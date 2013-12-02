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Григорьева Евгения


02.12.2013 Мобильный бизнес: новые реалии работы 10
20.03.2013 Мобильные приложения становятся популярнее сайтов 1
19.03.2013 VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов 3
14.03.2013 Мобильный интернет в США обогнал голосовую связь 1
13.03.2013 SAP выпустит приложение для управления мобильным контентом 1
06.03.2013 Автомобили Mercedes-Benz станут "сетевыми" 1
01.03.2013 Политику BYOD поддерживает 44% компаний 1
21.02.2013 Популярность мобильного интернета растет у людей и машин 1
19.02.2013 Эксперты предрекают рост рынка мобильной аналитики 1
12.02.2013 В будущем смартфоны станут дешевыми, а приложения - универсальными 2
05.02.2013 Рынок с оптимизмом ждет новый смартфон Blackberry 1
01.02.2013 32% компаний считают М2М ключевой технологией 2
30.01.2013 Мобильный интернет для B2B: секреты популярности 1
23.01.2013 Рынок мобильных приложений для бизнеса удвоится к 2017 г. 1
22.01.2013 Каждой отрасли - уникальное телеком-решение 3
18.01.2013 Названы 3 новые угрозы для мобильных устройств 1
14.01.2013 К 2014 г. около ¼ ИТ-затрат придется на мобильные устройства 1
24.12.2012 Угрозы безопасности мобильных устройств продолжают расти 1
17.12.2012 За 10 лет число подключений на рынке М2М вырастет в 9 раз 1
17.12.2012 Спрос на видеонаблюдение растет день ото дня 1
11.12.2012 Власти упростили ввоз Blackberry в Россию 1
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно 1
06.12.2012 Мобильная версия есть только у 16% российских сайтов 1
05.12.2012 Акции RIM выросли в цене после анонса нового смартфона BlackBerry 10 2
04.12.2012 Почти 80% сотрудников используют в работе личные гаджеты 2
14.11.2012 Число мобильных сотрудников в мире быстро растет. Россия отстает 2
13.11.2012 "Общий трафик" придет на смену безлимитным тарифам 3
09.11.2012 Корпоративная связь: тарифы падают, а качество растет 1
07.11.2012 Унифицированные коммуникации становятся частью бизнес-стратегии 2
06.11.2012 Мобильные устройства придут на смену десктопам 2
30.10.2012 М2М растет, не задумываясь о безопасности 4
24.10.2012 Облачная безопасность растет благодаря мобильности 1
22.10.2012 Малый бизнес признал мобильные технологии незаменимыми 3
18.10.2012 В мире растет спрос на специалистов по мобильным технологиям 1
17.10.2012 Рынок мобильного шоппинга ожидает кратный рост 2
10.10.2012 Российский рынок М2М ищет новые направления 1
10.10.2012 Хот-споты MiFi 2: виток эволюции или борьба за рынок 2
05.10.2012 "ВымпелКом" внедрил новую сервисную платформу 1
04.10.2012 Мобильный бизнес: набирая обороты 2
03.10.2012 Облачная безопасность растет благодаря мобильности 1

Публикаций - 57, упоминаний - 107

Григорьева Евгения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 6
Microsoft Corporation 11127 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 398 5
ИВК - Информационная внедренческая компания 88 5
Google LLC 7161 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
NetCAT - НетКэт 34 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
SAP SE 3216 3
АйТи 752 3
М2М телематика 165 3
Oracle Corporation 3356 2
I-Free 70 2
Ланит ГК 1159 2
Ovum 55 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
ASBIS - АСБИС 59 2
Avanpost - Аванпост 92 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 2
IBM 3551 2
Cisco Systems 2049 2
Samsung Electronics 5702 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Эшелон НПО 56 1
Telecom Italia 48 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
PayPal 441 1
Астерос - Asteros 531 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Pioneer Corporation 154 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Prestigio 167 1
Астерос Консалтинг 63 1
T-Systems - Т-Системс 99 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Телеком-защита 48 1
Евросеть 889 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Daimler AG 71 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
Danone - Данон 45 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Пентагон - Министерство обороны США 279 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
3G - Стандарт мобильной связи 3744 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
Smartphone - Смартфон 773 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
BMS - Building Management System 31 1
Smart Office 5 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
QWERTY-клавиатура 200 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
Google Android 10751 15
Apple iOS 5742 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 4
Apple iPad 3263 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 4
Symbian OS 781 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 2
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 8 1228 2
SAP Mobile Platform 28 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Microsoft Office 365 769 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 5 1
Citrix XenMobile 16 1
BlackBerry Z10 23 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Microsoft Windows 854 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone 5 710 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
ASBIS Prestigio 157 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Microsoft Office 1946 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Васильев Дмитрий 40 3
Кукушкин Александр 3 2
Сморгонский Александр 6 2
Конусов Андрей 73 2
Широков Алексей 15 1
Миронов Юрий 13 1
Карасев Павел 15 1
Тюрин Алексей 13 1
Школьников Николай 26 1
Бартенева Мария 23 1
Емельянов Станислав 62 1
Липич Григорий 49 1
Тоскин Алексей 28 1
Макаров Станислав 111 1
Демидов Михаил 130 1
Дорохина Юлия 42 1
Собянин Сергей 211 1
Фатеев Олег 6 1
Назипов Дмитрий 66 1
Карасев Антон 10 1
Климов Андрей 8 1
Смятских Алексей 47 1
Кононов Александр 4 1
Талалыкин Александр 6 1
Санин Александр 13 1
Петров Кирилл 15 1
Кусков Денис 150 1
Евтушенко Алексей 28 1
Рыжиков Сергей 99 1
Смирнов Евгений 25 1
Киселёв Алексей 28 1
Халяпин Сергей 77 1
Орлик Сергей 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Европа 3774 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Испания - Барселона 536 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Франция - Париж 372 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - Новый Уренгой 85 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Краснодар 1040 1
Испания - Королевство 1257 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Индия - Республика 2175 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Япония 2802 1
Дания - Королевство 371 1
Норвегия - Королевство 431 1
Швеция - Королевство 757 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Сингапур - Республика 808 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Канада 1307 1
США - Нью-Йорк 1096 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 3
ZDnet 381 1
Wired - Издание 120 1
IDC - International Data Corporation 2724 2
Gartner 2194 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Forrester Research 386 1
Frost & Sullivan 101 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Директ Инфо 9 1
Strategy Analytics 176 1
Harris Interactive 27 1
IHS iSuppli 274 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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