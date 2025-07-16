S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея

«Столото» — бренд распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей» и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р и от 14.09.2009 № 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» выступают Минфин России и Минспорт России. С 2021 года «Столото» присоединился к системе налогового мониторинга ФНС.

Общий объем перечисленных целевых отчисления от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составили 19,1 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая налоги и целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей. В рамках корпоративной социальной ответственности под брендом «Столото» оказывается поддержка российскому спорту, а также большому количеству благотворительных проектов и организаций.

«Столото» входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства и строительства до медиа, игровых платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7 000 специалистов.