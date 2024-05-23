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«Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа»

Крупнейший распространитель государственных лотерей России «Столото» (бренд принадлежит ТК «Центр»), в портфеле которого находятся такие лотереи как «Русское лото», лотереи семейства «Спортлото» и другие, перешел на отечественную BI-платформу «Форсайт. Аналитическая платформа», заменив существующее много лет BI-решение на базе Tableau. Внедрением продукта занималась компания «Минвайл».

В рамках конкурсной процедуры специалисты отдела развития отчетности в «Столото» проанализировали все доступные российские BI-продукты и остановили свой выбор именно на «Форсайт. Аналитическая платформа». Решающим фактором стали не только широкие функциональные возможности данного продукта, но и мощная партнерская сеть, и опыт компании «Минвайл».

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Помимо основного требования — дать внутренним пользователям возможность через no-code формировать аналитическую отчетность для нужд компании, новый инструмент работает как с различными СУБД, так и с пользовательскими файлами и облачными источниками данных, имеет возможность регламентных рассылок аналитических отчетов, обладает максимальным спектром возможностей визуализации данных.

«В 2023 г. перед нами встала задача по импортозамещению программных продуктов, и уже в середине года состоялось внедрение программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа». Благодаря широкой экспертизе и рекомендациям команды «Минвайл» нам удалось реализовать гибкий подход к разработке отчетности. На текущий момент мы убедились, что возможности платформы покрывают ключевые потребности бизнеса – высокая производительность при работе с большим объемом данных, большой набор визуализации и видов отчетности, а также формат Self-Service создаёт дополнительные возможности для ключевых бизнес-пользователей анализа данных «на лету», — отметила руководитель отдела развития отчетности «Столото» Юлия Петрова.

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