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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199537
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Квурт Михаил

СОБЫТИЯ


14.08.2026 Власти хотят подстегнуть беспилотный транспорт, снизив ему НДС 1
30.10.2012 М2М растет, не задумываясь о безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Квурт Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

М2М телематика - НИС М2М 236 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
Yandex - Яндекс 9239 1
Онлайн-мониторинг 96 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12222 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4861 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5390 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14289 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1001 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9309 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4186 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22695 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 7 1
Григорьева Евгения 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19164 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21696 1
Азартные игры - Лотерея 222 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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