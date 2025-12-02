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Ricoh Riken Kankoshi Ricoh Rus Рико Рус

Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус

RICOH –  поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов и способов управления информацией, которая помогает организациям повысить гибкость, продуктивность и прибыльность. Предоставляет спектр комплексных решений по таким направлениям, как  офисные решения, производственная печать, ИТ-услуги, услуги по управлению документооборотом, коммуникационные услуги и другие.

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Всего 17 дел, на cумму 119 610 699 233 ₽*

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в качестве истца (13) на сумму 40 837 054 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 3 849 645 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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02.12.2025 Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России

Компания realme объявила о старте продаж realme GT 8 Pro. Смартфон сочетает высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5, передовые возможности фотосъемки с камерой от Ricoh GR и телеобъективом 200 Мп, высокую автономность, обеспеченную батареей на 7000 мАч, и уникальный дизайн со сменным декором камеры. Смарфтон realme GT 8 Pro первым в России получил новейш
19.11.2025 Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп

абря представит в России новый флагман realme GT 8 Pro, который позиционируется как «Мастер уличных снимков». Благодаря трем важным улучшениям в области фотосъемки — системе камер от японского бренда Ricoh GR, сверхчеткому телеобъективу с разрешением 200 Мп и возможностям видеозаписи в 4K 120 FPS — realme GT 8 Pro превращает уличную съемку в настоящий инструмент для самовыражения. Об этом C
09.10.2025 realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии

Realme, новатор технологий, объявляет о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD. Об этом CNews сообщили представители realme. После четырех лет совместных разработок партнерство realme и Ricoh GR станет одним из самых серьезных и значимых в
28.02.2022 Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления»

анирования и контроля в автоматизированные функции. В ближайшее время планируется презентация решения на российском и европейском рынках. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Компания Ricoh — мировой поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов и способов управления информацией, который помогает организациям повысить гибкость, продуктивность и прибыльность. В новой с
10.01.2022 Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу

гда еще и полностью на каком-то моменте обрываться, становится прозрачным, структурированным и законченным. «Наши сервисы помогают осуществлять цифровую трансформацию максимально бесшовно» CNews: Как Ricoh стала заниматься цифровыми сервисами? Ирина Мишина: Ricoh — очень известный вендор на рынке печатного оборудования. При этом подход Ricoh к разработке, производству и распро
27.02.2020 В Ростове-на-Дону открылся филиал «Рико Рус»

ействие с партнерами и заказчиками в южных областях России. Открытие современного просторного офиса Ricoh сопровождалось поздравительной речью генерального директора Константина Клейна. «Годы у
06.02.2020 Ricoh запускает образовательный проект, посвященный вопросам организации умного офиса

триваться со стороны разных участников процесса — владельца бизнеса, сотрудников, финансового отдела. Техническую составляющую раскроет серия обзоров на устройства и программное обеспечение. Эксперты Ricoh расскажут о возможностях, которые открывает концепция для предприятий МСБ и инновациях в сфере технологий для офиса в ходе бесплатного вебинара. Желающие также смогут получить персональны
14.10.2019 Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter

рования и копирования, панели управления, процедуры профилактического обслуживания и оценка потребителей. В ходе лабораторных исследований агентством была признана лучшей линейка интеллектуальных МФУ Ricoh, которая является частью подхода Dynamic Workplace Intelligence и включает в себя платформу Ricoh Always Current Technology. Запуск интеллектуальных МФУ IM C со смарт-панелью управ
05.09.2019 Ricoh получила 3 награды Buyers Lab в категории «Выбор летнего сезона 2019»

Согласно итогов рейтинга, проведенного независимой лаборатории Keypoint Intelligence – Buyers Lab, МФУ Ricoh удостоились сразу трех наград. Награда BLI «Выбор сезона» присуждается два раза в год офисным устройствам, которые продемонстрировали лучшие показатели в ходе всесторонних испытаний, пров
16.07.2019 Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию

Основу интеллектуальной поддержки МФУ составляют три кита – автоматические обновления ПО, проактивный сервис и удаленное подключение к панели устройства. Все эти возможности есть у новых МФУ компании Ricoh. Постоянный доступ к самым свежим разработкам При инсталляции новых устройств инженер авторизованного партнера Ricoh с согласия заказчика может включить на аппарате разрешение на а
02.07.2019 Ricoh достигла договоренности о приобретении компании DocuWare

