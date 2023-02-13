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Верещагин Владимир
Верещагин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Захаров Андрей 37 2
|Кирдяшов Федор 28 2
|Рыбий Сергей 2 2
|Халяпин Сергей 82 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Самойлова Елена 10 1
|Бадаев Алексей 24 1
|Солодарь Мария 2 1
|Тутаев Михаил 52 1
|Михайлова Марина 7 1
|Забава Артем 4 1
|Богатова Галина 7 1
|Ткачева Ирина 2 1
|Иванов Григорий 4 1
|Шкварина Анастасия 1 1
|Махова Ольга 6 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Лебедев Глеб 14 1
|Волкова Ирина 6 1
|Гросс Александр 3 1
|Сковпина Ольга 1 1
|Gartner - Гартнер 3565 1
|GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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