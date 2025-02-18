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Индексная книга (каталог) CNews*
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Петрова Юлия



18.02.2025 «Кит-системс» — новый партнер ICL Техно 1
23.05.2024 «Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
05.07.2019 Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии 1
02.07.2019 Ricoh выступила техническим партнером выставки в Музее русского импрессионизма 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Петрова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
Минвайл 2 1
Музей русского импрессионизма 6 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 46 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5345 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12227 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 336 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1139 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
Ricoh PJ - серия проекторов 5 1
Фешин Николай 1 1
Беньков Павел 1 1
Буркин Андрей 1 1
Бурлюк Давид 1 1
Узбекистан - Республика 1739 2
Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 2
Испания - Королевство 3715 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Гражданская война 164 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Азартные игры - Лотерея 207 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168817.
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