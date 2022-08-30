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Brother iPrint&Scan

СОБЫТИЯ

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30.08.2022 Самые экономичные принтеры: выбор ZOOM 1
04.09.2020 Самые выгодные принтеры и МФУ: выбор ZOOM 1
30.10.2019 Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис 1
12.08.2019 Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно 2
07.07.2017 Brother представляет новую линейку цветных лазерных устройств для бизнеса 1
22.03.2017 Brother представила профессиональные цветные струйные МФУ с технологией InkBenefit 1
16.12.2016 Brother представил профессиональный принтер PT-P900W для печати наклеек 1
24.07.2015 Brother анонсировала первые устройства серии InkBenefit Plus 1
24.10.2014 Brother P-Touch: правила маркировки 1
04.02.2014 Brother представил новую серию компактных настольных сканеров 1
28.11.2011 Brother выпустила принтеры с технологиями мобильной и «облачной» печати 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Brother iPrint&Scan и организации, системы, технологии, персоны:

Brother - Brother Industries - Бразер 215 10
Apple Inc 13156 3
HP Inc. 5883 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Dropbox 527 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Samsung Electronics 11065 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Konica Minolta 423 1
Canon 1439 1
Pantum - Пантум 77 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 77 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
E100 13 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Принтер струйный - Inkjet printer 739 6
Оцифровка - Digitization 5185 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
Принтер - СНПЧ - Система непрерывной подачи чернил - Continuous ink system 40 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 4
Принтер - скорость печати 590 4
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация) 19 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 155 2
Wi-Fi Direct 195 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 9
Google Android 15244 6
Apple iOS 8583 5
Apple AirPrint 119 5
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 3
Brother MFC - Brother MF - МФУ 39 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 2
HP Smart Tank - МФУ 6 2
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 2
Canon i-SENSYS - МФУ 42 2
Kyocera FS МФУ 12 1
Brother HL - Brother HQ - лазерный чёрно-белый принтер 15 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
HP Neverstop Laser MFP - Принтер - МФУ 30 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Google Cloud Services 244 1
Brother Secure Print+ 2 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 1
Microsoft Windows 11 827 1
Seiko Epson Micro Piezo 45 1
Seiko Epson iPrint 9 1
Epson Фабрика печати 21 1
Brother ADS - документ-сканер 4 1
Тихонов Павел 10 2
Махалин Алексей 2 2
Гималиев Наиль 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Япония 13807 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Ирландия - Республика 1051 1
Китай - Тайвань 4245 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Малайзия 922 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Национальный проект 393 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Times 661 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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