Приобретение компании DocuWare является частью стратегии Ricoh по расширению ассортимента предлагаемых услуг в части формирования цифрового рабочего п
02.07.2019 Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма

ский Бенькова. А дополняют ее кадры документальной хроники, которые транслируют два новых проектора Ricoh PJ WXC4660. «Благодаря предоставленным компанией Ricoh уникальным проекторам, мы
31.08.2018 От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh

ологий он, даже и не подозревая об этом, создавал инновационное производство печатного оборудования Ricoh, основанное на трех постулатах – надежность, доступность и экологичность. Ичимура вовре
28.08.2018 «Эвритег» и Ricoh объявили о создании совместного решения для защиты бумажных документов

«Эвритег» и Ricoh, производитель оборудования и ПО для печати, стали стратегическими партнерами и объявил
24.07.2018 Слухи о смерти печати оказались сильно преувеличены

27 июня 2018 г. в рамках международной выставки Printech, которая прошла в Москве, компания Ricoh заключила ряд инвестиционных планов с российскими компаниями. В их число вошли «Графиче
29.05.2018 Ricoh предлагает технологии, услуги и инструменты для цифрового документооборота

Ricoh предлагает инновационные технологии, услуги и инструменты для создания эффективной цифровой рабочей среды. Уже более 80 лет Ricoh является ведущим мировым поставщиком решений по управлению документооборотом, ИТ-услуг, технологий и продуктов для коммерческой и промышленной печати, цифровых камер и промышленных систем
11.05.2018 Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач

ем информации. Компания Pentax (тогда еще Asahi Optical Joint Stock Co.) первая занялась работой в этом направлении. Уже в наше время, в 2008 году, производитель фотоаппаратов вошел в состав компании Ricoh. Во многом благодаря этому сегодня все проекторы бренда передают изображение высочайшего качества, чего нельзя было бы добиться без идеальной оптики. Уже более 45 лет компания Ricoh

11.05.2018 Ricoh расширил линейку проекторов

Компания Ricoh расширяет линейку своих короткофокусных, компактных и универсальных проекторов, представленных на российском рынке. Короткофокусные проекторы PJ X3351/WX3351 и PJ X4241/WX4241 разработаны
25.04.2018 Когда пора менять старый офисный принтер

Рассмотрим для примера новые скоростные цветные принтеры Ricoh SP C360DNw и линейку МФУ Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw. Они появились на российском рынке совсем недавно, и сейчас самое время подумать об их приобретении для организ
10.04.2018 Обзор проектора RICOH PJ HD5451

К нам в редакцию приехал проектор от компании RICOH, модель PJ HD5451. Ценник у него как у современного телевизора, но при этом во многих аспектах он будет более предпочтительным выбором.Комплектация На коробке нет ярких элементов, рекламн
20.03.2018 Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран

На выставке Integrated Systems Europe 2018 компания Ricoh показала универсальные проекторы для организации презентаций PJ X5770/WX5770 и PJ X5580/PJ WU5570. Диагональ проекции Ricoh PJ X5770 и Ricoh WX5770 может варьироваться в диа
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач

Ricoh в рамках выставки Integrated Systems Europe 2018 ряд новых проекторов для бизнеса. Качественная оптика Ricoh и чипы Texas Instruments гарантируют тысячи часов бесперебойной работы без ухудшения качества изображения. Короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы Ricoh подходят для эффе
01.03.2017 Ricoh начинает российские продажи принтеров и МФУ SP 220/277 и SP 325/377

овых серий монохромных устройств формата A4 — SP 220/277 и SP 325/377. Как рассказали CNews в компании, новые принтеры и МФУ созданы специально для среднего и малого бизнеса и пришли на смену моделям Ricoh SP 210/SP 212 и SP 311. Главные отличительные особенности новинок – компактность, производительность, надежность и доступная цена, а также большой набор рабочих функций и широкий спектр с
08.02.2017 Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh

«Терра Принт» объявила об установке цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в московской типографии «П-Центр». Как рассказали CNews в компании, благодаря инсталляции устройства типография увеличила ассортимент предлагаемых услуг и снизила себестоимость
20.12.2016 Новые программные пакеты TotalFlow от Ricoh упростят процесс интеграции решений

Компания Ricoh, мировой поставщик решений для печати и электронного документооборота, объявила о выпуске шести новых программных пакетов TotalFlow, позволяющих поставщикам печатных услуг выбрать подходя
20.12.2016 Типография GoldenGate установила ЦПМ от Ricoh

