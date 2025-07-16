S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея

Получите все материалы CNews по ключевому слову
«Столото» — бренд распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей» и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р и от 14.09.2009 № 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» выступают Минфин России и Минспорт России. С 2021 года «Столото» присоединился к системе налогового мониторинга ФНС.
Общий объем перечисленных целевых отчисления от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составили 19,1 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая налоги и целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей. В рамках корпоративной социальной ответственности под брендом «Столото» оказывается поддержка российскому спорту, а также большому количеству благотворительных проектов и организаций.
«Столото» входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства и строительства до медиа, игровых платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7 000 специалистов.
|16.07.2025
|
«Столото»" и F6 заблокировали почти 5 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2025 года
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в I полугодии 2025 г. обнаружили и заблокировали 4,891 тыс. мошеннических ресурсов, действовавший под
|28.04.2025
|
«Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий момент PWA-версия дает пользователям функционал по покупке и получению выигрыша по б
|20.02.2025
|
«Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, в 2024 г. обнаружили и заблокировали 10533 мошеннических ресурса, которые действовали под видом популярных госуда
|24.01.2025
|
«Столото»: выигрыши в лотереях теперь сразу можно зачислить на баланс мобильного телефона
Участники лотерей, распространяемых под брендом «Столото», которые являются клиентами операторов сотовой связи «Билайн» и МТС, теперь могут зачислять выигрыши по электронным лотерейным билетам напрямую на баланс мобильного телефона. Раньше дл
|30.10.2024
|
Проверить результаты лотерей «Столото» можно через билайн
билайн и крупнейший распространитель гослотерей «Столото» добавили новый способ получения выигрыша и проверки результатов розыгрышей. Для клиентов оператора был запущен специальный сайт, где пользователи могут не только сразу узнать итоги лот
|05.08.2024
|
«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2024 г. обнаружили и заблокировали 3491 мошеннических ресурса, которые дей
|23.05.2024
|
«Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа»
Крупнейший распространитель государственных лотерей России «Столото» (бренд принадлежит ТК «Центр»), в портфеле которого находятся такие лотереи как «Русское лото», лотереи семейства «Спортлото» и другие, перешел на отечественную BI-платформу «Форсайт.
|08.02.2024
|
«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г.
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в 2023 г. обнаружили и заблокировали 9,704 тыс. мошеннических ресурса, которые действовали по
|01.08.2023
|
«Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2023 г. обнаружили и заблокировали 7358 мошеннических ре
|06.04.2023
|
«Столото» снизила затраты на ИТ-инфраструктуру на 30% благодаря миграции в облако Cloud
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» развернул системы, отвечающие за обработку выплат выигрышей и продаж типографских лотерейных билетов, на облачной платформе Cloud (ООО «Облачные технологии»). «Столото» имеет од
|26.01.2023
|
«Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Group-IB, частная компания, специализирующаяся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, в 2022 г. обнаружили и заблокировали 38470 ресурсов, которые де
|02.08.2022
|
«Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и ИБ-компания Group-IB, в первом полугодии 2022 г. обнаружили и заблокировали 18709 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использо
|29.03.2022
|
«Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году
«Столото» и компания Group-IB в 2021 г. обнаружили и заблокировали 23685 ресурсов, которые дей
|14.03.2022
|
«Столото» и СБП обеспечили проведение онлайн-платежей для российских участников всероссийских гослотерей
Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Система быстрых платежей (СБП) обеспечили российским участникам государственных лотерей возможность оплаты лотерейных билетов на всех возможных онлайн-платформах «Столото». Фу
|14.03.2019
|
Голосовой помощник Алиса научилась покупать лотерейные билеты
«Столото» объявила о том, что Алиса — голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», теперь
|20.12.2018
|
«Столото» протестировала автономную базу данных Oracle Autonomous Database
АО «Технологическая компания «Центр» (бренд «Столото») опробовала возможности автономного хранилища данных Oracle Autonomous Data Warehous
|28.05.2012
|
Запущена мобильная версия сайта с лотереями Гослото
Пользователям Сети стала доступна мобильная версия Лотерейного супермаркета, представленного на сайте www.gosloto.ru/shop. Для удобства пользователей мобильной версии сайт намеренно лишен информационно-справочной части. Посетителю сайта предост
|16.08.2011
|
Ставки в «Гослото» можно оплачивать через RBK Money
Платежная система RBK Money и государственная лотерея «Гослото» объявили о сотрудничестве в сфере оплаты лотерейных ставок без комиссии. «Сотрудничество с РБК Money позволит не только предложить участникам лотереи удобный способ оплаты, но и положи
|21.04.2010
|
Через ChronoPay можно делать ставки в «Гослото»
«Гослото», всероссийская государственная лотерея, объявила о том, что предоставила своим клиентам возможность оплаты банковскими картами через интернет. Все операции по пластиковым картам осущес
|29.01.2009
|
IBM обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры проекта «Гослото»
ержки ИТ-инфраструктуры компании в рамках реализации проекта Всероссийской государственной лотереи «Гослото». В России Intralot является технологическим партнером Всероссийской государственной
|25.03.2008
|
Сотовые салоны станут игральными
Напомним, проект «Гослото» позиционируется как всероссийская государственная лотерея, а средства, добытые в рамках ее проведения, предполагается потратить на финансирование строительства спортивных объектов в Со
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.