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Ricoh Riken Kankoshi Ricoh Rus Рико Рус
RICOH – поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов и способов управления информацией, которая помогает организациям повысить гибкость, продуктивность и прибыльность. Предоставляет спектр комплексных решений по таким направлениям, как офисные решения, производственная печать, ИТ-услуги, услуги по управлению документооборотом, коммуникационные услуги и другие.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 17 дел, на cумму 119 610 699 233 ₽*
СОБЫТИЯ
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|02.12.2025
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Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России
Компания realme объявила о старте продаж realme GT 8 Pro. Смартфон сочетает высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5, передовые возможности фотосъемки с камерой от Ricoh GR и телеобъективом 200 Мп, высокую автономность, обеспеченную батареей на 7000 мАч, и уникальный дизайн со сменным декором камеры. Смарфтон realme GT 8 Pro первым в России получил новейш
|19.11.2025
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Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп
абря представит в России новый флагман realme GT 8 Pro, который позиционируется как «Мастер уличных снимков». Благодаря трем важным улучшениям в области фотосъемки — системе камер от японского бренда Ricoh GR, сверхчеткому телеобъективу с разрешением 200 Мп и возможностям видеозаписи в 4K 120 FPS — realme GT 8 Pro превращает уличную съемку в настоящий инструмент для самовыражения. Об этом C
|09.10.2025
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realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии
Realme, новатор технологий, объявляет о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD. Об этом CNews сообщили представители realme. После четырех лет совместных разработок партнерство realme и Ricoh GR станет одним из самых серьезных и значимых в
|28.02.2022
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Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления»
анирования и контроля в автоматизированные функции. В ближайшее время планируется презентация решения на российском и европейском рынках. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Компания Ricoh — мировой поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов и способов управления информацией, который помогает организациям повысить гибкость, продуктивность и прибыльность. В новой с
|10.01.2022
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Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу
гда еще и полностью на каком-то моменте обрываться, становится прозрачным, структурированным и законченным. «Наши сервисы помогают осуществлять цифровую трансформацию максимально бесшовно» CNews: Как Ricoh стала заниматься цифровыми сервисами? Ирина Мишина: Ricoh — очень известный вендор на рынке печатного оборудования. При этом подход Ricoh к разработке, производству и распро
|27.02.2020
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В Ростове-на-Дону открылся филиал «Рико Рус»
ействие с партнерами и заказчиками в южных областях России. Открытие современного просторного офиса Ricoh сопровождалось поздравительной речью генерального директора Константина Клейна. «Годы у
|06.02.2020
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Ricoh запускает образовательный проект, посвященный вопросам организации умного офиса
триваться со стороны разных участников процесса — владельца бизнеса, сотрудников, финансового отдела. Техническую составляющую раскроет серия обзоров на устройства и программное обеспечение. Эксперты Ricoh расскажут о возможностях, которые открывает концепция для предприятий МСБ и инновациях в сфере технологий для офиса в ходе бесплатного вебинара. Желающие также смогут получить персональны
|14.10.2019
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Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter
рования и копирования, панели управления, процедуры профилактического обслуживания и оценка потребителей. В ходе лабораторных исследований агентством была признана лучшей линейка интеллектуальных МФУ Ricoh, которая является частью подхода Dynamic Workplace Intelligence и включает в себя платформу Ricoh Always Current Technology. Запуск интеллектуальных МФУ IM C со смарт-панелью управ
|05.09.2019
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Ricoh получила 3 награды Buyers Lab в категории «Выбор летнего сезона 2019»
Согласно итогов рейтинга, проведенного независимой лаборатории Keypoint Intelligence – Buyers Lab, МФУ Ricoh удостоились сразу трех наград. Награда BLI «Выбор сезона» присуждается два раза в год офисным устройствам, которые продемонстрировали лучшие показатели в ходе всесторонних испытаний, пров
|16.07.2019
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Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию
Основу интеллектуальной поддержки МФУ составляют три кита – автоматические обновления ПО, проактивный сервис и удаленное подключение к панели устройства. Все эти возможности есть у новых МФУ компании Ricoh. Постоянный доступ к самым свежим разработкам При инсталляции новых устройств инженер авторизованного партнера Ricoh с согласия заказчика может включить на аппарате разрешение на а
|02.07.2019
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Ricoh достигла договоренности о приобретении компании DocuWare
Приобретение компании DocuWare является частью стратегии Ricoh по расширению ассортимента предлагаемых услуг в части формирования цифрового рабочего п
|02.07.2019
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Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма
ский Бенькова. А дополняют ее кадры документальной хроники, которые транслируют два новых проектора Ricoh PJ WXC4660. «Благодаря предоставленным компанией Ricoh уникальным проекторам, мы
|31.08.2018
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От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh
ологий он, даже и не подозревая об этом, создавал инновационное производство печатного оборудования Ricoh, основанное на трех постулатах – надежность, доступность и экологичность. Ичимура вовре
|28.08.2018
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«Эвритег» и Ricoh объявили о создании совместного решения для защиты бумажных документов
«Эвритег» и Ricoh, производитель оборудования и ПО для печати, стали стратегическими партнерами и объявил
|24.07.2018
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Слухи о смерти печати оказались сильно преувеличены
27 июня 2018 г. в рамках международной выставки Printech, которая прошла в Москве, компания Ricoh заключила ряд инвестиционных планов с российскими компаниями. В их число вошли «Графиче
|29.05.2018
