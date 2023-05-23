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Азартные игры Лотерея

 

"Игорный дом" 1883 г. Жан-Эжен Бюлан (Франция, 1852 - 1926) "Игорный дом" 1883 г. Жан-Эжен Бюлан (Франция, 1852 - 1926)
«Выигрышный билет» (Большой выигрыш) Николай Неврев , 1874 год На этой картине можно увидеть молодого человека, который явно чему-то очень рад. Он держит в руках бумажку и показывает её своим родственникам, которые, судя по всему, пока не могут понять причину веселья. Картина называется «Выигрышный билет», а значит молодому человеку удалось сорвать куш. С этой вестью он прибежал в дом к своим родным и поделился радостью. «Выигрышный билет» (Большой выигрыш) Николай Неврев , 1874 год На этой картине можно увидеть молодого человека, который явно чему-то очень рад. Он держит в руках бумажку и показывает её своим родственникам, которые, судя по всему, пока не могут понять причину веселья. Картина называется «Выигрышный билет», а значит молодому человеку удалось сорвать куш. С этой вестью он прибежал в дом к своим родным и поделился радостью.
«Купи лотерейный билет Четвертой Всесоюзной лотереи Осоавиахима. Осоавиахим — опора мирного труда и обороны СССР» Советский рекламный плакат. Неизвестный художник, 1929 год. «Купи лотерейный билет Четвертой Всесоюзной лотереи Осоавиахима. Осоавиахим — опора мирного труда и обороны СССР» Советский рекламный плакат. Неизвестный художник, 1929 год.
«Денежно-вещевая лотерея» Рекламный плакат о реальных возможностях советских граждан. Неизвестный художник. «Денежно-вещевая лотерея» Рекламный плакат о реальных возможностях советских граждан. Неизвестный художник.
«Лотерея Автодор» Рекламный плакат. Титов Б., Перников Е., 1929 год, «Лотерея Автодор» Рекламный плакат. Титов Б., Перников Е., 1929 год,
1929 год, СССР Мотоцикл за 50 копеек в лотерее Автодор. Советский лотерейный плакат с изображением мужчины и женщины, которые едут на мотоцикле Harley-Davidson. Художник Михаил Буланов. Лотереи в СССР устраивали различные добровольные общества и государственные учреждения. В числе организаторов подобных «азартных игр» среди населения в конце 1920-х – начале 1930-х годов был «Автодор». «Автодор» являлся добровольным общественным объединением, действовавшим в 1927–1935 годах и объединявшим не только профессиональных шоферов, но и автолюбителей. Был призван содействовать становлению отечественной автомобильной промышленности, развитию транспорта, а также строительству и улучшению дорог на территории СССР. Для привлечения новых членов, а также денежных средств «Автодор» проводил различные агитационные кампании и лотереи. 1929 год, СССР Мотоцикл за 50 копеек в лотерее Автодор. Советский лотерейный плакат с изображением мужчины и женщины, которые едут на мотоцикле Harley-Davidson. Художник Михаил Буланов. Лотереи в СССР устраивали различные добровольные общества и государственные учреждения. В числе организаторов подобных «азартных игр» среди населения в конце 1920-х – начале 1930-х годов был «Автодор». «Автодор» являлся добровольным общественным объединением, действовавшим в 1927–1935 годах и объединявшим не только профессиональных шоферов, но и автолюбителей. Был призван содействовать становлению отечественной автомобильной промышленности, развитию транспорта, а также строительству и улучшению дорог на территории СССР. Для привлечения новых членов, а также денежных средств «Автодор» проводил различные агитационные кампании и лотереи.
1931 год, СССР 3-я лотерея «Автодора» даст мотор красному пограничнику, охраняющему Великую Социалистическую стройку. Художник М. Длугач. 1931 год, СССР 3-я лотерея «Автодора» даст мотор красному пограничнику, охраняющему Великую Социалистическую стройку. Художник М. Длугач.
Реклама лотереи Авиахима с выигрышем - кругосветным путешествием (1927) Реклама лотереи Авиахима с выигрышем - кругосветным путешествием (1927)
«2-ая всесоюзная лотерея ОСОАВИАХИМа», 1928 Худ. И. Длугач; П. Караченцов «2-ая всесоюзная лотерея ОСОАВИАХИМа», 1928 Худ. И. Длугач; П. Караченцов
"Картёжники" 1957 Автор:Попов Игорь "Картёжники" 1957 Автор:Попов Игорь
"Игорный дом" 1883 г. Жан-Эжен Бюлан (Франция, 1852 - 1926)

СОБЫТИЯ


23.05.2023 «Национальная лотерея» в 2 раза ускорила обработку обращений от участников розыгрышей и партнеров на платформе ITSM 365

Бренд «Национальная лотерея» внедрил облачную платформу ITSM 365 (входит в линейку продуктов ГК Naumen). Сервис позволяет автоматизировать часть процессов в клиентской поддержке партнеров, реализующих билеты, и уч
24.01.2023 «Национальная лотерея» при поддержке Excite kit за пять месяцев внедрила ИТ-платформу автоматизации клиентского опыта полностью на отечественном ПО

ствующим законодательством России и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею»

Масштаб проекта «Национальная Лотерея» — это новый бренд государственных лотерей, организованный Министерством финансов Рос
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail

– сказал Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI. Все магазины, подключая продажу лотерейных билетов, получают также дополнительную финансовую выгоду: доход от 15% от объема п
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»

одательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Государственные лотереи России проводятся в целях финансирования социально значи
14.03.2022 «Столото» и СБП обеспечили проведение онлайн-платежей для российских участников всероссийских гослотерей

быстрых платежей (СБП) обеспечили российским участникам государственных лотерей возможность оплаты лотерейных билетов на всех возможных онлайн-платформах «Столото». Функции оплаты с помощью СБ
31.08.2020 «Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов

Компания «Синимекс» разработала и запустила в эксплуатацию систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов «Столото» – крупнейшего распространителя государственных лотерей. Сегодня билеты государственных лотерей можно приобрести во всех 85 субъектах РФ через более чем 90 тыс. точе
21.11.2019 В салонах МТС стартовали продажи лотерейных билетов

нах МТС можно приобрести билеты шести государственных лотерей: «Русского лото», «Золотой подковы», «Жилищной лотереи», «Гослото «4 из 20», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «5 из 36». Билеты распол
17.02.2016 Россиянам заблокировали лотереи в интернете

«Твой шанс на миллион», «Золотая подковка», «Пятерочка» и др. В 2014 г. вступили поправки в Закон «О лотереях», которые запретили проведение лотерей через интернет, а также в принципе запретил
29.07.2013 «Деньги Online» стали интегратором «Украинской Национальной Лотереи»

line». Ожидается, что новые платежные возможности позволят «Украинской Национальной Лотерее» повысить качество сервиса клиентов и будут содействовать увеличению аудитории проекта. Возможность покупки лотерейных билетов в любой валюте, как и решения по выплате выигрышей на платежные системы, обеспечат приток новых игроков из России и других стран мира. «Проект с “Украинской Национальной Лоте
14.12.2011 С помощью ABBYY FlexiCapture автоматизирован ввод финансовой документации для проекта «Лотерея железных дорог»

оездах дальнего следования, в поездах «Сапсан» и «Аллегро», при этом 10% от стоимости реализованных лотерейных билетов отчисляется на благотворительность. С момента старта «Лотереи железных дор
31.08.2010 «Билайн» покупает организатора скандальной SMS-лотереи

ую организатором лотереи, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Лотерея «СМС на миллион» вызвала огромное количество нареканий от абонентов, включая лояльных
01.03.2010 «Билайн» объявил о старте лотереи «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб.

Для абонентов мобильной связи «Билайн» на территории РФ стартует лотерея «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб. В течение ста дней с 1 марта по 8 июня 201
29.01.2009 IBM обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры проекта «Гослото»

Корпорация IBM и компания Intralot, мировой поставщик интегрированных лотерейных платформ, систем обработки транзакций, инновационного лотерейного контента, подпис
13.11.2008 ИТ-аналитик похитил сведения победителей лотереи

На личном компьютере 39-летнего ИТ-аналитика из штата Техас были обнаружены персональные данные (номера социального страхования) 89 тыс. победителей местной лотереи. До перехода на нынешнюю работу, этот аналитик проработал в лотерейной комиссии штата в течение восьми последних лет и уволился оттуда в конце прошлого года. Виновник происшествия утвер
25.03.2008 Сотовые салоны станут игральными

участия в проекте отказывается только «Евросеть»: «Нам не единожды поступали предложения по продаже лотерейных билетов в наших салонах, но каждый раз мы отказывались от них. В будущем мы также

20.12.2004 Организаторы Softool-2005 определили победителей лотереи

Подведены результаты лотереи, проведенной среди посетителей 15-й юбилейной выставки информационных технологий Softool-2005. Победителями лотереи стали: Бакутов Антон Евгеньевич, МАИ, Москва Баурина Ольга Ана
30.06.2004 Новый интернет-лохотрон: уже в России

енциальных жертвах мошенники получают в результате хакерской атаки. По крайней мере, к российскому «победителю лотереи» послание пришло как раз после попыток взлома, предпринятых из Мадрида.
15.07.2002 Лотереи среди подписчиков на рекламные объявления станут новым средством e-commerce

бесплатной лотерее владельцу мобильного телефона необходимо будет ввести свой номер и согласиться на прием рекламы от CyberBritain и других компаний. Как заявляет г-н Коэн это первая в мире подобная лотерея, а на призы различного достоинства будет выделено свыше одного миллиона фунтов стерлингов (около $1,55 млн.). В число призов будут входить CD- и DVD-диски, а также билеты на музыкальный
10.09.2001 Loto.ru проводит бесплатные лотереи

Игорный портал Loto.ru представил онлайновую лотерею DAILY4 "Ежедневная четверка". Эта лотерея с мгновенным розыгрышем является интернет-аналогом широко известных северо-американск
15.08.2001 Законно ли устроение "доменной лотереи" установит суд

Компания NeuLevel Inc., управляющая регистрацией доменов в зоне .biz, обратилась в прошедший четверг в суд с просьбой официально опровергнуть выдвинутые против нее обвинения в устройстве "доменной" лотереи, сообщает Internet Report. Компанию обвиняют в том, что система предварительной регистрации на домен .biz, проводимая компанией в настоящее время, сродни незаконной лотерее. Компания Ne
07.02.2000 Билл Гейтс и Microsoft помогут развитию национальной британской лотереи

ескому обеспечению национальной лотереи в случае, если он выиграет право на владение этой лотереей. Лотерея является крайне успешным предприятием и, как заявил Гейтс, станет еще более выгодной,

Публикаций - 222, упоминаний - 271

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Apple iPhone 6 4861 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
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НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 2
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