Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Григорьева Евгения
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Публикаций - 57, упоминаний - 107
Григорьева Евгения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Дмитрий 40 3
|Кукушкин Александр 3 2
|Сморгонский Александр 6 2
|Конусов Андрей 73 2
|Широков Алексей 15 1
|Миронов Юрий 13 1
|Карасев Павел 15 1
|Тюрин Алексей 13 1
|Школьников Николай 26 1
|Бартенева Мария 23 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Липич Григорий 49 1
|Тоскин Алексей 28 1
|Макаров Станислав 111 1
|Демидов Михаил 130 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Собянин Сергей 211 1
|Фатеев Олег 6 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Карасев Антон 10 1
|Климов Андрей 8 1
|Смятских Алексей 47 1
|Кононов Александр 4 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Санин Александр 13 1
|Петров Кирилл 15 1
|Кусков Денис 150 1
|Евтушенко Алексей 28 1
|Рыжиков Сергей 99 1
|Смирнов Евгений 25 1
|Киселёв Алексей 28 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Орлик Сергей 66 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 267 3
|ZDnet 381 1
|Wired - Издание 120 1
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|Gartner 2194 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Forrester Research 386 1
|Frost & Sullivan 101 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Директ Инфо 9 1
|Strategy Analytics 176 1
|Harris Interactive 27 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765633, в очереди разбора - 669319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765633, в очереди разбора - 669319.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru