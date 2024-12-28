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Газинформсервис Ankey IDM

Газинформсервис - Ankey IDM

Ankey IDM – программный комплекс класса IGA (Identity Governance and Administration), обеспечивающий централизованное управление учетными записями сотрудников, контроль и разделение их полномочий в российских и зарубежных информационных системах предприятия. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4107 обновлён 21.09.2020) и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 680).


28.12.2024 Утечка учетных данных: тикающая бомба в ИТ-инфраструктуре компаний 2
24.12.2024 Подтверждена совместимость Ankey SIEM Next Generation со SCADA «Круг-2000» 1
17.12.2024 «Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года 1
25.11.2024 «Газинформсервис» обновил комплекс управления доступом Ankey IDM 2
31.10.2024 Ankey ASAP: киберзащита стала сильнее 1
21.10.2024 Система Multifactor совместима с решением Ankey IDM 2
Мы должны быть независимы в технологическом плане, однако закрытые рынки в этом не помогут 1
10.10.2024 Повысился уровень доверия сертификата ФСТЭК у платформы Ankey ASAP 1
30.08.2024 Новый почто-бот охотится за данными пользователей Gmail 1
22.08.2024 Новые алгоритмы выявления киберугроз – в Ankey ASAP 2.4.2 1
01.08.2024 Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой 1
10.07.2024 Новая коллаборация отечественных решений повысит уровень безопасности российских систем 1
09.07.2024 Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов 1
08.07.2024 «Газинформсервис» и Identity Blitz заключили соглашение о партнерстве 2
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 2
27.02.2024 Подтверждена совместимость Ankey IDM и Blitz ldentity Provider 2
19.02.2024 «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса 1
03.10.2023 Подтверждена совместимость Ankey IDM и ALD Pro 2
26.09.2023 Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству 1
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость комплекса Ankey IDM для управления доступом с Aхiom JDK Pro, российской платформой Java 2
23.12.2021 Подтверждена совместимость Ankey IDM и «Ред ОС» 2
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 2

Публикаций - 24, упоминаний - 34

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 22
Ред Софт - Red Soft 700 2
Broadcom - VMware 2359 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
Информзащита 756 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Microsoft Corporation 24625 1
Trend Micro 601 1
Palo Alto Networks 146 1
AlgoSec 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Skybox Security 29 1
Cisco Systems 5114 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Tufin 9 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Реак Софт 9 1
АйТи 1365 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Google LLC 11775 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
MONT - МОНТ 144 1
Цифра ГК 2426 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
SonicWall 50 1
Multifactor - Мультифактор 38 1
1IDM - Один АйДиЭм 4 1
Ультра Технолоджис 1 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
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Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 2
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 9
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 7
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 5
Linux OS 9936 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 3
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 3
Газинформсервис - SafeERP 13 3
Газинформсервис - Ankey SIEM 7 2
Реак Софт - Blitz Identity Provider 12 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 65 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Web SSO 24 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO 7 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
Microsoft Exchange 1714 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
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Orion soft - Proxima DB 36 1
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Газинформсервис - Блокхост-Сеть СЗИ - Блокхост-АМДЗ АПК - Блокхост-АСЗП - Блокхост-CVK 12 1
Orion soft - Cloudlink 17 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Корешков Иван 7 6
Пустарнаков Роман 45 4
Заковряжина Яна 5 4
Рустамов Рустам 412 2
Никитин Сергей 72 2
Ванин Михаил 8 2
Махновский Александр 8 1
Чачава Александр 101 1
Гриценко Андрей 3 1
Василевский Дмитрий 2 1
Соколова Марина 4 1
Конусов Андрей 86 1
Кузнецов Александр 123 1
Нашивочников Николай 5 1
Родин Константин 26 1
Паутов Евгений 17 1
Березин Максим 112 1
Хаустов Иван 9 1
Галдобин Александр 11 1
Синьков Кирилл 40 1
Скулова Ольга 11 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Башкатов Роман 9 1
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