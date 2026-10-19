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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203549
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Гросс Александр

СОБЫТИЯ


19.10.2026 ПВЗ Ozon и Wildberries провалились в «слепую зону» после атак БПЛА на «Яндекс». Владельцев просят самим озаботиться видеонаблюдением 1
19.12.2012 Мобильная разработка – самая востребованная ИТ-специальность 2013 г. 1
14.11.2012 Число мобильных сотрудников в мире быстро растет. Россия отстает 1
18.10.2012 В мире растет спрос на специалистов по мобильным технологиям 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Гросс Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 1
Yandex - Яндекс 9446 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 1
Selectel - Селектел 568 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 80 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 377 1
Luxoft Personnel - рекрутмент-центр 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 2
Robert Half Technology 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
GFG - Lamoda - Купишуз 228 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5927 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6932 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2703 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5771 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 483 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3444 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2326 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4773 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1101 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2280 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 417 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4548 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 1
Google Android - приложения и разработчики 748 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2803 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 733 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 253 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18555 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 150 3
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Apple iPhone - серия смартфонов 7733 1
Google Android 15411 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 342 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1066 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 777 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 124 1
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Верещагин Владимир 7 1
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Авдеев Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 521 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 505 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 670 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 929 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 775 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 605 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 296 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 120 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3243 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 188 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 405 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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