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Хрулева Татьяна
Хрулева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 294 1
|Цифра ГК 2452 1
|Ультра Технолоджис 1 1
|Ланит - Lansoft - Лансофт 56 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Шарак Андрей 63 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
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