», российский поставщик печатной техники и решений для документооборота, завершила проект по модернизации цифрового производства в типографии Санкт-Петербурга Golden Gate. Новая установленная система Ricoh Pro C7100X позволила компании расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить качество печати, сообщили CNews в Ricoh. Типография Golden Gate предоставляет услуги офсетной, циф
21.09.2016 Ricoh анонсировала новую серию цветных МФУ формата A3

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, представила новую с
08.09.2016 Ricoh выпустила новую серию настольных цветных МФУ для бизнеса

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, представила на российском рынке цветные компактные МФУ формата А4 с функцией управления документооборотом. Новая линейк
16.08.2016 Ricoh продемонстрирует новый латексный принтер Pro L4160 в России

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, на международной выставке в сфере рекламной индустрии «Реклама» продемонстрирует свой латексный принтер Pro L4160. Кром
04.08.2016 Ricoh помогла модернизировать производство печатной продукции в типографии «Аксвек Принт»

Компания Ricoh завершила проект по обновлению парка цифровой печатной техники в компании «Аксвек Принт». Ricoh установила в московской типографии пятикрасочную цифровую печатную машину Ricoh

01.08.2016 Типография «Акрос» открыла новое направление бизнеса с помощью ЦПМ Ricoh

Компания Ricoh реализовала проект по инсталляции пятицветной цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в типографии «Акрос». Устройство позволило открыть новое направление бизнеса и увеличить про
28.06.2016 Печатная система Ricoh Pro C9100 установлена в типографии «МДМпринт»

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, завершила проект по
12.05.2016 Ricoh Rus выпустила линейку печатных устройств начального уровня с возможностью кастомизации

Компания Ricoh Rus выпустила новую линейку кастомизируемых черно-белых печатных устройств формата A4 д
18.04.2016 «Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о реализации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).
02.03.2016 Ricoh внедрила комплексное решение для печати в новой сети магазинов «Да!»

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о внедрении комплексного решения для печати по различным направлениям в новой сети магазинов «Да!». Ricoh

17.02.2016 Ricoh расширила свой портфель продуктов в России

Компания Ricoh добавила в свой портфель продуктов, доступных в России, новое высокоскоростное монохромное решение для широкоформатной печати и фальцовки в линию. Широкоформатные многофункциональные устр
30.11.2015 Ricoh представила на российском рынке новые модели принтеров серии MP 2014

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о начале продаж в России, Казахстане и Беларуси новых монохромных МФУ формата А3 — Ricoh MP 2014D с кры
17.11.2015 Ricoh открывает для себя 3D-печать

Свой первый 3D-принтер готова показать японская компания Ricoh в рамках открывающейся во Франкфурте международной выставки Formnext. 3D-принтер Ricoh AM S5500P по плану должен появится на рынке в середине 2016 года. Однако уже сейчас производи
16.11.2015 Ricoh представила свой первый 3D-принтер

Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о выпуске модели AM S5500P — первого 3D-принтера под маркой Ricoh. Новинка представляет собой инновацио
29.09.2015 Ricoh WG-40 и Ricoh WG-40W готовы к погружению

Русалки Японского моря могут быть довольны появлением новых фотоаппаратов с защитой корпуса Ricoh WG-40 и Ricoh WG-40W. Ricoh WG-40 и Ricoh WG-40W приходят на японский рынок на смену Ricoh WG-30 и WG-30W. Главная их отличительная особенность – специально оп

