Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус

Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России Компания realme объявила о старте продаж realme GT 8 Pro. Смартфон сочетает высокую производительность благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5, передовые возможности фотосъемки с камерой от Ricoh GR и телеобъективом 200 Мп, высокую автономность, обеспеченную батареей на 7000 мАч, и уникальный дизайн со сменным декором камеры. Смарфтон realme GT 8 Pro первым в России получил новейш

Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп абря представит в России новый флагман realme GT 8 Pro, который позиционируется как «Мастер уличных снимков». Благодаря трем важным улучшениям в области фотосъемки — системе камер от японского бренда Ricoh GR, сверхчеткому телеобъективу с разрешением 200 Мп и возможностям видеозаписи в 4K 120 FPS — realme GT 8 Pro превращает уличную съемку в настоящий инструмент для самовыражения. Об этом C

realme и Ricoh Imaging объявляют о стратегическом партнерстве в области мобильной фотографии Realme, новатор технологий, объявляет о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD. Об этом CNews сообщили представители realme. После четырех лет совместных разработок партнерство realme и Ricoh GR станет одним из самых серьезных и значимых в

Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления» анирования и контроля в автоматизированные функции. В ближайшее время планируется презентация решения на российском и европейском рынках. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Компания Ricoh — мировой поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов и способов управления информацией, который помогает организациям повысить гибкость, продуктивность и прибыльность. В новой с

Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу гда еще и полностью на каком-то моменте обрываться, становится прозрачным, структурированным и законченным. «Наши сервисы помогают осуществлять цифровую трансформацию максимально бесшовно» CNews: Как Ricoh стала заниматься цифровыми сервисами? Ирина Мишина: Ricoh — очень известный вендор на рынке печатного оборудования. При этом подход Ricoh к разработке, производству и распро

В Ростове-на-Дону открылся филиал «Рико Рус» ействие с партнерами и заказчиками в южных областях России. Открытие современного просторного офиса Ricoh сопровождалось поздравительной речью генерального директора Константина Клейна. «Годы у

Ricoh запускает образовательный проект, посвященный вопросам организации умного офиса триваться со стороны разных участников процесса — владельца бизнеса, сотрудников, финансового отдела. Техническую составляющую раскроет серия обзоров на устройства и программное обеспечение. Эксперты Ricoh расскажут о возможностях, которые открывает концепция для предприятий МСБ и инновациях в сфере технологий для офиса в ходе бесплатного вебинара. Желающие также смогут получить персональны

Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter рования и копирования, панели управления, процедуры профилактического обслуживания и оценка потребителей. В ходе лабораторных исследований агентством была признана лучшей линейка интеллектуальных МФУ Ricoh, которая является частью подхода Dynamic Workplace Intelligence и включает в себя платформу Ricoh Always Current Technology. Запуск интеллектуальных МФУ IM C со смарт-панелью управ

Ricoh получила 3 награды Buyers Lab в категории «Выбор летнего сезона 2019» Согласно итогов рейтинга, проведенного независимой лаборатории Keypoint Intelligence – Buyers Lab, МФУ Ricoh удостоились сразу трех наград. Награда BLI «Выбор сезона» присуждается два раза в год офисным устройствам, которые продемонстрировали лучшие показатели в ходе всесторонних испытаний, пров

Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию Основу интеллектуальной поддержки МФУ составляют три кита – автоматические обновления ПО, проактивный сервис и удаленное подключение к панели устройства. Все эти возможности есть у новых МФУ компании Ricoh. Постоянный доступ к самым свежим разработкам При инсталляции новых устройств инженер авторизованного партнера Ricoh с согласия заказчика может включить на аппарате разрешение на а

Ricoh достигла договоренности о приобретении компании DocuWare Приобретение компании DocuWare является частью стратегии Ricoh по расширению ассортимента предлагаемых услуг в части формирования цифрового рабочего п

Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма ский Бенькова. А дополняют ее кадры документальной хроники, которые транслируют два новых проектора Ricoh PJ WXC4660. «Благодаря предоставленным компанией Ricoh уникальным проекторам, мы

От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh ологий он, даже и не подозревая об этом, создавал инновационное производство печатного оборудования Ricoh, основанное на трех постулатах – надежность, доступность и экологичность. Ичимура вовре

«Эвритег» и Ricoh объявили о создании совместного решения для защиты бумажных документов «Эвритег» и Ricoh, производитель оборудования и ПО для печати, стали стратегическими партнерами и объявил

Слухи о смерти печати оказались сильно преувеличены 27 июня 2018 г. в рамках международной выставки Printech, которая прошла в Москве, компания Ricoh заключила ряд инвестиционных планов с российскими компаниями. В их число вошли «Графиче

Ricoh предлагает технологии, услуги и инструменты для цифрового документооборота Ricoh предлагает инновационные технологии, услуги и инструменты для создания эффективной цифровой рабочей среды. Уже более 80 лет Ricoh является ведущим мировым поставщиком решений по управлению документооборотом, ИТ-услуг, технологий и продуктов для коммерческой и промышленной печати, цифровых камер и промышленных систем

Ricoh представила новые проекторы для разных бизнес-задач ем информации. Компания Pentax (тогда еще Asahi Optical Joint Stock Co.) первая занялась работой в этом направлении. Уже в наше время, в 2008 году, производитель фотоаппаратов вошел в состав компании Ricoh. Во многом благодаря этому сегодня все проекторы бренда передают изображение высочайшего качества, чего нельзя было бы добиться без идеальной оптики. Уже более 45 лет компания Ricoh

