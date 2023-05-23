Азартные игры Лотерея

«Национальная лотерея» в 2 раза ускорила обработку обращений от участников розыгрышей и партнеров на платформе ITSM 365 Бренд «Национальная лотерея» внедрил облачную платформу ITSM 365 (входит в линейку продуктов ГК Naumen). Сервис позволяет автоматизировать часть процессов в клиентской поддержке партнеров, реализующих билеты, и уч

«Национальная лотерея» при поддержке Excite kit за пять месяцев внедрила ИТ-платформу автоматизации клиентского опыта полностью на отечественном ПО ствующим законодательством России и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».

20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» Масштаб проекта «Национальная Лотерея» — это новый бренд государственных лотерей, организованный Министерством финансов Рос

Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail – сказал Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI. Все магазины, подключая продажу лотерейных билетов, получают также дополнительную финансовую выгоду: доход от 15% от объема п

«Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» одательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Государственные лотереи России проводятся в целях финансирования социально значи

«Столото» и СБП обеспечили проведение онлайн-платежей для российских участников всероссийских гослотерей быстрых платежей (СБП) обеспечили российским участникам государственных лотерей возможность оплаты лотерейных билетов на всех возможных онлайн-платформах «Столото». Функции оплаты с помощью СБ

«Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов Компания «Синимекс» разработала и запустила в эксплуатацию систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов «Столото» – крупнейшего распространителя государственных лотерей. Сегодня билеты государственных лотерей можно приобрести во всех 85 субъектах РФ через более чем 90 тыс. точе

В салонах МТС стартовали продажи лотерейных билетов нах МТС можно приобрести билеты шести государственных лотерей: «Русского лото», «Золотой подковы», «Жилищной лотереи», «Гослото «4 из 20», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «5 из 36». Билеты распол

Россиянам заблокировали лотереи в интернете «Твой шанс на миллион», «Золотая подковка», «Пятерочка» и др. В 2014 г. вступили поправки в Закон «О лотереях», которые запретили проведение лотерей через интернет, а также в принципе запретил

«Деньги Online» стали интегратором «Украинской Национальной Лотереи» line». Ожидается, что новые платежные возможности позволят «Украинской Национальной Лотерее» повысить качество сервиса клиентов и будут содействовать увеличению аудитории проекта. Возможность покупки лотерейных билетов в любой валюте, как и решения по выплате выигрышей на платежные системы, обеспечат приток новых игроков из России и других стран мира. «Проект с “Украинской Национальной Лоте

С помощью ABBYY FlexiCapture автоматизирован ввод финансовой документации для проекта «Лотерея железных дорог» оездах дальнего следования, в поездах «Сапсан» и «Аллегро», при этом 10% от стоимости реализованных лотерейных билетов отчисляется на благотворительность. С момента старта «Лотереи железных дор

«Билайн» покупает организатора скандальной SMS-лотереи ую организатором лотереи, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Лотерея «СМС на миллион» вызвала огромное количество нареканий от абонентов, включая лояльных

«Билайн» объявил о старте лотереи «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб. Для абонентов мобильной связи «Билайн» на территории РФ стартует лотерея «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб. В течение ста дней с 1 марта по 8 июня 201

IBM обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры проекта «Гослото» Корпорация IBM и компания Intralot, мировой поставщик интегрированных лотерейных платформ, систем обработки транзакций, инновационного лотерейного контента, подпис

ИТ-аналитик похитил сведения победителей лотереи На личном компьютере 39-летнего ИТ-аналитика из штата Техас были обнаружены персональные данные (номера социального страхования) 89 тыс. победителей местной лотереи. До перехода на нынешнюю работу, этот аналитик проработал в лотерейной комиссии штата в течение восьми последних лет и уволился оттуда в конце прошлого года. Виновник происшествия утвер

Сотовые салоны станут игральными участия в проекте отказывается только «Евросеть»: «Нам не единожды поступали предложения по продаже лотерейных билетов в наших салонах, но каждый раз мы отказывались от них. В будущем мы также

Организаторы Softool-2005 определили победителей лотереи Подведены результаты лотереи, проведенной среди посетителей 15-й юбилейной выставки информационных технологий Softool-2005. Победителями лотереи стали: Бакутов Антон Евгеньевич, МАИ, Москва Баурина Ольга Ана

Новый интернет-лохотрон: уже в России енциальных жертвах мошенники получают в результате хакерской атаки. По крайней мере, к российскому «победителю лотереи» послание пришло как раз после попыток взлома, предпринятых из Мадрида.

Лотереи среди подписчиков на рекламные объявления станут новым средством e-commerce бесплатной лотерее владельцу мобильного телефона необходимо будет ввести свой номер и согласиться на прием рекламы от CyberBritain и других компаний. Как заявляет г-н Коэн это первая в мире подобная лотерея, а на призы различного достоинства будет выделено свыше одного миллиона фунтов стерлингов (около $1,55 млн.). В число призов будут входить CD- и DVD-диски, а также билеты на музыкальный

Loto.ru проводит бесплатные лотереи Игорный портал Loto.ru представил онлайновую лотерею DAILY4 "Ежедневная четверка". Эта лотерея с мгновенным розыгрышем является интернет-аналогом широко известных северо-американск

Законно ли устроение "доменной лотереи" установит суд Компания NeuLevel Inc., управляющая регистрацией доменов в зоне .biz, обратилась в прошедший четверг в суд с просьбой официально опровергнуть выдвинутые против нее обвинения в устройстве "доменной" лотереи, сообщает Internet Report. Компанию обвиняют в том, что система предварительной регистрации на домен .biz, проводимая компанией в настоящее время, сродни незаконной лотерее. Компания Ne