
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 433 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9198 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3724 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7898 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5384 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2315 6
Ricoh Smart Device Print&Scan - Ricoh Smart Device Connector 6 6
Google Android 14541 4
Microsoft Windows 16181 4
Apple AirPrint 115 3
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 49 3
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 69 3
Ricoh DWI - Ricoh Dynamic Workplace Intelligence 4 3
Apple iOS 8153 3
Linux OS 10712 3
Asahi Pentax K 49 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 484 2
Microsoft Office 365 971 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 339 2
Ricoh Smart Integration - RSI 4 2
Ricoh Always Current Technology 2 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1471 2
Google Play - Google Store - Android Market 3401 2
Apple macOS 2200 2
Apple - App Store 2980 2
Microsoft Windows BitLocker 938 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5093 2
Ricoh GlobalScan 3 2
Ricoh RemoteConnect Support Tool 2 1
Ricoh EZ 36 1
Ricoh Intelligent Support 1 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 1
Apple iPhone 6 4861 1
Ricoh Pro ЦПМ - цифровая печатная машина 18 1
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 6 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3034 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Canon Print Business 21 1
Canon i-SENSYS - МФУ 42 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 84 1
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 59 1
Шуфер Дмитрий 2 2
Mikolay George - Миколай Джордж 1 1
Шульгач Павел 1 1
Потемкина Валерия 4 1
Show Kaitlyn - Шоу Кейтлин 1 1
Землянко Алексей 1 1
Шальнов Олег 20 1
Гордеев Станислав 1 1
Горшков Сергей 5 1
Корбут Павел 1 1
Плотникова Мария 2 1
Долгополов Артем 2 1
Весели Юлия 1 1
Пальченков Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 27
Япония 13481 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53177 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45219 3
Казахстан - Республика 5754 3
Беларусь - Белоруссия 5978 2
Европа 24556 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3583 1
Германия - Федеративная Республика 12890 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 759 1
Танзания - Объединённая Республика 78 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5320 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11589 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6772 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2267 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4267 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1404 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1312 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14796 2
Ergonomics - Эргономика 1664 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 108 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3149 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1812 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7926 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1726 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 989 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4285 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 973 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1503 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2879 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7235 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5315 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 729 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8247 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5217 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Аренда 2554 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8443 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 678 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10534 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1540 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
Философия - Philosophy 483 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Keypoint Intelligence 7 2
Buyers Laboratory 15 2