Ricoh расширил линейку проекторов Компания Ricoh расширяет линейку своих короткофокусных, компактных и универсальных проекторов, представленных на российском рынке. Короткофокусные проекторы PJ X3351/WX3351 и PJ X4241/WX4241 разработаны

Когда пора менять старый офисный принтер Рассмотрим для примера новые скоростные цветные принтеры Ricoh SP C360DNw и линейку МФУ Ricoh SP C360SNw, SP C360SFNw и SP C361SFNw. Они появились на российском рынке совсем недавно, и сейчас самое время подумать об их приобретении для организ

Обзор проектора RICOH PJ HD5451 К нам в редакцию приехал проектор от компании RICOH, модель PJ HD5451. Ценник у него как у современного телевизора, но при этом во многих аспектах он будет более предпочтительным выбором.Комплектация На коробке нет ярких элементов, рекламн

Проекторы Ricoh показывают картинку размером с киноэкран На выставке Integrated Systems Europe 2018 компания Ricoh показала универсальные проекторы для организации презентаций PJ X5770/WX5770 и PJ X5580/PJ WU5570. Диагональ проекции Ricoh PJ X5770 и Ricoh WX5770 может варьироваться в диа

Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач Ricoh в рамках выставки Integrated Systems Europe 2018 ряд новых проекторов для бизнеса. Качественная оптика Ricoh и чипы Texas Instruments гарантируют тысячи часов бесперебойной работы без ухудшения качества изображения. Короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы Ricoh подходят для эффе

Ricoh начинает российские продажи принтеров и МФУ SP 220/277 и SP 325/377 овых серий монохромных устройств формата A4 — SP 220/277 и SP 325/377. Как рассказали CNews в компании, новые принтеры и МФУ созданы специально для среднего и малого бизнеса и пришли на смену моделям Ricoh SP 210/SP 212 и SP 311. Главные отличительные особенности новинок – компактность, производительность, надежность и доступная цена, а также большой набор рабочих функций и широкий спектр с

Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh «Терра Принт» объявила об установке цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в московской типографии «П-Центр». Как рассказали CNews в компании, благодаря инсталляции устройства типография увеличила ассортимент предлагаемых услуг и снизила себестоимость

Новые программные пакеты TotalFlow от Ricoh упростят процесс интеграции решений Компания Ricoh, мировой поставщик решений для печати и электронного документооборота, объявила о выпуске шести новых программных пакетов TotalFlow, позволяющих поставщикам печатных услуг выбрать подходя

Типография GoldenGate установила ЦПМ от Ricoh », российский поставщик печатной техники и решений для документооборота, завершила проект по модернизации цифрового производства в типографии Санкт-Петербурга Golden Gate. Новая установленная система Ricoh Pro C7100X позволила компании расширить ассортимент предлагаемых услуг и повысить качество печати, сообщили CNews в Ricoh. Типография Golden Gate предоставляет услуги офсетной, циф

Ricoh анонсировала новую серию цветных МФУ формата A3 Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, представила новую с

Ricoh выпустила новую серию настольных цветных МФУ для бизнеса Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, представила на российском рынке цветные компактные МФУ формата А4 с функцией управления документооборотом. Новая линейк

Ricoh продемонстрирует новый латексный принтер Pro L4160 в России Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, на международной выставке в сфере рекламной индустрии «Реклама» продемонстрирует свой латексный принтер Pro L4160. Кром

Ricoh помогла модернизировать производство печатной продукции в типографии «Аксвек Принт» Компания Ricoh завершила проект по обновлению парка цифровой печатной техники в компании «Аксвек Принт». Ricoh установила в московской типографии пятикрасочную цифровую печатную машину Ricoh

Типография «Акрос» открыла новое направление бизнеса с помощью ЦПМ Ricoh Компания Ricoh реализовала проект по инсталляции пятицветной цифровой печатной машины Ricoh Pro C7100Х в типографии «Акрос». Устройство позволило открыть новое направление бизнеса и увеличить про

Печатная система Ricoh Pro C9100 установлена в типографии «МДМпринт» Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, завершила проект по

Ricoh Rus выпустила линейку печатных устройств начального уровня с возможностью кастомизации Компания Ricoh Rus выпустила новую линейку кастомизируемых черно-белых печатных устройств формата A4 д

«Магнитогорский металлургический комбинат» перешел на покопийную печать с помощью Ricoh Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о реализации проекта по внедрению покопийной печати в группе «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).

Ricoh внедрила комплексное решение для печати в новой сети магазинов «Да!» Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о внедрении комплексного решения для печати по различным направлениям в новой сети магазинов «Да!». Ricoh

Ricoh расширила свой портфель продуктов в России Компания Ricoh добавила в свой портфель продуктов, доступных в России, новое высокоскоростное монохромное решение для широкоформатной печати и фальцовки в линию. Широкоформатные многофункциональные устр

Ricoh представила на российском рынке новые модели принтеров серии MP 2014 Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о начале продаж в России, Казахстане и Беларуси новых монохромных МФУ формата А3 — Ricoh MP 2014D с кры

Ricoh открывает для себя 3D-печать Свой первый 3D-принтер готова показать японская компания Ricoh в рамках открывающейся во Франкфурте международной выставки Formnext. 3D-принтер Ricoh AM S5500P по плану должен появится на рынке в середине 2016 года. Однако уже сейчас производи

Ricoh представила свой первый 3D-принтер Компания Ricoh, мировой поставщик печатной техники и решений для документооборота, объявила о выпуске модели AM S5500P — первого 3D-принтера под маркой Ricoh. Новинка представляет собой инновацио