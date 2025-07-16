S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея

Разделы

«Столото» — бренд распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей»  и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р и от 14.09.2009 № 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» выступают Минфин России и Минспорт России. С 2021 года «Столото» присоединился к системе налогового мониторинга ФНС. 

Общий объем перечисленных целевых отчисления от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составили 19,1 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая налоги и целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей. В рамках корпоративной социальной ответственности под брендом «Столото» оказывается поддержка российскому спорту, а также большому количеству благотворительных проектов и организаций. 

«Столото» входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от производства и строительства до медиа, игровых платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7 000 специалистов.

 

16.07.2025 «Столото»" и F6 заблокировали почти 5 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2025 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в I полугодии 2025 г. обнаружили и заблокировали 4,891 тыс. мошеннических ресурсов, действовавший под
28.04.2025 «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий момент PWA-версия дает пользователям функционал по покупке и получению выигрыша по б
20.02.2025 «Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, в 2024 г. обнаружили и заблокировали 10533 мошеннических ресурса, которые действовали под видом популярных госуда
24.01.2025 «Столото»: выигрыши в лотереях теперь сразу можно зачислить на баланс мобильного телефона

Участники лотерей, распространяемых под брендом «Столото», которые являются клиентами операторов сотовой связи «Билайн» и МТС, теперь могут зачислять выигрыши по электронным лотерейным билетам напрямую на баланс мобильного телефона. Раньше дл
30.10.2024 Проверить результаты лотерей «Столото» можно через билайн

билайн и крупнейший распространитель гослотерей «Столото» добавили новый способ получения выигрыша и проверки результатов розыгрышей. Для клиентов оператора был запущен специальный сайт, где пользователи могут не только сразу узнать итоги лот
05.08.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 3,5 тыс. мошеннических ресурсов в первом полугодии 2024 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2024 г. обнаружили и заблокировали 3491 мошеннических ресурса, которые дей
23.05.2024 «Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа»

Крупнейший распространитель государственных лотерей России «Столото» (бренд принадлежит ТК «Центр»), в портфеле которого находятся такие лотереи как «Русское лото», лотереи семейства «Спортлото» и другие, перешел на отечественную BI-платформу «Форсайт.

08.02.2024 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали почти 10 тыс. мошеннических ресурсов в 2023 г.

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в 2023 г. обнаружили и заблокировали 9,704 тыс. мошеннических ресурса, которые действовали по
01.08.2023 «Столото» и F.A.C.C.T. заблокировали более 7 тыс. мошеннических ресурсов за первое полугодие 2023 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, в первом полугодии 2023 г. обнаружили и заблокировали 7358 мошеннических ре
06.04.2023 «Столото» снизила затраты на ИТ-инфраструктуру на 30% благодаря миграции в облако Cloud

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» развернул системы, отвечающие за обработку выплат выигрышей и продаж типографских лотерейных билетов, на облачной платформе Cloud (ООО «Облачные технологии»). «Столото» имеет од
26.01.2023 «Столото» и Group-IB заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Group-IB, частная компания, специализирующаяся на исследовании высокотехнологичной преступности и защите от кибератак, в 2022 г. обнаружили и заблокировали 38470 ресурсов, которые де
02.08.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2022 года

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и ИБ-компания Group-IB, в первом полугодии 2022 г. обнаружили и заблокировали 18709 ресурсов, которые действовали под видом популярных государственных лотерей и/или нелегально использо
29.03.2022 «Столото» и Group-IB заблокировали более 23 тысяч мошеннических ресурсов в 2021 году

«Столото» и компания Group-IB в 2021 г. обнаружили и заблокировали 23685 ресурсов, которые дей
14.03.2022 «Столото» и СБП обеспечили проведение онлайн-платежей для российских участников всероссийских гослотерей

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Система быстрых платежей (СБП) обеспечили российским участникам государственных лотерей возможность оплаты лотерейных билетов на всех возможных онлайн-платформах «Столото». Фу
14.03.2019 Голосовой помощник Алиса научилась покупать лотерейные билеты

«Столото» объявила о том, что Алиса — голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс», теперь
20.12.2018 «Столото» протестировала автономную базу данных Oracle Autonomous Database

АО «Технологическая компания «Центр» (бренд «Столото») опробовала возможности автономного хранилища данных Oracle Autonomous Data Warehous
28.05.2012 Запущена мобильная версия сайта с лотереями Гослото

Пользователям Сети стала доступна мобильная версия Лотерейного супермаркета, представленного на сайте www.gosloto.ru/shop. Для удобства пользователей мобильной версии сайт намеренно лишен информационно-справочной части. Посетителю сайта предост
16.08.2011 Ставки в «Гослото» можно оплачивать через RBK Money

Платежная система RBK Money и государственная лотерея «Гослото» объявили о сотрудничестве в сфере оплаты лотерейных ставок без комиссии. «Сотрудничество с РБК Money позволит не только предложить участникам лотереи удобный способ оплаты, но и положи
21.04.2010 Через ChronoPay можно делать ставки в «Гослото»

«Гослото», всероссийская государственная лотерея, объявила о том, что предоставила своим клиентам возможность оплаты банковскими картами через интернет. Все операции по пластиковым картам осущес
29.01.2009 IBM обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры проекта «Гослото»

ержки ИТ-инфраструктуры компании в рамках реализации проекта Всероссийской государственной лотереи «Гослото». В России Intralot является технологическим партнером Всероссийской государственной

25.03.2008 Сотовые салоны станут игральными

Напомним, проект «Гослото» позиционируется как всероссийская государственная лотерея, а средства, добытые в рамках ее проведения, предполагается потратить на финансирование строительства спортивных объектов в Со

