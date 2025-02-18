Петрова Юлия
Петрова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 2
|Salesforce.com - Tableau Software 110 1
|Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
|Минвайл 2 1
|Музей русского импрессионизма 6 2
|S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 46 1
|Фешин Николай 1 1
|Беньков Павел 1 1
|Буркин Андрей 1 1
|Бурлюк Давид 1 1
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