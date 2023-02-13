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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171953
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Верещагин Владимир


Владимир Верещагин, ИТ-холдинг T1: Совместимость решений — один из главных вызовов при внедрении заказного ПО 1
13.02.2023 «Технодром» — новый сервис для создания ИТ-команд от компании IBS 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 1
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 1
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 2
18.10.2012 В мире растет спрос на специалистов по мобильным технологиям 1
26.04.2007 «Майкрософт Рус»: новое назначение 3

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Верещагин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 3
Huawei 3979 2
ИКС 326 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 2
Аурига - Auriga 74 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 2
Microsoft Corporation 24735 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Citrix Systems 819 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 87 1
Poly - Plantronics 136 1
Мегаплан 76 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8813 1
Neutronix - Нейтроникс 8 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
Luxoft Personnel - рекрутмент-центр 7 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 705 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 736 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14017 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1165 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1246 2
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 423 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5158 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1499 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3789 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1095 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 640 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3274 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2916 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 246 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8201 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8243 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14521 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4381 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3047 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5436 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2736 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 548 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13921 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28096 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1191 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7708 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5391 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
Linux OS 10111 2
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7135 1
Google Android 14146 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
Luxoft - GlobalCareer Технодром 1 1
Росатом HCM HR Tech 3 1
Unlimited Production - eXpress.ms 20 1
Amazon Web Services - AWS Elastic Load Balancer 3 1
Рубанов Владимир 75 2
Захаров Андрей 37 2
Кирдяшов Федор 28 2
Рыбий Сергей 2 2
Халяпин Сергей 82 1
Кабаков Ярослав 60 1
Самойлова Елена 10 1
Бадаев Алексей 24 1
Солодарь Мария 2 1
Тутаев Михаил 52 1
Михайлова Марина 7 1
Забава Артем 4 1
Богатова Галина 7 1
Ткачева Ирина 2 1
Иванов Григорий 4 1
Шкварина Анастасия 1 1
Махова Ольга 6 1
Григорьева Евгения 60 1
Лебедев Глеб 14 1
Волкова Ирина 6 1
Гросс Александр 3 1
Сковпина Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1709 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 485 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2890 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 2
Образование в России 2251 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2389 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1257 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1925 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 817 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8883 1
Gartner - Гартнер 3565 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 14 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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