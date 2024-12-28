Газинформсервис Ankey IDM
Ankey IDM – программный комплекс класса IGA (Identity Governance and Administration), обеспечивающий централизованное управление учетными записями сотрудников, контроль и разделение их полномочий в российских и зарубежных информационных системах предприятия. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4107 обновлён 21.09.2020) и зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 680).
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Корешков Иван 7 6
|Пустарнаков Роман 45 4
|Заковряжина Яна 5 4
|Рустамов Рустам 412 2
|Никитин Сергей 72 2
|Ванин Михаил 8 2
|Махновский Александр 8 1
|Чачава Александр 101 1
|Гриценко Андрей 3 1
|Василевский Дмитрий 2 1
|Соколова Марина 4 1
|Конусов Андрей 86 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Нашивочников Николай 5 1
|Родин Константин 26 1
|Паутов Евгений 17 1
|Березин Максим 112 1
|Хаустов Иван 9 1
|Галдобин Александр 11 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Скулова Ольга 11 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Башкатов Роман 9 1
|Хрулева Татьяна 2 1
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