Публикаций - 274, упоминаний - 319

Ricoh и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 36
Xerox - The Haloid Company 1168 35
Sony 6739 27
HP Inc. 5883 26
Konica Minolta 423 26
Samsung Electronics 11065 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 22
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 20
Brother - Brother Industries - Бразер 215 19
Ricoh Europe 20 19
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 16
Seiko Epson Corporation 908 15
Nikon 646 14
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Toshiba Corporation 2980 13
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 11
Xerox - Lexmark Int 303 11
Sharp Corporation 1062 10
Leica Camera 282 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 10
Olympus 475 9
OKI - ОКИ Системс Рус 174 9
Pantum - Пантум 77 9
Dell EMC 5180 8
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 7
Eastman Kodak - Кодак 509 6
Microsoft Corporation 25775 6
Fujitsu 2105 6
Philips 2099 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
Ricoh DocuWare 10 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Apple Inc 13156 4
Intel Corporation 12811 4
9594 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
Yamaha - Ямаха 110 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
Альфа-Капитал УК 155 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 4
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 4
Carl Zeiss AG 307 3
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 3
Альфа-Банк 1979 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
Сбер - СберЛогистика 74 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 2
Музей русского импрессионизма 6 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 2
Газпром ПАО 1493 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Совкомбанк ПАО 316 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Walt Disney Company 647 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Ford 435 1
Coca-Cola Company 261 1
Кировский завод 37 1
Sequoia Capital 115 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Випсибирь 1 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Aston Martin 38 1
Miele - Миле 139 1
Метиз завод 27 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 107
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 68
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 61
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Оцифровка - Digitization 5185 44
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 34
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 28
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 28
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 26
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 24
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 21
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 19
Монохромное изображение - Monochrome image 642 19
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 18
Принтер - скорость печати 590 18
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 15
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 51 45
Ricoh Caplio 26 24
Ricoh Pro ЦПМ - цифровая печатная машина 18 18
Ricoh GXR - Ricoh GR - Фотографическая система 16 15
Google Android 15244 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
BBK Realme GT - серия смартфонов 48 10
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 10
Apple iOS 8583 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 9
Microsoft Windows 16882 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Linux OS 11533 7
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 6 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Ricoh PJ - серия проекторов 6 6
Ricoh Smart Device Print&Scan - Ricoh Smart Device Connector 6 6
BBK Realme UI 70 5
Ricoh VCSEL - поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором 5 5
Ricoh Smart Integration - RSI 4 4
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 4
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 4
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 4
Apple AirPrint 119 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 4
Ricoh Theta - экшн-камера 5 4
Google Android 16 80 4
Apple iPhone 6 4861 3
Ricoh DWI - Ricoh Dynamic Workplace Intelligence 4 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 3
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 3
Nikon KeyMission 11 3
Nikon SnapBridge 11 3
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 3
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 3
Клейн Константин 9 5
Бычков Александр 41 4
Исанин Антон 31 4
Андрианов Павел 86 4
Франтов Роман 14 4
Самедов Тимур 21 4
Бухтияров Андрей 18 4
Казарцев Алексей 27 4
Зайцев Павел 48 4
Шателар Бенуа 4 4
Williams Peter - Уильямс Питер 6 4
Поляков Евгений 14 3
Петрова Юлия 6 2
Мишина Ирина 2 2
Бесолов Заур 10 2
Прексин Олег 2 2
Мизун Даниил 10 2
Mills David - Миллз Дэвид 2 2
Noji Shinichi - Нодзи Синити 2 2
Школьный Андрей 3 2
Шуфер Дмитрий 2 2
Двойников Дмитрий 8 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Богачев Игорь 183 1
Краснов Александр 91 1
Халяпин Сергей 96 1
Валеев Рафаэль 11 1
Коньков Дмитрий 2 1
Иванов Роман 22 1
Eef de Ridder - Эйв де Риддер 1 1
Чернов Александр 18 1
Недосеков Андрей 25 1
Булаев Николай 6 1
Лавров Владимир 111 1
Абраменко Владимир 1 1
Потемкина Валерия 4 1
Романов Дмитрий 69 1
Шальнов Олег 20 1
Масленников Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
Япония 13807 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Европа 24964 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Китай - Тайвань 4245 7
Казахстан - Республика 6048 6
Африка - Африканский регион 3641 5
Япония - Токио 1020 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Индия - Bharat 5870 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния 4829 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Нидерланды 3746 2
Европа Западная 1496 2
США - Техас 1048 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 363 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 10
Видеокамера - Видеосъёмка 720 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 8
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Импортозамещение - параллельный импорт 618 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
NE Asia Online 313 3
DigiTimes - Издание 1331 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Inquirer 463 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
9to5Google 60 1
Известия ИД 770 1
Yahoo! Finance 122 1
Business Journal 5 1
9to5Mac 70 1
CNews TV 747 1
TG Daily 98 1
Reg Hardware 91 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Commercial Times 110 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Japan Today 47 1
Content-Review 16 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Buyers Laboratory 15 3
Coleman Parkes 11 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Keypoint Intelligence 7 2
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ITResearch 123 2
Quocirca 12 2
Forrester Research 834 2
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НМГ - Медиалогия 37 1
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Gartner - Dataquest 353 1
Harvey Spencer Associates 16 1
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Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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