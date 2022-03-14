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«Столото» и СБП обеспечили проведение онлайн-платежей для российских участников всероссийских гослотерей

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и Система быстрых платежей (СБП) обеспечили российским участникам государственных лотерей возможность оплаты лотерейных билетов на всех возможных онлайн-платформах «Столото».

Функции оплаты с помощью СБП на основной и мобильной версиях сайта «Столото» стали доступны пользователям еще в июле 2021 г. С марта 2022 г. такая возможность появилась и у пользователей мобильного приложения «Столото» на платформах iOS и Android. Это позволит «Столото» предложить участникам гослотерей пользоваться в мобильном приложении еще одним быстрым и удобным способом безналичной оплаты.

Система быстрых платежей (СБП) — российский сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить средства по номеру телефона между счетами в разных банках, а также оплачивать покупки и услуги без ввода данных банковской карты.

«Работа СБП направлена на развитие доступных и удобных платежных сервисов. Подключение этого способа платежей в мобильное приложение «Столото» расширит возможности пользователей», — сказал Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов «Национальной системы платежных карт» (НСПК является операционным и платёжным клиринговым центром Системы быстрых платежей).

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«Теперь скорость, комфорт и надежность переводов через СБП доступны и пользователям «Столото» на всех диджитальных платформах. Благодаря СБП участники российских государственных лотерей могут быть уверены как в прохождении своих онлайн-платежей, так и в их безопасности», — отметил Ярополк Раш, директор по развитию клиентского опыта «Столото».

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов России и Министерство спорта России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджета с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Перечисленные целевые отчисления от лотерейной деятельности в бюджет общим накопительным итогом на конец 2021 г. составили 17,6 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на конец 2021 г. составил 37,2 млрд руб.

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