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Ricoh предлагает технологии, услуги и инструменты для цифрового документооборота
Ricoh предлагает инновационные технологии, услуги и инструменты для создания эффективной цифровой рабочей среды. Уже более 80 лет Ricoh является ведущим мировым поставщиком решений по управлению документооборотом, ИТ-услуг, технологий и продуктов для коммерческой и промышленной печати, цифровых камер и промышленных систем
|11.05.2018
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Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач
ем информации. Компания Pentax (тогда еще Asahi Optical Joint Stock Co.) первая занялась работой в этом направлении. Уже в наше время, в 2008 году, производитель фотоаппаратов вошел в состав компании Ricoh. Во многом благодаря этому сегодня все проекторы бренда передают изображение высочайшего качества, чего нельзя было бы добиться без идеальной оптики. Уже более 45 лет компания Ricoh
|11.05.2018
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Ricoh расширил линейку проекторов
Компания Ricoh расширяет линейку своих короткофокусных, компактных и универсальных проекторов, представленных на российском рынке. Короткофокусные проекторы PJ X3351/WX3351 и PJ X4241/WX4241 разработаны
|25.04.2018
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Когда пора менять старый офисный принтер
Рассмотрим для примера новые скоростные цветные принтеры Ricoh SP C360DNw и линейку МФУ Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw. Они появились на российском рынке совсем недавно, и сейчас самое время подумать об их приобретении для организ
|10.04.2018
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Обзор проектора RICOH PJ HD5451
К нам в редакцию приехал проектор от компании RICOH, модель PJ HD5451. Ценник у него как у современного телевизора, но при этом во многих аспектах он будет более предпочтительным выбором.Комплектация На коробке нет ярких элементов, рекламн
|20.03.2018
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Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран
На выставке Integrated Systems Europe 2018 компания Ricoh показала универсальные проекторы для организации презентаций PJ X5770/WX5770 и PJ X5580/PJ WU5570. Диагональ проекции Ricoh PJ X5770 и Ricoh WX5770 может варьироваться в диа
|16.03.2018
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Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач
Ricoh в рамках выставки Integrated Systems Europe 2018 ряд новых проекторов для бизнеса. Качественная оптика Ricoh и чипы Texas Instruments гарантируют тысячи часов бесперебойной работы без ухудшения качества изображения. Короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы Ricoh подходят для эффе
|01.03.2017
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Ricoh начинает российские продажи принтеров и МФУ SP 220/277 и SP 325/377
овых серий монохромных устройств формата A4 — SP 220/277 и SP 325/377. Как рассказали CNews в компании, новые принтеры и МФУ созданы специально для среднего и малого бизнеса и пришли на смену моделям Ricoh SP 210/SP 212 и SP 311. Главные отличительные особенности новинок – компактность, производительность, надежность и доступная цена, а также большой набор рабочих функций и широкий спектр с
|08.02.2017
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Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh
«Терра Принт» объявила об установке цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в московской типографии «П-Центр». Как рассказали CNews в компании, благодаря инсталляции устройства типография увеличила ассортимент предлагаемых услуг и снизила себестоимость
|20.12.2016
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Новые программные пакеты TotalFlow от Ricoh упростят процесс интеграции решений
Компания Ricoh, мировой поставщик решений для печати и электронного документооборота, объявила о выпуске шести новых программных пакетов TotalFlow, позволяющих поставщикам печатных услуг выбрать подходя
|20.12.2016
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Типография GoldenGate установила ЦПМ от Ricoh
», российский поставщик печатной техники и решений для документооборота, завершила проект по модернизации цифрового производства в типографии Санкт-Петербурга Golden Gate. Новая установленная система Ricoh Pro C7100X позволила компании расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить качество печати, сообщили CNews в Ricoh. Типография Golden Gate предоставляет услуги офсетной, циф
|21.09.2016
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Ricoh анонсировала новую серию цветных МФУ формата A3
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, представила новую с
|08.09.2016
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Ricoh выпустила новую серию настольных цветных МФУ для бизнеса
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, представила на российском рынке цветные компактные МФУ формата А4 с функцией управления документооборотом. Новая линейк
|16.08.2016
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Ricoh продемонстрирует новый латексный принтер Pro L4160 в России
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, на международной выставке в сфере рекламной индустрии «Реклама» продемонстрирует свой латексный принтер Pro L4160. Кром
|04.08.2016
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Ricoh помогла модернизировать производство печатной продукции в типографии «Аксвек Принт»
Компания Ricoh завершила проект по обновлению парка цифровой печатной техники в компании «Аксвек Принт». Ricoh установила в московской типографии пятикрасочную цифровую печатную машину Ricoh
|01.08.2016
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Типография «Акрос» открыла новое направление бизнеса с помощью ЦПМ Ricoh
Компания Ricoh реализовала проект по инсталляции пятицветной цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в типографии «Акрос». Устройство позволило открыть новое направление бизнеса и увеличить про
|28.06.2016
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Печатная система Ricoh Pro C9100 установлена в типографии «МДМпринт»
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, завершила проект по
|12.05.2016
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Ricoh Rus выпустила линейку печатных устройств начального уровня с возможностью кастомизации
Компания Ricoh Rus выпустила новую линейку кастомизируемых черно-белых печатных устройств формата A4 д
|18.04.2016
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«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о реализации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
|02.03.2016
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Ricoh внедрила комплексное решение для печати в новой сети магазинов «Да!»
