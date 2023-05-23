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Азартные игры Лотерея



23.05.2023 «Национальная лотерея» в 2 раза ускорила обработку обращений от участников розыгрышей и партнеров на платформе ITSM 365

Бренд «Национальная лотерея» внедрил облачную платформу ITSM 365 (входит в линейку продуктов ГК Naumen). Сервис позволяет автоматизировать часть процессов в клиентской поддержке партнеров, реализующих билеты, и уч
24.01.2023 «Национальная лотерея» при поддержке Excite kit за пять месяцев внедрила ИТ-платформу автоматизации клиентского опыта полностью на отечественном ПО

ствующим законодательством России и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею»

Масштаб проекта «Национальная Лотерея» — это новый бренд государственных лотерей, организованный Министерством финансов Рос
29.11.2022 Продажа билетов «Национальной лотереи» теперь доступна на кассах с Set Retail

– сказал Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI. Все магазины, подключая продажу лотерейных билетов, получают также дополнительную финансовую выгоду: доход от 15% от объема п
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»

одательством Российской Федерации и регулируется Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». Государственные лотереи России проводятся в целях финансирования социально значи
14.03.2022 «Столото» и СБП обеспечили проведение онлайн-платежей для российских участников всероссийских гослотерей

быстрых платежей (СБП) обеспечили российским участникам государственных лотерей возможность оплаты лотерейных билетов на всех возможных онлайн-платформах «Столото». Функции оплаты с помощью СБ
31.08.2020 «Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов

Компания «Синимекс» разработала и запустила в эксплуатацию систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов «Столото» – крупнейшего распространителя государственных лотерей. Сегодня билеты государственных лотерей можно приобрести во всех 85 субъектах РФ через более чем 90 тыс. точе
21.11.2019 В салонах МТС стартовали продажи лотерейных билетов

нах МТС можно приобрести билеты шести государственных лотерей: «Русского лото», «Золотой подковы», «Жилищной лотереи», «Гослото «4 из 20», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «5 из 36». Билеты распол
17.02.2016 Россиянам заблокировали лотереи в интернете

«Твой шанс на миллион», «Золотая подковка», «Пятерочка» и др. В 2014 г. вступили поправки в Закон «О лотереях», которые запретили проведение лотерей через интернет, а также в принципе запретил
29.07.2013 «Деньги Online» стали интегратором «Украинской Национальной Лотереи»

line». Ожидается, что новые платежные возможности позволят «Украинской Национальной Лотерее» повысить качество сервиса клиентов и будут содействовать увеличению аудитории проекта. Возможность покупки лотерейных билетов в любой валюте, как и решения по выплате выигрышей на платежные системы, обеспечат приток новых игроков из России и других стран мира. «Проект с “Украинской Национальной Лоте
14.12.2011 С помощью ABBYY FlexiCapture автоматизирован ввод финансовой документации для проекта «Лотерея железных дорог»

оездах дальнего следования, в поездах «Сапсан» и «Аллегро», при этом 10% от стоимости реализованных лотерейных билетов отчисляется на благотворительность. С момента старта «Лотереи железных дор
31.08.2010 «Билайн» покупает организатора скандальной SMS-лотереи

ую организатором лотереи, отмечает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Лотерея «СМС на миллион» вызвала огромное количество нареканий от абонентов, включая лояльных
01.03.2010 «Билайн» объявил о старте лотереи «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб.

Для абонентов мобильной связи «Билайн» на территории РФ стартует лотерея «SMS удача» с призовым фондом 138 млн руб. В течение ста дней с 1 марта по 8 июня 201
29.01.2009 IBM обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры проекта «Гослото»

Корпорация IBM и компания Intralot, мировой поставщик интегрированных лотерейных платформ, систем обработки транзакций, инновационного лотерейного контента, подпис
13.11.2008 ИТ-аналитик похитил сведения победителей лотереи

На личном компьютере 39-летнего ИТ-аналитика из штата Техас были обнаружены персональные данные (номера социального страхования) 89 тыс. победителей местной лотереи. До перехода на нынешнюю работу, этот аналитик проработал в лотерейной комиссии штата в течение восьми последних лет и уволился оттуда в конце прошлого года. Виновник происшествия утвер
25.03.2008 Сотовые салоны станут игральными

участия в проекте отказывается только «Евросеть»: «Нам не единожды поступали предложения по продаже лотерейных билетов в наших салонах, но каждый раз мы отказывались от них. В будущем мы также

20.12.2004 Организаторы Softool-2005 определили победителей лотереи

Подведены результаты лотереи, проведенной среди посетителей 15-й юбилейной выставки информационных технологий Softool-2005. Победителями лотереи стали: Бакутов Антон Евгеньевич, МАИ, Москва Баурина Ольга Ана
30.06.2004 Новый интернет-лохотрон: уже в России

енциальных жертвах мошенники получают в результате хакерской атаки. По крайней мере, к российскому «победителю лотереи» послание пришло как раз после попыток взлома, предпринятых из Мадрида.
15.07.2002 Лотереи среди подписчиков на рекламные объявления станут новым средством e-commerce

бесплатной лотерее владельцу мобильного телефона необходимо будет ввести свой номер и согласиться на прием рекламы от CyberBritain и других компаний. Как заявляет г-н Коэн это первая в мире подобная лотерея, а на призы различного достоинства будет выделено свыше одного миллиона фунтов стерлингов (около $1,55 млн.). В число призов будут входить CD- и DVD-диски, а также билеты на музыкальный
10.09.2001 Loto.ru проводит бесплатные лотереи

Игорный портал Loto.ru представил онлайновую лотерею DAILY4 "Ежедневная четверка". Эта лотерея с мгновенным розыгрышем является интернет-аналогом широко известных северо-американск
15.08.2001 Законно ли устроение "доменной лотереи" установит суд

Компания NeuLevel Inc., управляющая регистрацией доменов в зоне .biz, обратилась в прошедший четверг в суд с просьбой официально опровергнуть выдвинутые против нее обвинения в устройстве "доменной" лотереи, сообщает Internet Report. Компанию обвиняют в том, что система предварительной регистрации на домен .biz, проводимая компанией в настоящее время, сродни незаконной лотерее. Компания Ne
07.02.2000 Билл Гейтс и Microsoft помогут развитию национальной британской лотереи

ескому обеспечению национальной лотереи в случае, если он выиграет право на владение этой лотереей. Лотерея является крайне успешным предприятием и, как заявил Гейтс, станет еще более выгодной,

Публикаций - 181, упоминаний - 218

Азартные игры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9927 7
HP - Hewlett-Packard 3621 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2944 2
Telegram Group 1243 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1912 3
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2536 15
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2911 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12701 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2696 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 438 1
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 441 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2977 1
Россия - РФ - Российская федерация 127091 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15495 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3429 2
Конго - Демократическая Республика 86 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11247 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4829 3
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 537 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1167 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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