Получите все материалы CNews по ключевому слову
Азартные игры Лотерея
СОБЫТИЯ
|23.05.2023
|
«Национальная лотерея» в 2 раза ускорила обработку обращений от участников розыгрышей и партнеров на платформе ITSM 365
Бренд «Национальная лотерея» внедрил облачную платформу ITSM 365 (входит в линейку продуктов ГК Naumen). Сервис позволяет автоматизировать часть процессов в клиентской поддержке партнеров, реализующих билеты, и уч
|24.01.2023
|
«Национальная лотерея» при поддержке Excite kit за пять месяцев внедрила ИТ-платформу автоматизации клиентского опыта полностью на отечественном ПО
ствующим законодательством России и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
|24.01.2023
|
20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею»
Масштаб проекта «Национальная Лотерея» — это новый бренд государственных лотерей, организованный Министерством финансов Рос
|29.11.2022
|
Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail
– сказал Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI. Все магазины, подключая продажу лотерейных билетов, получают также дополнительную финансовую выгоду: доход от 15% от объема п
|24.11.2022
|
«Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»
одательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Государственные лотереи России проводятся в целях финансирования социально значи
|14.03.2022
|
«Столото» и СБП обеспечили проведение онлайн-платежей для российских участников всероссийских гослотерей
быстрых платежей (СБП) обеспечили российским участникам государственных лотерей возможность оплаты лотерейных билетов на всех возможных онлайн-платформах «Столото». Функции оплаты с помощью СБ
|31.08.2020
|
«Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов
Компания «Синимекс» разработала и запустила в эксплуатацию систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов «Столото» – крупнейшего распространителя государственных лотерей. Сегодня билеты государственных лотерей можно приобрести во всех 85 субъектах РФ через более чем 90 тыс. точе
|21.11.2019
|
В салонах МТС стартовали продажи лотерейных билетов
нах МТС можно приобрести билеты шести государственных лотерей: «Русского лото», «Золотой подковы», «Жилищной лотереи», «Гослото «4 из 20», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «5 из 36». Билеты распол
|17.02.2016
|
Россиянам заблокировали лотереи в интернете
«Твой шанс на миллион», «Золотая подковка», «Пятерочка» и др. В 2014 г. вступили поправки в Закон «О лотереях», которые запретили проведение лотерей через интернет, а также в принципе запретил
|29.07.2013
|
«Деньги Online» стали интегратором «Украинской Национальной Лотереи»
line». Ожидается, что новые платежные возможности позволят «Украинской Национальной Лотерее» повысить качество сервиса клиентов и будут содействовать увеличению аудитории проекта. Возможность покупки лотерейных билетов в любой валюте, как и решения по выплате выигрышей на платежные системы, обеспечат приток новых игроков из России и других стран мира. «Проект с “Украинской Национальной Лоте
|14.12.2011
|
С помощью ABBYY FlexiCapture автоматизирован ввод финансовой документации для проекта «Лотерея железных дорог»
оездах дальнего следования, в поездах «Сапсан» и «Аллегро», при этом 10% от стоимости реализованных лотерейных билетов отчисляется на благотворительность. С момента старта «Лотереи железных дор
|31.08.2010
|
«Билайн» покупает организатора скандальной SMS-лотереи
ую организатором лотереи, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Лотерея «СМС на миллион» вызвала огромное количество нареканий от абонентов, включая лояльных
|01.03.2010
|
«Билайн» объявил о старте лотереи «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб.
Для абонентов мобильной связи «Билайн» на территории РФ стартует лотерея «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб. В течение ста дней с 1 марта по 8 июня 201
|29.01.2009
|
IBM обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры проекта «Гослото»
Корпорация IBM и компания Intralot, мировой поставщик интегрированных лотерейных платформ, систем обработки транзакций, инновационного лотерейного контента, подпис
|13.11.2008
|
ИТ-аналитик похитил сведения победителей лотереи
На личном компьютере 39-летнего ИТ-аналитика из штата Техас были обнаружены персональные данные (номера социального страхования) 89 тыс. победителей местной лотереи. До перехода на нынешнюю работу, этот аналитик проработал в лотерейной комиссии штата в течение восьми последних лет и уволился оттуда в конце прошлого года. Виновник происшествия утвер
|25.03.2008
|
Сотовые салоны станут игральными
участия в проекте отказывается только «Евросеть»: «Нам не единожды поступали предложения по продаже лотерейных билетов в наших салонах, но каждый раз мы отказывались от них. В будущем мы также
|20.12.2004
|
Организаторы Softool-2005 определили победителей лотереи
Подведены результаты лотереи, проведенной среди посетителей 15-й юбилейной выставки информационных технологий Softool-2005. Победителями лотереи стали: Бакутов Антон Евгеньевич, МАИ, Москва Баурина Ольга Ана
|30.06.2004
|
Новый интернет-лохотрон: уже в России
енциальных жертвах мошенники получают в результате хакерской атаки. По крайней мере, к российскому «победителю лотереи» послание пришло как раз после попыток взлома, предпринятых из Мадрида.
|15.07.2002
|
Лотереи среди подписчиков на рекламные объявления станут новым средством e-commerce
бесплатной лотерее владельцу мобильного телефона необходимо будет ввести свой номер и согласиться на прием рекламы от CyberBritain и других компаний. Как заявляет г-н Коэн это первая в мире подобная лотерея, а на призы различного достоинства будет выделено свыше одного миллиона фунтов стерлингов (около $1,55 млн.). В число призов будут входить CD- и DVD-диски, а также билеты на музыкальный
|10.09.2001
|
Loto.ru проводит бесплатные лотереи
Игорный портал Loto.ru представил онлайновую лотерею DAILY4 "Ежедневная четверка". Эта лотерея с мгновенным розыгрышем является интернет-аналогом широко известных северо-американск
|15.08.2001
|
Законно ли устроение "доменной лотереи" установит суд
Компания NeuLevel Inc., управляющая регистрацией доменов в зоне .biz, обратилась в прошедший четверг в суд с просьбой официально опровергнуть выдвинутые против нее обвинения в устройстве "доменной" лотереи, сообщает Internet Report. Компанию обвиняют в том, что система предварительной регистрации на домен .biz, проводимая компанией в настоящее время, сродни незаконной лотерее. Компания Ne
|07.02.2000
|
Билл Гейтс и Microsoft помогут развитию национальной британской лотереи
ескому обеспечению национальной лотереи в случае, если он выиграет право на владение этой лотереей. Лотерея является крайне успешным предприятием и, как заявил Гейтс, станет еще более выгодной,
Азартные игры и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
|Интерфакс - Финмаркет 26 2
|Juniper Research 131 2
|Gartner - Гартнер 3658 2
|AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
|CNews Fast рейтинг 55 1
|CNews Мишень 186 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
|PC Data 50 1
|Alexander Resources 2 1
|ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.