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о внедрении комплексного решения для печати по различным направлениям в новой сети магазинов «Да!». Ricoh
|17.02.2016
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Ricoh расширила свой портфель продуктов в России
Компания Ricoh добавила в свой портфель продуктов, доступных в России, новое высокоскоростное монохромное решение для широкоформатной печати и фальцовки в линию. Широкоформатные многофункциональные устр
|30.11.2015
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Ricoh представила на российском рынке новые модели принтеров серии MP 2014
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о начале продаж в России, Казахстане и Беларуси новых монохромных МФУ формата А3 — Ricoh MP 2014D с кры
|17.11.2015
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Ricoh открывает для себя 3D-печать
Свой первый 3D-принтер готова показать японская компания Ricoh в рамках открывающейся во Франкфурте международной выставки Formnext. 3D-принтер Ricoh AM S5500P по плану должен появится на рынке в середине 2016 года. Однако уже сейчас производи
|16.11.2015
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Ricoh представила свой первый 3D-принтер
Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о выпуске модели AM S5500P — первого 3D-принтера под маркой Ricoh. Новинка представляет собой инновацио
|29.09.2015
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Ricoh WG-40 и Ricoh WG-40W готовы к погружению
Русалки Японского моря могут быть довольны появлением новых фотоаппаратов с защитой корпуса Ricoh WG-40 и Ricoh WG-40W. Ricoh WG-40 и Ricoh WG-40W приходят на японский рынок на смену Ricoh WG-30 и WG-30W. Главная их отличительная особенность – специально оп
Ricoh и организации, системы, технологии, персоны:
|Клейн Константин 9 5
|Бычков Александр 41 4
|Исанин Антон 31 4
|Андрианов Павел 86 4
|Франтов Роман 14 4
|Самедов Тимур 21 4
|Бухтияров Андрей 18 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Зайцев Павел 48 4
|Шателар Бенуа 4 4
|Williams Peter - Уильямс Питер 6 4
|Поляков Евгений 14 3
|Петрова Юлия 6 2
|Мишина Ирина 2 2
|Бесолов Заур 10 2
|Прексин Олег 2 2
|Мизун Даниил 10 2
|Mills David - Миллз Дэвид 2 2
|Noji Shinichi - Нодзи Синити 2 2
|Школьный Андрей 3 2
|Шуфер Дмитрий 2 2
|Двойников Дмитрий 8 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Богачев Игорь 183 1
|Краснов Александр 91 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Коньков Дмитрий 2 1
|Иванов Роман 22 1
|Eef de Ridder - Эйв де Риддер 1 1
|Чернов Александр 18 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Булаев Николай 6 1
|Лавров Владимир 111 1
|Абраменко Владимир 1 1
|Потемкина Валерия 4 1
|Романов Дмитрий 69 1
|Шальнов Олег 20 1
|Масленников Олег 3 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
|NE Asia Online 313 3
|DigiTimes - Издание 1331 2
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|Inquirer 463 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|9to5Google 60 1
|Известия ИД 770 1
|Yahoo! Finance 122 1
|Business Journal 5 1
|9to5Mac 70 1
|CNews TV 747 1
|TG Daily 98 1
|Reg Hardware 91 1
|SiliconValley.com - SV.com 239 1
|Commercial Times 110 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Japan Today 47 1
|Content-Review 16 1
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
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